Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом - Самые популярные приложения - Ватикан

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Помощники по проведению встреч с искусственным интеллектом повышают эффективность и продуктивность встреч, автоматизируя различные задачи, связанные с встречами. Используя технологии искусственного интеллекта (ИИ) и обработки естественного языка (NLP), эти инструменты решают такие задачи, как расшифровка встреч, отслеживание разговоров и выступающих, определение действий и создание резюме встреч. Кроме того, некоторые ассистенты совещаний с искусственным интеллектом выполняют анализ настроений, оценивая эмоциональное состояние участников на основе моделей речи, чтобы получить представление об эмоциональном тоне встречи. Эти инструменты могут использоваться любым сотрудником организации для оптимизации задач встреч и эффективного обмена знаниями и ключевыми выводами с теми, кто не может присутствовать на них. В отличие от традиционного программного обеспечения для управления собраниями, помощники по собраниям с искусственным интеллектом предназначены для активного участия в собраниях. Они предлагают поддержку в режиме реального времени посредством транскрипции, отслеживания разговоров и автоматизации задач, связанных с собраниями. Напротив, инструменты управления собраниями в основном используются для планирования, организации и управления собраниями, уделяя особое внимание составлению расписания, созданию повестки дня и документации после собрания. Хотя некоторые продукты могут включать в себя элементы обоих типов решений, ИИ-помощники на собраниях отличаются своим активным участием и возможностями работы в режиме реального времени.
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Avoma
avoma.com
Avoma - это AI-помощник для команд, взаимодействующих с клиентами, который автоматически транскрибирует встречи, создает заметки и предоставляет аналитические данные.
X Image Generator
ximagegenerator.com
Генератор X-изображений позволяет создавать изображения из текстовых подсказок с помощью модели Grok AI от xAI, поддерживая настройку стиля и качество.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
Сократите время получения дохода с помощью помощника по продукту №1, стоящего за 20 000 успешных команд. Превращает неиспользованные данные, например записи разговоров, в самые ценные результаты.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'lock — это организатор встреч для гибких команд, предлагающий эффективность, сотрудничество и скорость с помощью ретроспектив с помощью искусственного интеллекта, ежедневных стендапов и сеансов планирования покерной оценки. Он работает как для удаленных, так и для гибридных команд через асинхронные или синхронные сеансы. Все предоставляемые услуги легко интегрируются с инструментами совместной работы и отслеживания, такими как Slack, Microsoft Teams, Jira, Asana, Linear и Basecamp.
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow обеспечивает оптимизацию встреч с клиентами для совместных команд. Созданный специально для команд со стратегическими совместными движениями по доходам, представители лучше подготовлены, более вовлечены и быстрее принимают последующие меры с помощью Meetingflow.
Konch.ai
konch.ai
Konch — это инструмент, который использует передовые модели искусственного интеллекта для точного преобразования аудио- или видеофайлов в текст. Мы предлагаем транскрипцию искусственного интеллекта на 50 языках, редактирование с временным кодированием, транскрипцию видео YouTube и генеративный искусственный интеллект, а также другие функции. KonchMate особенно полезен для расшифровки ваших онлайн-встреч. Он может записывать, расшифровывать и хранить стенограммы ваших встреч на 50 языках. Вам не нужно делать заметки во время встречи. Вы можете легко получить доступ и поделиться аудио- и видеозаписями совещаний, а также стенограммами со своего рабочего места. Одним из наших самых популярных продуктов является «Precision». Наши сертифицированные расшифровщики повышают точность вашей расшифровки до 100 %, позволяя вам расслабиться, пока наша опытная команда позаботится о вашей расшифровке. Konch — идеальное решение для всех ваших потребностей в транскрипции.
Scribbl
scribbl.co
Измените свои впечатления от встреч с помощью Scribbl — идеального инструмента на базе искусственного интеллекта для повышения производительности и совместной работы. Попрощайтесь с хлопотами по ведению заметок и вступите в новую эру эффективных встреч. Scribbl легко фиксирует, расшифровывает и записывает ваши встречи, гарантируя, что вы никогда не пропустите ни одной детали. Наш продвинутый искусственный интеллект разбивает каждую встречу на понятные темы и действия, оптимизируя процесс рассмотрения. С помощью расширения Scribbl для Chrome отмечайте ключевые моменты в режиме реального времени, создавая плавный мост между живыми обсуждениями и анализом после встречи. Делиться идеями еще никогда не было так просто. Будь то ваша команда или внешние заинтересованные стороны, интуитивно понятные функции обмена Scribbl позволяют вам быстро и эффективно распространять информацию.
Spinach
spinach.ai
Spinach AI, поддерживаемый Y Combinator, Zoom и Atlassian, является помощником по собранию ИИ, который помогает провести вашу встречу, суммирует разговор и автоматизирует задачи после встречи. Шпинат интегрируется с вашими существующими инструментами и поддерживает 100 языков.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помощник для виртуальных встреч. Equal Time выходит за рамки транскрипции собраний и автоматизированных действий и помогает продвигать более инклюзивные встречи. Наша технология поможет вам услышать более тихие голоса и получить персональные рекомендации о том, как улучшить свое лидерство. Подробности встречи можно просмотреть позже с помощью ее стенограммы, доступной для поиска и обмена. Получите представление о стоимости вашей встречи с оценкой понесенных затрат. Используйте ледоколы, таймеры встреч и раунды, чтобы оживить ваши встречи. Начните бесплатно сегодня! www.equaltime.io Компания Equal Time, основанная в 2021 году двумя женщинами, работающими в сфере технологий, быстро выросла и теперь включает в себя команду преданных своему делу и талантливых людей, которые увлечены повышением производительности и инклюзивности в цифровом рабочем пространстве. Наша миссия Equal Time ясна: мы стремимся революционизировать способы взаимодействия и сотрудничества команд на виртуальных встречах, способствуя развитию культуры равенства и эффективности. Обеспечивая четкое общение, тщательное ведение учета и более справедливое участие, Equal Time дает командам возможность преуспевать в современном цифровом рабочем пространстве.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы помогаем вам составить последующие электронные письма и подготовиться к завтрашним звонкам. CSM во всем мире испытывают меньше стресса, используя UpdateAI, и впервые обнаруживают, что они выигрывают войну с административной работой.
Fathom
fathom.video
Fathom — это ИИ-для записи и суммирования встреч, транскрибирования разговоров и автоматической синхронизации задач с CRM-системами.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us - платформа для организации встреч и вебинаров с функциями планирования, совместной работы и хранения материалов.
tl;dv
tldv.io
tl;dv — приложение для записи и транскрипции встреч в Zoom и Google Meet, поддерживает более 40 языков, позволяет выделять важные моменты и делиться записями.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на своей работе. От общих собраний до обновлений проекта — Rewatch предоставляет всю необходимую вашей команде информацию прямо под рукой. Оставайтесь на связи, сотрудничайте быстрее и продвигайте работу вперед с Rewatch.
Sembly
sembly.ai
Sembly - приложение для записи и транскрипции встреч, создания резюме и заметок, интегрируется с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.
Laxis
laxis.com
Laxis - это AI помощник для записи и транскрипции встреч, позволяющий командам извлекать ключевые идеи и интегрировать данные в CRM-системы.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek - ИИ-помощник для встреч, который автоматически записывает и транскрибирует обсуждения, выделяет ключевые моменты и упрощает доступ к материалам собраний.
Notta
notta.ai
Notta — приложение для транскрипции и ведения заметок на встречах, поддерживающее 58 языков и интегрирующееся с видео-конференциями.
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций с функциями автоматического суммирования встреч и транскрипции, который помогает командам работать эффективно и совместно.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — приложение для планирования, которое автоматически находит лучшее время для встреч, задач и перерывов, оптимизируя ваше расписание.
Otter
otter.ai
Otter - умное приложение для записи заметок, которое синхронизирует аудиозаписи, транскрипцию и идентификацию говорящих для ведения важных разговоров.
Krisp
krisp.ai
Krisp — приложение для шумоподавления, которое улучшает качество звука в онлайн-встречах, обеспечивая четкую связь и транскрипцию разговоров в реальном времени.
Grain
grain.com
Grain — это инструмент записи встреч на базе искусственного интеллекта, который позволяет людям, занимающимся клиентоориентированными функциями, понимать и отстаивать потребности своих клиентов. Grain подключается к платформам для встреч, таким как Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, для автоматизации ведения заметок, учета и сбора информации из каждого разговора с клиентом. В отличие от обычных записей встреч, заметок или инструментов анализа доходов, Grain прост, доступен и доступен для всех ролей. Любой может легко поделиться мнением клиентов от своего имени непосредственно в таких инструментах, как Slack, Notion, HubSpot, Salesforce и других, для создания ориентированных на клиента команд и принятия обоснованных решений.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai - это AI помощник, который автоматически записывает, транскрибирует и упрощает заметки во время собраний с интеграцией в популярные платформы.
Fellow
fellow.app
Fellow — приложение для автоматической транскрипции и управления собраниями, позволяющее организовывать встречи и эффективно отслеживать задачи.
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