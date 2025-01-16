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Помощники по написанию ИИ - Самые популярные приложения - Португалия
Помощники по написанию с использованием искусственного интеллекта используют машинное обучение для оптимизации процесса письма, выполняя такие задачи, как исследование, проверка грамматики и тона, а также локализация. Эти инструменты используют обработку естественного языка (НЛП) для тщательного изучения текста и предложения предложений или сопутствующего материала. Тем самым они ускоряют создание контента, давая пользователям возможность писать быстро и уверенно. Расширенное письмо находит применение в различных профессиях: оно подходит контент-маркетологам, стремящимся к более интересным материалам, или сотрудникам отдела кадров, уточняющим объявления о вакансиях. Ландшафт ИИ-помощников по написанию разнообразен: от комплексных платформ, на которых пользователи создают весь контент, до более простых ботов, предлагающих рекомендации после написания. В то время как некоторые сосредотачиваются на конкретных функциях, таких как создание форм или индивидуальные предложения по написанию, многие другие предоставляют широкую помощь. Чтобы продукт можно было отнести к категории «Помощник по написанию текста с использованием искусственного интеллекта», он должен: * Используйте искусственный интеллект для помощи в написании задач. * Предоставьте идеи или рекомендации по улучшению письменного контента. * Предоставьте дополнительные соответствующие ресурсы для обогащения знаний писателя. * Исправить грамматические ошибки в письменных работах.
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Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из 96% компаний из списка Fortune 500 донести свою точку зрения и получить результаты без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы верим, что хорошее письмо приносит результат. Продукты Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free и Grammarly for Education — работают там, где вы находитесь, обеспечивая контекстно-зависимую поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб-сайтов. Основанная в 2009 году, компания Grammarly занимает седьмое место в рейтинге Forbes Cloud 100, входит в число 100 самых влиятельных компаний по версии TIME, одну из самых инновационных компаний в области искусственного интеллекта по версии Fast Company и одно из лучших рабочих мест по версии Inc. Мы работаем по гибридной модели работы «сначала удаленно», то есть в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI — это платформа для создания контента на базе искусственного интеллекта, которая предлагает различные инструменты, которые помогут вам эффективно создавать высококачественный контент. Их ключевые предложения включают в себя: * Шаблоны AI — готовые шаблоны для различных категорий, таких как блоги, электронные письма, сообщения в социальных сетях и т. д., которые вы можете легко настроить. * Генератор изображений AI — создавайте уникальные изображения с помощью искусственного интеллекта, такого как DALL-E 2, DALL-E 3, Stable Diffusion и т. д. * Помощники с искусственным интеллектом — чат-боты, адаптированные к вашим потребностям, которые могут автоматически отвечать на запросы клиентов. * Речь AI в текст — точно конвертируйте аудио в текстовые расшифровки. * AI Voiceover — текст реалистичным человеческим голосом на более чем 100 языках. * AI Code — получайте предложения по коду и автозаполнение по мере ввода. LilybankAI упрощает создание контента с помощью передового искусственного интеллекта. Выполните три простых шага: * Введите данные — предоставьте свои идеи контента, текстовые расшифровки, изображения и т. д. * Генерация искусственного интеллекта — LilybankAI анализирует ваши входные данные и генерирует высококачественный результат, используя новейшие модели искусственного интеллекта. * Доставка контента. Платформа предоставляет вам отточенный, настроенный контент, который находит отклик у вашей аудитории. Вы получаете результаты в 10 раз быстрее без каких-либо творческих усилий. Простой в использовании интерфейс LilybankAI позволяет каждому легко создавать контент с использованием ИИ.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и аннотаций. Создавайте сводные карточки из файлов PDF, Word, Powerpoint, ePub или RIS, импортируйте из Dropbox и экспортируйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley и многое другое!
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальную точку зрения и голос пользователя.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — это инновационный инструмент для создания контента, который использует возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям создавать высококачественный письменный контент. Благодаря передовым алгоритмам, настраиваемым параметрам и удобному интерфейсу GravityWrite стремится упростить процесс создания контента и повысить производительность. GravityWrite — это комплексный инструмент для создания контента, который использует технологию искусственного интеллекта для создания привлекательного и хорошо структурированного письменного контента. Он предлагает удобный интерфейс и ряд функций, которые позволяют легко создавать высококачественные статьи, сообщения в блогах, маркетинговые тексты и многое другое. GravityWrite стремится сэкономить время и усилия пользователей за счет автоматизации процесса создания контента. GravityWrite предлагает несколько функций, которые могут улучшить процесс создания контента: * Генерация контента с помощью искусственного интеллекта: GravityWrite использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для генерации высококачественных предложений по контенту на основе вашего ввода. Он анализирует данные из различных источников, чтобы предоставлять точные и актуальные рекомендации по контенту. * Параметры настройки: с GravityWrite у вас есть возможность настроить сгенерированный контент в соответствии с голосом вашего бренда и целевой аудиторией. Вы можете настроить тон, стиль и длину контента в соответствии с вашими конкретными потребностями. * Оптимизация ключевых слов: GravityWrite включает в себя интеллектуальную оптимизацию ключевых слов, помогая вам создавать оптимизированный для SEO контент, который может улучшить ваш рейтинг в поисковых системах. Путем плавной интеграции релевантных ключевых слов вы можете повысить видимость своего контента и привлечь больше органического трафика. * Обнаружение плагиата: GravityWrite включает встроенную функцию обнаружения плагиата, которая гарантирует, что создаваемый вами контент является оригинальным и уникальным. Это поможет вам сохранить авторитет и избежать возможных санкций со стороны поисковых систем. * Экономия времени: GravityWrite оптимизирует процесс создания контента, предоставляя вам хорошо структурированные предложения по контенту. Это экономит ваше время на исследования и написание статей, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашей работы.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
Shopia
shopia.ai
Shopia — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который предлагает решения для SEO и маркетингового контента для бизнеса, фрилансеров и агентств. Он предоставляет доступ к команде из более чем 80 авторов, работающих с искусственным интеллектом, и помощнику по SEO, который может создавать описания продуктов, оптимизированную рекламу и полные статьи в блогах за считанные секунды. Инструмент предлагает планировщик и автор статей с искусственным интеллектом, позволяющий пользователям планировать свою контент-стратегию и создавать полные статьи, одновременно оптимизируя контент для SEO. Кроме того, Shopia предоставляет искусственный интеллект для листинга Amazon, который анализирует списки конкурентов и генерирует копии на основе данных. Инструмент также имеет API, который позволяет пользователям создавать собственные модели искусственного интеллекта для своего бренда. Shopia предлагает решения для электронной коммерции, авторов блогов и экспертов по социальным сетям, которые помогают ранжировать списки торговых площадок, управлять артикулами, создавать статьи и оптимизировать рекламу для более высокой рентабельности инвестиций. На платформе есть сеть талантов, которая связывает пользователей с фрилансерами с лучшими отзывами, которые могут помочь превратить созданный текст в готовый контент. Shopia также предлагает дорожную карту и учебные ресурсы, включая статьи, видеоролики и справочный центр, которые помогут пользователям ознакомиться с функциями приложения. В целом, Shopia — это комплексный инструмент, который использует возможности искусственного интеллекта для предоставления решений для предприятий и специалистов, стремящихся оптимизировать свои маркетинговые и SEO-стратегии.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш личный тренер по письму. Средство проверки грамматики, редактор стилей и наставник по письму в одном пакете. Хорошее письмо зависит от гораздо большего, чем просто правильная грамматика. Вам нужен инструмент редактирования, который также выявляет проблемы стиля и сравнивает ваши произведения с произведениями лучших авторов в вашем жанре.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — это инструмент для веб-издателей, который помогает им быть уверенными в том, что они создают оригинальный контент. Оригинальный контент = уникальный контент, созданный людьми... тот, который нужен Google и читателям! Originality.AI обеспечивает возможность публикации оригинального контента с помощью... Детектор AI — встроенный искусственный интеллект Originality.AI создан для идентификации контента, созданного с помощью любого из популярных API-интерфейсов NLP, включая GPT-2, GPT-J, GPT-NEO и GPT-3 (первый в мире инструмент для идентификации GPT-3). ). Originality.AI может предсказать, был ли контент создан каким-либо из популярных помощников по написанию ИИ. Проверка на плагиат. Серьезным веб-издателям/контент-маркетологам необходимо убедиться, что они публикуют контент без плагиата, чтобы их контент имел наилучшие шансы на ранжирование. Originality.AI — это средство проверки на плагиат, созданное для серьезных веб-издателей, которым нужно управлять командой авторов. Он предлагает управление командой, панель мониторинга, историю сканирования, автоматические кредиты и полное сканирование сайта, просто введя URL-адрес.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
Humbot
humbot.ai
Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который поможет вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста ИИ и достижения 100% оценки человека, минуя обнаружение ИИ. Это гарантирует, что контент, созданный ИИ, является подлинным, оригинальным и необнаружимым большинством детекторов. Этот процесс быстрый, простой и позволяет получить высококачественный, читаемый текст без грамматических ошибок. Благодаря передовым технологиям он гарантирует оригинальность переписанного текста и предоставляет реальные примеры его эффективности. Пользователи высоко оценили его эффективность в уклонении от обнаружения и нашли его полезным для различных типов контента. Humbot также обеспечивает безопасность пользовательских данных. Благодаря своему инновационному подходу он получил положительные отзывы от создателей контента, исследователей и предприятий. Гуманизатор ИИ может принести пользу тем, кто пытается обойти обнаружение ИИ, не ставя под угрозу честность и целостность. В целом, Humbot предлагает надежное решение, позволяющее оставаться впереди в создании контента, легко обходя обнаружение искусственного интеллекта.
Journalist AI
tryjournalist.com
Журналистский искусственный интеллект — это мощный инструмент автоматического создания блогов с мощными моделями для всех мыслимых жанров блогов. ИИ использует лучшие практики SEO, предоставляет изображения без авторских прав, позволяет интегрировать видео YouTube, создавать статьи на основе ключевых слов и делает это на более чем 150 языках. Он имеет различные режимы: от правильного/фактического до творческого/оригинального, включая неформальную и убедительную формулировку. Созданные статьи можно публиковать непосредственно на вашем сайте благодаря удобной интеграции или просто скачивать в виде ZIP-файла. AI журналиста — это идеальный помощник в написании текстов, который поможет вам полностью автоматизировать свой блог и повысить эффективность написания статей и выход контента. Все, что вам нужно сделать, это предоставить ему несколько ключевых слов, заголовков или просто описание вашего бизнеса, а обо всем остальном он позаботится. Контуры и структуру статьи можно полностью настроить с помощью внешних и внутренних ссылок. Первый можно найти автоматически и в режиме реального времени, а второй генерируется независимо с помощью ИИ и его анализа на уровне всего сайта. Статьи можно создавать на более чем 150 языках, а контент будет выражать желаемый голос. Последнее может варьироваться от неформального до убедительного в зависимости от ваших личных предпочтений. Если вы удовлетворены созданными статьями, вы можете просто загрузить их или опубликовать напрямую благодаря интеграции с основными конструкторами веб-сайтов, такими как WordPress, Shopify, Wix и другими. Обратите внимание, что всего этого можно достичь через простой онлайн-интерфейс. Хотя Journalist AI не предлагает никаких опций API или расширений браузера, он имеет невероятно удобную и интуитивно понятную интеграцию со сторонними разработчиками. Эта интеграция, пожалуй, является самым мощным инструментом, поскольку позволяет быстро и легко публиковать статьи на вашем сайте. Отсутствие необходимости копировать контент и беспокоиться о его правильном оформлении сэкономит вам бесчисленные часы и головную боль.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter — это умный помощник для всех, кто создает контент для Интернета. Это инструмент на базе искусственного интеллекта, что означает, что он использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам лучше писать и повышать рейтинг в поисковых системах, таких как Google. Думайте об этом как об опытном гиде, который знает, что нравится Интернету, и поможет вам создать именно это. По своей сути NeuronWriter призван сделать процесс письма проще и эффективнее. Он делает это, предлагая предложения и улучшения, основанные на том, что в настоящее время популярно и эффективно в SEO (поисковая оптимизация). SEO направлен на то, чтобы сделать ваш контент более заметным и привлекательным для поисковых систем, поэтому, когда люди ищут что-то, связанное с вашим контентом, они находят вас первыми. NeuronWriter — это не просто еще один инструмент для письма; он оснащен функциями, которые выделяют его. Вот некоторые из его ключевых особенностей: * Генерация контента с помощью ИИ. Одна из самых крутых особенностей NeuronWriter — то, как он использует ИИ, чтобы помочь вам писать. Если у вас не хватает идей или вы не знаете, с чего начать, NeuronWriter предложит темы и даже напишет для вас фрагменты. Это похоже на приятеля по мозговому штурму, который всегда полон идей. * Интеграция SEO и NLP: SEO может быть сложным, но NeuronWriter упрощает его. Он использует так называемую НЛП (обработку естественного языка), чтобы понять, о чем ваш контент и как его можно улучшить для поисковых систем. Это все равно, что научить ваш контент говорить на языке Google, чтобы людям было легче его найти. * Инструменты контент-анализа: NeuronWriter не просто помогает вам писать; это помогает вам писать лучше. Он анализирует ваш контент и присваивает ему оценку в зависимости от того, насколько он оптимизирован для SEO. Он также анализирует рейтинг на страницах результатов поисковых систем (SERP) и дает вам представление о том, как согласовать ваш контент с наиболее эффективными статьями. * Интеграция с WordPress. Если вы используете WordPress для своего веб-сайта, NeuronWriter отлично подойдет. Он легко интегрируется с WordPress, позволяя оптимизировать контент непосредственно на вашем веб-сайте. Это похоже на наличие полезного помощника прямо на панели инструментов вашего блога. * Исследование и анализ ключевых слов: NeuronWriter анализирует ключевые слова, относящиеся к теме вашего контента. Это похоже на рыбалку в большом пруду: вам нужно знать, какую рыбу (или ключевые слова) вы ищете и где она может находиться. * Анализ конкурентов: инструмент проверяет, какой контент уже занимает высокие позиции по этим ключевым словам в поисковых системах. Это сродни пониманию того, какие рецепты популярны в ресторане, чтобы можно было создать блюдо, конкурирующее с ними. * Анализ намерений пользователя: он пытается понять, что, вероятно, ищет пользователь, когда вводит запрос в поисковую систему. Это похоже на то, как шеф-повар понимает, хочет ли его клиент быстрый перекус или полноценный обед. * Оценка SEO контента: после создания контента NeuronWriter оценивает его на основе того, насколько хорошо он оптимизирован для SEO. Представьте себе, что кулинарный критик оценивает блюдо.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный совершить революцию в сфере маркетинга, значительно сократив время, необходимое для создания качественного контента. Платформа предлагает такие услуги, как AI Artwork, Chat, Templates и Documents, которые упрощают и оптимизируют маркетинговый процесс. Jounce предоставляет интуитивно понятное решение для копирайтинга, позволяющее пользователям создавать профессиональный контент всего за несколько шагов. Он предлагает ряд настраиваемых шаблонов для начала процесса копирайтинга. При вводе желаемой подсказки или рекомендаций искусственный интеллект Jounce обрабатывает создание контента, генерируя несколько вариантов для выбора пользователя. Дополнительные функции включают редактор документов на базе искусственного интеллекта для создания и редактирования маркетинговых материалов с автоматическим форматированием, проверкой орфографии и исправлением грамматики. Программное обеспечение также обеспечивает совместную работу, позволяя неограниченному числу членов команды вносить идеи и писать контент. Он предлагает более 70 маркетинговых шаблонов для различных типов контента, таких как публикации в социальных сетях, контент веб-сайтов, кампании по электронной почте и т. д. Кроме того, Jounce предоставляет такие функции, как Dark Mode, для удобства пользователей в ночное время работы. Он удовлетворяет потребности различных специалистов в области маркетинга, от создателей контента до владельцев малого бизнеса.
Cohesive AI
cohesive.so
Попрощайтесь с подсказками ChatGPT! Cohesive сочетает в себе блестящие возможности искусственного интеллекта и вашу креативность, позволяя вам без труда создавать контент мирового класса. Уточняйте, редактируйте и публикуйте без проблем с помощью мощного редактора. Привет волшебному созданию контента!
Remail.ai
remail.ai
Remail — это помощник по электронной почте с искусственным интеллектом, позволяющий писать электронные письма в 10 раз быстрее. Решение Remail поддерживает Gmail, а также Outlook, что позволяет легко составлять отчеты или составлять высококачественные ответы по электронной почте на любом языке. Remail — это продвинутый инструмент искусственного интеллекта, призванный революционизировать процесс написания электронных писем, позволяя пользователям создавать электронные письма с поразительной эффективностью. Основная цель Remail — ускорить процесс общения по электронной почте, предоставляя инновационные функции, которые увеличивают время отклика и общую производительность.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет грамматические и орфографические ошибки. Он выходит за рамки этого, предлагая способы улучшить ваш стиль письма, воплощая в жизнь новых персонажей и помогая вам сделать ваши истории более интересными. Это похоже на то, как если бы у вас был опытный словесник, готовый помочь вам найти правильные слова, перефразировать предложения и даже придумать повороты сюжета, о которых вы, возможно, даже не догадывались. Sudowrite использует современные методы глубокого обучения для создания реалистичного и контекстуально соответствующего текста. Sudowrite основан на GPT-3 и GPT-4, моделях трансформаторов с более чем 175 миллиардами параметров, которые изучают общие концепции на основе своих обучающих данных. Модель генерирует текст, угадывая, что, скорее всего, будет дальше, по одному слову за раз. Sudowrite не предназначен для написания за вас, но может помочь вам значительно улучшить и ускорить процесс написания. Это отличный инструмент для авторов, творческих людей и авторов романов.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высокими шансами на успех. Paperpal, адаптированный для академического письма и прошедший обучение миллионам языковых исправлений под руководством профессиональных академических редакторов в более чем 1300 предметных областях, обеспечивает человеческую точность со скоростью машины. С Paperpal вы можете преодолеть писательский кризис, проводя мозговой штурм, ускорять написание с помощью четких схем и получать академические переводы на более чем 25 языков. Вы также получаете углубленную проверку языка и грамматики с помощью в перефразировании, сокращении слов и правильном выборе слов с учетом правил и тона академического письма. Paperpal поможет вам: от написания первого черновика до обеспечения готовности к отправке рукописи. Изучите бесплатно или подпишитесь на Paperpal Prime (19 долларов США в месяц) для неограниченного доступа к премиум-функциям, включая нашу надежную онлайн-проверку на плагиат и более 30 проверок отправки рукописей. Это так же просто, как написать, проверить, исправить, добиться успеха – начните прямо сейчас!
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Outplay
outplayhq.com
Outplay — единственная платформа для взаимодействия с клиентами, которая нужна каждой растущей команде продаж. Это помогает торговым представителям искать, привлекать, отслеживать и продавать из одного места без необходимости манипулировать несколькими инструментами и оплачивать несколько счетов. Outplay предлагает мощный и персонализированный многоканальный охват, автоматизацию исходящих продаж, которая повышает эффективность, расширенную отчетность для анализа данных и гораздо больше. Outplay имеет двустороннюю интеграцию с широким спектром CRM, почтовых ящиков и многого другого, что помогает отделам продаж назначать встречи и отслеживать результаты с единой панели управления. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс Outplay и лучшая в отрасли поддержка клиентов позволяют командам быстро создавать команды и начинать назначать встречи прямо сейчас. Не в следующем квартале. Благодаря революционным функциям, таким как мощный набор номера, диалоговый интеллект на базе искусственного интеллекта и миллионы баз данных по поиску потенциальных клиентов, Outplay трансформирует процесс продаж без огромных затрат. Откажитесь от многоточечных решений и выставления счетов с помощью Outplay — универсального решения для продаж. стек для команд нового века. Получите встроенный инструмент поиска продаж, платформу многоканального взаимодействия с продажами, инструмент входящей конверсии и планирования, а также платформу разговорного интеллекта, чтобы превысить свои цели, а не бюджеты.
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, инструмент для письма на естественном языке, помогающий создавать индивидуальный контент для всех ваших нужд. Независимо от того, пишете ли вы блог, рекламу, эссе или рассказы, Friday AI может помочь вам разработать письменный материал, необходимый для распространения вашего сообщения. Friday AI — это ИИ-помощник нового поколения, который может генерировать сотни слов в мгновение ока. Искусственный интеллект-помощник — это больше, чем просто инструмент, это помощник в вашем рабочем процессе, рука помощи в выборе правильных слов и фраз для оптимизации вашего контента. Пользователи выбирают из более чем 40 шаблонов и 30 тонов письма, вводят несколько ключевых слов, и BAM Friday AI генерирует оригинальный увлекательный контент менее чем за секунду. Пишите ли вы длинные блоги, посты в социальных сетях, рекламные объявления, творческие истории или ищете советы о том, как улучшить SEO и метаописания вашего веб-сайта, Friday AI может помочь вам выполнить работу с широким спектром возможностей, которые превосходят другие возможности. ИИ-помощники. Разработка Friday AI — это работа сообщества; ваши отзывы и использование Friday AI не только улучшают наш алгоритм машинного обучения, но и оцениваются непосредственно нашей командой разработчиков для улучшения в соответствии с вашими потребностями. Теперь ваш творческий помощник ждет, чтобы вдохновить вас. Создавайте больше и оптимизируйте свой рабочий процесс с помощью Friday AI!
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команды усиливается искусственным интеллектом, стимулируя творческий подход, повышая производительность и способствуя инновациям. Конечно, вы осознаете потенциал LLM, таких как ChatGPT, но убедить всю вашу команду не так просто. Вы хотите наладить эффективные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта и делиться знаниями об искусственном интеллекте со всеми, но вам не хватает специальной платформы для достижения этой цели. Вы даже задаетесь вопросом: «Использует ли моя команда весь потенциал ИИ?» Встречайте команду-GPT.
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: ускорьте свой бизнес с помощью нашей универсальной панели управления AI Наша удобная панель управления, специализирующаяся на предоставлении малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям мощных решений искусственного интеллекта на основе данных, упрощает создание контента и управление проектами. Настраиваемый, масштабируемый и экономичный Haller AI — это универсальное решение для оптимизации рабочих процессов и достижения беспрецедентной эффективности бизнеса. Присоединяйтесь к нашей сети, чтобы быть в курсе новейших бизнес-решений на основе искусственного интеллекта.
Textero AI
textero.ai
Textero AI Essay Writer: помощник по исследованиям на базе искусственного интеллекта, который помогает студентам быстрее создавать академический контент. Textero.ai — надежный помощник, который помогает создавать контент, соответствующий стилю академического письма. Собирайте информацию, находите ссылки и создавайте высококачественный контент. Особенности инструмента Textero AI Writer Tool: * AI Essay Writer: создайте план для своих статей или хорошо структурированное эссе, отредактировав текст в приложении. Используйте простые команды, такие как «сократить» или «перефразировать», чтобы улучшить свое письмо. * AI PDF Summarizer: Textero AI Summarizer сочетает в себе две функции — сумматор PDF и сократитель текста. Это программное обеспечение поможет вам упростить процесс исследования и сэкономить время. * Помощник по исследованию искусственного интеллекта: Textero.ai просматривает 214 миллионов источников, чтобы найти лучшие ссылки на эссе. Благодаря улучшенной функции «Спросить AI» вы можете получить более подробную информацию об источнике, просмотреть файлы PDF и получить ответы на конкретные запросы. Попрощайтесь с писательским тупиком и прокрастинацией, поприветствуйте помощника по написанию эссе и уникальные идеи.
Smodin
smodin.io
Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передовые модели и алгоритмы искусственного интеллекта для реализации своих функций письма. Вот обзор того, как работают некоторые основные функции: * Text Rewriter — эта функция использует искусственный интеллект для анализа текста и его переписывания, сохраняя исходное значение. Он перефразирует предложения и меняет формулировки для создания новых версий текста. * Средство проверки на плагиат. Средство проверки на плагиат сканирует текст и сравнивает его с миллиардами онлайн-источников с использованием искусственного интеллекта. Он выделяет любой дублированный или неоригинальный контент. * AI Writer — инструмент AI Writer генерирует новый текст по любой теме, используя большие языковые модели. Он может писать полные статьи, эссе, исследовательские работы и многое другое. * AI Grader — этот инструмент анализирует эссе и письменный текст, чтобы предоставить отзывы и предложения по улучшению. Он рассматривает такие элементы, как грамматика, структура, читабельность и многое другое. * Чат с искусственным интеллектом. Чат-бот использует диалоговый искусственный интеллект для естественного общения. Он может отвечать на вопросы, обобщать текст, создавать новый контент и многое другое через интуитивно понятный интерфейс чата.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. В отличие от традиционных средств письма, эта платформа использует передовой искусственный интеллект, чтобы не только предлагать улучшения, но и создавать контент, который может имитировать стиль и сложность человеческого писателя. NovelAI работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на обширной базе данных литературы, от классических романов до современных произведений. Это обучение позволяет ИИ понимать и воспроизводить различные стили письма, структуры сюжета и развитие персонажей. Когда пользователь вводит подсказку или идею истории, ИИ использует это обучение для создания контента, соответствующего инструкциям пользователя, что делает его универсальным инструментом для различных творческих проектов.
NeuralText
neuraltext.com
NeuralText — это передовая платформа искусственного интеллекта, которая специализируется на быстром и эффективном создании маркетинговых текстов и сообщений в блогах. Он предоставляет комплексный набор инструментов для создания SEO-контента, включая инструменты для создания кратких описаний контента, кластеризации ключевых слов и анализа контента. Инструмент краткого содержания NeuralText позволяет пользователям создавать и обогащать свой контент данными страницы результатов поисковой системы (SERP). Инструмент кластеризации ключевых слов согласовывает исследование ключевых слов с целями поиска для улучшения контент-стратегии. Между тем, инструмент контент-аналитики дает представление об эффективности их контента. NeuralText также предлагает бесплатные инструменты, такие как «Люди также спрашивают», «Экстрактор схем поисковой выдачи» и «Инструменты написания AI», которые помогают и разнообразят процесс создания контента. В частности, AI Write Assistant помогает пользователям преодолевать писательский тупик, предоставляя автозаполнение, перефразирование и другие полезные функции для преобразования идей в подробные черновики. NeuralText, оснащенный надежной функцией обнаружения и кластеризации ключевых слов, помогает пользователям находить сотни ключевых слов с длинным хвостом. предложения и определить тематические кластеры. Платформа также интегрируется с консолью поиска Google, чтобы предлагать показатели производительности в режиме реального времени и индивидуальные предложения по улучшению контента на основе практической информации о новых ключевых словах и тенденциях.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Localo
localo.com
Увеличьте бизнес вашего клиента с помощью идеального инструмента локального SEO — Localo Расширьте спектр услуг вашего агентства с помощью самого надежного инструмента локальной SEO, чтобы резко повысить узнаваемость вашего клиента на местном уровне - Localo. Этот мощный инструмент на основе искусственного интеллекта призван дать местному бизнесу конкурентное преимущество, привлечь больше местных клиентов и повысить рентабельность инвестиций за счет оптимизированных местных стратегий SEO. * Подходит для всех маркетинговых агентств и внештатных консультантов по SEO, которые ищут более быстрый и эффективный способ управления локальной поисковой оптимизацией своих клиентов. Ключевые особенности и преимущества: * Умные задачи: будьте впереди конкурентов с помощью персонализированных еженедельных задач и расширенной информации. Улучшите видимость вашего клиента в локальном поиске и привлеките новых клиентов. * Проверка и мониторинг позиций: точно отслеживайте локальные рейтинги ваших клиентов в Google и принимайте решения на основе данных, чтобы повысить их видимость. * Localo AI: наш интеллектуальный AI помогает вам автоматизировать и оптимизировать публикации Google, просматривать ответы и информацию бизнес-профиля. * Менеджер отзывов: замечательный инструмент для управления и улучшения отзывов ваших клиентов в Google. Улучшите отношения с клиентами и повысьте доверие к ним в Интернете. * Защита фунтов стерлингов: защитите бизнес вашего клиента от необоснованных изменений, которые могут повлиять на его рейтинг в местных поисковых системах. * Сообщения на фунтах стерлингов. Поддерживайте интерес клиентов с помощью своевременных и информативных публикаций в Google. * Статистика роста: принимайте обоснованные решения с помощью комплексной статистики роста. Лучше понять видимость локального поиска и сформулировать эффективные стратегии. * Начните работу с Localo сегодня и получите 30-дневную гарантию возврата денег без каких-либо долгосрочных обязательств. Ваши клиенты доверяют вам свое цифровое присутствие; не просто оправдывайте их ожидания – превосходите их. Оснастите свое агентство Localo — лучшим инструментом локального SEO и одержите верх в постоянно развивающемся цифровом мире. Воспользуйтесь нашим ограниченным по времени предложением СЕЙЧАС и позвольте нам привести бизнес ваших клиентов к доминированию на местном уровне!
GoZen Content.Ai
gozen.io
GoZen Content.Ai — это надежная платформа, которая позволяет легко создавать контент на нескольких языках с помощью встроенного инструмента преобразования языков. Создаете ли вы маркетинговые материалы, контент для веб-сайтов, сообщения в блогах и т. д., GoZen Content.ai поможет вам.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate — это SaaS-компания, предлагающая управление переводами, передовой генеративный искусственный интеллект и доступ к внештатным переводчикам/редакторам — и все это в одном программном обеспечении. EasyTranslate предлагает управление переводами, доступ к переводчикам и копирайтерам, а также генеративный искусственный интеллект — и все это в одном централизованном программном обеспечении. Эффективно управляйте и автоматизируйте свои переводы. Найдите большое количество плагинов без кода, которые интегрируются непосредственно в вашу CMS, PIM и другие системы. Более того, EasyTranslate теперь интегрирован с GPT-4, поэтому вы можете легко создавать высококачественный контент на нескольких языках.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Essaybot
essaybot.com
Essaybot — это бесплатный инструмент для написания эссе на базе искусственного интеллекта, который предлагает лучший контент и помогает писателям находить источники вдохновения, перефразировать предложения и создавать полные предложения. Он также включает в себя средство поиска цитирования для сопоставления источников и предотвращения проблем с плагиатом. Essaybot может помочь с различными темами: от сценариев фильмов до теорий психологии. Инструмент доступен в Интернете и не содержит информации о ценах на этой странице.
Copyter
copyter.com
Copyter — копирайтер с искусственным интеллектом, который генерирует контент для брендов, агентов и маркетологов. Программное обеспечение представляет собой веб-приложение и включает шаблоны или инструменты искусственного интеллекта для оптимизации копирайтинга. Пользователи могут начать с ввода нескольких слов о бренде, услуге или продукте. Затем Copyter может создавать копии на более чем 37 языках, включая английский, испанский, французский и другие. Весь контент принадлежит пользователю, что позволяет использовать его в личных и коммерческих целях. Платформа для написания искусственного интеллекта предлагает ежемесячную подписку и подписку с оплатой по факту использования. Copyter в основном используется при создании текстов для целевых страниц сайтов и метаописаний SEO. Он также адаптирован для заголовков и описаний продуктов для платформ электронной коммерции, таких как Amazon. Другие распространенные варианты использования включают рекламу PPC (плата за клик), публикации в социальных сетях и блоги. Система включает в себя встроенную программу проверки читаемости и грамматики для редактирования текста и обеспечения качества контента.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — это инструмент копирайтинга на базе искусственного интеллекта GPT-3, который позволяет пользователям быстро и легко создавать высококачественные и эффективные тексты. Он использует обработку естественного языка (NLP) для анализа текста и создания привлекательного, убедительного и адаптированного к целевой аудитории пользователя контента. TypeEngine также предоставляет пользователям библиотеку шаблонов, позволяющую быстро создавать копии для вашего проекта. С помощью TypeEngine вы можете создавать убедительные тексты, которые будут обращаться к вашей аудитории естественным и эффективным способом.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: персональный AI-помощник по написанию контента LinkedIn. Пишите более качественные публикации в LinkedIn в 10 раз быстрее благодаря возможностям персонализированного искусственного интеллекта, адаптированного к вашему стилю и голосу. Более 3000 пользователей уже используют ContentIn для создания своего контента в LinkedIn. Это тысячи предпринимателей и профессионалов, таких как вы, которые вывели свою игру в LinkedIn на новый уровень. Вот как начать: 1. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию. 2. Создадим ваш персональный контент-план LinkedIn за 1 минуту. 3. Напишите и запланируйте свою первую неделю публикаций в LinkedIn с помощью AI Ghostwriter менее чем за 1 час. 4. В течение следующих 1–2 недель мы начнем тренировать ваш личный ИИ, чтобы он писал вашим голосом и стилем. 5. Благодаря самообучающемуся ИИ каждую неделю вы будете писать более качественные посты быстрее. Больше нет оправданий, чтобы, наконец, взорвать свою игру с контентом LinkedIn. Поэтому чем раньше вы начнете, тем скорее вы увидите потрясающие результаты. Заинтересованы ли вы в личном помощнике по написанию контента с использованием искусственного интеллекта для контента LinkedIn, который позволит писать более качественные публикации в LinkedIn в 10 раз быстрее и, наконец, создать свой личный бренд? Тогда сделайте следующий шаг. Подпишитесь на наш SaaS-инструмент бесплатно прямо сейчас и напишите сообщения о своей первой неделе менее чем за 1 час. Мы проанализируем и обучим вашего личного помощника по написанию ИИ вашему стилю и голосу. Пришло время поднять вашу игру в LinkedIn на новый уровень.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com поможет вам писать более качественный и привлекательный контент для веб-сайтов, статьи в блогах и публикации в социальных сетях за считанные секунды с помощью умного искусственного интеллекта.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — это текстовый редактор и генератор копий на базе искусственного интеллекта, предназначенный для расширения возможностей писателей и ускорения процесса творческого письма. AI-редактор Cowriter предназначен для оптимизации производительности писателя и удовлетворения всех ваших писательских потребностей, не отрывая рук от клавиатуры. Создавайте, редактируйте и улучшайте свой контент быстро и легко всего за несколько секунд. * Создавайте контент, используя свой стиль письма: соавтор может понимать, изучать и создавать контент в вашем уникальном стиле письма. Соавтор со временем учится у вас, чтобы предоставлять персонализированные предложения, соответствующие вашему тону и голосу. * Использование данных в реальном времени: создавайте контент на основе данных в реальном времени из Интернета! При выполнении каждой писательской задачи Cowriter может исследовать надежные веб-источники и писать более качественный, актуальный и более фактический контент. Легко создавайте статьи, эссе и научные статьи с последними новостями, событиями и тенденциями. * Пообщайтесь со своим экспертом по написанию ИИ: соавтор может помочь с различными творческими писательскими потребностями, такими как мозговой штурм, предоставление рекомендаций по стратегиям повышения вовлеченности читателей или создание и доработка контента. * Создайте маркетинговый текст за считанные секунды: создавайте увлекательный, оригинальный и подлинный контент, которым можно поделиться в Facebook, Google, Linkedin, Twitter и других странах!
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
Twain
twain.ai
Twain — это инструмент-помощник по общению на базе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании и совершенствовании исходящих коммерческих сообщений. Он обладает способностью генерировать индивидуальные сообщения в уникальном тоне пользователя, в различных формах, от прямых и смелых до креативных и непринужденных. Этот инструмент обслуживает несколько исходящих каналов и сценариев, облегчая работу на таких платформах, как электронная почта или LinkedIn. Он предоставляет помощь от знакомства до последующих действий, предложения и ситуаций расставания. Чтобы стимулировать взаимодействие, Твен обеспечивает контекстно-ориентированные и целенаправленные сообщения, основанные на тоне, целях, контексте и истории. Кроме того, инструмент в режиме реального времени предоставляет предложения по улучшению сообщений, предлагая подробные альтернативы и улучшения. От создания убедительных представлений до создания последующих сообщений и обработки отзывов, Твейн эффективно оптимизирует процесс продаж. Компания Twain, известная своей способностью создавать четкие и резонансные сообщения, предлагает различные тарифные планы: бесплатные, профессиональные и индивидуальные групповые планы. Пользователи в основном хвалят его за возможности улучшения тона, структуры и длины сообщений, характеристики экономии времени и возможность масштабируемого функционирования.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — это мощный инновационный инструмент, призванный радикально изменить вашу маркетинговую стратегию. Это средство копирайтинга на базе искусственного интеллекта, которое создает привлекательные и убедительные сценарии, адаптированные к вашему продукту и личности клиента. Представьте себе, что у вас есть инструмент, который понимает ваш бизнес и клиентов так же хорошо, как и вы, и может максимально эффективно донести ваше ценностное предложение. Это то, что делает LeadScripts. Это избавляет от догадок и трудоемкого процесса написания маркетингового текста, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашего бизнеса. С LeadScripts вы получаете не просто генератор контента, а комплексное решение для ваших маркетинговых нужд. Он понимает вашу аудиторию и продукт и использует эти знания для создания сценариев, которые действительно находят отклик. Будь то последовательность электронных писем, рекламные письма или копии рекламных объявлений, LeadScripts создает контент, который привлекает, убеждает и конвертирует.
Trolly.ai
trolly.ai
Статьи, оптимизированные для SEO, создаются с помощью искусственного интеллекта в 2 раза быстрее
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — это мощный SaaS-инструмент для копирайтинга и создания изображений с использованием искусственного интеллекта (программное обеспечение как услуга), предназначенный для повышения производительности и оптимизации процессов написания контента для профессионалов. Zomani. предлагает интеллектуальную помощь в написании, проверку грамматики и орфографии, обнаружение плагиата, оптимизацию контента и функции бесперебойной совместной работы, которые помогают авторам контента эффективно создавать высококачественный контент без ошибок. Zomani сравнивает ваш контент с обширной базой данных существующего контента, чтобы выявить любые непреднамеренные сходства или случаи плагиата. И еще.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — это инновационная платформа искусственного интеллекта, предназначенная для помощи создателям контента, особенно в индустрии развлечений, в их потребностях в создании контента. Livy.AI оптимизирует процесс создания оригинального, привлекательного и высококачественного контента с использованием передовых алгоритмов искусственного интеллекта. * Инструмент для сценаристов с искусственным интеллектом. Раскройте потенциал искусственного интеллекта при создании сценариев с помощью нашего инструмента для сценаристов с искусственным интеллектом. Независимо от того, пишете ли вы сценарии для фильмов, телешоу, подкастов или новостей, наш инструмент предназначен для ускорения творческого процесса, обеспечивая при этом эмоциональный резонанс и структуру, необходимые для создания хороших историй. Это ваш творческий помощник, который помогает создавать захватывающие повествования, повышать производительность и превращать идеи в сценарии. * Инструмент AI Image Tool: Инструмент AI Image Tool на Livy.AI — ваш помощник в создании визуально ярких изображений, дополняющих ваши сценарии. От концепт-арта до дизайна персонажей — наш инструмент использует передовой искусственный интеллект для помощи в разработке идей и создании визуальных эффектов, рассказывающих историю. Речь идет о том, чтобы без особых усилий придать визуальное измерение вашему повествованию. * И еще: Помимо создания сценариев и изображений, Livy.AI постоянно расширяет свой набор инструментов для удовлетворения динамичных потребностей индустрии развлечений. С помощью нашей платформы изучите ряд решений, которые помогут вам в создании контента в новую эпоху творчества, основанного на искусственном интеллекте.
Wali
mywali.co
Wali — ведущий поставщик решений искусственного интеллекта, призванных предоставить компаниям действенные аналитические данные и идеи. Мы специализируемся на использовании возможностей искусственного интеллекта для стимулирования роста бизнеса, улучшения процесса принятия решений и содействия инновациям. Наша надежная платформа предлагает набор инструментов искусственного интеллекта, специально разработанных для бизнеса, что позволяет нашим клиентам оставаться впереди конкурентов в современной быстро меняющейся цифровой среде. Мы уделяем большое внимание партнерству и совместному росту. Наша партнерская программа призвана помочь другим компаниям расширить свои предложения, выйти на новые рынки и принести больше пользы своим клиентам. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы гарантировать, что наши ведущие в отрасли решения искусственного интеллекта доступны, недороги и адаптированы к их потребностям.
Writekit
writekit.ai
Писать с помощью искусственного интеллекта стало проще. Writekit предлагает инструменты, интегрированные с искусственным интеллектом, которые упрощают создание контента и повышают креативность. Writekit предназначен для писателей и маркетологов, которым требуется эффективность, качество и свободный от стресса процесс письма: от создания полезных дополнений до совместной работы в команде в режиме реального времени.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
Инструмент перефразирования WordfixerBot оснащен функциями, которые делают его отличным выбором для тех, кто хочет улучшить свое письмо: * Разнообразные варианты тонов: благодаря множеству тонов на выбор этот инструмент обеспечивает гибкость, позволяющую адаптировать ваше письмо к любому контексту или аудитории. * Сохранение исходного смысла: искусственный интеллект гарантирует, что суть вашего сообщения останется неизменной, придавая ему свежее и уникальное представление. * Доступность и простота использования. Инструмент разработан таким образом, чтобы быть доступным и простым в использовании, без сложных настроек или сложного обучения. Преимущества использования WordfixerBot очевидны: * Улучшенное качество письма: создавайте контент, который не только уникален, но и находит отклик у ваших потенциальных читателей. * Экономия времени: быстро создавайте перефразированный текст без ущерба для качества, что позволит вам сосредоточиться на других аспектах вашего письма или бизнеса. * Предотвращение плагиата: этот инструмент помогает гарантировать, что ваша работа является оригинальной и не вызывает проблем с плагиатом.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil — инструмент искусственного интеллекта, меняющий жизнь писателей и читателей по всему миру. Создавайте потрясающий контент молниеносно. Jaq N Jil — это мощный инструмент для написания искусственного интеллекта, позволяющий ускорить и улучшить процесс написания контента благодаря множеству функций, таких как планирование контента с помощью искусственного интеллекта, расширение и переписывание текста с помощью искусственного интеллекта, огромная библиотека стоковых изображений, чат-бот с искусственным интеллектом, активируемый текстом и голосом, и многое другое. больше в их версии pro+. Он также интегрируется с более чем 5000 инструментами через Zapier. Используйте этот инструмент для создания статей в блогах SEO, подписей к публикациям в социальных сетях, эссе и статей, маркетинговых материалов и многого другого. Jaq n Jil был создан для контент-маркетологов. Благодаря Jaq n Jil как писатели, так и агентства испытывают эффективные рабочие процессы и увеличивают производство контента.