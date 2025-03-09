Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта представляет собой революционное сочетание искусственного интеллекта и производства мультимедийного контента. Он включает в себя набор инструментов и технологий, которые позволяют пользователям создавать, редактировать, хранить и распространять видеоконтент, и все это на основе сложных алгоритмов искусственного интеллекта. Эта категория отражает развивающуюся среду цифрового контента, где ИИ играет ключевую роль в формировании концепции, производстве и распространении видео. Инструменты создания видео с использованием искусственного интеллекта служат надежной платформой для создания видеоконтента с нуля. Они позволяют пользователям использовать технологию искусственного интеллекта для преобразования письменного текста в естественно звучащую речь, предлагая контроль над такими атрибутами, как громкость, высота тона и эмоции. Имея в своем распоряжении множество инструментов для разработки контента, пользователи могут плавно переходить от текстовых к интересным видеопрезентациям, демократизируя видеопроизводство и делая его доступным для более широкой аудитории. Возможности редактирования в этой категории облегчают обрезку, расположение и манипулирование видео. Пользователи могут сохранять и экспортировать файлы в различных форматах, взаимодействовать с контентом через социальные функции и использовать улучшения на базе искусственного интеллекта для оптимизации процесса редактирования. Эти функции способствуют плавной интеграции на разных этапах видеопроизводства, способствуя творчеству и эффективности. Помимо создания и редактирования, инструменты создания видео с помощью искусственного интеллекта помогают пользователям управлять своими видеофайлами, предлагая функции для загрузки, хранения, организации и обмена контентом. Функции тегов и метаданных оптимизируют организацию, упрощая навигацию по обширным библиотекам контента. Эти функции незаменимы для выполнения сложных рабочих процессов, связанных с современным видеопроизводством. Распространение является важнейшим аспектом создания видео с помощью ИИ: инструменты помогают пользователям обмениваться видео по различным каналам. Функции кодирования и транскодирования обеспечивают совместимость с различными платформами, а интеграция с социальными сетями и системами управления контентом расширяет охват. Эти возможности соответствуют многоканальной природе современного цифрового ландшафта, где контент должен быть адаптирован и оптимизирован для различных аудиторий. Чтобы претендовать на включение в категорию «Генерация видео с использованием искусственного интеллекта», продукт должен: * Предоставьте пользователям возможность создавать видеоконтент на основе технологии искусственного интеллекта, не полагаясь на внешние видеоматериалы. * Преобразуйте письменный текст в естественно звучащую речь и обеспечьте контроль над такими аспектами, как громкость, высота тона и эмоции. * Предоставляйте инструменты для обрезки, упорядочивания и управления видео с возможностью сохранения и экспорта в файлы различных типов. * Внедряйте понятные, прозрачные и надежные системы модерации контента. * Упрощение хранения, организации и обмена видеофайлами, включая функции тегирования и метаданных. * Разрешить пользователям сотрудничать в одном или нескольких рабочих пространствах посредством комментариев, акций, лайков и т. д. * Разработайте политику модерации контента, чтобы обеспечить этичное и безопасное использование технологии создания видео с помощью искусственного интеллекта.
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LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis — это инновационное приложение, которое использует передовую технологию deepfake и обработку естественного языка (NLP) для создания очень реалистичных видеороликов, на которых выбранные люди передают заданный текст.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видео-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного общения. Преобразуйте свое творчество с помощью ASKtoAI.
Waymark
waymark.com
Waymark — платформа AI для быстрой автоматизации создания профессиональных рекламных видео без необходимости в творческих навыках.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
Studio Neiro AI позволяет создавать видеоаватары с человеческими чертами и эмоциями, генерировать озвучки и преобразовывать текст в видео на более чем 150 языках.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs предлагает платформу для преобразования текста в речь с помощью высококачественных синтетических голосов для различных цифровых приложений.
Immersive Fox
immersive-fox.com
Immersive Fox — это веб-платформа для создания видео с использованием ИИ, позволяющая генерировать видеоконтент за минуты без необходимости в акторах и оборудовании.
Pipio
pipio.ai
Pipio позволяет создавать видео с использованием ИИ-аватаров и голосов, предлагая простоту и персонализацию для различных приложений.
Atlabs
atlabs.ai
Создавайте привлекательные видеоролики за считанные минуты с помощью искусственного интеллекта. Введите текст или импортируйте существующий контент, задайте параметры и получите профессиональное видео, адаптированное к вашему бренду, с красивой анимированной графикой, рекламными роликами, субтитрами и многим другим.
Desk AI
desks.ai
Desk AI — это платформа для создания персонализированных видеороликов по продажам, маркетингу и обучению с использованием ИИ-презентаторов. * Обеспечивайте масштабное обучение клиентов. * Доставляйте со скоростью необходимости * Используйте обзоры Google, PDF, CSV, изображения, блоги. * Создавайте обучающие видеоролики для клиентов на основе данных за считанные минуты. Теперь с помощью Desk AI вы можете: * Импортируйте существующие презентации #PowerPoint. * Добавляйте ИИ-презентаторов, даже своего цифрового клона! * Интегрируйте интерактивные викторины * Экспорт в SCORM для беспрепятственного отслеживания LMS.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — это компания, занимающаяся преобразованием текста в речь и озвучиванием на базе искусственного интеллекта, предлагающая более 700 рассказчиков с искусственным интеллектом, способных говорить на более чем 140 местных и гиперлокальных языках. Многие из этих рассказчиков с искусственным интеллектом обладают контекстной чувствительностью, что позволяет им создавать контекстуальные голоса с разными акцентами и эмоциями. С помощью Narration Box вы можете импортировать текст через URL-адрес или документ и управлять всеми своими текстовыми и голосовыми ресурсами в своей специальной студии. Каждый рассказчик с искусственным интеллектом обладает собственным набором функций, которые можно настроить в соответствии с вашими конкретными требованиями. Кроме того, Narration Box обеспечивает надежную и отзывчивую поддержку клиентов, которая поможет вам на протяжении всего процесса. Если вам нужен профессиональный закадровый голос для вашего проекта, привлекательный диктор для вашей аудиокниги или локализованный голос для вашего многоязычного контента, Narration Box предлагает комплексное решение с обширной библиотекой дикторов с искусственным интеллектом и удобной платформой.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker — это инструмент для повышения производительности, который генерирует ролики из текста или контента, такого как факты, статистика, викторины, идеи и образовательные материалы по теме. Все ролики включают голосовое повествование с использованием продвинутого искусственного интеллекта или клонированной версии вашего голоса. Благодаря режиму автопилота он облегчает автоматическое создание и публикацию роликов на таких платформах, как TikTok, YouTube Shorts и Instagram Reels. При желании каждый ролик может быть проверен человеком перед публикацией. Все барабаны содержат название вашей компании и логотип. * Генерация сценариев AI: он создает сценарии роликов из различных текстовых подсказок или категорий, таких как факты, статистика, мелочи, идеи, реклама и другие. * Искусственный интеллект и клонированное голосовое повествование: выбирайте между голосовой библиотекой, созданной искусственным интеллектом, или клонируйте свой голос, чтобы придать ему уникальность. * Режим автопилота для создания роликов: автоматизируйте процесс создания и публикации ваших роликов. * Автоматическая публикация на платформах социальных сетей: публикуйте напрямую в TikTok, YouTube Shorts и Instagram Reels. * Возможность брендинга: включите название своего бренда или логотип на барабаны. * Разнообразные варианты шаблонов. Выбирайте из множества шаблонов, соответствующих вашему стилю контента. * Простой пользовательский интерфейс: простой в использовании дизайн для всех уровней пользователей. * Аналитика производительности: доступ к встроенным инструментам для отслеживания и анализа производительности ваших барабанов.
Captiwiz
captiwiz.com
Captiwiz - инструмент для создания видео с автоматическими подписями, музыкой и анимацией, упрощающий редактирование и улучшение видеоконтента.
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Привлекайте потенциальных клиентов, демонстрируйте продукты, геймифицируйте взаимодействие и легко собирайте отзывы с помощью интерактивной видеоплатформы Feedeo.
Pareto
pareto.io
Pareto — это платформа искусственного интеллекта Native Gen. Мы с гордостью обслуживаем более 500 000 пользователей в более чем 107 странах мира, включая более 400 платных предприятий среднего и крупного масштаба. Наш инновационный прорыв произошел с появлением Тесс, первого в мире помощника по маркетингу с искусственным интеллектом (ИИ). Тесс сыграла важную роль в ускорении достижений человечества, умело интегрируя данные и системы посредством сквозной автоматизации. С помощью Парето маркетологи возвращают себе свое драгоценное время, позволяя им сосредоточиться на более стратегических и высокоэффективных действиях. Мы обеспечиваем более высокие результаты при меньшем участии в повторяющихся задачах.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphyc PRO помогает вам создать ценный портфель данных о лице, голосе и производительности на протяжении всей вашей жизни, включая изображения вашего лица, записи вашего голоса или видео вашего выступления.
Personate AI
personate.ai
Personate AI — это платформа для создания видео с использованием синтетических аватаров, позволяющая генерировать контент без камеры и ручного монтажа.
Reface
reface.ai
Reface – приложение для замены лиц в видео и GIF с помощью селфи, а также анимации фото и превращения их в мультфильмы.
Rizzle
rizzle.com
Rizzle создает тизеры, основные моменты и клипы из подкастов и видео. Используя искусственный интеллект, Rizzle сокращает время редактирования с 8+ часов до менее чем 30 минут. Rizzle сотрудничает с Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic и другими, чтобы создавать видео исключительного качества.
Vidext
vidext.io
Vidext - платформа для создания видео из текста на более чем 40 языках, упрощая процесс производства видеоконтента для образования и маркетинга.
Laetro
laetro.com
Привлекайте творческие команды мирового уровня для реализации ваших проектов — в любое время. Двигайтесь быстрее благодаря творческой и дизайнерской поддержке по запросу. Никаких агентств не требуется.
X-Me
x-me.ai
Ввод текста для создания видео-аватаров с искусственным интеллектом! Всего 10 секунд!
Argil
argil.ai
Механизм создания видео для экономики авторов. Получите идеальное видео для социальных сетей с вашим изображением или обычный аватар за 2 минуты.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI — это приложение для создания и редактирования видео с возможностью преобразования текста в видео, добавления субтитров и озвучки.
2Moons
2moonsai.com
У 2Moons есть инструменты искусственного интеллекта для генерации изображений с использованием нескольких движков, таких как FLUX. Просмотрите обширную коллекцию из 100 тысяч подсказок, чтобы получить вдохновение и идеи для вашего следующего творения ИИ. 2moons — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для создания и поиска уникальных изображений. Он предлагает пользователям возможность исследовать различные художественные стили, такие как винтаж, дизайн в стиле Pixar, поп-арт, игровая графика и многое другое. Сайт систематизирует свой контент по таким категориям, как иллюстрации, фотографии, абстракция, природа и фэнтези, предоставляя пользователям широкий выбор возможностей в зависимости от их творческих потребностей. 2moons регулярно выделяет избранные подсказки, предлагая пользователям тщательно подобранную коллекцию произведений искусства, созданных искусственным интеллектом, для стимулирования творчества. Эти подсказки служат источником вдохновения для различных проектов, позволяя пользователям исследовать различные стили и художественные возможности. Кроме того, инструмент предоставляет функцию поиска, позволяющую пользователям легко находить идеи изображений, соответствующие их конкретным потребностям, что делает его универсальным ресурсом для всех, кто хочет создать или улучшить визуальный контент. 2moons обслуживает цифровых художников, дизайнеров, фотографов и всех, кто интересуется искусством, созданным с помощью искусственного интеллекта, позволяя им создавать изображения профессионального качества с минимальными усилиями. Благодаря легкому доступу к различным стилям и источникам вдохновения, это творческое пространство, где пользователи могут экспериментировать и быстро воплощать в жизнь свои художественные замыслы. Платформа удобна для пользователя и предлагает как бесплатные, так и платные варианты доступа.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
Превращайте мечты об искусственном интеллекте в реальность с помощью EVE AI. Изучите возможности товарищества, творческий набор и NFT, работающие на блокчейне. Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля, основанных на искусственном интеллекте. EVEAI учится на взаимодействии с клиентами, чтобы постоянно улучшать свою производительность с помощью алгоритмов глубокого обучения.
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me - это инструмент, который позволяет пользователям мгновенно производить видео с цифровыми аватарами. Используя технологию текста в речь, Spirit Me генерирует видео с реалистичными визуальными эффектами, голосами и выражениями. Инструмент предназначен для того, чтобы быть простым и доступным, предлагая бесплатный план с тремя минутами видео и двух аватаров акций, а также план подписки для одного пользовательского аватара по 69 долларов в месяц или 499 долларов в год. Кроме того, Spirit Me предлагает предоплаченный план с различными вариантами оплаты и аватарами в соответствии с индивидуальными потребностями. Инструмент идеально подходит для тех, кто хочет стать цифровыми влиятельными лицами, создавать персонализированную видеообъявления и привлекать своих зрителей. Spirit Me также предлагает интеграцию чатбота и возможность генерировать бесконечное количество цифрового контента аватара. Пользователи могут присоединиться к списку электронной почты, чтобы быть в курсе новостей и предложений. В целом, Spirit Me предоставляет простую в использовании и доступную платформу для создания цифровых аватарских видео.
Runway
runwayml.com
Runway — это платформа для редактирования видео с ИИ-инструментами, генерацией изображений и функциями для командного сотрудничества.
Simplified
simplified.com
Simplified - это приложение для создания, совместной работы и управления маркетингом, включая дизайн, написание текстов и публикацию контента в социальных сетях.
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для создания и редактирования видео, позволяющая пользователям легко генерировать, редактировать и оптимизировать контент.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это платформа для создания видео с помощью ИИ, которая преобразует текст в видеоролики с настроенными аватарами. Поддерживает более 140 языков.
Typecast
typecast.ai
Typecast - это онлайн-инструмент для преобразования текста в речь с использованием реалистичных голосов для различных мультимедийных проектов.
Colossyan
colossyan.com
Colossyan — это платформа для создания видео с помощью ИИ из текстов и документов, поддерживающая более 80 языков и аккуратный интерфейс.
D-ID
d-id.com
D-ID – платформа для создания анимированных цифровых аватаров и видеоконтента с использованием искусственного интеллекта для образовательных и маркетинговых целей.
Munch
getmunch.com
Munch - это AI-платформа для преобразования длинных видео в короткие клипы, оптимизированные для социальных сетей, упрощая процесс редактирования и повышения вовлеченности.
Vidon.ai
vidon.ai
Vidon.ai автоматически создаёт видео из блогов, позволяя делиться контентом на платформах и улучшать SEO. Подходит для маркетинга и расширения аудитории.
Tavus
tavus.io
Tavus — это инструмент исследования видео искусственного интеллекта, ориентированный на разработчиков, который облегчает создание реплик искусственного интеллекта в приложениях. С помощью простых в использовании API-интерфейсов Tavus пользователи могут создавать персонализированные видеоролики о себе из текста. Это устраняет необходимость в дорогостоящей и сложной записи видео студийного уровня. Тавус также может похвастаться тем, что обходит традиционные методы и создает гиперреалистичные видеоролики с говорящими головами с естественными движениями и выражениями лица. Помимо этого, Тавус также уделяет ключевое внимание безопасности и обработке видеомоделей. Для обеспечения более плавного цикла разработки Tavus предоставляет исчерпывающую, простую для понимания документацию, а также оперативную поддержку в процессе сборки и запуска. В качестве видеоинструмента на основе искусственного интеллекта Tavus включает в себя такие функции, как клонирование голоса искусственного интеллекта, синхронизацию губ искусственного интеллекта HD, неограниченное количество аудиопеременных, динамические видеофоны, индивидуальный брендинг и встраиваемые призывы к действию. Это обеспечивает более стабильное и масштабируемое создание видео с использованием искусственного интеллекта. API-интерфейсы Tavus можно использовать в самых разных отраслях, таких как инструменты для редактирования видео, приложения для влиятельных лиц, приложения для продажи видео и образовательный сектор.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI - платформа для создания видеоконтента с настройкой AI-аватаров, поддержкой 80 языков и инструментами редактирования.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video - платформа для создания и распространения видео с использованием ИИ, позволяющая быстро создавать профессиональные видео и автоматизировать процессы.
Elai.io
elai.io
Elai.io — платформа для генерации обучающих видео с цифровыми аватарами из текста за считанные минуты, поддерживающая множество языков и интерактивные элементы.
Hour One
hourone.ai
Hour One — это платформа для создания видео с реалистичными аватарами, позволяющая пользователям легко генерировать контент на основе текста.
Exemplary AI
exemplary.ai
Примерный ИИ-это инструмент создания контента в одном, который интегрирует многоязычную транскрипцию, транскрипцию и генерацию контента, использующую многоязычную транскрипцию, в одну платформу. Его удобный интерфейс позволяет легко извлечь понимание и создание контента, включая резюме, аудиограммы, субтитры и чат в реальном времени. Кроме того, пользователи могут генерировать клипы искусственного интеллекта, подписи, специфичные для платформы и хэштеги, упрощая публикацию социальных сетей непосредственно с платформы. Идеально подходит для создателей контента, исследователей, журналистов и специалистов, примерные ИИ оптимизируют рабочие процессы, повышают производительность и повышают доступность контента благодаря своим передовым решениям по искусственному искусству.
HeyGen
heygen.com
HeyGen — это инструмент для создания видео с AI-аватарами и функцией текст-в-речь, позволяющий пользователям генерировать профессиональное видео легко и быстро.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — это инструмент для создания видео с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям создавать и переводить видеоролики в стиле «говорящей головы» за считанные минуты без необходимости использования дорогих камер, актеров или студий. Функция VidVoice обеспечивает безупречный синхронный перевод на 8 языков, а также живое дублирование в реальном времени на 5 языках. API Yepic позволяет масштабировать создание видео в реальном времени, что делает автоматизацию рабочих процессов с видео более эффективной. Yepic Studio может персонализировать видео с динамическим контентом на 68 языках, используя набор аватаров, а также функцию говорящего фото, которая превращает изображения в аватары. VidVoice позволяет динамически дублировать видеоконтент в режиме реального времени, позволяя пользователям легко преодолевать языковые барьеры. Варианты использования Yepic и VidVoice включают электронную коммерцию, образование и недвижимость. Инструмент для создания видео получил высокую оценку клиентов на обзорных платформах, таких как G2 и Trustpilot, причем пользователи высоко оценили его простоту использования, разнообразие функций и эффективность создания качественных видеороликов. Исследовательская группа Yepic сотрудничает с CVSSP Университета Суррея, авторитетным учреждением, занимающимся исследованиями восприятия аудиовизуальных машин. Yepic активно нанимает целеустремленных, чутких и любопытных людей, которые хотят присоединиться к их команде и изменить лицо общения.
Gan AI
gan.ai
Запишите всего один раз и персонализируйте видео в нужном масштабе для каждого пользователя в каждой точке взаимодействия с клиентом. До появления Gan.ai бренды могли проводить только персонализированные текстовые кампании, вставляя имя пользователя в электронное письмо или SMS или, в лучшем случае, в виде текстового изображения внутри видео. С помощью Gan.ai имя пользователя (и любые другие переменные) может произносить актер в видео, что приводит к гораздо более высокому вовлечению, конверсиям, рейтингу кликов и запоминаемости брендов в их маркетинговых кампаниях. С помощью всего лишь одной видеозаписи Gan.ai позволяет брендам создавать сотни, тысячи или миллионы персонализированных копий с переменными, измененными в голосе и синхронизации губ, как если бы оно было записано лично для каждого зрителя. Модели искусственного интеллекта для синхронизации губ и голоса шаблонизируют определенные части видео в режиме реального времени и доставляют их пользователям на разных платформах. Корпоративные бренды, такие как Samsung, Zomato, vivo, EyeCare Partners, Mumbai Indians, MPL и Swiggy, используют Gan.ai для проведения гиперличных видеокампаний со знаменитостями, лидерами и другими заинтересованными сторонами, называя имена пользователей, местоположения, заказываемые товары и т. д. ближайшие магазины, имена потенциальных клиентов и т. д. – максимизация CTR, рентабельности инвестиций, влияния кампаний и конверсий/запланированных встреч. Будь то электронная почта, SMS, социальные сети, WhatsApp, реклама в начале ролика, IPTV, мобильные приложения, персонализированные страницы оформления заказа и целевые страницы или все, что требуется брендам, Gan.ai интегрируется с ними.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai — инструмент локализации видео, позволяющий переводить их более чем на 130 языков с помощью технологий озвучивания и клонирования голоса.
OpusClip
opus.pro
OpusClip - это платформа для редактирования видео, которая преобразует длинные записи в короткие клипы с помощью ИИ, делая создание контента доступным для всех.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast - платформа для управления B2B мероприятиями, позволяющая организовывать вебинары и события, обеспечивая интерактивность и аналитику.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI - платформа для упрощения производства подкастов с инструментами для транскрипции, идентификации спикеров и постпродакшна.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video — это инициатива, которая предоставляет видеорешения с технологиями искусственного интеллекта и позволяет охватить до 1000 % аудитории благодаря своим продуктам. Kuasar 1.1 использует видеоданные об отраслевых достижениях, чтобы помочь ритейлерам увеличивать продажи, привлекать новых клиентов и удерживать существующих, персонализируя предложения посредством глубокого понимания своих клиентов. Предоставляя агентствам и производителям контента наиболее точный контент, Kuasar 1.1 позволяет вам создавать контент быстрее и дешевле.
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