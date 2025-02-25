Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Туркменистан

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Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта представляет собой революционное сочетание искусственного интеллекта и производства мультимедийного контента. Он включает в себя набор инструментов и технологий, которые позволяют пользователям создавать, редактировать, хранить и распространять видеоконтент, и все это на основе сложных алгоритмов искусственного интеллекта. Эта категория отражает развивающуюся среду цифрового контента, где ИИ играет ключевую роль в формировании концепции, производстве и распространении видео. Инструменты создания видео с использованием искусственного интеллекта служат надежной платформой для создания видеоконтента с нуля. Они позволяют пользователям использовать технологию искусственного интеллекта для преобразования письменного текста в естественно звучащую речь, предлагая контроль над такими атрибутами, как громкость, высота тона и эмоции. Имея в своем распоряжении множество инструментов для разработки контента, пользователи могут плавно переходить от текстовых к интересным видеопрезентациям, демократизируя видеопроизводство и делая его доступным для более широкой аудитории. Возможности редактирования в этой категории облегчают обрезку, расположение и манипулирование видео. Пользователи могут сохранять и экспортировать файлы в различных форматах, взаимодействовать с контентом через социальные функции и использовать улучшения на базе искусственного интеллекта для оптимизации процесса редактирования. Эти функции способствуют плавной интеграции на разных этапах видеопроизводства, способствуя творчеству и эффективности. Помимо создания и редактирования, инструменты создания видео с помощью искусственного интеллекта помогают пользователям управлять своими видеофайлами, предлагая функции для загрузки, хранения, организации и обмена контентом. Функции тегов и метаданных оптимизируют организацию, упрощая навигацию по обширным библиотекам контента. Эти функции незаменимы для выполнения сложных рабочих процессов, связанных с современным видеопроизводством. Распространение является важнейшим аспектом создания видео с помощью ИИ: инструменты помогают пользователям обмениваться видео по различным каналам. Функции кодирования и транскодирования обеспечивают совместимость с различными платформами, а интеграция с социальными сетями и системами управления контентом расширяет охват. Эти возможности соответствуют многоканальной природе современного цифрового ландшафта, где контент должен быть адаптирован и оптимизирован для различных аудиторий. Чтобы претендовать на включение в категорию «Генерация видео с использованием искусственного интеллекта», продукт должен: * Предоставьте пользователям возможность создавать видеоконтент на основе технологии искусственного интеллекта, не полагаясь на внешние видеоматериалы. * Преобразуйте письменный текст в естественно звучащую речь и обеспечьте контроль над такими аспектами, как громкость, высота тона и эмоции. * Предоставляйте инструменты для обрезки, упорядочивания и управления видео с возможностью сохранения и экспорта в файлы различных типов. * Внедряйте понятные, прозрачные и надежные системы модерации контента. * Упрощение хранения, организации и обмена видеофайлами, включая функции тегирования и метаданных. * Разрешить пользователям сотрудничать в одном или нескольких рабочих пространствах посредством комментариев, акций, лайков и т. д. * Разработайте политику модерации контента, чтобы обеспечить этичное и безопасное использование технологии создания видео с помощью искусственного интеллекта.
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OpusClip
opus.pro
OpusClip-это генеративная платформа для редактирования видео с искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в готовые к вирусу шорты одним щелчком. OpusClip построен с миссией по демократизации создания видеоконтента, что делает его доступным для любого, кто рассказывает историю или страсть, а не только с опытом в создании контента или редактировании видео.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis — это инновационное приложение, которое использует передовую технологию deepfake и обработку естественного языка (NLP) для создания очень реалистичных видеороликов, на которых выбранные люди передают заданный текст.
Waymark
waymark.com
Waymark - это прорывная платформа для производственного искусства ИИ, которая использует одну подсказку для создания потрясающих, персонализированных рекламных роликов и спецификаций в минутах - никаких творческих навыков не требуется. Независимо от того, работаете ли вы в СМИ, продажах или агентстве, Waymark дает вам возможность использовать видео в своих рабочих процессах, как никогда раньше, повышая вашу производительность, доходы и рост. Испытать силу Waymark.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
В Studio Neiro AI мы предлагаем уникальную возможность создавать видео-аватары с человеческими чертами и тонкими микровыражениями. Эти аватары могут легко представлять сценарий вашего бренда или устную речь, а также имеют дополнительную возможность настроить голос ИИ-аватара так, чтобы он соответствовал уникальной личности говорящего. Почувствуйте будущее общения с нашей Студией, где вас ждут следующие возможности: * Преобразуйте текст в захватывающие видеоролики на более чем 150 языках. Выбирайте из нашего ассортимента аватаров с искусственным интеллектом, настраивайте их голос и задавайте желаемые эмоции для увлекательной презентации. * Испытайте нашу естественно звучащую технологию синтеза голоса, идеально подходящую для создания реалистичного преобразования текста в речь (TTS), адаптированного к любым бизнес-требованиям. * Загрузите аудиозапись и легко замените голос, сохраняя при этом исходные вокальные выражения, эмоции и акценты с поразительной точностью. * Оптимизируйте свои маркетинговые усилия, создавая эффективные рекламные объявления, которые действительно привлекают вашу целевую аудиторию, используя наши передовые аватары с искусственным интеллектом и технологию преобразования текста в речь.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs — ведущая компания в области технологий искусственного преобразования текста в речь и первая синтетическая медиа-служба, достигшая человеческого равенства в голосе. Авторы, разработчики продуктов и бренды дополняют свои истории и цифровой опыт широким разнообразием голосовых стилей, акцентов и языков — в любом масштабе.
Immersive Fox
immersive-fox.com
Веб-платформа преобразования текста в видео на базе искусственного интеллекта. Создавайте свои видео за считанные минуты. Не недели. Не нужны актеры, камеры, свет и бесконечный монтаж.
Pipio
pipio.ai
Создание профессиональных видео с искусственным интеллектом теперь просто, просто набирая, нажимая и перетаскивание. Pipio предлагает более 100 реалистичных виртуальных представителей, которые могут быть полностью настроены в соответствии с вашими потребностями. Эти аватары ИИ могут говорить на 40+ языках с разнообразными акцентами, выступая в качестве вашего личного видеооператора для маркетинга, продаж, электронного обучения, обучения и многого другого. Устраняя необходимость в дорогих съемочных группах, талантах или агентствах, Pipio ставит видео -студию в ваших руках.
Atlabs
atlabs.ai
Создавайте привлекательные видеоролики за считанные минуты с помощью искусственного интеллекта. Введите текст или импортируйте существующий контент, задайте параметры и получите профессиональное видео, адаптированное к вашему бренду, с красивой анимированной графикой, рекламными роликами, субтитрами и многим другим.
Desk AI
desks.ai
Desk AI — это платформа для создания персонализированных видеороликов по продажам, маркетингу и обучению с использованием ИИ-презентаторов. * Обеспечивайте масштабное обучение клиентов. * Доставляйте со скоростью необходимости * Используйте обзоры Google, PDF, CSV, изображения, блоги. * Создавайте обучающие видеоролики для клиентов на основе данных за считанные минуты. Теперь с помощью Desk AI вы можете: * Импортируйте существующие презентации #PowerPoint. * Добавляйте ИИ-презентаторов, даже своего цифрового клона! * Интегрируйте интерактивные викторины * Экспорт в SCORM для беспрепятственного отслеживания LMS.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — это компания, занимающаяся преобразованием текста в речь и озвучиванием на базе искусственного интеллекта, предлагающая более 700 рассказчиков с искусственным интеллектом, способных говорить на более чем 140 местных и гиперлокальных языках. Многие из этих рассказчиков с искусственным интеллектом обладают контекстной чувствительностью, что позволяет им создавать контекстуальные голоса с разными акцентами и эмоциями. С помощью Narration Box вы можете импортировать текст через URL-адрес или документ и управлять всеми своими текстовыми и голосовыми ресурсами в своей специальной студии. Каждый рассказчик с искусственным интеллектом обладает собственным набором функций, которые можно настроить в соответствии с вашими конкретными требованиями. Кроме того, Narration Box обеспечивает надежную и отзывчивую поддержку клиентов, которая поможет вам на протяжении всего процесса. Если вам нужен профессиональный закадровый голос для вашего проекта, привлекательный диктор для вашей аудиокниги или локализованный голос для вашего многоязычного контента, Narration Box предлагает комплексное решение с обширной библиотекой дикторов с искусственным интеллектом и удобной платформой.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker — это инструмент для повышения производительности, который генерирует ролики из текста или контента, такого как факты, статистика, викторины, идеи и образовательные материалы по теме. Все ролики включают голосовое повествование с использованием продвинутого искусственного интеллекта или клонированной версии вашего голоса. Благодаря режиму автопилота он облегчает автоматическое создание и публикацию роликов на таких платформах, как TikTok, YouTube Shorts и Instagram Reels. При желании каждый ролик может быть проверен человеком перед публикацией. Все барабаны содержат название вашей компании и логотип. * Генерация сценариев AI: он создает сценарии роликов из различных текстовых подсказок или категорий, таких как факты, статистика, мелочи, идеи, реклама и другие. * Искусственный интеллект и клонированное голосовое повествование: выбирайте между голосовой библиотекой, созданной искусственным интеллектом, или клонируйте свой голос, чтобы придать ему уникальность. * Режим автопилота для создания роликов: автоматизируйте процесс создания и публикации ваших роликов. * Автоматическая публикация на платформах социальных сетей: публикуйте напрямую в TikTok, YouTube Shorts и Instagram Reels. * Возможность брендинга: включите название своего бренда или логотип на барабаны. * Разнообразные варианты шаблонов. Выбирайте из множества шаблонов, соответствующих вашему стилю контента. * Простой пользовательский интерфейс: простой в использовании дизайн для всех уровней пользователей. * Аналитика производительности: доступ к встроенным инструментам для отслеживания и анализа производительности ваших барабанов.
Captiwiz
captiwiz.com
Создавайте потрясающие видеоролики с субтитрами на основе искусственного интеллекта Создавайте увлекательные подписи, выделяйте ключевые слова и добавляйте музыку и анимированные смайлы за считанные секунды.
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Привлекайте потенциальных клиентов, демонстрируйте продукты, геймифицируйте взаимодействие и легко собирайте отзывы с помощью интерактивной видеоплатформы Feedeo.
Pareto
pareto.io
Pareto — это платформа искусственного интеллекта Native Gen. Мы с гордостью обслуживаем более 500 000 пользователей в более чем 107 странах мира, включая более 400 платных предприятий среднего и крупного масштаба. Наш инновационный прорыв произошел с появлением Тесс, первого в мире помощника по маркетингу с искусственным интеллектом (ИИ). Тесс сыграла важную роль в ускорении достижений человечества, умело интегрируя данные и системы посредством сквозной автоматизации. С помощью Парето маркетологи возвращают себе свое драгоценное время, позволяя им сосредоточиться на более стратегических и высокоэффективных действиях. Мы обеспечиваем более высокие результаты при меньшем участии в повторяющихся задачах.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphyc PRO помогает вам создать ценный портфель данных о лице, голосе и производительности на протяжении всей вашей жизни, включая изображения вашего лица, записи вашего голоса или видео вашего выступления.
Personate AI
personate.ai
Personate - это платформа генерации видео с ИИ с использованием синтетических людей. С Personate вы можете создавать видео -презентации для обучения и контента для разработки для своих команд без камеры и заставить человека говорить, просто вводя текст. Это освобождает вас от дорогих стоимости производства видео и экономит больше времени, чем обычные методы. Personate AI может максимизировать конверсию по воронке клиентов, снизить показатели высадки CART, повторно проигравших лидов и повысить качество обслуживания клиентов с помощью гипер-персонализированных видео в масштабе, обращаясь к одному пользователю за раз.
Reface
reface.ai
Reface — здесь вы можете менять лица в видео и GIF-файлах с помощью всего одного селфи, анимировать фотографии и превращать фотографии в мультфильмы.
Rizzle
rizzle.com
Rizzle создает тизеры, основные моменты и клипы из подкастов и видео. Используя искусственный интеллект, Rizzle сокращает время редактирования с 8+ часов до менее чем 30 минут. Rizzle сотрудничает с Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic и другими, чтобы создавать видео исключительного качества.
Vidext
vidext.io
Создавайте видеокурсы под руководством докладчиков, которые привлекают и вдохновляют ваших сотрудников и которые можно легко обновлять, переводить и персонализировать. Объясняйте, презентуйте и продавайте вместе с видео. Создавайте озвученные видеопрезентации на 40 языках, доступных в Vidext, с удобством ввода текста. Попрощайтесь с актерами, съемочными группами и дорогостоящим оборудованием.
Laetro
laetro.com
Привлекайте творческие команды мирового уровня для реализации ваших проектов — в любое время. Двигайтесь быстрее благодаря творческой и дизайнерской поддержке по запросу. Никаких агентств не требуется.
X-Me
x-me.ai
Ввод текста для создания видео-аватаров с искусственным интеллектом! Всего 10 секунд!
Argil
argil.ai
Механизм создания видео для экономики авторов. Получите идеальное видео для социальных сетей с вашим изображением или обычный аватар за 2 минуты.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI-это видео генератор AI, предлагающий конверсию текста в Video, надежный видео редактор с подписьми, B-Roll, переходы и музыку, а также хостинг видео. С Vadoo AI -генератором, превратите свои текстовые подсказки в видео за минуты. Используйте темы, добавляет голосования, субтитры и просто создайте короткие видео ИИ. Vadoo - это комплексная платформа, предлагающая две основные услуги: * Vadoo AI: Видео-платформа искусственного интеллекта в одном в одном, которая упрощает создание и редактирование коротких видеороликов. Это позволяет пользователям преобразовать текстовые подсказки в привлечение видео в течение нескольких минут, предлагая такие функции, как настраиваемые темы, озвучки, субтитры и расширенные инструменты редактирования. Платформа поддерживает многоязычные подписи на более чем 50 языках, что делает ее подходящей для глобальной аудитории. Кроме того, Vadoo AI обеспечивает беспроблемную интеграцию с платформами социальных сетей, такими как YouTube, Instagram и Tiktok, позволяя пользователям экспортировать и обмениваться своим контентом без особых усилий. * Vadoo.tv: профессиональное решение для хостинга видео, которое предлагает сложный набор инструментов видео маркетинга, чтобы помочь бизнесам расти с помощью видео. Он предоставляет такие функции, как хостинг видео, настраиваемые видеопроглетики, целевые страницы и маркетинговые интеграции, позволяющие пользователям эффективно управлять и обмениваться видеоконтентом. Вместе эти службы позволяют пользователям создавать, редактировать, размещать и беспрепятственно обмениваться высококачественным видеоконтентом.
2Moons
2moonsai.com
У 2Moons есть инструменты искусственного интеллекта для генерации изображений с использованием нескольких движков, таких как FLUX. Просмотрите обширную коллекцию из 100 тысяч подсказок, чтобы получить вдохновение и идеи для вашего следующего творения ИИ. 2moons — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для создания и поиска уникальных изображений. Он предлагает пользователям возможность исследовать различные художественные стили, такие как винтаж, дизайн в стиле Pixar, поп-арт, игровая графика и многое другое. Сайт систематизирует свой контент по таким категориям, как иллюстрации, фотографии, абстракция, природа и фэнтези, предоставляя пользователям широкий выбор возможностей в зависимости от их творческих потребностей. 2moons регулярно выделяет избранные подсказки, предлагая пользователям тщательно подобранную коллекцию произведений искусства, созданных искусственным интеллектом, для стимулирования творчества. Эти подсказки служат источником вдохновения для различных проектов, позволяя пользователям исследовать различные стили и художественные возможности. Кроме того, инструмент предоставляет функцию поиска, позволяющую пользователям легко находить идеи изображений, соответствующие их конкретным потребностям, что делает его универсальным ресурсом для всех, кто хочет создать или улучшить визуальный контент. 2moons обслуживает цифровых художников, дизайнеров, фотографов и всех, кто интересуется искусством, созданным с помощью искусственного интеллекта, позволяя им создавать изображения профессионального качества с минимальными усилиями. Благодаря легкому доступу к различным стилям и источникам вдохновения, это творческое пространство, где пользователи могут экспериментировать и быстро воплощать в жизнь свои художественные замыслы. Платформа удобна для пользователя и предлагает как бесплатные, так и платные варианты доступа.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
Превращайте мечты об искусственном интеллекте в реальность с помощью EVE AI. Изучите возможности товарищества, творческий набор и NFT, работающие на блокчейне. Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля, основанных на искусственном интеллекте. EVEAI учится на взаимодействии с клиентами, чтобы постоянно улучшать свою производительность с помощью алгоритмов глубокого обучения.
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me - это инструмент, который позволяет пользователям мгновенно производить видео с цифровыми аватарами. Используя технологию текста в речь, Spirit Me генерирует видео с реалистичными визуальными эффектами, голосами и выражениями. Инструмент предназначен для того, чтобы быть простым и доступным, предлагая бесплатный план с тремя минутами видео и двух аватаров акций, а также план подписки для одного пользовательского аватара по 69 долларов в месяц или 499 долларов в год. Кроме того, Spirit Me предлагает предоплаченный план с различными вариантами оплаты и аватарами в соответствии с индивидуальными потребностями. Инструмент идеально подходит для тех, кто хочет стать цифровыми влиятельными лицами, создавать персонализированную видеообъявления и привлекать своих зрителей. Spirit Me также предлагает интеграцию чатбота и возможность генерировать бесконечное количество цифрового контента аватара. Пользователи могут присоединиться к списку электронной почты, чтобы быть в курсе новостей и предложений. В целом, Spirit Me предоставляет простую в использовании и доступную платформу для создания цифровых аватарских видео.
Runway
runwayml.com
Все, что вам нужно для редактирования видео, быстро. Магические инструменты ИИ, сотрудничество в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш набор для создания видео следующего поколения. ВПП - это исследовательская компания, пионевая новые инструменты для человеческого воображения. Он был на переднем крае многомодальных систем ИИ, гарантируя, что будущее создания контента доступно, контролируется и расширяет возможности для креативщиков. Миссия взлетно -посадочной полосы состоит в том, чтобы гарантировать, что любой человек может рассказать свои истории. Он считает, что методы глубокого обучения, применяемые к аудиовизуальному контенту, навсегда изменят искусство, творчество и инструменты дизайна.
Simplified
simplified.com
Упрощено - это одно приложение для создания, сотрудничества и масштабирования вашего маркетинга. Проектируйте, пишите маркетинговую копию, создавайте видео, сотрудничайте и публикуйте в социальных сетях - все в том же месте. Построенный для скорости и простоты, упрощенный помогает более 400 000 создателей, маркетологов и предприятий масштабировать свой маркетинг, упростить свои рабочие процессы и выполнять работу за несколько кликов. Благодаря редактору дизайна без кодов, писателем ИИ, потрясающими шаблонами, несколькими наборами брендов, неограниченными рабочими пространствами и публикацией в приложении, вы можете запустить и закончить свой маркетинг без переключения вкладок. Всегда.
VEED
veed.io
Veed-это все в одном платформе для предприятий, которые хотят масштабировать производство видео. Клиенты в 200+ странах маркетинга, продаж, L & D и социальных сетей создают видео в 30 раз быстрее, чем когда -либо прежде. Veed приносит власть в руки вашей команды: * Запишите качественный контент * Редактировать видео с легкостью * Транскрибируйте автоматически Забудьте об обучении неуклюжее и дорогое программное обеспечение для редактирования или полагаться на агентства. Veed - ваш интуитивно понятный набор видео инструментов. Каждый, от генерального директора до стажировки, могут использовать его для производства профессиональных видео, без профессиональных навыков. Veed Enterprise позволяет вам: * Сотрудничать с другими членами команды в режиме реального времени * Доступ к библиотеке из более чем более 30 000 активов для медиа -активов * Используйте пользовательские шаблоны, чтобы сэкономить время О, и у Veed есть набор инструментов для искусственного интеллекта, чтобы сделать производство в 10 раз более эффективным. Veed ai позволяет вам: * Преобразование текста в видео с аватарами ИИ * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удалить видео и фон изображений * И больше VEED-это программное обеспечение, подпитывающее видео-стратегии мирового класса для более чем 3 миллионов создателей. * Veed - это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто упоминают простоту использования, точность функции подзаголовок и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют создавать творческое редактирование и видео-качественные видео. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как ограничения на функции, основанные на уровне членства, случайное время медленного обработки и стремление к более продвинутым функциям в основном плане.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia - это платформа для создания видео, которая превращает текст в профессиональные видео с настраиваемыми аватарами - нет камер. Быстрый, рентабельный и идеально подходящий для обучения, маркетинга и образования, революционизирует, как общаются бизнес и создатели. Тысячи компаний используют его для создания видео на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Доверенный Accenture, BBC, Google, Amazon и многое другое. Создайте видео ИИ, просто вводя в текст. Легко в использовании, дешевый и масштабируемый. Сделайте привлекательные видео с человеческими докладчиками - прямо из вашего браузера
Typecast
typecast.ai
Генератор голоса AI с эмоциональным преобразованием текста в речь от Typecast — это онлайн-инструмент, который позволяет пользователям преобразовывать текст в реалистичную речь. Благодаря библиотеке из более чем 400 гиперреалистичных голосов этот инструмент позволяет пользователям создавать контент так, как они этого хотят. Он предлагает различные функции и возможности для различных целей, включая рассказывание историй, презентации, маркетинг продуктов, обучающие видеоролики, видеоролики на YouTube и образование. AI Voice Generator от Typecast предназначен для создания реалистичных голосов и аватаров AI, что позволяет пользователям наполнять свой видеоконтент захватывающими и привлекательный звук. Пользователи могут легко выбрать персонажа, ввести желаемый текст, выбрать стиль голоса и загрузить сгенерированный звук. Инструмент также предлагает шаблоны преобразования текста в голос для различных категорий, таких как аудиокниги, образование, продажи, документальные фильмы, обучение и игры, что облегчает пользователям начало работы. Одним из ключевых преимуществ использования AI Voice Generator от Typecast является его способность Чтобы сэкономить время и устранить хлопоты, связанные с производственными затратами. Пользователям не нужно нанимать актеров, управлять съемочными группами или арендовать студию, поскольку инструмент исключает необходимость записи экрана и постпродакшн-монтажа. Он предлагает простой и удобный интерфейс, позволяющий пользователям вводить, вставлять или импортировать письменный контент непосредственно на платформу. В целом, AI Voice Generator от Typecast — это веб-платформа, которая предоставляет пользователям широкий спектр возможностей для создания высококачественный видеоконтент с человекоподобными виртуальными аватарами. Он предлагает эмоциональные настройки преобразования текста в голос, обширную библиотеку актеров озвучивания и удобные возможности редактирования. AI Voice Generator от Typecast с удобным интерфейсом и мощными функциями является ценным инструментом для создателей контента, которые хотят улучшить свои видео с помощью реалистичного и привлекательного звука.
Colossyan
colossyan.com
Здесь, в Колоссине, будущее обучения было создано видео ИИ. Простая в использовании видео платформы Colossyan в Colossyan изменяет ландшафт создания контента L & D. Присоединяйтесь к ведущим компаниям, таким как Novartis, Continental, WSP, и Paramount и попрощайтесь с дорогими съемок, задержек планирования и низким участием. Colossyan позволяет вам создавать учебные видео с использованием ИИ за долю от стоимости традиционного производства, с более высокой эффективностью, чем материал только для текста. * Создание видео из текста Создайте эффективные видео из текста, PDF-файлов, профессионально разработанных шаблонов или используя инструмент с приглашенным на Video с AI. Используйте силу передовой технологии Text-To Speek Colossyan, дополненной привлечением готовых к использованию шаблонов, инструментами локализации и простым и интуитивно понятным видео редактором. * Выберите свой идеальный ведущий ИИ Colossyan предлагает обширную и разнообразную библиотеку из более чем более качественных аватаров AI лучшего самого качества, что облегчает персонализировать ваши видео с гиперреалистичными докладчиками. Используйте уникальные разговоры Colossyan для практики обучения на основе сценариев с несколькими аватарами в одной сцене или создайте себя ведущего искусственного интеллекта с надстройкой Colossyan's Custom Ai Avatar. * Локализовать в четырех кликах Создайте видео на 70+ языках и акцентах и легко переведйте свои колосские видео только на четыре щелчка, используя нашу функцию автоматического перевода. * Попробуйте Колоссин бесплатно Познакомьтесь с колосйской разницей в нашем безрисковом 14-дневном испытании. Разблокируйте потенциал вашей команды с помощью видео-обучения, управляемого искусственным интеллектом.
D-ID
d-id.com
D-ID-это связь инноваций в генеративном ландшафте искусственного интеллекта, превращая все еще фотографии в динамические видео-повествования и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален в своей способности обеспечить генерацию видео в реальном времени, что является центральным для прямых потоковых и интерактивных взаимодействий в таких секторах, как обслуживание клиентов (CX), маркетинг, обучение и развитие. Студия и мобильные приложения для самообслуживания Creative Reality ™ расширяют инновационный охват D-ID, упрощая создание и настройку видео, сгенерированных AI, и олицетворять приверженность D-ID обогащать цифровое общение.
Munch
getmunch.com
Munch-это продвинутая платформа искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям увеличить их возврат инвестиций (ROI) для долгосрочного видеоконтента. Технология искусственного интеллекта Munch превращает длинные видео в социальные медиа-оптимизированные клипы, которые очаровывают аудиторию и поддерживают бренды впереди игры в цифровых тенденциях. Инновационная платформа Munch не только перепроводит длинный контент в оптимальные укусы в социальных сетях, но и оптимизирует ресурсный процесс редактирования видео и исследования тренда. Это автоматизированное решение, предназначенное для того, чтобы удовлетворить требовательную частоту публикации в социальных сетях, без особых усилий удерживая ваш бренд на переднем крае вовлеченности в аудиторию.
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai автоматически создает привлекательные видеоролики из ваших сообщений в блоге. Используйте видео, чтобы выделиться в социальных сетях, повысить рейтинг в Google и поделиться своим контентом на платформах, предназначенных только для видео. Ключевые преимущества: * Выделитесь в социальных сетях: поделитесь тизером к своему новому сообщению в блоге в социальных сетях. Лиды предпочитают смотреть видео, и вероятность того, что им поделятся, в 3 раза выше. * Более высокий рейтинг в Google: Google любит видеоконтент! Повысьте свой рейтинг и время пребывания, встраивая видео в свои сообщения в блоге. * Ограничьте свою аудиторию: делитесь своим контентом на платформах только для видео, таких как TikTok и YouTube, чтобы рассказать о своем контенте новой аудитории. Как это работает: * Видео автоматически создаются из вашего сообщения в блоге за считанные секунды. * Просто введите URL-адрес статьи и нажмите «Создать»! * Заголовки, текст и изображения вашей статьи будут использованы для создания видео. * Выберите одну из наших суперреалистичных озвучек с помощью искусственного интеллекта, чтобы прочитать текст. * Вы также можете создать видео вручную, чтобы получить полный контроль. Какие видео я могу снимать? * Тизер публикации в блоге: поделитесь введением к статье и предложите прочитать ее полностью на своем веб-сайте. Эти видео идеально подходят для того, чтобы поделиться вашим новым сообщением в блоге, поскольку у них более высокий рейтинг кликов, чем у сообщений, состоящих только из текста или изображений. * Обзоры/кейсы: пусть отзывы клиентов и тематические исследования говорят сами за себя. Превращает текстовые отзывы в видео. * Практическое руководство: создавайте поясняющие видеоролики для маркетинга, обучения или поддержки за считанные минуты, а не часы. * Объявления: делитесь новостями о новых функциях или объявлениями о вакансиях со своей аудиторией в более привлекательном видеоформате. Видео может улучшить SEO: * Фрагменты функций. Страницы с видео имеют больше шансов быть выбранными в качестве фрагмента функции. * Повышение рейтинга кликов: на страницах с видео иногда миниатюра видео отображается на странице результатов поисковой системы. Это может резко повысить ваш CTR, даже если вы не являетесь первым результатом. * Более широкий охват. Сайты с видео будут отображаться в поиске изображений и видео Google, что расширит ваш охват. * Более длительное время пребывания. Время пребывания — это количество времени, которое посетители проводят на вашем сайте. Это ключевой показатель вашего рейтинга в поиске. Поскольку видео более привлекательны и их нельзя просмотреть, они могут значительно увеличить время просмотра и ваш рейтинг. * Меньше конкуренции: Google любит видеоконтент! По каждому ключевому слову, по которому вы хотите ранжироваться, есть сотни статей, но видео всего несколько. Видео увеличивает количество подписчиков в социальных сетях: * Расширяйте свою аудиторию: многие платформы продвигают видео вместо текста/изображений. Его с большей вероятностью увидят и поделятся. Показ вашего контента более широкой аудитории. * Выделитесь: видео привлекает внимание. Создавайте видеоролики, останавливающие прокрутку, на основе существующего контента. * Повысьте рейтинг кликов: видео становится более личным и позволяет вам заранее поделиться большей ценностью, что повышает рейтинг кликов на вашем веб-сайте. * Платформы только для видео. Многие платформы допускают только видео. Преобразуйте текст в видео, чтобы привлечь более широкую аудиторию. Делитесь своими блогами на YouTube, TikTok, Instagram и других платформах!
Tavus
tavus.io
Tavus — это инструмент исследования видео искусственного интеллекта, ориентированный на разработчиков, который облегчает создание реплик искусственного интеллекта в приложениях. С помощью простых в использовании API-интерфейсов Tavus пользователи могут создавать персонализированные видеоролики о себе из текста. Это устраняет необходимость в дорогостоящей и сложной записи видео студийного уровня. Тавус также может похвастаться тем, что обходит традиционные методы и создает гиперреалистичные видеоролики с говорящими головами с естественными движениями и выражениями лица. Помимо этого, Тавус также уделяет ключевое внимание безопасности и обработке видеомоделей. Для обеспечения более плавного цикла разработки Tavus предоставляет исчерпывающую, простую для понимания документацию, а также оперативную поддержку в процессе сборки и запуска. В качестве видеоинструмента на основе искусственного интеллекта Tavus включает в себя такие функции, как клонирование голоса искусственного интеллекта, синхронизацию губ искусственного интеллекта HD, неограниченное количество аудиопеременных, динамические видеофоны, индивидуальный брендинг и встраиваемые призывы к действию. Это обеспечивает более стабильное и масштабируемое создание видео с использованием искусственного интеллекта. API-интерфейсы Tavus можно использовать в самых разных отраслях, таких как инструменты для редактирования видео, приложения для влиятельных лиц, приложения для продажи видео и образовательный сектор.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI Tool предлагает различный выбор привлекательных AI -аватаров для предприятий на выбор. Этот инструмент оснащен различными этническими группами, возрастами и стилями, чтобы обеспечить идеальное соответствие для любых бизнес -потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на 80+ языках, что делает их глобальным решением для предприятий по всему миру. Аватары ИИ доступны не только в нескольких этнических и профессиях, но и позволяет настройку аватаров соответствовать конкретным потребностям бизнеса. Инструмент AI AVATAR также включает такие функции, как «Воспоминание», «Текст на видео», «PowerPoint» к видео, CHATGPT, обмен лицом и текст к речи. Эти функции обеспечивают дополнительную гибкость для предприятий, позволяя им с легкостью и эффективностью создавать видео. Инструмент DeepBrain AI может быть полезным в различных отраслях, включая финансовые услуги, розничную торговлю, образование и средства массовой информации. Кроме того, аватары могут использоваться для ряда целей, включая учебные видео, видео с практическими рекомендациями и онлайн-видео. В целом, DeepBrain AI Tool предоставляет предприятиям динамическое решение для их потребностей в видео. Он универсален и настраивается, что делает его идеальным подходящим для предприятий, ищущих творческий подход для улучшения их маркетинговой стратегии.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видео-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного общения. Преобразуйте свое творчество с помощью ASKtoAI.
Elai.io
elai.io
Elai.io-это платформа генерации AI в одном для корпоративного обучения. Доверившись более 2000 клиентов, в том числе ведущие компании, такие как Fujitsu, Beiersdorf, Generali и другие, Elai позволяет генерировать интерактивный видеоконтент, рассказанный цифровыми человеческими докладчиками за считанные минуты, без необходимости камеры, студии или зеленого экрана. С Elai вы можете: * Сгенерируйте обучающие видео с текста или URL -входов. * Переведите свои видео на 75+ языков за считанные секунды. * Сценарии тренировок по ремеслам с нуля с раскадровкой ИИ. * Добавьте интерактивные викторины и рабочие процессы в ваши видео. * Доступ к библиотеке из 80+ высококачественных аватаров. * Создайте пользовательские цифровые аватары из видео или фотографий. * Клонировать свой голос на 28+ языках. * Добавьте несколько аватаров для динамических разговоров и обучения на основе сценариев. * Создание персонализированного видеоконтента с API И гораздо больше!
Hour One
hourone.ai
Час первый революционизирует создание контента для предприятий, централизация всех рабочих процессов на одной платформе с AI. Мы хвастаются самыми жизненными аватарами рынка, в которых представлены природные движения, которые ярко оживляют ваши деловые сообщения. Наши шаблоны, настраиваемые для любого бренда, позволяют командам создавать персонализированный контент в масштабе - никаких навыков дизайна или редактирования. Кроме того, с быстрым рендерингом и безопасностью высшего уровня, час один выделяется в качестве главной операционной системы контента, предназначенной для предприятий. То, что раньше занимало месяцы, теперь требуется всего минуты и создает более высокое участие ... работая умнее, не сложнее с первым часом и создает персонализированные бизнес -видео, которые оказывают влияние. * Hourone - это инструмент создания видео, который позволяет пользователям создавать маркетинговые видео и презентации с различными шаблонами, голосами и персонажами. * Пользователям нравится простота использования, диапазон голосов и символов на выбор, быстрое процесс и время загрузки, а также поддержка команды успеха клиентов. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как роботизированная функция текста до разговора, ограниченные варианты аватаров, кривая обучения для случайных пользователей, ограниченные возможности брендинга, время медленной загрузки и отсутствие четких инструкций для определенных функций.
Exemplary AI
exemplary.ai
Примерный ИИ-это инструмент создания контента в одном, который интегрирует многоязычную транскрипцию, транскрипцию и генерацию контента, использующую многоязычную транскрипцию, в одну платформу. Его удобный интерфейс позволяет легко извлечь понимание и создание контента, включая резюме, аудиограммы, субтитры и чат в реальном времени. Кроме того, пользователи могут генерировать клипы искусственного интеллекта, подписи, специфичные для платформы и хэштеги, упрощая публикацию социальных сетей непосредственно с платформы. Идеально подходит для создателей контента, исследователей, журналистов и специалистов, примерные ИИ оптимизируют рабочие процессы, повышают производительность и повышают доступность контента благодаря своим передовым решениям по искусственному искусству.
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видео ИИ можно сделать, просто набрав, щелкнув, перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичные аватары AI от Heygen могут быть вашим привлекательным представителем, разговаривающим на 40+ языках с различными акцентами для различных вариантов использования, включая продвижение маркетинга, персонализированное предложение продаж, электронную обучение, обучение и развитие, объясните. Видео. Нет более дорогих и трудоемких съемочных групп, видеоагентств или актеров/актрисы. Теперь у вас есть личная видео -студия в руке! * Продукт представляет собой инструмент создания видео, который позволяет пользователям генерировать видео с помощью AI-аватаров и функциональности текста в речь. * Пользователям нравится простота использования, качество аватаров и синхронизации губ и скорость, с которой они могут создавать видео. * Рецензенты отметили проблемы с обслуживанием клиентов, скрытыми ограничениями на предварительные просмотра, дорогостоящая кредитная система и проблемы с функцией перевода видео.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — это инструмент для создания видео с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям создавать и переводить видеоролики в стиле «говорящей головы» за считанные минуты без необходимости использования дорогих камер, актеров или студий. Функция VidVoice обеспечивает безупречный синхронный перевод на 8 языков, а также живое дублирование в реальном времени на 5 языках. API Yepic позволяет масштабировать создание видео в реальном времени, что делает автоматизацию рабочих процессов с видео более эффективной. Yepic Studio может персонализировать видео с динамическим контентом на 68 языках, используя набор аватаров, а также функцию говорящего фото, которая превращает изображения в аватары. VidVoice позволяет динамически дублировать видеоконтент в режиме реального времени, позволяя пользователям легко преодолевать языковые барьеры. Варианты использования Yepic и VidVoice включают электронную коммерцию, образование и недвижимость. Инструмент для создания видео получил высокую оценку клиентов на обзорных платформах, таких как G2 и Trustpilot, причем пользователи высоко оценили его простоту использования, разнообразие функций и эффективность создания качественных видеороликов. Исследовательская группа Yepic сотрудничает с CVSSP Университета Суррея, авторитетным учреждением, занимающимся исследованиями восприятия аудиовизуальных машин. Yepic активно нанимает целеустремленных, чутких и любопытных людей, которые хотят присоединиться к их команде и изменить лицо общения.
Gan AI
gan.ai
Запишите всего один раз и персонализируйте видео в нужном масштабе для каждого пользователя в каждой точке взаимодействия с клиентом. До появления Gan.ai бренды могли проводить только персонализированные текстовые кампании, вставляя имя пользователя в электронное письмо или SMS или, в лучшем случае, в виде текстового изображения внутри видео. С помощью Gan.ai имя пользователя (и любые другие переменные) может произносить актер в видео, что приводит к гораздо более высокому вовлечению, конверсиям, рейтингу кликов и запоминаемости брендов в их маркетинговых кампаниях. С помощью всего лишь одной видеозаписи Gan.ai позволяет брендам создавать сотни, тысячи или миллионы персонализированных копий с переменными, измененными в голосе и синхронизации губ, как если бы оно было записано лично для каждого зрителя. Модели искусственного интеллекта для синхронизации губ и голоса шаблонизируют определенные части видео в режиме реального времени и доставляют их пользователям на разных платформах. Корпоративные бренды, такие как Samsung, Zomato, vivo, EyeCare Partners, Mumbai Indians, MPL и Swiggy, используют Gan.ai для проведения гиперличных видеокампаний со знаменитостями, лидерами и другими заинтересованными сторонами, называя имена пользователей, местоположения, заказываемые товары и т. д. ближайшие магазины, имена потенциальных клиентов и т. д. – максимизация CTR, рентабельности инвестиций, влияния кампаний и конверсий/запланированных встреч. Будь то электронная почта, SMS, социальные сети, WhatsApp, реклама в начале ролика, IPTV, мобильные приложения, персонализированные страницы оформления заказа и целевые страницы или все, что требуется брендам, Gan.ai интегрируется с ними.
Rask.ai
rask.ai
Встречайте Rask AI — универсальный инструмент локализации, который позволяет создателям контента и компаниям быстро и эффективно переводить свои видео на более чем 130 языков. Благодаря технологиям «Преобразование текста в голос» и «Клонирование голоса» они могут добавлять к видео озвучку профессионального качества без необходимости записи или найма актера озвучивания. И теперь вы можете сохранить свой собственный голос или тон закадрового голоса при дублировании. В начале апреля 2023 года Rask AI получил награду «Продукт дня» на Product Hunt, и в течение первых нескольких недель проект достиг первого рубежа в 10 000 регистраций! Команда сняла ограничения в 20 минут и 100 МБ для пользователей с подпиской. Теперь авторы могут без ограничений дублировать длинные видеоролики для YouTube или курсов. И еще один плюс - процесс дубляжа стал в три раза быстрее и эффективнее! Обнаружение и перевод нескольких динамиков — это уникальная функция, которая, по нашему мнению, отличает нас от других услуг. Команда Раска по искусственному интеллекту гордится тем, что одна из первых предоставила такой опыт. Инструменты полностью интегрированы с популярными видеоплатформами и сайтами социальных сетей, такими как YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter и TikTok. В начале мая команда добавит две замечательные функции. Вы синхронизируете движения губ с любым звуком. Вторая особенность – обобщение. Или просто это шорты. ИИ выберет из видео самые яркие моменты и превратит их в подборку самых пикантных эпизодов. Команда Rask AI разрушает языковые барьеры и помогает создателям контента и компаниям делиться своим контентом с различной аудиторией по всему миру, увеличивая потенциальный охват и влияние своего контента.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast-это индивидуальная платформа для событий B2B, которая трансформирует маркетинг с помощью легкого размещения вовлеченных цифровых и личных событий. Тысячи маркетологов Enterprise B2B, от таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и MailChimp, используют Goldcast, чтобы повысить посещаемость, создать захватывающий опыт, перепрофилировать содержание событий и использовать данные о намерениях. Поднять свои мероприятия с помощью Goldcast для истинного вовлечения аудитории, развития бренда и роста доходов; Переход за рамки базовых мероприятий к привлечению доходов от вебинаров и демонстраций продуктов, к продуманным лидерским панелям и личным ужинам.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия с хостом с помощью искусственного интеллекта.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video — это инициатива, которая предоставляет видеорешения с технологиями искусственного интеллекта и позволяет охватить до 1000 % аудитории благодаря своим продуктам. Kuasar 1.1 использует видеоданные об отраслевых достижениях, чтобы помочь ритейлерам увеличивать продажи, привлекать новых клиентов и удерживать существующих, персонализируя предложения посредством глубокого понимания своих клиентов. Предоставляя агентствам и производителям контента наиболее точный контент, Kuasar 1.1 позволяет вам создавать контент быстрее и дешевле.
Hippo Video
hippovideo.io
Видео бегемота: легкое создание и распространение видео с ИИ Видео бегемота дает возможность предприятиям создавать эффективные видео в масштабе, устраняя необходимость длительных сеансов записи или сложного редактирования. Наша платформа с AI оптимирует процесс, позволяя вам: * Craft Professional Videos за считанные минуты: Видео бегемота предлагает текстовые к Video, интерактивные человеческие аватары, а также параметры записи экрана и веб-камеры для быстрого создания полированных видео. * Достичь более широкую аудиторию: персонализируйте видео с помощью пользовательских фонов, CTA и многоязычных возможностей. Привлечь зрителей во всем мире и удовлетворить разнообразные предпочтения. * Повышение эффективности вовлечения: выходить за рамки статического контента. Наши интерактивные видео позволяют зрителям принять меры с CTA, формами, опросами и опросами, сохраняя их очаровательными. * Повышение эффективности: автоматизировать производство видео, перепрофилировать существующий контент (блоги, документы, презентации) в привлекательные форматы и освободите ценное время вашей команды. Расширить свои команды по департаментам: * Повышение GTM Impact: Создайте эффектные видео -электронные письма, объяснения и демонстрации для повышения вашей стратегии продаж и маркетинга. * Улучшение L & D: разработка привлекательных и интерактивных учебных видео для более эффективного обучения. * Улучшение обслуживания клиентов: Создайте комплексную видео библиотеку с часто задаваемыми вопросами, статьями KB и демонстрациями продукта, снижая рабочую нагрузку поддержки. * Персонализируйте охват в масштабе: ремесленные персонализированные видео для более широкой аудитории, используя шаблоны с AI, способствующими более глубоким соединениям. * Разработчики: интегрируйте возможности видео в существующую платформу с Gippo Video SDK.
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