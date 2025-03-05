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Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly - ведущая в мире компания по написанию искусственного интеллекта, которой доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд каждый день. От мгновенного создания первого проекта до совершенствования каждого сообщения, грамматика помогает людям на 96% от Fortune 500 донести свою точку зрения - и получить результаты - без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы считаем, что великое письмо выполняет работу. Предложения продуктов Grammarly - походки бизнеса, грамматическая премия, грамматика бесплатно и грамматика для образования - работа, где вы это делаете, предоставляя контекстуальную поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб -сайтов. Основанная в 2009 году, Grammarly является № 7 в Forbes Cloud 100, одной из 100 самых влиятельных компаний Time, одной из самых инновационных компаний компании в области искусственного интеллекта и одной из лучших рабочих мест Inc. Мы работаем с моделью гибридной работы с удаленным первым, что означает, что мы в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-это писательская платформа с AI, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам человека в петле, Quillbot стремится сделать написание безболезненным при сохранении уникальной перспективы и голоса пользователя.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высокими шансами на успех. Paperpal, адаптированный для академического письма и прошедший обучение миллионам языковых исправлений под руководством профессиональных академических редакторов в более чем 1300 предметных областях, обеспечивает человеческую точность со скоростью машины. С Paperpal вы можете преодолеть писательский кризис, проводя мозговой штурм, ускорять написание с помощью четких схем и получать академические переводы на более чем 25 языков. Вы также получаете углубленную проверку языка и грамматики с помощью в перефразировании, сокращении слов и правильном выборе слов с учетом правил и тона академического письма. Paperpal поможет вам: от написания первого черновика до обеспечения готовности к отправке рукописи. Изучите бесплатно или подпишитесь на Paperpal Prime (19 долларов США в месяц) для неограниченного доступа к премиум-функциям, включая нашу надежную онлайн-проверку на плагиат и более 30 проверок отправки рукописей. Это так же просто, как написать, проверить, исправить, добиться успеха – начните прямо сейчас!
Reword
reword.co
Reword — это письменный редактор на базе искусственного интеллекта, который помогает командам совместно создавать выдающиеся статьи для своих читателей. Он предлагает ряд функций, таких как исследовательские возможности, которые доставляют соответствующую информацию непосредственно редактору, инструменты для совместной работы и возможность диагностировать слабые места в письменном контенте. Согласно веб-сайту, модель искусственного интеллекта Reword «обучена на ваших читателях» и может добавлять естественные внутренние ссылки в контент, выделяя при этом слабые разделы и обнаруживая тематические «слепые пятна». Функция контроля версий этого инструмента позволяет авторам лучше взаимодействовать со своей аудиторией, обновляя контент и повышая удовлетворенность пользователей. Кроме того, искусственный интеллект Reword спроектирован так, чтобы быть прозрачным и этичным, с упором на обеспечение справедливого представления контента, ключевых слов и фраз авторов. Инструмент полностью интегрирован с существующим содержанием статей, что позволяет легко анализировать, оптимизировать и перепрофилировать уже опубликованный контент. Набор функций Reword, направленных на оптимизацию письменного контента, делает его ценным инструментом для предприятий, издателей и писателей, стремящихся улучшить качество своего контента, повысить вовлеченность читателей и, в конечном итоге, расширить свою аудиторию.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет грамматические и орфографические ошибки. Он выходит за рамки этого, предлагая способы улучшить ваш стиль письма, воплощая в жизнь новых персонажей и помогая вам сделать ваши истории более интересными. Это похоже на то, как если бы у вас был опытный словесник, готовый помочь вам найти правильные слова, перефразировать предложения и даже придумать повороты сюжета, о которых вы, возможно, даже не догадывались. Sudowrite использует современные методы глубокого обучения для создания реалистичного и контекстуально соответствующего текста. Sudowrite основан на GPT-3 и GPT-4, моделях трансформаторов с более чем 175 миллиардами параметров, которые изучают общие концепции на основе своих обучающих данных. Модель генерирует текст, угадывая, что, скорее всего, будет дальше, по одному слову за раз. Sudowrite не предназначен для написания за вас, но может помочь вам значительно улучшить и ускорить процесс написания. Это отличный инструмент для авторов, творческих людей и авторов романов.
Humbot
humbot.ai
Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который поможет вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста ИИ и достижения 100% оценки человека, минуя обнаружение ИИ. Это гарантирует, что контент, созданный ИИ, является подлинным, оригинальным и необнаружимым большинством детекторов. Этот процесс быстрый, простой и позволяет получить высококачественный, читаемый текст без грамматических ошибок. Благодаря передовым технологиям он гарантирует оригинальность переписанного текста и предоставляет реальные примеры его эффективности. Пользователи высоко оценили его эффективность в уклонении от обнаружения и нашли его полезным для различных типов контента. Humbot также обеспечивает безопасность пользовательских данных. Благодаря своему инновационному подходу он получил положительные отзывы от создателей контента, исследователей и предприятий. Гуманизатор ИИ может принести пользу тем, кто пытается обойти обнаружение ИИ, не ставя под угрозу честность и целостность. В целом, Humbot предлагает надежное решение, позволяющее оставаться впереди в создании контента, легко обходя обнаружение искусственного интеллекта.
Spike
spikenow.com
Spike решает хаос общения команд и отдельных лиц, объединяя электронную почту, командный чат, совместные документы и встречи, в один канал. Spike для личного использования: получите лучший опыт электронной почты с приложением Spike's Collecting Email, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на платформу обмена сообщениями, которая распределяет ваши самые важные сообщения, поэтому вы можете сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь бессмысленным опытом электронной почты. Спайк для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный набор производительности для команд. Он сочетает в себе командный чат, электронную почту, видео встречи, инструменты искусственного интеллекта и совместные документы в единый канал. Общайтесь и сотрудничайте без особых усилий с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют ли они Spike или нет. Spike - это первая услуга по электронной почте бизнеса, предназначенная для значимых командных взаимодействий. Поддерживайте последовательность бренда, используя свой собственный домен электронной почты или приобретая пользовательский домен из Spike. Наслаждайтесь безопасными, надежными и архивными электронными письмами и сообщениями, которые обеспечивают плавное общение.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
SEMrush
semrush.com
Semrush-это ведущая платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет предприятиям по всему миру для работы поисковой оптимизации, платы за клик, контента, социальных сетей и конкурентных исследовательских кампаний и получения измеримых результатов от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает информацию и решения для компаний для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush, с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - профили доменов настольных доменов 808 м и профилей мобильных доменов 32,1 м - более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL -адресов, заполненных в день в среднем - более 24,3 млрд. Ключевых слов и 20 млн идеи для одного ключевого слова - 30% компаний Fortune 500 используются Semrush как их маркетинговый инструмент
Hour One
hourone.ai
Час первый революционизирует создание контента для предприятий, централизация всех рабочих процессов на одной платформе с AI. Мы хвастаются самыми жизненными аватарами рынка, в которых представлены природные движения, которые ярко оживляют ваши деловые сообщения. Наши шаблоны, настраиваемые для любого бренда, позволяют командам создавать персонализированный контент в масштабе - никаких навыков дизайна или редактирования. Кроме того, с быстрым рендерингом и безопасностью высшего уровня, час один выделяется в качестве главной операционной системы контента, предназначенной для предприятий. То, что раньше занимало месяцы, теперь требуется всего минуты и создает более высокое участие ... работая умнее, не сложнее с первым часом и создает персонализированные бизнес -видео, которые оказывают влияние. * Hourone - это инструмент создания видео, который позволяет пользователям создавать маркетинговые видео и презентации с различными шаблонами, голосами и персонажами. * Пользователям нравится простота использования, диапазон голосов и символов на выбор, быстрое процесс и время загрузки, а также поддержка команды успеха клиентов. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как роботизированная функция текста до разговора, ограниченные варианты аватаров, кривая обучения для случайных пользователей, ограниченные возможности брендинга, время медленной загрузки и отсутствие четких инструкций для определенных функций.
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните бесплатную 14-дневную пробную версию на сайте fibrey.io.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
Rytr
rytr.me
Rytr — это платформа, предоставляющая решения для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для различных нужд производства контента. Этот инструмент помогает как отдельным копирайтерам, так и предприятиям, помогая им более эффективно создавать оригинальный высококачественный контент. Он предлагает широкий спектр вариантов использования, включая создание привлекательных сообщений в блогах, мета-заголовков SEO, подписей в социальных сетях и ответов на обзоры и сообщения. Он также предоставляет функции для написания задач, включая описания продуктов, общение по электронной почте, бизнес-презентации, рекламу Google и многое другое. API Rytr также обеспечивает интеграцию с другими приложениями. Rytr утверждает, что сохраняет человеческий тон, а не роботизированный, благодаря чему сгенерированный контент кажется естественным. Rytr также предоставляет функцию проверки на плагиат, гарантируя уникальность контента. Уникальной особенностью является функция «Мой голос», которая, предположительно, позволяет ИИ адаптироваться к стилю письма пользователя. Кроме того, программное обеспечение имеет возможности автоматического редактирования, проверки грамматики и возможности перефразирования. Его функция «Text Inflator» расширяет контент путем переписывания, сохраняя при этом исходное значение. Инструмент также предлагает функцию автозаполнения текста AI, которая помогает улучшить скорость и качество письма. Rytr также включает в себя функцию извлечения и генерации ключевых слов, помогающую получить результаты SEO. С помощью этого инструмента пользователи могут создавать индивидуальный контент для ряда платформ, таких как LinkedIn, Facebook и Quora. Для творческого письма этот инструмент можно использовать для создания стихов, текстов песен и рассказов. Наконец, он также помогает в создании контента для целевых страниц, информационных бюллетеней, описаний видео и пунктов списка. Кажется, что он сочетает в себе техническое написание с творческими требованиями и призван помочь пользователям сэкономить время и усилия.
Exemplary AI
exemplary.ai
Примерный ИИ-это инструмент создания контента в одном, который интегрирует многоязычную транскрипцию, транскрипцию и генерацию контента, использующую многоязычную транскрипцию, в одну платформу. Его удобный интерфейс позволяет легко извлечь понимание и создание контента, включая резюме, аудиограммы, субтитры и чат в реальном времени. Кроме того, пользователи могут генерировать клипы искусственного интеллекта, подписи, специфичные для платформы и хэштеги, упрощая публикацию социальных сетей непосредственно с платформы. Идеально подходит для создателей контента, исследователей, журналистов и специалистов, примерные ИИ оптимизируют рабочие процессы, повышают производительность и повышают доступность контента благодаря своим передовым решениям по искусственному искусству.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Smodin
smodin.io
Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передовые модели и алгоритмы искусственного интеллекта для реализации своих функций письма. Вот обзор того, как работают некоторые основные функции: * Text Rewriter — эта функция использует искусственный интеллект для анализа текста и его переписывания, сохраняя исходное значение. Он перефразирует предложения и меняет формулировки для создания новых версий текста. * Средство проверки на плагиат. Средство проверки на плагиат сканирует текст и сравнивает его с миллиардами онлайн-источников с использованием искусственного интеллекта. Он выделяет любой дублированный или неоригинальный контент. * AI Writer — инструмент AI Writer генерирует новый текст по любой теме, используя большие языковые модели. Он может писать полные статьи, эссе, исследовательские работы и многое другое. * AI Grader — этот инструмент анализирует эссе и письменный текст, чтобы предоставить отзывы и предложения по улучшению. Он рассматривает такие элементы, как грамматика, структура, читабельность и многое другое. * Чат с искусственным интеллектом. Чат-бот использует диалоговый искусственный интеллект для естественного общения. Он может отвечать на вопросы, обобщать текст, создавать новый контент и многое другое через интуитивно понятный интерфейс чата.
ChatUp
aichattings.com
CHATUP AI, Ultimate Multifunctional AI-компаньон, который революционизирует ваше цифровое взаимодействие с передовыми технологиями. Охватывая силу GPT 3.5 и GPT 4.0, CHATUP AI представляет новую эру искусственного интеллекта, предназначенную для обогащения вашей повседневной цифровой жизни с помощью сочетания творчества, общения и эффективности. Независимо от того, хотите ли вы, заставляющие размышления разговоры, художественные исследования или оптимизированные инструменты для различных задач, AI CHATUP служит вашим порталом в мир, наполненный безграничными возможностями.
Writer
writer.com
Writer — это генеративная платформа искусственного интеллекта для предприятий. Writer дает вашим сотрудникам — продуктам, операциям, поддержке, маркетингу, HR и т. д. — возможность максимизировать творческий подход и повысить производительность в 10 раз, изменив способ их работы. Безопасная платформа Writer легко подключается к источникам ваших бизнес-данных и предоставляет точные ответы и контент, которые точно настроены на ваши собственные данные и следуют вашим собственным правилам искусственного интеллекта. Writer передает генеративный искусственный интеллект в руки людей прямо там, где они работают, чтобы они могли с легкостью создавать, анализировать и управлять. Платформа Writer относится к корпоративному уровню, не использует и не передает ваши данные, а также включает открытые и прозрачные LLM, созданные Writer и которые можно развертывать различными способами, в том числе самостоятельно размещать. Writer соответствует требованиям SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA и PCI и используется на ведущих предприятиях, включая Intuit, Spotify, L’Oreal, Uber и Deloitte.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш личный тренер по письму. Средство проверки грамматики, редактор стилей и наставник по письму в одном пакете. Хорошее письмо зависит от гораздо большего, чем просто правильная грамматика. Вам нужен инструмент редактирования, который также выявляет проблемы стиля и сравнивает ваши произведения с произведениями лучших авторов в вашем жанре.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — это инструмент для веб-издателей, который помогает им быть уверенными в том, что они создают оригинальный контент. Оригинальный контент = уникальный контент, созданный людьми... тот, который нужен Google и читателям! Originality.AI обеспечивает возможность публикации оригинального контента с помощью... Детектор AI — встроенный искусственный интеллект Originality.AI создан для идентификации контента, созданного с помощью любого из популярных API-интерфейсов NLP, включая GPT-2, GPT-J, GPT-NEO и GPT-3 (первый в мире инструмент для идентификации GPT-3). ). Originality.AI может предсказать, был ли контент создан каким-либо из популярных помощников по написанию ИИ. Проверка на плагиат. Серьезным веб-издателям/контент-маркетологам необходимо убедиться, что они публикуют контент без плагиата, чтобы их контент имел наилучшие шансы на ранжирование. Originality.AI — это средство проверки на плагиат, созданное для серьезных веб-издателей, которым нужно управлять командой авторов. Он предлагает управление командой, панель мониторинга, историю сканирования, автоматические кредиты и полное сканирование сайта, просто введя URL-адрес.
Write On AI
writeonai.com
Write On AI — это ведущая платформа для создания контента на базе искусственного интеллекта, которая революционизирует способы создания письменного контента отдельными людьми и предприятиями. Благодаря современной технологии искусственного интеллекта наша платформа предлагает набор инновационных инструментов, предназначенных для повышения производительности и качества письма. Write On AI позволяет пользователям легко создавать привлекательный контент — от создания высококачественных статей до совершенствования написания с помощью интеллектуальных предложений. Наш удобный интерфейс и настраиваемые функции делают его идеальным инструментом для студентов, специалистов и предприятий.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команды усиливается искусственным интеллектом, стимулируя творческий подход, повышая производительность и способствуя инновациям. Конечно, вы осознаете потенциал LLM, таких как ChatGPT, но убедить всю вашу команду не так просто. Вы хотите наладить эффективные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта и делиться знаниями об искусственном интеллекте со всеми, но вам не хватает специальной платформы для достижения этой цели. Вы даже задаетесь вопросом: «Использует ли моя команда весь потенциал ИИ?» Встречайте команду-GPT.
Simplified
simplified.com
Упрощено - это одно приложение для создания, сотрудничества и масштабирования вашего маркетинга. Проектируйте, пишите маркетинговую копию, создавайте видео, сотрудничайте и публикуйте в социальных сетях - все в том же месте. Построенный для скорости и простоты, упрощенный помогает более 400 000 создателей, маркетологов и предприятий масштабировать свой маркетинг, упростить свои рабочие процессы и выполнять работу за несколько кликов. Благодаря редактору дизайна без кодов, писателем ИИ, потрясающими шаблонами, несколькими наборами брендов, неограниченными рабочими пространствами и публикацией в приложении, вы можете запустить и закончить свой маркетинг без переключения вкладок. Всегда.
Monica
monica.im
Monica - это расширение Chrome, оснащенное Chatgpt APL, предназначенным для того, чтобы быть вашим личным помощником AL для легкого общения и копирайтинга. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст в веб -страницу. Выберите из более чем 80 шаблонов для быстрого генерирования маркетинговой копии. Выберите текст в веб -конкурсе, позвольте Монике объяснить, перевести, перефразировать для вас.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — это текстовый редактор и генератор копий на базе искусственного интеллекта, предназначенный для расширения возможностей писателей и ускорения процесса творческого письма. AI-редактор Cowriter предназначен для оптимизации производительности писателя и удовлетворения всех ваших писательских потребностей, не отрывая рук от клавиатуры. Создавайте, редактируйте и улучшайте свой контент быстро и легко всего за несколько секунд. * Создавайте контент, используя свой стиль письма: соавтор может понимать, изучать и создавать контент в вашем уникальном стиле письма. Соавтор со временем учится у вас, чтобы предоставлять персонализированные предложения, соответствующие вашему тону и голосу. * Использование данных в реальном времени: создавайте контент на основе данных в реальном времени из Интернета! При выполнении каждой писательской задачи Cowriter может исследовать надежные веб-источники и писать более качественный, актуальный и более фактический контент. Легко создавайте статьи, эссе и научные статьи с последними новостями, событиями и тенденциями. * Пообщайтесь со своим экспертом по написанию ИИ: соавтор может помочь с различными творческими писательскими потребностями, такими как мозговой штурм, предоставление рекомендаций по стратегиям повышения вовлеченности читателей или создание и доработка контента. * Создайте маркетинговый текст за считанные секунды: создавайте увлекательный, оригинальный и подлинный контент, которым можно поделиться в Facebook, Google, Linkedin, Twitter и других странах!
younet.ai
younet.ai
Younet — это инновационная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), которая позволяет пользователям создавать персонализированные модели ИИ на основе своих знаний о данных. Наша платформа использует возможности обработки естественного языка (NLP) для понимания и предоставления точных ответов на запросы пользователей. Благодаря приложениям, охватывающим обслуживание клиентов, маркетинг, науку, продажи, аналитику и взаимодействие с клиентами, Younet представляет собой универсальный инструмент для компаний, стремящихся получить представление о поведении клиентов и предоставить персонализированный опыт. Его также можно использовать в личных целях для решения интеллектуальных задач. Откройте для себя будущее искусственного интеллекта с Younet.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутренне и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, контакт -центр, строитель веб -сайтов, интернет -магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, существуют безопасные интрасети, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR Essentials и AI встроены в структуру Bitrix24. Bitrix24-это инициатива инициативы Bitrix, Inc., запущенная в качестве облачной службы в апреле 2012 года. Теперь она доступна в облаке и локальном. В 2024 году в нашей компании более 12 миллионов организаций. Bitrix24 гордится обслуживанием клиентов от небольших организаций в компании из списка Fortune 500.
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize — это инструмент, который специализируется на преобразовании текста, сгенерированного искусственным интеллектом, в контент, который выглядит естественным и похожим на человека. Он предназначен для обхода детекторов AI, гарантируя, что материал останется необнаружимым и неограниченным. Инструмент сохраняет целостность контента, избегая грамматических ошибок и необычной терминологии, обеспечивая безупречный и профессиональный результат. AI Humanize подходит создателям контента, бизнес-профессионалам, маркетинговым и PR-агентствам, SEO-специалистам, академическим специалистам, студентам и веб-разработчикам, предлагая решения для улучшения SEO, сохранения оригинальности и обеспечения высококачественного и читаемого контента.
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai — это универсальная генеративная платформа искусственного интеллекта, которая позволяет маркетологам создавать оптимизированный контент в 10 раз быстрее и менее чем в два раза дешевле. Возможности Creaitor.ai охватывают весь жизненный цикл контент-маркетинга: планирование ключевых слов, анализ результатов поиска, написание SEO-статей, расширенную оценку SEO, отслеживание эффективности контента и многое другое. Creaitor.ai позволяет МСП создавать контент от лица своего бренда на более чем 40 языках.
Good AI
the-good-ai.com
Good AI — это продвинутый помощник по написанию искусственный интеллект, который помогает быстро писать высококачественные эссе. Он предлагает бесплатный инструмент для написания эссе с использованием искусственного интеллекта, планировщик эссе с использованием искусственного интеллекта и другие инструменты для письма, позволяющие улучшить ваши навыки. The Good AI, которому доверяют более 2 миллионов авторов, стремится сделать продвинутый искусственный интеллект доступным с помощью простого в использовании интерфейса. Автор эссе Good AI основан на усовершенствованной модели искусственного интеллекта нейронной сети, которая была обучена на миллионах высококачественных эссе и статей. Это позволяет создавать уникальный, актуальный и точный контент по любой теме за считанные секунды. Чтобы использовать его, вы просто вводите тему, выбираете тип эссе, количество слов и включать ли ссылки. Затем ИИ сгенерирует для вас полное эссе. Если вы хотите настроить или добавить больше контента, вы можете использовать функцию автозаполнения, чтобы сообщить ИИ, сколько еще слов нужно написать. Ключевые особенности и преимущества: * Генерирует эссе на 2500 слов за секунды * Эссе хорошо структурированы и содержат достоверную информацию. * Позволяет настраивать функцию автозаполнения. * Экономит время на исследования и написание с нуля.
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com — это служба консультирования и редактирования академического письма, которая связывает студентов с экспертами-корректорами, имеющими квалификацию в различных областях обучения.
Essaybot
essaybot.com
Essaybot — это бесплатный инструмент для написания эссе на базе искусственного интеллекта, который предлагает лучший контент и помогает писателям находить источники вдохновения, перефразировать предложения и создавать полные предложения. Он также включает в себя средство поиска цитирования для сопоставления источников и предотвращения проблем с плагиатом. Essaybot может помочь с различными темами: от сценариев фильмов до теорий психологии. Инструмент доступен в Интернете и не содержит информации о ценах на этой странице.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. В отличие от традиционных средств письма, эта платформа использует передовой искусственный интеллект, чтобы не только предлагать улучшения, но и создавать контент, который может имитировать стиль и сложность человеческого писателя. NovelAI работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на обширной базе данных литературы, от классических романов до современных произведений. Это обучение позволяет ИИ понимать и воспроизводить различные стили письма, структуры сюжета и развитие персонажей. Когда пользователь вводит подсказку или идею истории, ИИ использует это обучение для создания контента, соответствующего инструкциям пользователя, что делает его универсальным инструментом для различных творческих проектов.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI — это автоматизированный онлайн-помощник по письму, предлагающий полный набор инструментов для написания и редактирования, включая AI корректор, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator и средство проверки на плагиат. Wordvice AI стремится стать вашим универсальным ресурсом для всех ваших потребностей в написании и редактировании. Wordvice AI идеально подходит для исследователей, студентов и бизнес-профессионалов. Он использует самые современные технологии искусственного интеллекта для создания полезных и интуитивно понятных инструментов. В настоящее время в разработке находятся новые генераторы и расширения для записи ИИ...
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter — это умный помощник для всех, кто создает контент для Интернета. Это инструмент на базе искусственного интеллекта, что означает, что он использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам лучше писать и повышать рейтинг в поисковых системах, таких как Google. Думайте об этом как об опытном гиде, который знает, что нравится Интернету, и поможет вам создать именно это. По своей сути NeuronWriter призван сделать процесс письма проще и эффективнее. Он делает это, предлагая предложения и улучшения, основанные на том, что в настоящее время популярно и эффективно в SEO (поисковая оптимизация). SEO направлен на то, чтобы сделать ваш контент более заметным и привлекательным для поисковых систем, поэтому, когда люди ищут что-то, связанное с вашим контентом, они находят вас первыми. NeuronWriter — это не просто еще один инструмент для письма; он оснащен функциями, которые выделяют его. Вот некоторые из его ключевых особенностей: * Генерация контента с помощью ИИ. Одна из самых крутых особенностей NeuronWriter — то, как он использует ИИ, чтобы помочь вам писать. Если у вас не хватает идей или вы не знаете, с чего начать, NeuronWriter предложит темы и даже напишет для вас фрагменты. Это похоже на приятеля по мозговому штурму, который всегда полон идей. * Интеграция SEO и NLP: SEO может быть сложным, но NeuronWriter упрощает его. Он использует так называемую НЛП (обработку естественного языка), чтобы понять, о чем ваш контент и как его можно улучшить для поисковых систем. Это все равно, что научить ваш контент говорить на языке Google, чтобы людям было легче его найти. * Инструменты контент-анализа: NeuronWriter не просто помогает вам писать; это помогает вам писать лучше. Он анализирует ваш контент и присваивает ему оценку в зависимости от того, насколько он оптимизирован для SEO. Он также анализирует рейтинг на страницах результатов поисковых систем (SERP) и дает вам представление о том, как согласовать ваш контент с наиболее эффективными статьями. * Интеграция с WordPress. Если вы используете WordPress для своего веб-сайта, NeuronWriter отлично подойдет. Он легко интегрируется с WordPress, позволяя оптимизировать контент непосредственно на вашем веб-сайте. Это похоже на наличие полезного помощника прямо на панели инструментов вашего блога. * Исследование и анализ ключевых слов: NeuronWriter анализирует ключевые слова, относящиеся к теме вашего контента. Это похоже на рыбалку в большом пруду: вам нужно знать, какую рыбу (или ключевые слова) вы ищете и где она может находиться. * Анализ конкурентов: инструмент проверяет, какой контент уже занимает высокие позиции по этим ключевым словам в поисковых системах. Это сродни пониманию того, какие рецепты популярны в ресторане, чтобы можно было создать блюдо, конкурирующее с ними. * Анализ намерений пользователя: он пытается понять, что, вероятно, ищет пользователь, когда вводит запрос в поисковую систему. Это похоже на то, как шеф-повар понимает, хочет ли его клиент быстрый перекус или полноценный обед. * Оценка SEO контента: после создания контента NeuronWriter оценивает его на основе того, насколько хорошо он оптимизирован для SEO. Представьте себе, что кулинарный критик оценивает блюдо.
LongShot
longshot.ai
LongShot — это продвинутый инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для поддержки создания и оптимизации контента. Он предлагает ряд функций для оптимизации рабочего процесса с контентом, от планирования до публикации. Его планировщик контента использует реальные данные для создания индивидуальных идей контента, подходящих для целевой аудитории и конкретной отрасли. Функция AI Workflows в LongShot использует более 50 отмеченных наградами шаблонов для облегчения создания короткого и длинного контента. Интегрированная функция проверки фактов обеспечивает точность, предоставляя ответы в режиме реального времени и создавая контент с правильными цитатами. Одной из уникальных функций LongShot является SEO Checker, инструмент на базе искусственного интеллекта, который оценивает эффективность SEO вашего контента и предоставляет практические рекомендации по улучшению рейтинга. Примечательно, что инструмент также оснащен функцией AI Interlinking, которая предназначена для создания автоматических внутренних ссылок из карты сайта пользователя, соответствующих якорному тексту, что в конечном итоге улучшает впечатления читателя и одновременно повышает производительность блога. LongShot предназначен для интеграции с такими платформами, как Google Search Console, WordPress, Webflow и Google Docs, что гарантирует возможность использования инструмента там, где он больше всего необходим. Несмотря на свою надежность, этот инструмент искусственного интеллекта славится своей быстрой и точной генерацией контента в реальном времени, и ему доверяет широкий круг пользователей, от создателей контента до консультантов по цифровой стратегии.
Magical
getmagical.com
Magical — это приложение для повышения производительности, которое ускоряет выполнение повторяющихся задач во время работы — никаких API или интеграций не требуется. Просто расширение для браузера. Magical автоматизирует рутинные задачи, такие как обмен сообщениями, ввод данных, поиск и поиск информации, с помощью простого нажатия клавиши. В отличие от существующих решений автоматизации, которые дороги, громоздки и требуют технической команды для настройки, Magical предназначен для нетехнических пользователей и предлагает автоматизацию задач без сборки, которая работает в любом приложении. Используйте Magical, чтобы быстро персонализировать и расширять сообщения по мере их ввода, перемещать данные из приложения в приложение, чтобы поддерживать актуальность баз данных, или мгновенно перемещать данные в электронные таблицы. Вы даже можете использовать ИИ для написания новых сообщений с помощью быстрых ответов или специальных подсказок — где бы вы ни работали. Пригласите всю свою команду на Magical и сделайте всех более продуктивными, поделившись лучшими шаблонами сообщений или советами по повышению производительности. Magical можно использовать бесплатно!
Molin AI
molin.ai
Molin AI — это SaaS-стартап, специализирующийся на разработке чат-ботов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, где каждый может создать своего собственного чат-бота с искусственным интеллектом за считанные минуты. Без какого-либо опыта кодирования. - интегрируется со всеми платформами электронной коммерции и любыми другими типами веб-сайтов: Shopify, Woocommerce, Wix... С Molin вы всегда будете рядом со своими клиентами, поэтому они будут чувствовать себя более уверенно при покупке, возврате и покупке. даже дать вам 5-звездочный обзор!
AI Writa
aiwrita.com
В AI Writa мы стремимся изменить подход компаний и частных лиц к созданию контента. Являясь ведущим ИИ-писателем, генератором текста и ИИ-помощником по копирайтингу, мы предоставляем незаменимые инструменты маркетологам, YouTube-блогерам, авторам контента, стартапам и предпринимателям, которым легко и эффективно нужен контент высшего уровня. Ключевые особенности: - Готовые шаблоны: в вашем распоряжении более 50 готовых шаблонов. - Генерация изображений: попрощайтесь с проблемами визуального поиска. - Чат на базе искусственного интеллекта: участвуйте в продуктивных беседах. - Транскрипция: быстро преобразуйте аудио в текст. Наше видение: Расширение возможностей вашего присутствия в Интернете и достижения целей.
Textify
textify.ai
Textify — это технологическая платформа искусственного интеллекта, созданная для решения множества задач в различных отраслях. Миссия компании — превратить мощь искусственного интеллекта в интуитивно понятные, ориентированные на пользователя инструменты, называемые «ИИ-джинны». Каждый из этих ИИ-джиннов создан для решения уникальных бизнес-задач с целью оптимизации рабочих процессов и открытия новых возможностей. Платформа предоставляет множество решений, включая Room Genie для улучшения гостиничных услуг и News Genie, в котором применяется ИИ. на финансовых рынках, чтобы извлечь мудрость и проанализировать рыночные тенденции. Существует также множество ресурсов и блогов для поддержки и обучения пользователей различным темам, связанным с искусственным интеллектом, технологиями и цифровыми тенденциями. Textify также работает над демократизацией разработки инструментов искусственного интеллекта. Они стремятся сделать этот процесс доступным для всех, стремясь создать высококачественные инструменты искусственного интеллекта, которые можно будет распространять и монетизировать через их платформу членства в сфере искусственного интеллекта. Он использует передовые технологии искусственного интеллекта с удобным интерфейсом, стремясь заставить пользователей чувствовать искусственный интеллект «волшебством».
Marmof
marmof.com
Marmof — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, который помогает создавать контент всего за несколько секунд. Он разработан, чтобы помочь вам сэкономить время на процессе написания, чтобы вы могли сосредоточиться на других аспектах вашего бизнеса. Marmof — это инструмент для создания контента, предназначенный для всех, кто хочет создавать контент, независимо от их профессии или писательского опыта. Тысячи профессиональных писателей также используют оптимизированный для SEO контент, созданный Marmof. Это помогает им обсуждать новые идеи, экономит время и дает представление о том, чего хочет их аудитория. Marmof прост в использовании и доступен с любого устройства. Просто введите тему, о которой вы хотите написать, и Marmof сгенерирует список идей, из которых вы сможете выбрать. После того, как вы выбрали идею, Marmof поможет вам воплотить ее в жизнь и создать полноценный контент всего за несколько минут.
SpeakUp AI
startspeakup.com
SpeakUp — это генеративный инструмент для подкастов с искусственным интеллектом, который превращает текстовый контент в потрясающие подкасты в 10 раз быстрее, используя ваш собственный голос.
Writi.io
writi.io
Writi.io — не бот, генерирующий контент; вместо этого это продукт на базе ChatGPT | Модели ИИ GPT-4 от OpenAI, созданные специально для LinkedIn (и электронной почты). Это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который создает оригинальный контент непосредственно в LinkedIn или в вашем почтовом ящике. Эти функции доступны через расширение Chrome. Просто введите три слова, чтобы дать Writi подсказку о том, что вы хотите сказать, а затем расслабьтесь и позвольте Writi выяснить контекст вашего разговора. Выберите контент, который вы хотите использовать, специально созданный для вашего конкретного разговора. Мы интегрировали ИИ из ChatGPT OpenAI | GPT-4 Turbo и создали его специально для работы с LinkedIn и электронной почтой. Он очень прост в использовании, но очень мощный.
Copyter
copyter.com
Copyter — копирайтер с искусственным интеллектом, который генерирует контент для брендов, агентов и маркетологов. Программное обеспечение представляет собой веб-приложение и включает шаблоны или инструменты искусственного интеллекта для оптимизации копирайтинга. Пользователи могут начать с ввода нескольких слов о бренде, услуге или продукте. Затем Copyter может создавать копии на более чем 37 языках, включая английский, испанский, французский и другие. Весь контент принадлежит пользователю, что позволяет использовать его в личных и коммерческих целях. Платформа для написания искусственного интеллекта предлагает ежемесячную подписку и подписку с оплатой по факту использования. Copyter в основном используется при создании текстов для целевых страниц сайтов и метаописаний SEO. Он также адаптирован для заголовков и описаний продуктов для платформ электронной коммерции, таких как Amazon. Другие распространенные варианты использования включают рекламу PPC (плата за клик), публикации в социальных сетях и блоги. Система включает в себя встроенную программу проверки читаемости и грамматики для редактирования текста и обеспечения качества контента.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует модели OpenAI GPT для создания различных типов контента, таких как твиты, сообщения в блогах, сообщения в LinkedIn и сценарии YouTube. Этот инструмент предназначен для экономии времени и усилий за счет автоматического создания качественного контента. Помимо создания письменного контента, ProMind AI также предлагает мощные инструменты, которые могут исправлять ошибки в коде и генерировать код, что делает его весьма полезным для программистов и разработчиков. Ключевые особенностиProMind AI имеет несколько ключевых функций, которые делают его мощным инструментом для создания контента и отладки кода. Некоторые из этих функций включают в себя: * Генерация контента: ProMind AI может генерировать различные типы контента, включая твиты, сообщения в блогах, сообщения в LinkedIn, сценарии YouTube и многое другое. Это также может помочь пользователям сэкономить время и усилия, создавая высококачественный контент по запросу. * Отладка кода: ProMind AI может помочь в выявлении и исправлении ошибок в программном коде, потенциально ускоряя процесс разработки. * Генерация персоны пользователя: ProMind AI может генерировать персоны пользователей, которые являются вымышленными представлениями сегментов целевой аудитории. Их можно использовать, чтобы помочь предприятиям лучше понимать своих клиентов и более эффективно нацеливать свои маркетинговые усилия. * Модели OpenAI GPT: ProMind AI использует модели OpenAI GPT для реализации различных функций, обеспечивая высококачественный контент и точную отладку кода.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI — плагин-помощник по искусственному интеллекту для WordPress. Это помогает пользователям создавать такой контент, как статьи, описания продуктов и копии веб-сайтов, за считанные минуты с использованием передового искусственного интеллекта. Ключевые особенности и преимущества: * Пишите статьи, сообщения в блогах, целевые страницы за считанные секунды. * Создание описаний продуктов для сайтов электронной торговли. * Создание привлекательного текста веб-сайта для страниц. * Встроенная генерация изображений для создания пользовательских изображений. * Доступно как плагин WordPress и расширение Chrome. * Интегрируется со всеми основными конструкторами страниц и темами. * Экономит до 90% времени, затрачиваемого на создание контента. * Неограниченное количество пользователей на более высоких планах * Включены миллионы слов в месяц * Доступные ежемесячные и годовые тарифные планы * 7-дневная гарантия возврата денег Bertha AI использует самые современные технологии искусственного интеллекта для создания контента, похожего на человеческий. Вот краткий обзор того, как это работает: * Пользователь предоставляет Берте подсказку, тему или идею, для которой он хочет создать контент. * Берта анализирует подсказку и использует свою обширную базу данных для создания соответствующего контента. * Сгенерированный контент возвращается пользователю в течение нескольких секунд. * Пользователи могут легко редактировать и уточнять контент, созданный с помощью ИИ, перед публикацией. Берта прошла обучение по сотням миллиардов параметров, чтобы создавать высококачественный, уникальный контент, как человек-писатель. ИИ изучил различные стили письма, темы, лингвистические правила и многое другое, чтобы создавать интересный, информативный и читабельный контент.
AISEO
aiseo.ai
Повысьте свой рейтинг в Google с помощью невидимого AI-контента! Повысьте свой тематический авторитет, поднимите свой рейтинг E-E-A-T, улучшите внутреннее и техническое SEO и доминируйте в своей нише с помощью контента, созданного искусственным интеллектом, который неотличим от статей, написанных людьми. Погрузитесь ниже.
Writingo
writingo.ai
Writeo — это уникальное решение на базе искусственного интеллекта, обученное и работающее на базе искусственного интеллекта для создания высококачественного контента. Writeo может легко создавать контент, не требуя вашего времени и усилий.
Cohesive AI
cohesive.so
Попрощайтесь с подсказками ChatGPT! Cohesive сочетает в себе блестящие возможности искусственного интеллекта и вашу креативность, позволяя вам без труда создавать контент мирового класса. Уточняйте, редактируйте и публикуйте без проблем с помощью мощного редактора. Привет волшебному созданию контента!
Narrato
narrato.io
Narrato — это контент-платформа с искусственным интеллектом, предназначенная для маркетологов и авторов, позволяющая совместно быстрее и лучше создавать выигрышный контент. Narrato ускоряет весь процесс создания контента — от идеи, планирования, создания, оптимизации, совместной работы до публикации. Выберите функции платформы: * AI-помощник по созданию, выработке идей и оптимизации контента * Управление контент-проектами, включая назначение задач, отслеживание и управление * Автоматизация работы с контентом * Расширенный редактор контента с помощником по написанию ИИ, который помогает создавать контент, улучшать читаемость, грамматику и структурирование, а также проверять на плагиат. * Получайте автоматические сводки по SEO-контенту, чтобы повысить позиции в результатах поиска. * Календарь контента, генератор идей контента AI и другие функции планирования. * Создавайте потрясающие изображения AI из текста * Создавайте и используйте собственные шаблоны контента. * Организуйте контент и проекты в папках и ведите репозиторий контента. * Автоматизация публикации контента * Управление платежами фрилансеров * Доставка клиентского контента, обратная связь и сотрудничество для маркетинговых агентств. * Рынок контента для найма авторов. Другие функции: хранилище рекомендаций и брендовых активов, многоязычная поддержка, бесплатный поиск изображений, интеграция с ChatGPT и Canva, пользовательская интеграция с Zapier и API, пользовательские отчеты и многое другое.
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