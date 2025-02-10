Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом - Самые популярные приложения - Сомали

Reclaim

reclaim.ai

Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благодаря интеллектуальному прогнозированию для динамической защиты приоритетов по мере заполнения недели, чтобы у вас всегда было время для целенаправленной работы, оставаясь при этом открытыми для совместной работы. со своей командой. Вы можете указать Reclaim, как именно вы хотите распланировать свои приоритеты, как если бы вы были отличным помощником. А когда планы меняются, оно автоматически меняет ваше расписание за считанные секунды. Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с некоторыми функциями Reclaim ниже: • Задачи: автоматически планируйте свои дела в календаре • Привычки: блокируйте гибкое время для повторяющихся действий • Умные 1:1: находите лучшее время для встреч один на один • Планирование Ссылки: бронируйте умнее с помощью гибких ссылок на встречи. • Синхронизация календаря: блокируйте вашу доступность в разных календарях. • Буферное время: автоматическое планирование перерывов и времени в пути. • Цветовое кодирование: автоматическая цветовая кодировка событий по категориям. • Дни без совещаний: предотвращайте собрания и автоматически планируйте оперативную работу. • Аналитика команды: отслеживайте время вашей команды по собраниям, задачам, показателям здоровья и т. д. • Интеграция задач: синхронизируйте задачи из Asana, Todoist, Jira, ClickUp, Linear и задачи Google в вашем календаре. • Интеграция Slack: настройте и синхронизируйте свой статус Slack с календарем в режиме реального времени. Более 20 000 компаний полагаются на Reclaim, чтобы получить больше от своих рабочие недели. Зарегистрируйтесь и начните работу бесплатно, чтобы вы и ваша команда могли каждую неделю проводить время там, где это важнее всего.