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Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта
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Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта представляет собой революционное сочетание искусственного интеллекта и производства мультимедийного контента. Он включает в себя набор инструментов и технологий, которые позволяют пользователям создавать, редактировать, хранить и распространять видеоконтент, и все это на основе сложных алгоритмов искусственного интеллекта. Эта категория отражает развивающуюся среду цифрового контента, где ИИ играет ключевую роль в формировании концепции, производстве и распространении видео. Инструменты создания видео с использованием искусственного интеллекта служат надежной платформой для создания видеоконтента с нуля. Они позволяют пользователям использовать технологию искусственного интеллекта для преобразования письменного текста в естественно звучащую речь, предлагая контроль над такими атрибутами, как громкость, высота тона и эмоции. Имея в своем распоряжении множество инструментов для разработки контента, пользователи могут плавно переходить от текстовых к интересным видеопрезентациям, демократизируя видеопроизводство и делая его доступным для более широкой аудитории. Возможности редактирования в этой категории облегчают обрезку, расположение и манипулирование видео. Пользователи могут сохранять и экспортировать файлы в различных форматах, взаимодействовать с контентом через социальные функции и использовать улучшения на базе искусственного интеллекта для оптимизации процесса редактирования. Эти функции способствуют плавной интеграции на разных этапах видеопроизводства, способствуя творчеству и эффективности. Помимо создания и редактирования, инструменты создания видео с помощью искусственного интеллекта помогают пользователям управлять своими видеофайлами, предлагая функции для загрузки, хранения, организации и обмена контентом. Функции тегов и метаданных оптимизируют организацию, упрощая навигацию по обширным библиотекам контента. Эти функции незаменимы для выполнения сложных рабочих процессов, связанных с современным видеопроизводством. Распространение является важнейшим аспектом создания видео с помощью ИИ: инструменты помогают пользователям обмениваться видео по различным каналам. Функции кодирования и транскодирования обеспечивают совместимость с различными платформами, а интеграция с социальными сетями и системами управления контентом расширяет охват. Эти возможности соответствуют многоканальной природе современного цифрового ландшафта, где контент должен быть адаптирован и оптимизирован для различных аудиторий. Чтобы претендовать на включение в категорию «Генерация видео с использованием искусственного интеллекта», продукт должен: * Предоставьте пользователям возможность создавать видеоконтент на основе технологии искусственного интеллекта, не полагаясь на внешние видеоматериалы. * Преобразуйте письменный текст в естественно звучащую речь и обеспечьте контроль над такими аспектами, как громкость, высота тона и эмоции. * Предоставляйте инструменты для обрезки, упорядочивания и управления видео с возможностью сохранения и экспорта в файлы различных типов. * Внедряйте понятные, прозрачные и надежные системы модерации контента. * Упрощение хранения, организации и обмена видеофайлами, включая функции тегирования и метаданных. * Разрешить пользователям сотрудничать в одном или нескольких рабочих пространствах посредством комментариев, акций, лайков и т. д. * Разработайте политику модерации контента, чтобы обеспечить этичное и безопасное использование технологии создания видео с помощью искусственного интеллекта.

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Runway

Runway

runwayml.com

Runway — это платформа для редактирования видео с ИИ-инструментами, генерацией изображений и функциями для командного сотрудничества.

VEED

VEED

veed.io

VEED — это универсальная платформа для создания и редактирования видео, позволяющая пользователям легко генерировать, редактировать и оптимизировать контент.

OpusClip

OpusClip

opus.pro

OpusClip - это платформа для редактирования видео, которая преобразует длинные записи в короткие клипы с помощью ИИ, делая создание контента доступным для всех.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen — это инструмент для создания видео с AI-аватарами и функцией текст-в-речь, позволяющий пользователям генерировать профессиональное видео легко и быстро.

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID – платформа для создания анимированных цифровых аватаров и видеоконтента с использованием искусственного интеллекта для образовательных и маркетинговых целей.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

DeepBrain AI - платформа для создания видеоконтента с настройкой AI-аватаров, поддержкой 80 языков и инструментами редактирования.

Reface

Reface

reface.ai

Reface – приложение для замены лиц в видео и GIF с помощью селфи, а также анимации фото и превращения их в мультфильмы.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — это платформа для создания видео с помощью ИИ, которая преобразует текст в видеоролики с настроенными аватарами. Поддерживает более 140 языков.

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Rask.ai — инструмент локализации видео, позволяющий переводить их более чем на 130 языков с помощью технологий озвучивания и клонирования голоса.

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified - это приложение для создания, совместной работы и управления маркетингом, включая дизайн, написание текстов и публикацию контента в социальных сетях.

makereels.ai

makereels.ai

makereels.ai

Makereels.ai — инструмент для создания видеороликов из текста с озвучкой, автоматической публикацией и возможностью добавления бренда.

Elai.io

Elai.io

elai.io

Elai.io — платформа для генерации обучающих видео с цифровыми аватарами из текста за считанные минуты, поддерживающая множество языков и интерактивные элементы.

Yepic Studio

Yepic Studio

yepic.ai

Yepic Studio - это инструмент AI для создания видео, позволяющий легко создавать и переводить видео с говорящими персонажами на 68 языках.

Colossyan

Colossyan

colossyan.com

Colossyan — это платформа для создания видео с помощью ИИ из текстов и документов, поддерживающая более 80 языков и аккуратный интерфейс.

Vidon.ai

Vidon.ai

vidon.ai

Vidon.ai автоматически создаёт видео из блогов, позволяя делиться контентом на платформах и улучшать SEO. Подходит для маркетинга и расширения аудитории.

Typecast

Typecast

typecast.ai

Typecast - это онлайн-инструмент для преобразования текста в речь с использованием реалистичных голосов для различных мультимедийных проектов.

Vadoo AI

Vadoo AI

vadoo.tv

Vadoo AI — это приложение для создания и редактирования видео с возможностью преобразования текста в видео, добавления субтитров и озвучки.

Hour One

Hour One

hourone.ai

Hour One — это платформа для создания видео с реалистичными аватарами, позволяющая пользователям легко генерировать контент на основе текста.

Personate AI

Personate AI

personate.ai

Personate AI — это платформа для создания видео с использованием синтетических аватаров, позволяющая генерировать контент без камеры и ручного монтажа.

Immersive Fox

Immersive Fox

immersive-fox.com

Immersive Fox — это веб-платформа для создания видео с использованием ИИ, позволяющая генерировать видеоконтент за минуты без необходимости в акторах и оборудовании.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Hippo Video - платформа для создания и распространения видео с использованием ИИ, позволяющая быстро создавать профессиональные видео и автоматизировать процессы.

Studio Neiro AI

Studio Neiro AI

studio.neiro.ai

Studio Neiro AI позволяет создавать видеоаватары с человеческими чертами и эмоциями, генерировать озвучки и преобразовывать текст в видео на более чем 150 языках.

Atlabs

Atlabs

atlabs.ai

Создавайте видео за считанные минуты с помощью ИИ. Вводите текст, загружайте контент и получайте профессиональные видео с графикой и субтитрами.

Pipio

Pipio

pipio.ai

Pipio позволяет создавать видео с использованием ИИ-аватаров и голосов, предлагая простоту и персонализацию для различных приложений.

X-Me

X-Me

x-me.ai

X-Me — приложение, позволяющее создавать видео с вашим AI-аватаром на основе текстовых вводов за 10 секунд.

Captiwiz

Captiwiz

captiwiz.com

Captiwiz - инструмент для создания видео с автоматическими подписями, музыкой и анимацией, упрощающий редактирование и улучшение видеоконтента.

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI - платформа для упрощения производства подкастов с инструментами для транскрипции, идентификации спикеров и постпродакшна.

SpiritMe

SpiritMe

spiritme.tech

SpiritMe — это инструмент для создания видео с цифровыми аватарами с использованием технологий синтеза речи и реалистичной графики.

Gan AI

Gan AI

gan.ai

Gan AI позволяет создавать персонализированные видеокампании, используя одну запись, меняя имя и другие переменные для каждого пользователя.

Waymark

Waymark

waymark.com

Waymark — платформа AI для быстрой автоматизации создания профессиональных рекламных видео без необходимости в творческих навыках.

Munch

Munch

getmunch.com

Munch - это AI-платформа для преобразования длинных видео в короткие клипы, оптимизированные для социальных сетей, упрощая процесс редактирования и повышения вовлеченности.

Exemplary AI

Exemplary AI

exemplary.ai

Exemplary AI — универсальный инструмент для создания контента с функциями транскрипции, перевода и генерации контента на одной платформе.

Pareto

Pareto

pareto.io

Pareto - платформа Ген AI для маркетологов, автоматизирующая процессы и позволяющая сосредоточиться на стратегических задачах.

LipSynthesis

LipSynthesis

lipsynthesis.com

LipSynthesis — приложение, использующее технологии дипфейков и обработки естественного языка для создания видеозаписей людей, произносящих заданный текст.

WellSaid Labs

WellSaid Labs

wellsaidlabs.com

WellSaid Labs предлагает платформу для преобразования текста в речь с помощью высококачественных синтетических голосов для различных цифровых приложений.

Vidext

Vidext

vidext.io

Vidext - платформа для создания видео из текста на более чем 40 языках, упрощая процесс производства видеоконтента для образования и маркетинга.

Metaphysic.ai Pro

Metaphysic.ai Pro

metaphysic.ai

Metaphysic PRO помогает создать портфолио данных о лице, голосе и выступлениях на протяжении жизни, включая изображения, аудиозаписи и видео.

Narration Box

Narration Box

narrationbox.com

Narration Box — приложение для преобразования текста в речь с более чем 700 AI-озвучивателями на 140 языках, включая адаптацию акцентов и эмоций.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast - платформа для управления B2B мероприятиями, позволяющая организовывать вебинары и события, обеспечивая интерактивность и аналитику.

ASKtoAI

ASKtoAI

asktoai.com

ASKtoAI — инструмент для создания контента с использованием ИИ. Генерирует текст, изображения, записи голоса и анимационные видео для личной и корпоративной коммуникации.

Rizzle

Rizzle

rizzle.com

Rizzle создает тизеры, хайлайты и клипы из подкастов и видео, сократив время редактирования с 8 часов до менее 30 минут.

Desk AI

Desk AI

desks.ai

Desk AI - платформа для создания персонализированных видео по продажам, маркетингу и обучению с использованием AI-презентеров и импорта существующих материалов.

Tavus

Tavus

tavus.io

Tavus - инструмент AI для создания персонализированных видео с использованием текстовых данных и простых API, предлагающий высококачественные видео и надежную документацию.

Feedeo

Feedeo

feedeo.spreading.ai

Feedeo - платформа для создания интерактивного видеоконтента, позволяющая генерировать лиды, показывать продукты и собирать отзывы.

EVE AI

EVE AI

dapp.eveai.xyz

EVE AI — приложение для создания креативного контента с помощью ИИ, улучшает качество активов, обучаясь на взаимодействиях с пользователями.

2Moons

2Moons

2moonsai.com

Приложение 2Moons предоставляет AI-инструменты для генерации изображений и предлагает 100K подсказок для вдохновения в искусстве.

Argil

Argil

argil.ai

Argil — приложение для генерации видео, которое позволяет создать идеальное видео для соцсетей с участием вашего аватара за 2 минуты.

Laetro

Laetro

laetro.com

Laetro — платформа для соединения бизнеса с творческими профессионалами, позволяющая оптимизировать управление проектами и сотрудничество в реальном времени.

Kuasar Video

Kuasar Video

kuasarvideo.com

Kuasar Video — это приложение, использующее ИИ для оптимизации видео, помогая розничным продавцам увеличивать продажи и удовлетворять потребности клиентов.

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