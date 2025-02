SpiritMe

spiritme.tech

Spirit Me - это инструмент, который позволяет пользователям мгновенно производить видео с цифровыми аватарами. Используя технологию текста в речь, Spirit Me генерирует видео с реалистичными визуальными эффектами, голосами и выражениями. Инструмент предназначен для того, чтобы быть простым и доступным, предлагая бесплатный план с тремя минутами видео и двух аватаров акций, а также план подписки для одного пользовательского аватара по 69 долларов в месяц или 499 долларов в год. Кроме того, Spirit Me предлагает предоплаченный план с различными вариантами оплаты и аватарами в соответствии с индивидуальными потребностями. Инструмент идеально подходит для тех, кто хочет стать цифровыми влиятельными лицами, создавать персонализированную видеообъявления и привлекать своих зрителей. Spirit Me также предлагает интеграцию чатбота и возможность генерировать бесконечное количество цифрового контента аватара. Пользователи могут присоединиться к списку электронной почты, чтобы быть в курсе новостей и предложений. В целом, Spirit Me предоставляет простую в использовании и доступную платформу для создания цифровых аватарских видео.