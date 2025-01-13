Программное обеспечение для создания видео с использованием искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - о-ва Питкэрн

Vidon.ai

vidon.ai

idon.ai автоматически создает привлекательные видеоролики из ваших сообщений в блоге. Используйте видео, чтобы выделиться в социальных сетях, повысить рейтинг в Google и поделиться своим контентом на платформах, предназначенных только для видео. Ключевые преимущества: * Выделитесь в социальных сетях: поделитесь тизером к своему новому сообщению в блоге в социальных сетях. Лиды предпочитают смотреть видео, и вероятность того, что им поделятся, в 3 раза выше. * Более высокий рейтинг в Google: Google любит видеоконтент! Повысьте свой рейтинг и время пребывания, встраивая видео в свои сообщения в блоге. * Ограничьте свою аудиторию: делитесь своим контентом на платформах только для видео, таких как TikTok и YouTube, чтобы рассказать о своем контенте новой аудитории. Как это работает: * Видео автоматически создаются из вашего сообщения в блоге за считанные секунды. * Просто введите URL-адрес статьи и нажмите «Создать»! * Заголовки, текст и изображения вашей статьи будут использованы для создания видео. * Выберите одну из наших суперреалистичных озвучек с помощью искусственного интеллекта, чтобы прочитать текст. * Вы также можете создать видео вручную, чтобы получить полный контроль. Какие видео я могу снимать? * Тизер публикации в блоге: поделитесь введением к статье и предложите прочитать ее полностью на своем веб-сайте. Эти видео идеально подходят для того, чтобы поделиться вашим новым сообщением в блоге, поскольку у них более высокий рейтинг кликов, чем у сообщений, состоящих только из текста или изображений. * Обзоры/кейсы: пусть отзывы клиентов и тематические исследования говорят сами за себя. Превращает текстовые отзывы в видео. * Практическое руководство: создавайте поясняющие видеоролики для маркетинга, обучения или поддержки за считанные минуты, а не часы. * Объявления: делитесь новостями о новых функциях или объявлениями о вакансиях со своей аудиторией в более привлекательном видеоформате. Видео может улучшить SEO: * Фрагменты функций. Страницы с видео имеют больше шансов быть выбранными в качестве фрагмента функции. * Повышение рейтинга кликов: на страницах с видео иногда миниатюра видео отображается на странице результатов поисковой системы. Это может резко повысить ваш CTR, даже если вы не являетесь первым результатом. * Более широкий охват. Сайты с видео будут отображаться в поиске изображений и видео Google, что расширит ваш охват. * Более длительное время пребывания. Время пребывания — это количество времени, которое посетители проводят на вашем сайте. Это ключевой показатель вашего рейтинга в поиске. Поскольку видео более привлекательны и их нельзя просмотреть, они могут значительно увеличить время просмотра и ваш рейтинг. * Меньше конкуренции: Google любит видеоконтент! По каждому ключевому слову, по которому вы хотите ранжироваться, есть сотни статей, но видео всего несколько. Видео увеличивает количество подписчиков в социальных сетях: * Расширяйте свою аудиторию: многие платформы продвигают видео вместо текста/изображений. Его с большей вероятностью увидят и поделятся. Показ вашего контента более широкой аудитории. * Выделитесь: видео привлекает внимание. Создавайте видеоролики, останавливающие прокрутку, на основе существующего контента. * Повысьте рейтинг кликов: видео становится более личным и позволяет вам заранее поделиться большей ценностью, что повышает рейтинг кликов на вашем веб-сайте. * Платформы только для видео. Многие платформы допускают только видео. Преобразуйте текст в видео, чтобы привлечь более широкую аудиторию. Делитесь своими блогами на YouTube, TikTok, Instagram и других платформах!