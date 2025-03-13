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Помощники по написанию ИИ
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Помощники по написанию ИИ - Самые популярные приложения

Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.

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Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly — это приложение для помощи в письме, предоставляющее проверку грамматики, орфографии и стиля в реальном времени на различных платформах.

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

QuillBot — это платформа для написания с ИИ, предлагающая инструменты для переписывания, проверки грамматики, суммирования и цитирования, поддерживая разнообразные стили письма.

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Jenni AI — помощник для письма, предлагающий автозаполнение, проверку плагиата и автоматические цитаты, подходит для создания эссе, блогов и других текстов.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

Podium

Podium

podium.com

Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Jasper — AI-ассистент для создания контента, сохраняющий тон вашего бренда. Поддерживает различные форматы и интегрируется с другими инструментами.

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

AI Writer - это инструмент для генерации контента, который помогает создавать статьи, эссе и другие тексты за пару минут с помощью искусственного интеллекта.

1min.AI

1min.AI

1min.ai

Приложение 1min.AI объединяет различные модели ИИ для создания контента, редактирования и управления задачами, обеспечивая простой доступ и прозрачное использование.

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

Wordtune - это AI-инструмент для улучшения письма, перефразирования текстов и адаптации стиля, поддерживающий множество языков.

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Copy.ai - это инструмент для генерации текста, помогающий маркетологам создавать целевой контент и рекламные копии, адаптированные к конкретным потребностям.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Paperpal - это помощник для академического письма с функциями исправления языка, проверки плагиата и поддержкой форматирования для отправки рукописей.

ProWritingAid

ProWritingAid

prowritingaid.com

ProWritingAid - это инструмент для проверки грамматики, стиля и анализа письма, помогающий улучшить качество текста и адаптировать его под разные жанры.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic — это приложение для создания контента с помощью искусственного интеллекта, которое предлагает инструменты для текста, аудио и изображения.

NovelAI

NovelAI

novelai.net

NovelAI — инструмент на базе ИИ для создания текстов, включая романы и игровые сюжеты; помогает авторам генерировать и улучшать содержание.

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

TextCortex - это AI-помощник для создания и улучшения контента, адаптирующийся к стилю пользователя, с поддержкой различных текстовых задач и интеграцией в почтовые сервисы.

Monica

Monica

monica.im

Monica — это расширение для Chrome, помогающее в общении и написании текстов с помощью ChatGPT. Используйте шаблоны и функции для работы с текстом на веб-страницах.

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified - это приложение для создания, совместной работы и управления маркетингом, включая дизайн, написание текстов и публикацию контента в социальных сетях.

Sudowrite

Sudowrite

sudowrite.com

Sudowrite — это AI-помощник для авторов, помогающий улучшать творческое письмо, развивать персонажей и прорабатывать сюжеты.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike - приложение для управления электронной почтой, чатом и совместной работой в едином интерфейсе, упрощающее общение и сотрудничество для пользователей и команд.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 – это облачная платформа для управления проектами, CRM, создания сайтов и интернет-магазинов, а также коммуникации и автоматизации бизнес-процессов.

Craft

Craft

craft.do

Craft - это приложение для совместной работы, позволяющее командам создавать документы, управлять задачами и вести заметки в одном месте.

HyperWrite

HyperWrite

hyperwriteai.com

HyperWrite - это помощник по написанию на основе ИИ, который помогает ускорить процесс создания контента, включая блоги и электронные письма.

GravityWrite

GravityWrite

gravitywrite.com

GravityWrite - это инструмент для генерации контента с помощью ИИ, упрощающий создание статей, постов и оптимизацию для SEO.

Smodin

Smodin

smodin.io

Smodin - это ИИ-ассистент для написания, предлагающий инструменты для проверки плагиата, исправления грамматики, перефразирования и генерации текстов.

Writer

Writer

writer.com

Writer — это платформа генеративного ИИ для предприятий, помогающая в создании контента и анализе данных с соблюдением стандартов безопасности.

Cohesive AI

Cohesive AI

cohesive.so

Cohesive AI помогает пользователям создавать контент, сочетая искусственный интеллект и их креативность. Включает редактор для редактирования и публикации.

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

hypotenuse.ai

Hypotenuse AI — это платформа для создания контента с помощью ИИ, включая статьи, описания продуктов и рекламу, оптимизируя процесс написания.

Paraphraser

Paraphraser

paraphraser.io

Paraphraser - это инструмент для перефразирования текста и переписывания эссе, изменяющий структуру предложений и заменяющий слова на синонимы.

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Team-GPT — это платформа для совместной работы, позволяющая командам интегрировать ИИ в рабочие процессы для повышения эффективности.

Krater AI

Krater AI

krater.ai

Krater AI — это универсальное приложение для создания контента и анализа данных с использованием технологий искусственного интеллекта.

GetGenie Ai

GetGenie Ai

getgenie.ai

GetGenie AI — инструмент для создания и оптимизации контента и SEO, предлагающий шаблоны и функции для авторов и маркетологов.

Rytr

Rytr

rytr.me

Rytr — платформа для создания контента с помощью ИИ, предлагающая помощь в написании статей, описаний, постов в соцсетях и других текстов.

Humbot

Humbot

humbot.ai

Humbot — это ИИ, который помогает адаптировать AI-текст, чтобы он выглядел естественно и не поддавался обнаружению.

Scholarcy

Scholarcy

scholarcy.com

Scholarcy - цифровой ассистент для исследователей, который суммирует научные работы и предоставляет ключевые моменты в удобном формате.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

Friday AI

Friday AI

heyfriday.ai

Пятница ИИ - это инструмент для написания, который помогает создавать персонализированный контент для блогов, рекламы, эссе и рассказов.

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

WriteSeed — инструмент AI для создания контента, позволяющий генерировать статьи, рекламные тексты и блог-посты с использованием более 70 шаблонов.

Writecream

Writecream

writecream.com

Writecream — это инструмент на базе ИИ для создания текстового контента, включая рекламу, блоги и электронные письма, поддерживающий более 75 языков.

Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery — это платформа для анализа отзывов пользователей и управления продуктами, оптимизирующая сотрудничество и рабочие процессы команды.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Luna.ai — это платформа для повышения эффективности продаж, предлагающая автоматизацию, персонализированные электронные письма и управление неограниченными учетными записями.

NeuronWriter

NeuronWriter

neuronwriter.com

NeuronWriter – это инструмент для оптимизации контента с использованием ИИ, который помогает авторам создавать SEO-дружественные статьи и анализировать конкурентные стратегии.

Originality.ai

Originality.ai

originality.ai

Originality.AI помогает веб-издателям выявлять контент, сгенерированный ИИ, и проверять его на плагиат, обеспечивая оригинальность текстов.

Clay

Clay

clay.com

Clay — это ИИ-инструмент для автоматизации outbound кампаниях, с доступом к данным и инструментами для персонализации взаимодействия с клиентами.

AI Magicx

AI Magicx

aimagicx.com

AI Magicx — это платформа ИИ для создания контента, предлагающая инструменты для генерации изображений, статей, логотипов и чат-ботов.

AIWRITER

AIWRITER

aiwriter.fi

AIWriter — платформа, использующая ИИ GPT-4 для создания текстов и изображений на основе заданных тем на 33 языках.

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Chatbase - приложение для создания пользовательских чат-ботов на базе ИИ, использующее ваши данные для общения и поддержки клиентов.

Essaybot

Essaybot

essaybot.com

Essaybot — это бесплатный инструмент для написания эссе на основе ИИ, который помогает генерировать текст и находить цитаты без плагиата.

ContextMinds

ContextMinds

contextminds.com

ContextMinds — бесплатный инструмент для мозгового штурма, исследования и планирования контента с поддержкой AI и визуальным картированием тем.

Headline Studio

Headline Studio

coschedule.com

Headline Studio помогает создавать эффективные заголовки для контента, анализируя их и оптимизируя для SEO, трафика и вовлеченности.

Writey AI

Writey AI

writey.ai

Writey AI - это приложение, которое создает оригинальные и исследованные блоги за считанные минуты. Доступно бесплатное испытание.

Reword

Reword

reword.co

Reword — это редактор текста с AI, помогающий командам совместно создавать качественные статьи, улучшать контент и анализировать аудиторию.

WordHero

WordHero

wordhero.co

WordHero - AI ассистент для создания контента, включая блоги, письма и описания продуктов, с более чем 60 инструментами для пользователей.

Frase

Frase

frase.io

Frase — это инструмент AI для написания и SEO, помогающий создавать и оптимизировать контент без необходимости знаний программирования.

Rephrase.info

Rephrase.info

rephrase.info

Rephrase.info — онлайн инструмент, использующий ИИ для перефразирования текстов, предлагая разные стили и поддерживая несколько языков.

Arvin

Arvin

arvin.chat

Arvin — это расширение браузера с ИИ, которое помогает быстро создавать контент, переводить, редактировать изображения и генерировать резюме.

Jounce AI

Jounce AI

jounce.ai

Jounce — это инструмент на базе ИИ для создания качественного маркетингового контента с помощью шаблонов и редактора документов.

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