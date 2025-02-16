Помощники по написанию ИИ - Самые популярные приложения - Сирия

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Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.
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WindyBot
windybot.com
WindyBot — это набор сервисов на базе искусственного интеллекта. Наш первый сервис позволяет пользователям Slack использовать GPT-3 в рабочей области Slack. В вашем рабочем пространстве Slack WindyBot действует как умный помощник с искусственным интеллектом, отвечающий на вопросы, решающий проблемы и повышающий вашу производительность.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальную точку зрения и голос пользователя.
WriteXai
writexai.com
WriteXAI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям автоматически создавать контент и изображения. Инструмент создания изображений AI позволяет экономить время и усилия при создании контента. Платформа использует обработку естественного языка и машинное обучение для создания высококачественных статей, публикаций в социальных сетях и даже описаний продуктов с помощью нескольких нажатий кнопки. Он также имеет встроенный генератор изображений, который создает релевантную и визуально привлекательную графику для сопровождения текста. Вы можете создавать изображения AI, создавать AI-контент, создавать рекламные объявления в FB, создавать контент для блогов и многое другое!
Writekit
writekit.ai
Писать с помощью искусственного интеллекта стало проще. Writekit предлагает инструменты, интегрированные с искусственным интеллектом, которые упрощают создание контента и повышают креативность. Writekit предназначен для писателей и маркетологов, которым требуется эффективность, качество и свободный от стресса процесс письма: от создания полезных дополнений до совместной работы в команде в режиме реального времени.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
Инструмент перефразирования WordfixerBot оснащен функциями, которые делают его отличным выбором для тех, кто хочет улучшить свое письмо: * Разнообразные варианты тонов: благодаря множеству тонов на выбор этот инструмент обеспечивает гибкость, позволяющую адаптировать ваше письмо к любому контексту или аудитории. * Сохранение исходного смысла: искусственный интеллект гарантирует, что суть вашего сообщения останется неизменной, придавая ему свежее и уникальное представление. * Доступность и простота использования. Инструмент разработан таким образом, чтобы быть доступным и простым в использовании, без сложных настроек или сложного обучения. Преимущества использования WordfixerBot очевидны: * Улучшенное качество письма: создавайте контент, который не только уникален, но и находит отклик у ваших потенциальных читателей. * Экономия времени: быстро создавайте перефразированный текст без ущерба для качества, что позволит вам сосредоточиться на других аспектах вашего письма или бизнеса. * Предотвращение плагиата: этот инструмент помогает гарантировать, что ваша работа является оригинальной и не вызывает проблем с плагиатом.
Wali
mywali.co
Wali — ведущий поставщик решений искусственного интеллекта, призванных предоставить компаниям действенные аналитические данные и идеи. Мы специализируемся на использовании возможностей искусственного интеллекта для стимулирования роста бизнеса, улучшения процесса принятия решений и содействия инновациям. Наша надежная платформа предлагает набор инструментов искусственного интеллекта, специально разработанных для бизнеса, что позволяет нашим клиентам оставаться впереди конкурентов в современной быстро меняющейся цифровой среде. Мы уделяем большое внимание партнерству и совместному росту. Наша партнерская программа призвана помочь другим компаниям расширить свои предложения, выйти на новые рынки и принести больше пользы своим клиентам. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы гарантировать, что наши ведущие в отрасли решения искусственного интеллекта доступны, недороги и адаптированы к их потребностям.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief — это механизм создания кратких отчетов, который помогает масштабировать ваши усилия по контент-маркетингу. Он помогает вам создавать высококачественные краткие описания контента гораздо быстрее, чем работа с Документами Google, поскольку заранее собирает более 90 % необходимой вам информации и помогает вам сосредоточиться на наиболее ценных моментах, таких как создание отличного плана и предоставление писателям угла для работы. с.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует модели OpenAI GPT для создания различных типов контента, таких как твиты, сообщения в блогах, сообщения в LinkedIn и сценарии YouTube. Этот инструмент предназначен для экономии времени и усилий за счет автоматического создания качественного контента. Помимо создания письменного контента, ProMind AI также предлагает мощные инструменты, которые могут исправлять ошибки в коде и генерировать код, что делает его весьма полезным для программистов и разработчиков. Ключевые особенностиProMind AI имеет несколько ключевых функций, которые делают его мощным инструментом для создания контента и отладки кода. Некоторые из этих функций включают в себя: * Генерация контента: ProMind AI может генерировать различные типы контента, включая твиты, сообщения в блогах, сообщения в LinkedIn, сценарии YouTube и многое другое. Это также может помочь пользователям сэкономить время и усилия, создавая высококачественный контент по запросу. * Отладка кода: ProMind AI может помочь в выявлении и исправлении ошибок в программном коде, потенциально ускоряя процесс разработки. * Генерация персоны пользователя: ProMind AI может генерировать персоны пользователей, которые являются вымышленными представлениями сегментов целевой аудитории. Их можно использовать, чтобы помочь предприятиям лучше понимать своих клиентов и более эффективно нацеливать свои маркетинговые усилия. * Модели OpenAI GPT: ProMind AI использует модели OpenAI GPT для реализации различных функций, обеспечивая высококачественный контент и точную отладку кода.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil — инструмент искусственного интеллекта, меняющий жизнь писателей и читателей по всему миру. Создавайте потрясающий контент молниеносно. Jaq N Jil — это мощный инструмент для написания искусственного интеллекта, позволяющий ускорить и улучшить процесс написания контента благодаря множеству функций, таких как планирование контента с помощью искусственного интеллекта, расширение и переписывание текста с помощью искусственного интеллекта, огромная библиотека стоковых изображений, чат-бот с искусственным интеллектом, активируемый текстом и голосом, и многое другое. больше в их версии pro+. Он также интегрируется с более чем 5000 инструментами через Zapier. Используйте этот инструмент для создания статей в блогах SEO, подписей к публикациям в социальных сетях, эссе и статей, маркетинговых материалов и многого другого. Jaq n Jil был создан для контент-маркетологов. Благодаря Jaq n Jil как писатели, так и агентства испытывают эффективные рабочие процессы и увеличивают производство контента.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: ускорьте свой бизнес с помощью нашей универсальной панели управления AI Наша удобная панель управления, специализирующаяся на предоставлении малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям мощных решений искусственного интеллекта на основе данных, упрощает создание контента и управление проектами. Настраиваемый, масштабируемый и экономичный Haller AI — это универсальное решение для оптимизации рабочих процессов и достижения беспрецедентной эффективности бизнеса. Присоединяйтесь к нашей сети, чтобы быть в курсе новейших бизнес-решений на основе искусственного интеллекта.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, где искусственный интеллект встречается с человеческим потенциалом. С Eleo вы сможете раскрыть свою продуктивность и творческий потенциал, как никогда раньше. Представьте себе, что вы экономите тысячи часов на поиске информации, создании текстов, раскрытии идей и поиске изображений. Пришло время прокачать свой мозг, иметь больше времени для себя и увеличить скорость письма в 20 раз. Eleo — это не просто еще один сервис искусственного интеллекта. В отличие от других платформ, Eleo позволяет общаться и писать в соответствующем стиле, задавать хорошие вопросы, переводить с помощью функции копирайтинга и даже генерировать изображения. Это комплексный инструмент, который делает использование искусственного интеллекта приятным, быстрым и практичным. И лучшая часть? Это доступно по цене, а тарифные планы адаптированы к вашим потребностям. Но почему Элео супер? Что ж, ведущие компании уже предоставили своим сотрудникам доступ к искусственному интеллекту, чтобы получить конкурентное преимущество. Eleo дает вам навыки, необходимые для того, чтобы оставаться впереди на быстро развивающемся рынке труда. Это повышает эффективность, скорость и креативность, делая вас мастером в своей области. Пользоваться Элео легко. Просто зарегистрируйтесь, выберите план, погрузитесь в платформу и начните выполнять свои задачи без особых усилий. Eleo доступен на любом устройстве, поэтому вы можете получить доступ к своей информации, документам и изображениям, где бы вы ни находились. Не отставайте. Ощутите мощь Eleo.ai и раскройте весь свой потенциал уже сегодня. Присоединяйтесь к нам в этом необычном путешествии в мир искусственного интеллекта и окунитесь в будущее производительности и творчества.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как улучшить ваши документы. Если вы можете только представить, как растет ваш продукт, то же самое можно сказать и о документации по продукту. Использование документации, созданной в Docsie, облегчит вашим клиентам поиск соответствующих сведений о вашем продукте в вашей документации, сделает их счастливее в долгосрочной перспективе и поможет вам успешно их сохранить. Docsie также подключает вас к современному рынку переводов, который также помогает вам переводить документацию по вашим продуктам с помощью сертифицированных переводчиков, машинного обучения и усовершенствованных алгоритмов повышения скорости и точности перевода. Docsie — это универсальная веб-платформа для документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Наша платформа также помогает анализировать, как клиенты взаимодействуют со своей документацией, и предоставляет им идеи о том, как улучшить свою документацию.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai — это помощник по контенту с искусственным интеллектом, который помогает пользователям быстрее писать лучший контент. Он предлагает пользователям доступ к более чем 20 шаблонам, возможностям персонализации, а также возможность перефразировать, расширять, сжимать и переводить контент. Он также имеет несколько тарифных планов: от бесплатной версии до годового или ежемесячного плана.
Copyter
copyter.com
Copyter — копирайтер с искусственным интеллектом, который генерирует контент для брендов, агентов и маркетологов. Программное обеспечение представляет собой веб-приложение и включает шаблоны или инструменты искусственного интеллекта для оптимизации копирайтинга. Пользователи могут начать с ввода нескольких слов о бренде, услуге или продукте. Затем Copyter может создавать копии на более чем 37 языках, включая английский, испанский, французский и другие. Весь контент принадлежит пользователю, что позволяет использовать его в личных и коммерческих целях. Платформа для написания искусственного интеллекта предлагает ежемесячную подписку и подписку с оплатой по факту использования. Copyter в основном используется при создании текстов для целевых страниц сайтов и метаописаний SEO. Он также адаптирован для заголовков и описаний продуктов для платформ электронной коммерции, таких как Amazon. Другие распространенные варианты использования включают рекламу PPC (плата за клик), публикации в социальных сетях и блоги. Система включает в себя встроенную программу проверки читаемости и грамматики для редактирования текста и обеспечения качества контента.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize — это инновационная цифровая платформа, которая использует искусственный интеллект для оптимизации и автоматизации создания маркетингового контента. Имея под рукой более 50 шаблонов, пользователи могут быстро создавать высококачественные тексты, креативные изображения и аудиотранскрипции. Специально созданный для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, он обеспечивает эффективное, простое и быстрое производство контента даже при использовании исключительно мобильного устройства и подключения 4G.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr — это помощник по написанию статей и написанию статей на базе искусственного интеллекта, разработанный пакистанской компанией SnapRytr. Он предназначен для помощи малым предприятиям и внештатным авторам контента в создании хорошо написанных и тщательно продуманных статей в большом масштабе. С SnapRytr пользователи могут добиться скорости записи в 10 раз выше, экономя более 100 часов каждый месяц. Помощник по написанию ИИ включает более 80+ инструментов ИИ, которые создают контент для социальных сетей, маркетинга, целевых страниц и профессионального общения. Он также помогает преодолеть писательский тупик благодаря умному средству написания статей с искусственным интеллектом, которому требуется лишь малейший вклад для создания высококачественного контента. Пользователи могут легко делиться сгенерированным контентом с коллегами и получать отзывы, а также могут использовать API SnapRytr для создания своего инструмента или автоматизации Google Sheets. SnapRytr предлагает универсальный набор из десятков бесплатных виджетов, включая инструменты для написания контента с использованием искусственного интеллекта, инструменты для написания бизнеса с использованием искусственного интеллекта и многое другое. Пользователи могут выбрать соответствующую категорию виджета, независимо от того, нужен ли им контент для маркетинга или бизнеса, и получить все типы виджетов, удобно классифицированные в одном месте. Писатель статей с использованием искусственного интеллекта прост в использовании, и пользователи могут создавать статьи на основе своей темы, оглавления, схемы или ключевых слов. Цель — помочь пользователям сэкономить часы на написании статей и создать более выдающиеся статьи за считанные минуты. В целом, SnapRytr — это полезный ИИ-помощник по написанию статей, который может сэкономить пользователям бесчисленные часы написания и дать им время сосредоточиться на более важных аспектах своей работы.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net — это комплексная платформа для улучшения письма, которая использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы предоставить пользователям множество мощных инструментов для улучшения их письма. Платформа включает в себя рерайтер с искусственным интеллектом, который может автоматически переписывать предложения или абзацы, чтобы сделать их более краткими, ясными и эффективными. Инструмент переформулирования помогает пользователям перефразировать предложения, не меняя их смысла. Сумматор с искусственным интеллектом, который может автоматически сжимать большие блоки текста в более короткие и удобные сводки. И инструмент расширения текста, который позволяет пользователям быстро и легко дополнять свои тексты соответствующими словами, фразами и идеями. С помощью RewriteTool.net пользователи могут улучшить свои навыки письма и с легкостью создавать профессиональный высококачественный контент.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI — это маркетинговый копирайтер на базе искусственного интеллекта, который помогает вам создавать высококачественные и убедительные тексты для ваших объявлений, целевых страниц, электронных писем и многого другого. MarketingCopy AI предлагает набор мощных функций, которые помогут вам быстрее создавать высококачественные копии и контент, а также организовывать свою работу в проектах и документах.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — это инновационная платформа искусственного интеллекта, предназначенная для помощи создателям контента, особенно в индустрии развлечений, в их потребностях в создании контента. Livy.AI оптимизирует процесс создания оригинального, привлекательного и высококачественного контента с использованием передовых алгоритмов искусственного интеллекта. * Инструмент для сценаристов с искусственным интеллектом. Раскройте потенциал искусственного интеллекта при создании сценариев с помощью нашего инструмента для сценаристов с искусственным интеллектом. Независимо от того, пишете ли вы сценарии для фильмов, телешоу, подкастов или новостей, наш инструмент предназначен для ускорения творческого процесса, обеспечивая при этом эмоциональный резонанс и структуру, необходимые для создания хороших историй. Это ваш творческий помощник, который помогает создавать захватывающие повествования, повышать производительность и превращать идеи в сценарии. * Инструмент AI Image Tool: Инструмент AI Image Tool на Livy.AI — ваш помощник в создании визуально ярких изображений, дополняющих ваши сценарии. От концепт-арта до дизайна персонажей — наш инструмент использует передовой искусственный интеллект для помощи в разработке идей и создании визуальных эффектов, рассказывающих историю. Речь идет о том, чтобы без особых усилий придать визуальное измерение вашему повествованию. * И еще: Помимо создания сценариев и изображений, Livy.AI постоянно расширяет свой набор инструментов для удовлетворения динамичных потребностей индустрии развлечений. С помощью нашей платформы изучите ряд решений, которые помогут вам в создании контента в новую эпоху творчества, основанного на искусственном интеллекте.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — это мощный инновационный инструмент, призванный радикально изменить вашу маркетинговую стратегию. Это средство копирайтинга на базе искусственного интеллекта, которое создает привлекательные и убедительные сценарии, адаптированные к вашему продукту и личности клиента. Представьте себе, что у вас есть инструмент, который понимает ваш бизнес и клиентов так же хорошо, как и вы, и может максимально эффективно донести ваше ценностное предложение. Это то, что делает LeadScripts. Это избавляет от догадок и трудоемкого процесса написания маркетингового текста, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашего бизнеса. С LeadScripts вы получаете не просто генератор контента, а комплексное решение для ваших маркетинговых нужд. Он понимает вашу аудиторию и продукт и использует эти знания для создания сценариев, которые действительно находят отклик. Будь то последовательность электронных писем, рекламные письма или копии рекламных объявлений, LeadScripts создает контент, который привлекает, убеждает и конвертирует.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — это текстовый редактор и генератор копий на базе искусственного интеллекта, предназначенный для расширения возможностей писателей и ускорения процесса творческого письма. AI-редактор Cowriter предназначен для оптимизации производительности писателя и удовлетворения всех ваших писательских потребностей, не отрывая рук от клавиатуры. Создавайте, редактируйте и улучшайте свой контент быстро и легко всего за несколько секунд. * Создавайте контент, используя свой стиль письма: соавтор может понимать, изучать и создавать контент в вашем уникальном стиле письма. Соавтор со временем учится у вас, чтобы предоставлять персонализированные предложения, соответствующие вашему тону и голосу. * Использование данных в реальном времени: создавайте контент на основе данных в реальном времени из Интернета! При выполнении каждой писательской задачи Cowriter может исследовать надежные веб-источники и писать более качественный, актуальный и более фактический контент. Легко создавайте статьи, эссе и научные статьи с последними новостями, событиями и тенденциями. * Пообщайтесь со своим экспертом по написанию ИИ: соавтор может помочь с различными творческими писательскими потребностями, такими как мозговой штурм, предоставление рекомендаций по стратегиям повышения вовлеченности читателей или создание и доработка контента. * Создайте маркетинговый текст за считанные секунды: создавайте увлекательный, оригинальный и подлинный контент, которым можно поделиться в Facebook, Google, Linkedin, Twitter и других странах!
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com поможет вам писать более качественный и привлекательный контент для веб-сайтов, статьи в блогах и публикации в социальных сетях за считанные секунды с помощью умного искусственного интеллекта.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: персональный AI-помощник по написанию контента LinkedIn. Пишите более качественные публикации в LinkedIn в 10 раз быстрее благодаря возможностям персонализированного искусственного интеллекта, адаптированного к вашему стилю и голосу. Более 3000 пользователей уже используют ContentIn для создания своего контента в LinkedIn. Это тысячи предпринимателей и профессионалов, таких как вы, которые вывели свою игру в LinkedIn на новый уровень. Вот как начать: 1. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию. 2. Создадим ваш персональный контент-план LinkedIn за 1 минуту. 3. Напишите и запланируйте свою первую неделю публикаций в LinkedIn с помощью AI Ghostwriter менее чем за 1 час. 4. В течение следующих 1–2 недель мы начнем тренировать ваш личный ИИ, чтобы он писал вашим голосом и стилем. 5. Благодаря самообучающемуся ИИ каждую неделю вы будете писать более качественные посты быстрее. Больше нет оправданий, чтобы, наконец, взорвать свою игру с контентом LinkedIn. Поэтому чем раньше вы начнете, тем скорее вы увидите потрясающие результаты. Заинтересованы ли вы в личном помощнике по написанию контента с использованием искусственного интеллекта для контента LinkedIn, который позволит писать более качественные публикации в LinkedIn в 10 раз быстрее и, наконец, создать свой личный бренд? Тогда сделайте следующий шаг. Подпишитесь на наш SaaS-инструмент бесплатно прямо сейчас и напишите сообщения о своей первой неделе менее чем за 1 час. Мы проанализируем и обучим вашего личного помощника по написанию ИИ вашему стилю и голосу. Пришло время поднять вашу игру в LinkedIn на новый уровень.
ContentBlock
contentblock.ai
Создавайте контент в 10 раз быстрее с помощью ИИ. Улучшите свое писательство с помощью самого продвинутого помощника по написанию текстов с искусственным интеллектом, чтобы создавать потрясающий оригинальный контент в 10 раз быстрее.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI — плагин-помощник по искусственному интеллекту для WordPress. Это помогает пользователям создавать такой контент, как статьи, описания продуктов и копии веб-сайтов, за считанные минуты с использованием передового искусственного интеллекта. Ключевые особенности и преимущества: * Пишите статьи, сообщения в блогах, целевые страницы за считанные секунды. * Создание описаний продуктов для сайтов электронной торговли. * Создание привлекательного текста веб-сайта для страниц. * Встроенная генерация изображений для создания пользовательских изображений. * Доступно как плагин WordPress и расширение Chrome. * Интегрируется со всеми основными конструкторами страниц и темами. * Экономит до 90% времени, затрачиваемого на создание контента. * Неограниченное количество пользователей на более высоких планах * Включены миллионы слов в месяц * Доступные ежемесячные и годовые тарифные планы * 7-дневная гарантия возврата денег Bertha AI использует самые современные технологии искусственного интеллекта для создания контента, похожего на человеческий. Вот краткий обзор того, как это работает: * Пользователь предоставляет Берте подсказку, тему или идею, для которой он хочет создать контент. * Берта анализирует подсказку и использует свою обширную базу данных для создания соответствующего контента. * Сгенерированный контент возвращается пользователю в течение нескольких секунд. * Пользователи могут легко редактировать и уточнять контент, созданный с помощью ИИ, перед публикацией. Берта прошла обучение по сотням миллиардов параметров, чтобы создавать высококачественный, уникальный контент, как человек-писатель. ИИ изучил различные стили письма, темы, лингвистические правила и многое другое, чтобы создавать интересный, информативный и читабельный контент.
Writingo
writingo.ai
Writeo — это уникальное решение на базе искусственного интеллекта, обученное и работающее на базе искусственного интеллекта для создания высококачественного контента. Writeo может легко создавать контент, не требуя вашего времени и усилий.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs от Writemate — это мощная платформа, предоставляющая доступ к более чем 30 различным моделям искусственного интеллекта, включая GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 и Mistral. ChatLabs также позволяет вам использовать встроенных помощников GPT, анализировать файлы, выполнять поиск в Интернете и создавать собственные агенты искусственного интеллекта, которые знают все о вашем бизнесе.
Writely
writelyai.com
Writely AI — это инновационная платформа для написания статей, которая генерирует статьи, короткие рассказы, электронные письма и видеообзоры за считанные секунды. Его модели глубокого обучения, обученные на огромных объемах текста, имитируют человеческое письмо, создавая результаты с минимальным плагиатом. Благодаря таким функциям, как изменение тона, перевод, генерация идей и манипулирование текстом, Writely помогает эффективно и увлекательно создавать контент. WritelyCHAT предлагает помощь в выполнении задач, гарантируя надежные рекомендации. Инструмент доступен через расширение Chrome, совместим с различными устройствами и активно присутствует в сообществах Instagram, LinkedIn и Twitter.
Remail.ai
remail.ai
Remail — это помощник по электронной почте с искусственным интеллектом, позволяющий писать электронные письма в 10 раз быстрее. Решение Remail поддерживает Gmail, а также Outlook, что позволяет легко составлять отчеты или составлять высококачественные ответы по электронной почте на любом языке. Remail — это продвинутый инструмент искусственного интеллекта, призванный революционизировать процесс написания электронных писем, позволяя пользователям создавать электронные письма с поразительной эффективностью. Основная цель Remail — ускорить процесс общения по электронной почте, предоставляя инновационные функции, которые увеличивают время отклика и общую производительность.
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI использует возможности искусственного интеллекта, чтобы быстро формулировать идеи, представлять новые идеи и легко извлекать необходимую информацию из PDF-файлов.
Outline.ai
outline.ai
Ваш помощник по письму на базе искусственного интеллекта. Outline — это совместный редактор документов на базе искусственного интеллекта. Попрощайтесь с писательским кризисом и здравствуйте, начните писать лучше.
Ava AI
hiava.ai
Ava — ваш личный помощник по написанию ИИ Ava — это инновационный помощник по написанию текстов на базе искусственного интеллекта, призванный произвести революцию в способах создания контента. Благодаря богатой базе знаний, включающей Шекспира и 10% Интернета, Ava помогает вам создавать высококачественные статьи, блоги, рекламу, электронные письма, публикации в социальных сетях и многое другое за считанные секунды. Попрощайтесь с писательским кризисом и поднимите свое писательство на новую высоту с помощью этого интуитивно понятного инструмента. Оптимизируя весь процесс написания от идеи до реализации, Ava позволяет вам добиться большего за меньшее время, одновременно повышая производительность. Благодаря шаблонам для конкретных сценариев использования, таким как платформа AIDA, платформа BAB для создания рекламы и персонализированные холодные электронные письма, Ava позволяет маркетологам и создателям контента легко создавать привлекательные материалы, которые действительно находят отклик у их аудитории. Независимо от того, разрабатываете ли вы убедительные маркетинговые кампании или проводите мозговой штурм свежих идей для статей, позвольте Ava стать вашим надежным партнером, который поможет раскрыть ваш творческий потенциал. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы ощутить беспрецедентную эффективность в создании контента и никогда больше не смотреть на пустую страницу!
1MillionResume
1millionresume.com
Повысьте свою карьеру с помощью нашего конструктора резюме с помощью искусственного интеллекта: создайте резюме своей мечты за считанные минуты Наш AI Resume Builder создан, чтобы дать вам возможность создать идеальное резюме для работы вашей мечты. С 1millionresume вы не просто составляете резюме; вы строите светлое будущее. * Создайте резюме менее чем за 30 минут с помощью нашего конструктора резюме. Попрощайтесь с часами или даже днями, потраченными на выравнивание и форматирование текста. Наш AI Resume Builder оптимизирует процесс создания резюме, позволяя вам составить исключительное резюме менее чем за 30 минут. Независимо от того, являетесь ли вы недавним выпускником, отправляющимся в свой профессиональный путь, или опытным профессионалом, планирующим карьерный рост, наш конструктор резюме создан с учетом ваших потребностей и временных ограничений. * Разнообразные профессиональные шаблоны для любого карьерного пути Эстетика резюме может создать или испортить ваше первое впечатление у потенциальных работодателей. Вот почему 1millionresume предлагает широкий выбор профессионально разработанных шаблонов, адаптированных к различным отраслям и этапам карьеры. От творческого до корпоративного — найдите шаблон, который идеально соответствует вашему уникальному карьерному пути. * Испытайте преимущества искусственного интеллекта при составлении резюме. Представьте себе помощника с искусственным интеллектом, который понимает ваши навыки, опыт и карьерные цели, а затем преобразует их в профессионально составленное резюме. Именно это и делает наш AI Resume Builder. Используя возможности искусственного интеллекта, мы сделали процесс составления резюме не только эффективным и результативным, но и невероятно полезным. * Поднимите свое резюме на новую высоту На современном постоянно меняющемся рынке труда хорошо составленное и индивидуальное резюме — это ваш золотой билет к новым возможностям. Традиционные методы создания резюме могут быть громоздкими и отнимать много времени, препятствуя вашему профессиональному росту. В 1millionresume мы сочетаем передовые технологии и стремление к карьерному росту, чтобы предложить вам инновационное решение.
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai — идеальный помощник с искусственным интеллектом, созданный для повышения продуктивности вашей работы в социальных сетях и в Интернете. Имея более 30 различных типов ИИ, мы поможем вам! Наш сервис предназначен для помощи небольшим создателям контента, а также малому и среднему бизнесу.
TextAIssist
textaissist.com
TextAIssist — инструмент для написания и грамматики с использованием искусственного интеллекта — это мощный и бесплатный помощник по написанию с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для повышения качества написания электронных писем и сообщений. Всего одним щелчком мыши оптимизируйте свой рабочий процесс, легко исправляя грамматику и корректируя тон. Добейтесь желаемого тона, формального или повседневного, и без труда исправляйте грамматические и печатные ошибки. TextAIssist идеально подходит для электронных писем, отчетов и маркетинговых материалов. Он предлагает удобный интерфейс для беспрепятственного и эффективного писательского процесса.
ParagraphAI
paragraphai.com
ParagraphAI создает самый совершенный в мире инструмент для письма на базе искусственного интеллекта. ParagraphAI гарантированно поможет вам писать лучше и быстрее. Безупречная грамматика. Незамысловатое письмо. Мгновенные ответы. ParagraphAI выведет ваше письмо на новый уровень за короткое время. Поможет вам мгновенно: * Пишите полные статьи, абзацы электронных писем и многое другое с помощью простых подсказок. * Исправьте свой текст с идеальной грамматикой * Черновики ответов на любое электронное письмо * Создавайте полные схемы отчетов и списки мозговых штурмов за считанные секунды. * Получите вторую пару глаз для анализа тона и значения * Создавайте комментарии, хэштеги, сообщения, публикации, темы электронных писем, благодарственные записки и многое другое. * Экономьте время и деньги с помощью собственного ИИ-помощника, который пишет за вас. * Говорите на любом языке и получайте безупречный ответ на родном английском (или другом языке) * Создавайте оригинальный SEO-оптимизированный текст без плагиата на 99,9% и многое другое! Созданный с любовью инженерами из MIT, Meta, OpenAI и других компаний, ParagraphAI гарантированно поможет вам писать лучше и быстрее.
Lek.ai
lek.ai
Lek.ai — мощный инструмент для создания контента, основанный на технологии искусственного интеллекта. Он предоставляет пользователям широкий спектр вариантов использования: от создания объявлений о вакансиях и публикаций в социальных сетях до написания метатекста SEO и создания слоганов для бизнеса. Инструмент доступен как в App Store, так и в Google Play, пользователи также могут получить доступ к веб-приложению. Процесс создания контента был упрощен: пользователи могут создавать контент всего за три шага. Первым шагом является выбор желаемого варианта использования из двадцати предоставленных. Второй шаг включает в себя заполнение формы, соответствующей выбранному варианту использования, а третий шаг — нажатие кнопки «Создать», чтобы получить выходные данные. С помощью Lek.ai пользователи могут сохранять результаты, удлинять и сокращать абзацы, перефразировать предложения, создавать структуры и многое другое. Инструмент предназначен для того, чтобы помочь пользователям быстро и легко создавать привлекательный контент с помощью технологии искусственного интеллекта.
Monica
monica.im
Monica — это расширение Chrome на базе ChatGPT APl, созданное в качестве вашего личного помощника для удобного общения в чате и написания текстов. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст на любую веб-страницу. Выбирайте из более чем 80 шаблонов, чтобы быстро создать маркетинговый текст. Выберите текст на веб-странице и позвольте Монике объяснить, перевести и перефразировать его за вас.
AutoSEO
getautoseo.com
AutoSEO — это плагин WordPress, который поможет вам прояснить техническое SEO с помощью ИИ! В настоящее время мы можем исправлять отсутствующий замещающий текст, отсутствующие заголовки и описания, исправлять неработающие ссылки, а также создавать и обновлять контент.
writeGPT
writegpt.ai
Универсальный второй пилотный проект, использующий возможности нескольких ИИ, чтобы помочь маркетологам и предпринимателям писать, адаптировать, обобщать и запоминать контент в любом месте в Интернете с минимальными трудностями.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate — это SaaS-компания, предлагающая управление переводами, передовой генеративный искусственный интеллект и доступ к внештатным переводчикам/редакторам — и все это в одном программном обеспечении. EasyTranslate предлагает управление переводами, доступ к переводчикам и копирайтерам, а также генеративный искусственный интеллект — и все это в одном централизованном программном обеспечении. Эффективно управляйте и автоматизируйте свои переводы. Найдите большое количество плагинов без кода, которые интегрируются непосредственно в вашу CMS, PIM и другие системы. Более того, EasyTranslate теперь интегрирован с GPT-4, поэтому вы можете легко создавать высококачественный контент на нескольких языках.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
iSenseHUB
isensehub.ai
Встречайте iSenseHUB: идеальную платформу на базе искусственного интеллекта, призванную революционизировать способы создания, проектирования и оптимизации. Наша миссия, оснащенная более чем 65 передовыми инструментами искусственного интеллекта, — предоставить частным лицам и предприятиям возможность оптимизировать свои процессы и создавать высококачественный контент с молниеносной скоростью. Думайте о iSenseHUB как о своем личном помощнике с искусственным интеллектом, готовом решать широкий спектр задач. От создания кода, создания статей, оптимизированных для SEO, разработки графики до управления публикациями в социальных сетях — мы охватываем все это. Наши инструменты созданы для упрощения сложных задач, позволяя вам сосредоточиться на самом важном: развитии вашего бизнеса и развитии творческих способностей. iSenseHUB — это не просто инструмент; это комплексный набор решений на базе искусственного интеллекта. Это похоже на то, что у вас под рукой целая команда экспертов, но без огромной цены. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом, стремящимся к масштабированию, крупной корпорацией, стремящейся к эффективности, или частным лицом, стремящимся максимизировать производительность, iSenseHUB — это универсальный магазин для всего, что касается искусственного интеллекта. Испытайте мощь искусственного интеллекта с iSenseHUB. Присоединяйтесь к нам сегодня и навсегда измените свой подход к работе. Погрузитесь в будущее создания, дизайна и оптимизации контента с помощью iSenseHUB, где искусственный интеллект сочетается с эффективностью.
Copywritely
copywritely.com
Качественное программное обеспечение для SEO-контента: улучшите оптимизацию вашего контента. Сделайте свой контент идеальным как для людей, так и для поисковых систем.
Textmetrics
textmetrics.com
Платформа Textmetrics является гибкой, настраивается в соответствии с вашими потребностями и экономит ваше драгоценное время. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) начинают с анализа и измерения вашего словарного запаса. Затем наша расширенная среда письма рассчитывает улучшения и помогает вашим сотрудникам писать отличный контент. В результате ваш бизнес поднимается на новый уровень: вы постоянно соответствуете идентичности бренда вашей компании, общаетесь со своей аудиторией, достигаете целей разнообразия и инклюзивности, улучшаете доступность и увеличиваете конверсию. С Textmetrics вы будете повышать свой уровень всеми возможными способами.
Zupyak
zupyak.com
Получите больше клиентов из поисковых систем без усилий. Зупяк — самый простой писатель, работающий с искусственным интеллектом, который вы когда-либо использовали. Он проводит для вас SEO-исследования и создает контент с использованием искусственного интеллекта без необходимости привлечения агентства. * Zupyak — это инструмент для письма на основе искусственного интеллекта, который упрощает создание и публикацию контента, оптимизированного для SEO. * Рецензентам нравится удобный интерфейс, разнообразие ответов, экономия времени, качество создаваемого контента, а также инновационные предложения по содержанию и рекомендации по ключевым словам, предоставленные Зупяком. * Пользователи упомянули такие проблемы, как превышение бюджета инструмента, недостаточно богатый контент, ограничения на генерацию ключевых слов, зависание и зависание платформы, а также отсутствие определенных функций.
SEOwind
seowind.io
SEOwind — это инструмент анализа контента SEO, который позволяет создавать краткие обзоры контента на основе SEO за считанные минуты, а не часы. Перестаньте гадать и начните ориентироваться на данные в своем SEO. SEOwind — идеальный инструмент, позволяющий сделать результаты SEO более предсказуемыми. С помощью нашего инструмента вы получаете все данные, необходимые для написания ценного контента для вашей аудитории: * намерение поиска, * Результаты поиска и ключевые слова, по которым они ранжируются, * схема содержания лучших результатов поиска, * вопросы пользователей, * темы, которые вам нужно охватить * предоставляет вам ключевые слова в контексте. Используя ИИ, мы помогаем вам написать заголовок и метаописание, даем рекомендации по контенту и создаем саму структуру контента. Все это для того, чтобы ваш контент работал. Вам больше никогда не придется тратить время на анализ, копирование и вставку информации вручную в Документы Google. С SEOwind вы можете каждый раз сосредоточиться на создании более эффективного контента.
Managr
managr.ai
Managr — это помощник с искусственным интеллектом, предназначенный для связей с общественностью. Он читает за вас новости, пишет презентации для СМИ и определяет целевых журналистов.
Prowly
prowly.com
Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные контакты со СМИ и организовывать их в PR CRM, создавать эстетически привлекательные пресс-релизы, управлять рассылками по электронной почте, поддерживать дружественные журналистам отделы новостей, осуществлять мониторинг СМИ и готовить репортажи. Этот доступный PR-инструмент уже использовали более 7000 пользователей из более чем 70 стран.
Rallio
rallio.com
Благодаря встроенным возможностям распространения и планирования в социальных сетях, усилению рекламы, аналитике, управлению репутацией и многому другому, Rallio представляет собой более разумный и простой способ для брендов максимизировать усилия по социальному маркетингу. Технология Rallio обеспечивает полноценную экосистему социальных сетей, позволяющую производителям, корпоративным брендам и их местоположениям, сотрудникам и клиентам создавать местное сообщество, делиться опытом и стимулировать местный бизнес.
Matik
matik.io
Matik автоматизирует создание и отправку персонализированных презентаций на основе данных. Просто предоставьте Matik несколько входных данных (например, для какой учетной записи предназначена колода, диапазон дат), и Matik запросит данные для создания презентации Google Slides или Microsoft PowerPoint с персонализированным текстом, изображениями, диаграммами и таблицами. Matik может автоматически отправлять контент в виде вложения к электронной почте в учетную запись. Примеры контента, который можно автоматизировать, включают ежеквартальные/обзоры бизнеса для руководителей, обзоры обновлений, бизнес-кейсы, анализ стоимости и одностраничные страницы рентабельности инвестиций.
Spinnerchief
spinnerchief.com
Настольная версия SpinnerChief 8 будет запущена до 1 декабря и будет предлагать локализованное решение для обработки текста с использованием искусственного интеллекта, неограниченную обработку статей с использованием искусственного интеллекта и вызовы интерфейса API. Он эффективно обрабатывает большие файлы в больших объемах, используя новейшие системы искусственного интеллекта для создания и перезаписи контента на основе описаний пользователей.
Contentware
contentware.com
Contentware — это ускоритель на основе искусственного интеллекта, который позволяет создавать эффективные маркетинговые кампании за считанные минуты. Это практически исключает утомительный и трудоемкий процесс создания кампании. Что отличает Contentware, так это то, что оно создает целые кампании (а не только копии), что высвобождает огромное количество времени для вас и вашей команды. Используя генеративный искусственный интеллект и ссылку на вашу веб-страницу, Contentware генерирует полную кампанию электронных писем и публикаций в социальных сетях для продвижения ваших мероприятий, вебинаров, публикаций, сообщений в блогах, статей, официальных документов и многого другого. Фактически, кампанию можно создать для всего, что нуждается в продвижении. Копия, которую пишет Contentware, настроена специально для маркетинговых кампаний. Но качественный текст — это только один элемент кампании. Contentware также создает электронные письма кампании и публикации в социальных сетях; добавляет их в календарь лучших практик маркетинга; предоставляет бесплатные, полностью лицензированные изображения для кампаний; и распространяет контент посредством интеграции с популярными платформами электронной почты и управления социальными сетями. Contentware также включает в себя модуль генерации текста для создания сообщений в блогах, одноразовых электронных писем и тем электронных писем, содержимого целевой страницы и многого другого. Вы и ваша команда сэкономите часы на каждой кампании. И по цене, которую может себе позволить практически любая организация, зачем создавать кампании с нуля, если это можно автоматизировать с помощью Contentware?
WriterX
writerx.co
WriterX — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, предназначенный для решения широкого спектра задач по написанию. Его цель — упростить процесс создания контента для пользователей всех уровней, от новичков до опытных писателей. Инструмент предлагает множество функций, включая автоматическое составление контента, безошибочное написание, варианты языкового перевода и персонализацию для конкретной аудитории для достижения убедительных результатов. WriterX гордится тем, что помогает справиться с писательским кризисом, обеспечивая мгновенное и увлекательное создание контента. Он может решать задачи: от написания сообщений в блогах и контента для социальных сетей до копирайтинга для рекламных кампаний. Еще одной ключевой особенностью WriterX является его способность перепрофилировать существующий контент или генерировать новый материал в большом масштабе, отвечая потребности в больших объемах контента в современную цифровую эпоху. Для начала пользователи выбирают шаблон и предоставляют краткое описание темы или продукта, а ИИ будет генерировать разнообразный контент. Инструмент используется разнообразной клиентской базой, включая студентов, копирайтеров, блоггеров, менеджеров по продуктам, маркетинговые команды и медиа-агентства. Он предлагает обширные решения для SEO, повышая видимость в Интернете за счет создания запоминающихся заголовков, описаний продуктов и индивидуальных обзоров. Наконец, несмотря на широкий набор функций, WriterX имеет простой в использовании интерфейс, который упрощает процесс создания контента.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai — компания, которая производит революцию в процессе письма с помощью своих инновационных технологий. Мы сочетаем опыт профессиональных писателей со скоростью и точностью искусственного интеллекта, чтобы предоставить студентам первоклассную помощь в написании текстов. Наш инструмент для написания эссе с использованием искусственного интеллекта выделяется несколькими уникальными функциями. Во-первых, он создает точный контент без плагиата по любой заданной теме, используя свое обучение на миллионах высококачественных эссе и статей. Это избавляет от необходимости проводить многочасовые мозговые штурмы и исследования. Во-вторых, наш инструмент экономит время, создавая схемы и содержание ваших эссе. Это позволяет вам сосредоточиться на других важных аспектах вашей академической и личной жизни. В-третьих, просмотр и изучение созданного контента может помочь вам улучшить свои навыки письма и глубже понять рассматриваемую тему. Наш инструмент использует обработку естественного языка и машинное обучение для постоянного улучшения своей производительности, что позволяет ему анализировать и интерпретировать сложную информацию. Наконец, алгоритм может генерировать контент для различных типов эссе, включая аргументированные, убедительные, описательные и повествовательные эссе. Он также может помочь с исследовательскими работами, статьями, отчетами и другими курсовыми заданиями. Тысячи студентов по всему миру доверяют нашему инструменту для написания эссе с искусственным интеллектом, который был разработан с учетом вашего успеха. Итак, независимо от того, столкнулись ли вы с писательским кризисом, изо всех сил пытаетесь придумать идеи или у вас мало времени, наш усовершенствованный алгоритм поможет вам в кратчайшие сроки создать высококачественные эссе.
Localo
localo.com
Увеличьте бизнес вашего клиента с помощью идеального инструмента локального SEO — Localo Расширьте спектр услуг вашего агентства с помощью самого надежного инструмента локальной SEO, чтобы резко повысить узнаваемость вашего клиента на местном уровне - Localo. Этот мощный инструмент на основе искусственного интеллекта призван дать местному бизнесу конкурентное преимущество, привлечь больше местных клиентов и повысить рентабельность инвестиций за счет оптимизированных местных стратегий SEO. * Подходит для всех маркетинговых агентств и внештатных консультантов по SEO, которые ищут более быстрый и эффективный способ управления локальной поисковой оптимизацией своих клиентов. Ключевые особенности и преимущества: * Умные задачи: будьте впереди конкурентов с помощью персонализированных еженедельных задач и расширенной информации. Улучшите видимость вашего клиента в локальном поиске и привлеките новых клиентов. * Проверка и мониторинг позиций: точно отслеживайте локальные рейтинги ваших клиентов в Google и принимайте решения на основе данных, чтобы повысить их видимость. * Localo AI: наш интеллектуальный AI помогает вам автоматизировать и оптимизировать публикации Google, просматривать ответы и информацию бизнес-профиля. * Менеджер отзывов: замечательный инструмент для управления и улучшения отзывов ваших клиентов в Google. Улучшите отношения с клиентами и повысьте доверие к ним в Интернете. * Защита фунтов стерлингов: защитите бизнес вашего клиента от необоснованных изменений, которые могут повлиять на его рейтинг в местных поисковых системах. * Сообщения на фунтах стерлингов. Поддерживайте интерес клиентов с помощью своевременных и информативных публикаций в Google. * Статистика роста: принимайте обоснованные решения с помощью комплексной статистики роста. Лучше понять видимость локального поиска и сформулировать эффективные стратегии. * Начните работу с Localo сегодня и получите 30-дневную гарантию возврата денег без каких-либо долгосрочных обязательств. Ваши клиенты доверяют вам свое цифровое присутствие; не просто оправдывайте их ожидания – превосходите их. Оснастите свое агентство Localo — лучшим инструментом локального SEO и одержите верх в постоянно развивающемся цифровом мире. Воспользуйтесь нашим ограниченным по времени предложением СЕЙЧАС и позвольте нам привести бизнес ваших клиентов к доминированию на местном уровне!
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — единственная платформа для внутренних коммуникаций, основанная на Smart Brevity® — формуле улучшения коммуникаций. Сегодня более 600 организаций используют штаб-квартиру для планирования, написания, отправки и оценки более эффективных коммуникаций.
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai, разработанный специально для WordPress/WooCommerce, представляет собой плагин, предназначенный для автоматизации создания текста и метаописаний продуктов. Он предлагает универсальность для создания текста для отдельных продуктов или нескольких продуктов оптом. Благодаря полной интеграции с WordPress/WooCommerce он обеспечивает удобство использования, особенно для новичков. WriteText.ai специализируется на создании первоклассных, SEO-оптимизированных мета-заголовков, метаописаний, описаний продуктов и текстов Open Graph. Он предоставляет режимы «WriteText.ai Single» и «WriteText.ai Bulk» для повышения эффективности создания контента. Более того, каждая учетная запись может вместить неограниченное количество пользователей и установок интернет-магазина, что подходит для предприятий любого размера. WriteText.ai Single предлагает авторам широкие возможности для создания контента. Помимо установки тона, стиля и целевого рынка, авторы могут провести углубленный анализ ключевых слов, выбрать семантические ключевые слова и выбрать, какие атрибуты следует включить в текст непосредственно из WooCommerce, прежде чем создавать сам контент. После ознакомления с продуктом и анализа ключевых слов WriteText.ai Single генерирует текст примерно за 50 секунд. Затем автор может просмотреть результат перед публикацией его в WooCommerce. Следовательно, эта функция обеспечивает согласованность тона, стиля и включение ключевых слов для улучшения SEO. Кроме того, он обеспечивает гибкость настройки контента каждого продукта в соответствии с конкретными потребностями целевой аудитории. С другой стороны, WriteText.ai Bulk специально разработан для одновременного создания текста для нескольких продуктов. Хотя в этой функции отсутствуют такие специфические аспекты, как анализ ключевых слов, выбор семантических ключевых слов и индивидуальный выбор атрибутов для каждого продукта, она позволяет автору поддерживать единый тон, стиль и атрибуты для всех выбранных продуктов. WriteText.ai Bulk демонстрирует высокую эффективность, генерируя текст для каждого продукта примерно в течение 30 секунд после установки окончательного выбора продукта и атрибутов целевого стиля. Это особенно полезно, когда необходимо создать большой объем текста о продукте за короткий промежуток времени, минуя необходимость детального анализа ключевых слов. Таким образом, WriteText.ai Bulk служит надежным и экономичным решением для задач быстрой и массовой генерации контента. В целом, WriteText.ai — это многофункциональный плагин, который позволяет подключаться к неограниченному количеству сайтов электронной коммерции и поддерживает неограниченное количество пользователей. Он обеспечивает прямую передачу или публикацию текста в WooCommerce, а также позволяет выбирать атрибуты продукта, тона и стили для включения в текст. Пользователи также могут выбирать целевую аудиторию и длину текста, а также настраивать роли пользователей, чтобы указать, кто может создавать, просматривать и публиковать контент. Ключевые функции включают журнал истории отзывов, массовую передачу/публикацию текста, добавление пользовательских сведений о продукте и определение собственного тона и стиля. Пользователи могут использовать эталонный продукт для генерации текста, получения целевых рынков, предложенных ИИ, определения собственных целевых рынков и переписывания текста. Плагин также поддерживает анализ ключевых слов, семантические ключевые слова, отслеживание ключевых слов и плотность семантических ключевых слов, а также поддержку нескольких магазинов. Отказ от ответственности: WriteText.ai — это независимый инструмент, разработанный для работы с WordPress/WooCommerce. Он не связан и не одобрен WordPress/WooCommerce.
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI — это интеллектуальный инструмент преобразования голоса в текст и центр контента, который превращает аудиофрагменты в готовые к публикации статьи, служащие быстрым помощником при написании статей. Flipner AI представляет революционный подход к созданию текста, позволяющий писателям легко фиксировать и систематизировать свои многочисленные идеи в любое время и в любом месте. Эта инновационная платформа предлагает уникальный центр контента, в котором можно хранить как текстовые, так и аудиозаметки, что облегчает плавное преобразование и объединение мыслей в структурированные черновики или полированные, готовые к использованию документы с помощью удобного для пользователя инструмента искусственного интеллекта.
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