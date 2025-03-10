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Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта представляет собой революционное сочетание искусственного интеллекта и производства мультимедийного контента. Он включает в себя набор инструментов и технологий, которые позволяют пользователям создавать, редактировать, хранить и распространять видеоконтент, и все это на основе сложных алгоритмов искусственного интеллекта. Эта категория отражает развивающуюся среду цифрового контента, где ИИ играет ключевую роль в формировании концепции, производстве и распространении видео. Инструменты создания видео с использованием искусственного интеллекта служат надежной платформой для создания видеоконтента с нуля. Они позволяют пользователям использовать технологию искусственного интеллекта для преобразования письменного текста в естественно звучащую речь, предлагая контроль над такими атрибутами, как громкость, высота тона и эмоции. Имея в своем распоряжении множество инструментов для разработки контента, пользователи могут плавно переходить от текстовых к интересным видеопрезентациям, демократизируя видеопроизводство и делая его доступным для более широкой аудитории. Возможности редактирования в этой категории облегчают обрезку, расположение и манипулирование видео. Пользователи могут сохранять и экспортировать файлы в различных форматах, взаимодействовать с контентом через социальные функции и использовать улучшения на базе искусственного интеллекта для оптимизации процесса редактирования. Эти функции способствуют плавной интеграции на разных этапах видеопроизводства, способствуя творчеству и эффективности. Помимо создания и редактирования, инструменты создания видео с помощью искусственного интеллекта помогают пользователям управлять своими видеофайлами, предлагая функции для загрузки, хранения, организации и обмена контентом. Функции тегов и метаданных оптимизируют организацию, упрощая навигацию по обширным библиотекам контента. Эти функции незаменимы для выполнения сложных рабочих процессов, связанных с современным видеопроизводством. Распространение является важнейшим аспектом создания видео с помощью ИИ: инструменты помогают пользователям обмениваться видео по различным каналам. Функции кодирования и транскодирования обеспечивают совместимость с различными платформами, а интеграция с социальными сетями и системами управления контентом расширяет охват. Эти возможности соответствуют многоканальной природе современного цифрового ландшафта, где контент должен быть адаптирован и оптимизирован для различных аудиторий. Чтобы претендовать на включение в категорию «Генерация видео с использованием искусственного интеллекта», продукт должен: * Предоставьте пользователям возможность создавать видеоконтент на основе технологии искусственного интеллекта, не полагаясь на внешние видеоматериалы. * Преобразуйте письменный текст в естественно звучащую речь и обеспечьте контроль над такими аспектами, как громкость, высота тона и эмоции. * Предоставляйте инструменты для обрезки, упорядочивания и управления видео с возможностью сохранения и экспорта в файлы различных типов. * Внедряйте понятные, прозрачные и надежные системы модерации контента. * Упрощение хранения, организации и обмена видеофайлами, включая функции тегирования и метаданных. * Разрешить пользователям сотрудничать в одном или нескольких рабочих пространствах посредством комментариев, акций, лайков и т. д. * Разработайте политику модерации контента, чтобы обеспечить этичное и безопасное использование технологии создания видео с помощью искусственного интеллекта.
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Runway
runwayml.com
Runway — это платформа для редактирования видео с ИИ-инструментами, генерацией изображений и функциями для командного сотрудничества.
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для создания и редактирования видео, позволяющая пользователям легко генерировать, редактировать и оптимизировать контент.
OpusClip
opus.pro
OpusClip - это платформа для редактирования видео, которая преобразует длинные записи в короткие клипы с помощью ИИ, делая создание контента доступным для всех.
HeyGen
heygen.com
HeyGen — это инструмент для создания видео с AI-аватарами и функцией текст-в-речь, позволяющий пользователям генерировать профессиональное видео легко и быстро.
D-ID
d-id.com
D-ID – платформа для создания анимированных цифровых аватаров и видеоконтента с использованием искусственного интеллекта для образовательных и маркетинговых целей.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI - платформа для создания видеоконтента с настройкой AI-аватаров, поддержкой 80 языков и инструментами редактирования.
Reface
reface.ai
Reface – приложение для замены лиц в видео и GIF с помощью селфи, а также анимации фото и превращения их в мультфильмы.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это платформа для создания видео с помощью ИИ, которая преобразует текст в видеоролики с настроенными аватарами. Поддерживает более 140 языков.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai — инструмент локализации видео, позволяющий переводить их более чем на 130 языков с помощью технологий озвучивания и клонирования голоса.
Simplified
simplified.com
Simplified - это приложение для создания, совместной работы и управления маркетингом, включая дизайн, написание текстов и публикацию контента в социальных сетях.
makereels.ai
makereels.ai
Makereels.ai — инструмент для создания видеороликов из текста с озвучкой, автоматической публикацией и возможностью добавления бренда.
Elai.io
elai.io
Elai.io — платформа для генерации обучающих видео с цифровыми аватарами из текста за считанные минуты, поддерживающая множество языков и интерактивные элементы.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio - это инструмент AI для создания видео, позволяющий легко создавать и переводить видео с говорящими персонажами на 68 языках.
Colossyan
colossyan.com
Colossyan — это платформа для создания видео с помощью ИИ из текстов и документов, поддерживающая более 80 языков и аккуратный интерфейс.
Vidon.ai
vidon.ai
Vidon.ai автоматически создаёт видео из блогов, позволяя делиться контентом на платформах и улучшать SEO. Подходит для маркетинга и расширения аудитории.
Typecast
typecast.ai
Typecast - это онлайн-инструмент для преобразования текста в речь с использованием реалистичных голосов для различных мультимедийных проектов.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI — это приложение для создания и редактирования видео с возможностью преобразования текста в видео, добавления субтитров и озвучки.
Hour One
hourone.ai
Hour One — это платформа для создания видео с реалистичными аватарами, позволяющая пользователям легко генерировать контент на основе текста.
Personate AI
personate.ai
Personate AI — это платформа для создания видео с использованием синтетических аватаров, позволяющая генерировать контент без камеры и ручного монтажа.
Immersive Fox
immersive-fox.com
Immersive Fox — это веб-платформа для создания видео с использованием ИИ, позволяющая генерировать видеоконтент за минуты без необходимости в акторах и оборудовании.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video - платформа для создания и распространения видео с использованием ИИ, позволяющая быстро создавать профессиональные видео и автоматизировать процессы.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
Studio Neiro AI позволяет создавать видеоаватары с человеческими чертами и эмоциями, генерировать озвучки и преобразовывать текст в видео на более чем 150 языках.
Atlabs
atlabs.ai
Создавайте видео за считанные минуты с помощью ИИ. Вводите текст, загружайте контент и получайте профессиональные видео с графикой и субтитрами.
Pipio
pipio.ai
Pipio позволяет создавать видео с использованием ИИ-аватаров и голосов, предлагая простоту и персонализацию для различных приложений.
X-Me
x-me.ai
X-Me — приложение, позволяющее создавать видео с вашим AI-аватаром на основе текстовых вводов за 10 секунд.
Captiwiz
captiwiz.com
Captiwiz - инструмент для создания видео с автоматическими подписями, музыкой и анимацией, упрощающий редактирование и улучшение видеоконтента.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI - платформа для упрощения производства подкастов с инструментами для транскрипции, идентификации спикеров и постпродакшна.
SpiritMe
spiritme.tech
SpiritMe — это инструмент для создания видео с цифровыми аватарами с использованием технологий синтеза речи и реалистичной графики.
Gan AI
gan.ai
Gan AI позволяет создавать персонализированные видеокампании, используя одну запись, меняя имя и другие переменные для каждого пользователя.
Waymark
waymark.com
Waymark — платформа AI для быстрой автоматизации создания профессиональных рекламных видео без необходимости в творческих навыках.
Munch
getmunch.com
Munch - это AI-платформа для преобразования длинных видео в короткие клипы, оптимизированные для социальных сетей, упрощая процесс редактирования и повышения вовлеченности.
Exemplary AI
exemplary.ai
Exemplary AI — универсальный инструмент для создания контента с функциями транскрипции, перевода и генерации контента на одной платформе.
Pareto
pareto.io
Pareto - платформа Ген AI для маркетологов, автоматизирующая процессы и позволяющая сосредоточиться на стратегических задачах.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis — приложение, использующее технологии дипфейков и обработки естественного языка для создания видеозаписей людей, произносящих заданный текст.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs предлагает платформу для преобразования текста в речь с помощью высококачественных синтетических голосов для различных цифровых приложений.
Vidext
vidext.io
Vidext - платформа для создания видео из текста на более чем 40 языках, упрощая процесс производства видеоконтента для образования и маркетинга.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysic PRO помогает создать портфолио данных о лице, голосе и выступлениях на протяжении жизни, включая изображения, аудиозаписи и видео.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — приложение для преобразования текста в речь с более чем 700 AI-озвучивателями на 140 языках, включая адаптацию акцентов и эмоций.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast - платформа для управления B2B мероприятиями, позволяющая организовывать вебинары и события, обеспечивая интерактивность и аналитику.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — инструмент для создания контента с использованием ИИ. Генерирует текст, изображения, записи голоса и анимационные видео для личной и корпоративной коммуникации.
Rizzle
rizzle.com
Rizzle создает тизеры, хайлайты и клипы из подкастов и видео, сократив время редактирования с 8 часов до менее 30 минут.
Desk AI
desks.ai
Desk AI - платформа для создания персонализированных видео по продажам, маркетингу и обучению с использованием AI-презентеров и импорта существующих материалов.
Tavus
tavus.io
Tavus - инструмент AI для создания персонализированных видео с использованием текстовых данных и простых API, предлагающий высококачественные видео и надежную документацию.
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Feedeo - платформа для создания интерактивного видеоконтента, позволяющая генерировать лиды, показывать продукты и собирать отзывы.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
EVE AI — приложение для создания креативного контента с помощью ИИ, улучшает качество активов, обучаясь на взаимодействиях с пользователями.
2Moons
2moonsai.com
Приложение 2Moons предоставляет AI-инструменты для генерации изображений и предлагает 100K подсказок для вдохновения в искусстве.
Argil
argil.ai
Механизм создания видео для экономики авторов. Получите идеальное видео для социальных сетей с вашим изображением или обычный аватар за 2 минуты.
Laetro
laetro.com
Привлекайте творческие команды мирового уровня для реализации ваших проектов — в любое время. Двигайтесь быстрее благодаря творческой и дизайнерской поддержке по запросу. Никаких агентств не требуется.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video — это инициатива, которая предоставляет видеорешения с технологиями искусственного интеллекта и позволяет охватить до 1000 % аудитории благодаря своим продуктам. Kuasar 1.1 использует видеоданные об отраслевых достижениях, чтобы помочь ритейлерам увеличивать продажи, привлекать новых клиентов и удерживать существующих, персонализируя предложения посредством глубокого понимания своих клиентов. Предоставляя агентствам и производителям контента наиболее точный контент, Kuasar 1.1 позволяет вам создавать контент быстрее и дешевле.
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