Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Сомали

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Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта представляет собой революционное сочетание искусственного интеллекта и производства мультимедийного контента. Он включает в себя набор инструментов и технологий, которые позволяют пользователям создавать, редактировать, хранить и распространять видеоконтент, и все это на основе сложных алгоритмов искусственного интеллекта. Эта категория отражает развивающуюся среду цифрового контента, где ИИ играет ключевую роль в формировании концепции, производстве и распространении видео. Инструменты создания видео с использованием искусственного интеллекта служат надежной платформой для создания видеоконтента с нуля. Они позволяют пользователям использовать технологию искусственного интеллекта для преобразования письменного текста в естественно звучащую речь, предлагая контроль над такими атрибутами, как громкость, высота тона и эмоции. Имея в своем распоряжении множество инструментов для разработки контента, пользователи могут плавно переходить от текстовых к интересным видеопрезентациям, демократизируя видеопроизводство и делая его доступным для более широкой аудитории. Возможности редактирования в этой категории облегчают обрезку, расположение и манипулирование видео. Пользователи могут сохранять и экспортировать файлы в различных форматах, взаимодействовать с контентом через социальные функции и использовать улучшения на базе искусственного интеллекта для оптимизации процесса редактирования. Эти функции способствуют плавной интеграции на разных этапах видеопроизводства, способствуя творчеству и эффективности. Помимо создания и редактирования, инструменты создания видео с помощью искусственного интеллекта помогают пользователям управлять своими видеофайлами, предлагая функции для загрузки, хранения, организации и обмена контентом. Функции тегов и метаданных оптимизируют организацию, упрощая навигацию по обширным библиотекам контента. Эти функции незаменимы для выполнения сложных рабочих процессов, связанных с современным видеопроизводством. Распространение является важнейшим аспектом создания видео с помощью ИИ: инструменты помогают пользователям обмениваться видео по различным каналам. Функции кодирования и транскодирования обеспечивают совместимость с различными платформами, а интеграция с социальными сетями и системами управления контентом расширяет охват. Эти возможности соответствуют многоканальной природе современного цифрового ландшафта, где контент должен быть адаптирован и оптимизирован для различных аудиторий. Чтобы претендовать на включение в категорию «Генерация видео с использованием искусственного интеллекта», продукт должен: * Предоставьте пользователям возможность создавать видеоконтент на основе технологии искусственного интеллекта, не полагаясь на внешние видеоматериалы. * Преобразуйте письменный текст в естественно звучащую речь и обеспечьте контроль над такими аспектами, как громкость, высота тона и эмоции. * Предоставляйте инструменты для обрезки, упорядочивания и управления видео с возможностью сохранения и экспорта в файлы различных типов. * Внедряйте понятные, прозрачные и надежные системы модерации контента. * Упрощение хранения, организации и обмена видеофайлами, включая функции тегирования и метаданных. * Разрешить пользователям сотрудничать в одном или нескольких рабочих пространствах посредством комментариев, акций, лайков и т. д. * Разработайте политику модерации контента, чтобы обеспечить этичное и безопасное использование технологии создания видео с помощью искусственного интеллекта.
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VEED AI Video Generator
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде возможность: * Запись качественного контента * Редактируйте видео с легкостью * Транскрибировать автоматически Забудьте об изучении неуклюжего и дорогого программного обеспечения для редактирования или о том, чтобы полагаться на агентства. VEED — это интуитивно понятный набор инструментов для работы с видео. Каждый, от генерального директора до стажера, может использовать его для создания профессиональных видеороликов, не обладая профессиональными навыками. VEED Enterprise позволяет: * Сотрудничайте с другими членами команды в режиме реального времени. * Доступ к библиотеке, содержащей более 30 000+ медиа-ресурсов. * Используйте собственные шаблоны, чтобы сэкономить время. Да, и у VEED есть набор инструментов искусственного интеллекта, которые сделают производство в 10 раз более эффективным. VEED AI позволяет: * Преобразуйте текст в видео с помощью AI-аватаров. * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удаляйте фоны видео и изображений * И многое другое VEED — это программное обеспечение, обеспечивающее разработку видеостратегий мирового уровня для более чем 3 миллионов авторов. * VEED — это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто отмечают простоту использования, точность субтитров и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют творчески редактировать видео и создавать видео профессионального качества. * Рецензенты столкнулись с такими проблемами, как ограничения на функции в зависимости от уровня членства, иногда медленное время обработки и желание использовать более продвинутые функции в базовом плане.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis — это инновационное приложение, которое использует передовую технологию deepfake и обработку естественного языка (NLP) для создания очень реалистичных видеороликов, на которых выбранные люди передают заданный текст.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видео-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного общения. Преобразуйте свое творчество с помощью ASKtoAI.
Waymark
waymark.com
Waymark — это революционная производственная платформа искусственного интеллекта, которая использует единую подсказку для создания потрясающих персонализированных рекламных роликов и рекламных роликов за считанные минуты — никаких творческих навыков не требуется. Независимо от того, работаете ли вы в СМИ, продажах или агентстве, Waymark дает вам возможность использовать видео в своих рабочих процессах, как никогда раньше, повышая вашу производительность, доход и рост. Испытайте силу Waymark.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
В Studio Neiro AI мы предлагаем уникальную возможность создавать видео-аватары с человеческими чертами и тонкими микровыражениями. Эти аватары могут легко представлять сценарий вашего бренда или устную речь, а также имеют дополнительную возможность настроить голос ИИ-аватара так, чтобы он соответствовал уникальной личности говорящего. Почувствуйте будущее общения с нашей Студией, где вас ждут следующие возможности: * Преобразуйте текст в захватывающие видеоролики на более чем 150 языках. Выбирайте из нашего ассортимента аватаров с искусственным интеллектом, настраивайте их голос и задавайте желаемые эмоции для увлекательной презентации. * Испытайте нашу естественно звучащую технологию синтеза голоса, идеально подходящую для создания реалистичного преобразования текста в речь (TTS), адаптированного к любым бизнес-требованиям. * Загрузите аудиозапись и легко замените голос, сохраняя при этом исходные вокальные выражения, эмоции и акценты с поразительной точностью. * Оптимизируйте свои маркетинговые усилия, создавая эффективные рекламные объявления, которые действительно привлекают вашу целевую аудиторию, используя наши передовые аватары с искусственным интеллектом и технологию преобразования текста в речь.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs — ведущая компания в области технологий искусственного преобразования текста в речь и первая синтетическая медиа-служба, достигшая человеческого равенства в голосе. Авторы, разработчики продуктов и бренды дополняют свои истории и цифровой опыт широким разнообразием голосовых стилей, акцентов и языков — в любом масштабе.
Immersive Fox
immersive-fox.com
Веб-платформа преобразования текста в видео на базе искусственного интеллекта. Создавайте свои видео за считанные минуты. Не недели. Не нужны актеры, камеры, свет и бесконечный монтаж.
Pipio
pipio.ai
Создавать профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом теперь очень просто: нужно всего лишь печатать, щелкать и перетаскивать. Pipio предлагает более 100 реалистичных виртуальных представителей, которых можно полностью настроить в соответствии с вашими потребностями. Эти аватары с искусственным интеллектом могут говорить на более чем 40 языках с разными акцентами и выступать в качестве вашего личного видеооператора по вопросам маркетинга, продаж, электронного обучения, обучения и многого другого. Устранив необходимость в дорогостоящих съемочных группах, талантах или агентствах, Pipio предоставляет вам студию видеопроизводства.
Atlabs
atlabs.ai
Создавайте привлекательные видеоролики за считанные минуты с помощью искусственного интеллекта. Введите текст или импортируйте существующий контент, задайте параметры и получите профессиональное видео, адаптированное к вашему бренду, с красивой анимированной графикой, рекламными роликами, субтитрами и многим другим.
Desk AI
desks.ai
Desk AI — это платформа для создания персонализированных видеороликов по продажам, маркетингу и обучению с использованием ИИ-презентаторов. * Обеспечивайте масштабное обучение клиентов. * Доставляйте со скоростью необходимости * Используйте обзоры Google, PDF, CSV, изображения, блоги. * Создавайте обучающие видеоролики для клиентов на основе данных за считанные минуты. Теперь с помощью Desk AI вы можете: * Импортируйте существующие презентации #PowerPoint. * Добавляйте ИИ-презентаторов, даже своего цифрового клона! * Интегрируйте интерактивные викторины * Экспорт в SCORM для беспрепятственного отслеживания LMS.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — это компания, занимающаяся преобразованием текста в речь и озвучиванием на базе искусственного интеллекта, предлагающая более 700 рассказчиков с искусственным интеллектом, способных говорить на более чем 140 местных и гиперлокальных языках. Многие из этих рассказчиков с искусственным интеллектом обладают контекстной чувствительностью, что позволяет им создавать контекстуальные голоса с разными акцентами и эмоциями. С помощью Narration Box вы можете импортировать текст через URL-адрес или документ и управлять всеми своими текстовыми и голосовыми ресурсами в своей специальной студии. Каждый рассказчик с искусственным интеллектом обладает собственным набором функций, которые можно настроить в соответствии с вашими конкретными требованиями. Кроме того, Narration Box обеспечивает надежную и отзывчивую поддержку клиентов, которая поможет вам на протяжении всего процесса. Если вам нужен профессиональный закадровый голос для вашего проекта, привлекательный диктор для вашей аудиокниги или локализованный голос для вашего многоязычного контента, Narration Box предлагает комплексное решение с обширной библиотекой дикторов с искусственным интеллектом и удобной платформой.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker — это инструмент для повышения производительности, который генерирует ролики из текста или контента, такого как факты, статистика, викторины, идеи и образовательные материалы по теме. Все ролики включают голосовое повествование с использованием продвинутого искусственного интеллекта или клонированной версии вашего голоса. Благодаря режиму автопилота он облегчает автоматическое создание и публикацию роликов на таких платформах, как TikTok, YouTube Shorts и Instagram Reels. При желании каждый ролик может быть проверен человеком перед публикацией. Все барабаны содержат название вашей компании и логотип. * Генерация сценариев AI: он создает сценарии роликов из различных текстовых подсказок или категорий, таких как факты, статистика, мелочи, идеи, реклама и другие. * Искусственный интеллект и клонированное голосовое повествование: выбирайте между голосовой библиотекой, созданной искусственным интеллектом, или клонируйте свой голос, чтобы придать ему уникальность. * Режим автопилота для создания роликов: автоматизируйте процесс создания и публикации ваших роликов. * Автоматическая публикация на платформах социальных сетей: публикуйте напрямую в TikTok, YouTube Shorts и Instagram Reels. * Возможность брендинга: включите название своего бренда или логотип на барабаны. * Разнообразные варианты шаблонов. Выбирайте из множества шаблонов, соответствующих вашему стилю контента. * Простой пользовательский интерфейс: простой в использовании дизайн для всех уровней пользователей. * Аналитика производительности: доступ к встроенным инструментам для отслеживания и анализа производительности ваших барабанов.
Captiwiz
captiwiz.com
Создавайте потрясающие видеоролики с субтитрами на основе искусственного интеллекта Создавайте увлекательные подписи, выделяйте ключевые слова и добавляйте музыку и анимированные смайлы за считанные секунды.
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Привлекайте потенциальных клиентов, демонстрируйте продукты, геймифицируйте взаимодействие и легко собирайте отзывы с помощью интерактивной видеоплатформы Feedeo.
Pareto
pareto.io
Pareto — это платформа искусственного интеллекта Native Gen. Мы с гордостью обслуживаем более 500 000 пользователей в более чем 107 странах мира, включая более 400 платных предприятий среднего и крупного масштаба. Наш инновационный прорыв произошел с появлением Тесс, первого в мире помощника по маркетингу с искусственным интеллектом (ИИ). Тесс сыграла важную роль в ускорении достижений человечества, умело интегрируя данные и системы посредством сквозной автоматизации. С помощью Парето маркетологи возвращают себе свое драгоценное время, позволяя им сосредоточиться на более стратегических и высокоэффективных действиях. Мы обеспечиваем более высокие результаты при меньшем участии в повторяющихся задачах.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphyc PRO помогает вам создать ценный портфель данных о лице, голосе и производительности на протяжении всей вашей жизни, включая изображения вашего лица, записи вашего голоса или видео вашего выступления.
Personate AI
personate.ai
Personate - это платформа генерации видео с ИИ с использованием синтетических людей. С Personate вы можете создавать видео -презентации для обучения и контента для разработки для своих команд без камеры и заставить человека говорить, просто вводя текст. Это освобождает вас от дорогих стоимости производства видео и экономит больше времени, чем обычные методы. Personate AI может максимизировать конверсию по воронке клиентов, снизить показатели высадки CART, повторно проигравших лидов и повысить качество обслуживания клиентов с помощью гипер-персонализированных видео в масштабе, обращаясь к одному пользователю за раз.
Reface
reface.ai
Reface — здесь вы можете менять лица в видео и GIF-файлах с помощью всего одного селфи, анимировать фотографии и превращать фотографии в мультфильмы.
Rizzle
rizzle.com
Rizzle создает тизеры, основные моменты и клипы из подкастов и видео. Используя искусственный интеллект, Rizzle сокращает время редактирования с 8+ часов до менее чем 30 минут. Rizzle сотрудничает с Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic и другими, чтобы создавать видео исключительного качества.
Vidext
vidext.io
Создавайте видеокурсы под руководством докладчиков, которые привлекают и вдохновляют ваших сотрудников и которые можно легко обновлять, переводить и персонализировать. Объясняйте, презентуйте и продавайте вместе с видео. Создавайте озвученные видеопрезентации на 40 языках, доступных в Vidext, с удобством ввода текста. Попрощайтесь с актерами, съемочными группами и дорогостоящим оборудованием.
Laetro
laetro.com
Привлекайте творческие команды мирового уровня для реализации ваших проектов — в любое время. Двигайтесь быстрее благодаря творческой и дизайнерской поддержке по запросу. Никаких агентств не требуется.
X-Me
x-me.ai
Ввод текста для создания видео-аватаров с искусственным интеллектом! Всего 10 секунд!
Argil
argil.ai
Механизм создания видео для экономики авторов. Получите идеальное видео для социальных сетей с вашим изображением или обычный аватар за 2 минуты.
2Moons
2moonsai.com
У 2Moons есть инструменты искусственного интеллекта для генерации изображений с использованием нескольких движков, таких как FLUX. Просмотрите обширную коллекцию из 100 тысяч подсказок, чтобы получить вдохновение и идеи для вашего следующего творения ИИ. 2moons — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для создания и поиска уникальных изображений. Он предлагает пользователям возможность исследовать различные художественные стили, такие как винтаж, дизайн в стиле Pixar, поп-арт, игровая графика и многое другое. Сайт систематизирует свой контент по таким категориям, как иллюстрации, фотографии, абстракция, природа и фэнтези, предоставляя пользователям широкий выбор возможностей в зависимости от их творческих потребностей. 2moons регулярно выделяет избранные подсказки, предлагая пользователям тщательно подобранную коллекцию произведений искусства, созданных искусственным интеллектом, для стимулирования творчества. Эти подсказки служат источником вдохновения для различных проектов, позволяя пользователям исследовать различные стили и художественные возможности. Кроме того, инструмент предоставляет функцию поиска, позволяющую пользователям легко находить идеи изображений, соответствующие их конкретным потребностям, что делает его универсальным ресурсом для всех, кто хочет создать или улучшить визуальный контент. 2moons обслуживает цифровых художников, дизайнеров, фотографов и всех, кто интересуется искусством, созданным с помощью искусственного интеллекта, позволяя им создавать изображения профессионального качества с минимальными усилиями. Благодаря легкому доступу к различным стилям и источникам вдохновения, это творческое пространство, где пользователи могут экспериментировать и быстро воплощать в жизнь свои художественные замыслы. Платформа удобна для пользователя и предлагает как бесплатные, так и платные варианты доступа.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
Превращайте мечты об искусственном интеллекте в реальность с помощью EVE AI. Изучите возможности товарищества, творческий набор и NFT, работающие на блокчейне. Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля, основанных на искусственном интеллекте. EVEAI учится на взаимодействии с клиентами, чтобы постоянно улучшать свою производительность с помощью алгоритмов глубокого обучения.
Elai.io
elai.io
Elai.io — это универсальная платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта для корпоративного обучения. Elai, которому доверяют более 2000 клиентов, включая ведущие компании, такие как Fujitsu, Beiersdorf, Generali и другие, позволяет создавать интерактивный видеоконтент, озвученный цифровыми докладчиками, за считанные минуты, без необходимости использования камеры, студии или зеленого экрана. С Элай вы можете: * Создавайте обучающие видеоролики на основе текста или URL-адресов. * Переведите свои видео на более чем 75 языков за считанные секунды. * Создавайте сценарии обучения с нуля с помощью AI Storyboard. * Добавляйте в свои видео интерактивные тесты и рабочие процессы. * Получите доступ к библиотеке из более чем 80 высококачественных аватаров. * Создавайте собственные цифровые аватары из видео или фотографий. * Клонируйте свой голос на более чем 28 языках. * Добавьте несколько аватаров для динамичного общения и обучения на основе сценариев. * Создавайте персонализированный видеоконтент с помощью API. И многое другое!
Runway
runwayml.com
Runway — компания, занимающаяся прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, формирующая новую эру искусства, развлечений и человеческого творчества. Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для дизайна и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к минимуму хлопоты, вернув маркетологам часы времени, которые в противном случае они бы потратили на публикацию или редактирование медиа с помощью различных инструментов в своих агентствах.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видеоролики с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
Typecast
typecast.ai
Генератор голоса AI с эмоциональным преобразованием текста в речь от Typecast — это онлайн-инструмент, который позволяет пользователям преобразовывать текст в реалистичную речь. Благодаря библиотеке из более чем 400 гиперреалистичных голосов этот инструмент позволяет пользователям создавать контент так, как они этого хотят. Он предлагает различные функции и возможности для различных целей, включая рассказывание историй, презентации, маркетинг продуктов, обучающие видеоролики, видеоролики на YouTube и образование. AI Voice Generator от Typecast предназначен для создания реалистичных голосов и аватаров AI, что позволяет пользователям наполнять свой видеоконтент захватывающими и привлекательный звук. Пользователи могут легко выбрать персонажа, ввести желаемый текст, выбрать стиль голоса и загрузить сгенерированный звук. Инструмент также предлагает шаблоны преобразования текста в голос для различных категорий, таких как аудиокниги, образование, продажи, документальные фильмы, обучение и игры, что облегчает пользователям начало работы. Одним из ключевых преимуществ использования AI Voice Generator от Typecast является его способность Чтобы сэкономить время и устранить хлопоты, связанные с производственными затратами. Пользователям не нужно нанимать актеров, управлять съемочными группами или арендовать студию, поскольку инструмент исключает необходимость записи экрана и постпродакшн-монтажа. Он предлагает простой и удобный интерфейс, позволяющий пользователям вводить, вставлять или импортировать письменный контент непосредственно на платформу. В целом, AI Voice Generator от Typecast — это веб-платформа, которая предоставляет пользователям широкий спектр возможностей для создания высококачественный видеоконтент с человекоподобными виртуальными аватарами. Он предлагает эмоциональные настройки преобразования текста в голос, обширную библиотеку актеров озвучивания и удобные возможности редактирования. AI Voice Generator от Typecast с удобным интерфейсом и мощными функциями является ценным инструментом для создателей контента, которые хотят улучшить свои видео с помощью реалистичного и привлекательного звука.
Colossyan
colossyan.com
Здесь, в Colossyan, будущее обучения было построено с помощью ИИ-видео. Простая в использовании видеоплатформа искусственного интеллекта Colossyan меняет ландшафт создания контента L&D. Присоединяйтесь к ведущим компаниям, таким как Novartis, Continental, WSP и Paramount, и попрощайтесь с дорогостоящими съемками, задержками в расписании и низкой вовлеченностью. Colossyan позволяет создавать обучающие видеоролики с использованием искусственного интеллекта за небольшую часть стоимости традиционного производства и с более высокой эффективностью, чем только текстовые материалы. * Создание видео из текста Создавайте эффективные видеоролики из текста, PDF-файлов, профессионально разработанных шаблонов или с помощью инструмента Prompt-to-Video на базе искусственного интеллекта. Используйте возможности передовой технологии преобразования текста в речь Colossyan, дополненной готовыми к использованию шаблонами, инструментами локализации и простым и интуитивно понятным видеоредактором. * Выберите своего идеального ИИ-ведущего Colossyan предлагает обширную и разнообразную библиотеку, состоящую из более чем 100 высококачественных ИИ-аватаров, что упрощает персонализацию ваших видео с помощью гиперреалистичных ведущих. Воспользуйтесь уникальной функцией «Беседы» Colossyan, чтобы попрактиковаться в обучении на основе сценариев с несколькими аватарами в одной сцене, или создайте собственного ИИ-презентатора с помощью надстройки «Пользовательский AI-аватар» Colossyan. * Локализация в четыре клика Создавайте видео на более чем 70 языках и с разными акцентами и легко переводите видео Colossyan всего за четыре клика, используя нашу функцию автоматического перевода. * Попробуйте Colossyan бесплатно Почувствуйте разницу Colossyan с нашей безопасной 14-дневной пробной версией. Раскройте потенциал своей команды с помощью видеообучения на основе искусственного интеллекта.
D-ID
d-id.com
D-ID — это связующее звено инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта, превращающее неподвижные фотографии в динамичные видеоповествования с использованием искусственного интеллекта и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален своей способностью обеспечивать генерацию видео в реальном времени, что имеет решающее значение для потокового вещания в реальном времени и интерактивного взаимодействия в таких секторах, как клиентский опыт (CX), маркетинг, а также обучение и развитие. Студия самообслуживания Creative Reality™ Studio и мобильные приложения расширяют инновационный потенциал D-ID, упрощая создание и настройку видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта, и воплощая стремление D-ID к усовершенствованию цифровых коммуникаций.
Munch
getmunch.com
Munch — новый дом для профессионалов в области контента. Он обеспечивает автоматическое перепрофилирование контента, интеллектуальное распространение и создание контента на основе данных с использованием новейших технологий искусственного интеллекта. Мунк извлекает самые интересные, трендовые и впечатляющие клипы из ваших длинных видеороликов, используя современный генеративный искусственный интеллект и маркетинговую аналитику.
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai автоматически создает привлекательные видеоролики из ваших сообщений в блоге. Используйте видео, чтобы выделиться в социальных сетях, повысить рейтинг в Google и поделиться своим контентом на платформах, предназначенных только для видео. Ключевые преимущества: * Выделитесь в социальных сетях: поделитесь тизером к своему новому сообщению в блоге в социальных сетях. Лиды предпочитают смотреть видео, и вероятность того, что им поделятся, в 3 раза выше. * Более высокий рейтинг в Google: Google любит видеоконтент! Повысьте свой рейтинг и время пребывания, встраивая видео в свои сообщения в блоге. * Ограничьте свою аудиторию: делитесь своим контентом на платформах только для видео, таких как TikTok и YouTube, чтобы рассказать о своем контенте новой аудитории. Как это работает: * Видео автоматически создаются из вашего сообщения в блоге за считанные секунды. * Просто введите URL-адрес статьи и нажмите «Создать»! * Заголовки, текст и изображения вашей статьи будут использованы для создания видео. * Выберите одну из наших суперреалистичных озвучек с помощью искусственного интеллекта, чтобы прочитать текст. * Вы также можете создать видео вручную, чтобы получить полный контроль. Какие видео я могу снимать? * Тизер публикации в блоге: поделитесь введением к статье и предложите прочитать ее полностью на своем веб-сайте. Эти видео идеально подходят для того, чтобы поделиться вашим новым сообщением в блоге, поскольку у них более высокий рейтинг кликов, чем у сообщений, состоящих только из текста или изображений. * Обзоры/кейсы: пусть отзывы клиентов и тематические исследования говорят сами за себя. Превращает текстовые отзывы в видео. * Практическое руководство: создавайте поясняющие видеоролики для маркетинга, обучения или поддержки за считанные минуты, а не часы. * Объявления: делитесь новостями о новых функциях или объявлениями о вакансиях со своей аудиторией в более привлекательном видеоформате. Видео может улучшить SEO: * Фрагменты функций. Страницы с видео имеют больше шансов быть выбранными в качестве фрагмента функции. * Повышение рейтинга кликов: на страницах с видео иногда миниатюра видео отображается на странице результатов поисковой системы. Это может резко повысить ваш CTR, даже если вы не являетесь первым результатом. * Более широкий охват. Сайты с видео будут отображаться в поиске изображений и видео Google, что расширит ваш охват. * Более длительное время пребывания. Время пребывания — это количество времени, которое посетители проводят на вашем сайте. Это ключевой показатель вашего рейтинга в поиске. Поскольку видео более привлекательны и их нельзя просмотреть, они могут значительно увеличить время просмотра и ваш рейтинг. * Меньше конкуренции: Google любит видеоконтент! По каждому ключевому слову, по которому вы хотите ранжироваться, есть сотни статей, но видео всего несколько. Видео увеличивает количество подписчиков в социальных сетях: * Расширяйте свою аудиторию: многие платформы продвигают видео вместо текста/изображений. Его с большей вероятностью увидят и поделятся. Показ вашего контента более широкой аудитории. * Выделитесь: видео привлекает внимание. Создавайте видеоролики, останавливающие прокрутку, на основе существующего контента. * Повысьте рейтинг кликов: видео становится более личным и позволяет вам заранее поделиться большей ценностью, что повышает рейтинг кликов на вашем веб-сайте. * Платформы только для видео. Многие платформы допускают только видео. Преобразуйте текст в видео, чтобы привлечь более широкую аудиторию. Делитесь своими блогами на YouTube, TikTok, Instagram и других платформах!
Tavus
tavus.io
Tavus — это инструмент исследования видео искусственного интеллекта, ориентированный на разработчиков, который облегчает создание реплик искусственного интеллекта в приложениях. С помощью простых в использовании API-интерфейсов Tavus пользователи могут создавать персонализированные видеоролики о себе из текста. Это устраняет необходимость в дорогостоящей и сложной записи видео студийного уровня. Тавус также может похвастаться тем, что обходит традиционные методы и создает гиперреалистичные видеоролики с говорящими головами с естественными движениями и выражениями лица. Помимо этого, Тавус также уделяет ключевое внимание безопасности и обработке видеомоделей. Для обеспечения более плавного цикла разработки Tavus предоставляет исчерпывающую, простую для понимания документацию, а также оперативную поддержку в процессе сборки и запуска. В качестве видеоинструмента на основе искусственного интеллекта Tavus включает в себя такие функции, как клонирование голоса искусственного интеллекта, синхронизацию губ искусственного интеллекта HD, неограниченное количество аудиопеременных, динамические видеофоны, индивидуальный брендинг и встраиваемые призывы к действию. Это обеспечивает более стабильное и масштабируемое создание видео с использованием искусственного интеллекта. API-интерфейсы Tavus можно использовать в самых разных отраслях, таких как инструменты для редактирования видео, приложения для влиятельных лиц, приложения для продажи видео и образовательный сектор.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Инструмент DeepBrain AI предлагает предприятиям широкий выбор привлекательных аватаров AI. Этот инструмент подходит для различных этнических групп, возрастов и стилей, поэтому он идеально подходит для любых деловых потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на более чем 80 языках, что делает их глобальным решением для бизнеса по всему миру. Аватары ИИ не только доступны представителям разных национальностей и профессий, но этот инструмент также позволяет настраивать аватары в соответствии с конкретными потребностями бизнеса. Инструмент AI Avatar также включает в себя такие функции, как память, преобразование текста в видео, преобразование текста из PowerPoint в видео, ChatGPT, замену лица и преобразование текста в речь. Эти функции обеспечивают дополнительную гибкость для предприятий, позволяя им легко и эффективно создавать видеоролики. Инструмент DeepBrain AI может быть полезен в различных отраслях, включая финансовые услуги, розничную торговлю, образование и средства массовой информации. Кроме того, аватары можно использовать для различных целей, включая обучающие видеоролики, обучающие видеоролики и создание онлайн-видео. В целом, инструмент DeepBrain AI предоставляет предприятиям динамическое решение для их потребностей в создании видео. Он универсален и настраиваем, что делает его идеальным для компаний, которые ищут творческий подход к совершенствованию своей маркетинговой стратегии.
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me — это инструмент, который позволяет пользователям мгновенно создавать видеоролики с цифровыми аватарами. Используя технологию преобразования текста в речь, Spirit Me создает видеоролики с реалистичными визуальными эффектами, голосами и выражениями лиц. Инструмент спроектирован так, чтобы быть простым и доступным, предлагая бесплатный план с тремя минутами видео и двумя стандартными аватарами, а также план подписки на один собственный аватар по цене 69 долларов в месяц или 499 долларов в год. Кроме того, Spirit Me предлагает план предоплаты с различными вариантами оплаты и аватарами для удовлетворения индивидуальных потребностей. Этот инструмент идеально подходит для тех, кто хочет стать влиятельным лицом в Интернете, создавать персонализированную видеорекламу и привлекать своих зрителей. Spirit Me также предлагает интеграцию с чат-ботами и возможность создавать бесконечное количество контента для цифровых аватаров. Пользователи могут присоединиться к списку адресов электронной почты, чтобы быть в курсе новостей и предложений. В целом, Spirit Me предоставляет простую в использовании и доступную платформу для создания цифровых видео-аватаров.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video: простое создание и распространение видео с помощью искусственного интеллекта Hippo Video дает компаниям возможность создавать впечатляющие видеоролики в любом масштабе, устраняя необходимость в длительных сеансах записи или сложном редактировании. Наша платформа на базе искусственного интеллекта оптимизирует процесс, позволяя вам: * Создавайте профессиональные видеоролики за считанные минуты: Hippo Video предлагает преобразование текста в видео, интерактивные человеческие аватары, а также параметры записи с экрана и веб-камеры для быстрого создания безупречных видеороликов. * Охватите более широкую аудиторию: персонализируйте видео с помощью настраиваемого фона, призывов к действию и многоязычных возможностей. Привлекайте зрителей по всему миру и удовлетворяйте разнообразные предпочтения. * Повысьте эффективность взаимодействия: выйдите за рамки статического контента. Наши интерактивные видеоролики позволяют зрителям действовать с помощью призывов к действию, форм, опросов и опросов, удерживая их в плену. * Повышайте эффективность: автоматизируйте производство видео, преобразуйте существующий контент (блоги, документы, презентации) в привлекательные форматы и высвободите драгоценное время вашей команды. Расширьте возможности своих команд в разных отделах: * Повысьте эффективность GTM: создавайте эффективные видеосообщения, пояснения и демонстрации, чтобы улучшить свою стратегию продаж и маркетинга. * Улучшение обучения и развития: создавайте увлекательные интерактивные обучающие видеоролики для более эффективного обучения. * Улучшите обслуживание клиентов. Создайте обширную видеотеку с часто задаваемыми вопросами, статьями базы знаний и демонстрациями продуктов, что снижает нагрузку на службу поддержки. * Персонализируйте охват в масштабе: создавайте персонализированные видеоролики для более широкой аудитории, используя шаблоны на базе искусственного интеллекта, что способствует более глубоким связям. * Расширение возможностей разработчиков: интегрируйте возможности видео в существующую платформу с помощью Hippo Video SDK.
Hour One
hourone.ai
Hour One совершает революцию в создании контента для бизнеса, централизуя все рабочие процессы на одной платформе на базе искусственного интеллекта. Мы можем похвастаться самыми реалистичными на рынке аватарами с естественными движениями, которые ярко оживляют ваши бизнес-сообщения. Наши шаблоны, настраиваемые под любой бренд, позволяют командам создавать персонализированный контент в любом масштабе — при этом не требуются навыки дизайна или редактирования. Кроме того, благодаря быстрому рендерингу и высочайшему уровню безопасности Hour One выделяется как лучшая операционная система для работы с контентом, разработанная для корпоративных нужд. То, что раньше занимало месяцы, теперь занимает всего несколько минут и обеспечивает более высокий уровень вовлеченности... работайте умнее, а не усерднее с Hour One и создавайте персонализированные бизнес-видео, которые приносят пользу. * HourOne — это инструмент для создания видео, который позволяет пользователям создавать маркетинговые видеоролики и презентации с различными шаблонами, голосами и персонажами. * Пользователям нравится простота использования, широкий выбор голосов и персонажей, быстрая обработка и время загрузки, а также поддержка команды по работе с клиентами. * Рецензенты столкнулись с такими проблемами, как роботизированная функция текстового общения, ограниченные возможности аватара, необходимость обучения для обычных пользователей, ограниченные возможности брендинга, медленное время загрузки и отсутствие четких инструкций для определенных функций.
Exemplary AI
exemplary.ai
Exemplary AI — это универсальный инструмент для создания контента, который объединяет многоязычную транскрипцию, перевод и генерацию контента на базе искусственного интеллекта в единую платформу. Его удобный интерфейс позволяет легко извлекать информацию и создавать контент, включая резюме, аудиограммы, субтитры и чат с искусственным интеллектом в реальном времени. Кроме того, пользователи могут создавать AI-клипы, подписи и хэштеги для конкретной платформы, упрощая публикацию в социальных сетях непосредственно с платформы. Идеально подходящий для создателей контента, исследователей, журналистов и специалистов, Exemplary AI оптимизирует рабочие процессы, повышает производительность и улучшает доступность контента с помощью передовых решений искусственного интеллекта.
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем 40 языках с разными акцентами для различных сценариев использования, включая маркетинговое продвижение, персонализированные продажи, электронное обучение, обучение и развитие, пояснения и инструкции. видео. Никаких более дорогих и трудоемких съемок, видеоагентств или актеров/актрис. Теперь у вас есть персональная видеостудия! * Продукт представляет собой инструмент для создания видео, который позволяет пользователям создавать видеоролики с аватарами AI и функцией преобразования текста в речь. * Пользователям нравится простота использования, качество аватаров и синхронизации губ, а также скорость, с которой они могут создавать видео. * Рецензенты отметили проблемы со службой поддержки, скрытые ограничения на предварительный просмотр, дорогую кредитную систему и проблемы с функцией перевода видео.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — это инструмент для создания видео с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям создавать и переводить видеоролики в стиле «говорящей головы» за считанные минуты без необходимости использования дорогих камер, актеров или студий. Функция VidVoice обеспечивает безупречный синхронный перевод на 8 языков, а также живое дублирование в реальном времени на 5 языках. API Yepic позволяет масштабировать создание видео в реальном времени, что делает автоматизацию рабочих процессов с видео более эффективной. Yepic Studio может персонализировать видео с динамическим контентом на 68 языках, используя набор аватаров, а также функцию говорящего фото, которая превращает изображения в аватары. VidVoice позволяет динамически дублировать видеоконтент в режиме реального времени, позволяя пользователям легко преодолевать языковые барьеры. Варианты использования Yepic и VidVoice включают электронную коммерцию, образование и недвижимость. Инструмент для создания видео получил высокую оценку клиентов на обзорных платформах, таких как G2 и Trustpilot, причем пользователи высоко оценили его простоту использования, разнообразие функций и эффективность создания качественных видеороликов. Исследовательская группа Yepic сотрудничает с CVSSP Университета Суррея, авторитетным учреждением, занимающимся исследованиями восприятия аудиовизуальных машин. Yepic активно нанимает целеустремленных, чутких и любопытных людей, которые хотят присоединиться к их команде и изменить лицо общения.
Gan AI
gan.ai
Запишите всего один раз и персонализируйте видео в нужном масштабе для каждого пользователя в каждой точке взаимодействия с клиентом. До появления Gan.ai бренды могли проводить только персонализированные текстовые кампании, вставляя имя пользователя в электронное письмо или SMS или, в лучшем случае, в виде текстового изображения внутри видео. С помощью Gan.ai имя пользователя (и любые другие переменные) может произносить актер в видео, что приводит к гораздо более высокому вовлечению, конверсиям, рейтингу кликов и запоминаемости брендов в их маркетинговых кампаниях. С помощью всего лишь одной видеозаписи Gan.ai позволяет брендам создавать сотни, тысячи или миллионы персонализированных копий с переменными, измененными в голосе и синхронизации губ, как если бы оно было записано лично для каждого зрителя. Модели искусственного интеллекта для синхронизации губ и голоса шаблонизируют определенные части видео в режиме реального времени и доставляют их пользователям на разных платформах. Корпоративные бренды, такие как Samsung, Zomato, vivo, EyeCare Partners, Mumbai Indians, MPL и Swiggy, используют Gan.ai для проведения гиперличных видеокампаний со знаменитостями, лидерами и другими заинтересованными сторонами, называя имена пользователей, местоположения, заказываемые товары и т. д. ближайшие магазины, имена потенциальных клиентов и т. д. – максимизация CTR, рентабельности инвестиций, влияния кампаний и конверсий/запланированных встреч. Будь то электронная почта, SMS, социальные сети, WhatsApp, реклама в начале ролика, IPTV, мобильные приложения, персонализированные страницы оформления заказа и целевые страницы или все, что требуется брендам, Gan.ai интегрируется с ними.
Rask.ai
rask.ai
Встречайте Rask AI — универсальный инструмент локализации, который позволяет создателям контента и компаниям быстро и эффективно переводить свои видео на более чем 130 языков. Благодаря технологиям «Преобразование текста в голос» и «Клонирование голоса» они могут добавлять к видео озвучку профессионального качества без необходимости записи или найма актера озвучивания. И теперь вы можете сохранить свой собственный голос или тон закадрового голоса при дублировании. В начале апреля 2023 года Rask AI получил награду «Продукт дня» на Product Hunt, и в течение первых нескольких недель проект достиг первого рубежа в 10 000 регистраций! Команда сняла ограничения в 20 минут и 100 МБ для пользователей с подпиской. Теперь авторы могут без ограничений дублировать длинные видеоролики для YouTube или курсов. И еще один плюс - процесс дубляжа стал в три раза быстрее и эффективнее! Обнаружение и перевод нескольких динамиков — это уникальная функция, которая, по нашему мнению, отличает нас от других услуг. Команда Раска по искусственному интеллекту гордится тем, что одна из первых предоставила такой опыт. Инструменты полностью интегрированы с популярными видеоплатформами и сайтами социальных сетей, такими как YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter и TikTok. В начале мая команда добавит две замечательные функции. Вы синхронизируете движения губ с любым звуком. Вторая особенность – обобщение. Или просто это шорты. ИИ выберет из видео самые яркие моменты и превратит их в подборку самых пикантных эпизодов. Команда Rask AI разрушает языковые барьеры и помогает создателям контента и компаниям делиться своим контентом с различной аудиторией по всему миру, увеличивая потенциальный охват и влияние своего контента.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — это платформа для редактирования видео с генеративным искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в короткие видеоролики, готовые к вирусному распространению, одним щелчком мыши. Opus Clip создан с целью демократизировать создание видеоконтента, сделав его доступным для всех, у кого есть что рассказать или есть желание поделиться, а не только для тех, у кого есть опыт в создании контента или редактировании видео.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-событий, которая меняет маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных маркетологов B2B из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышения посещаемости, создания захватывающих впечатлений, перепрофилирования контента мероприятий и извлечения выгоды из данных о намерениях. Поднимите свои мероприятия на новый уровень с помощью Goldcast, чтобы добиться настоящего вовлечения аудитории, развития бренда и роста доходов; переходя от базовых мероприятий к участию в повышении доходов: от вебинаров и демонстраций продуктов до групп интеллектуального лидерства и личных ужинов.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — это платформа, которая использует передовые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации производства подкастов, предлагая такие функции, как быстрая транскрипция, идентификация говорящего, генерация метаданных и обеспечение взаимодействия с хостом с помощью искусственного интеллекта.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video — это инициатива, которая предоставляет видеорешения с технологиями искусственного интеллекта и позволяет охватить до 1000 % аудитории благодаря своим продуктам. Kuasar 1.1 использует видеоданные об отраслевых достижениях, чтобы помочь ритейлерам увеличивать продажи, привлекать новых клиентов и удерживать существующих, персонализируя предложения посредством глубокого понимания своих клиентов. Предоставляя агентствам и производителям контента наиболее точный контент, Kuasar 1.1 позволяет вам создавать контент быстрее и дешевле.
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