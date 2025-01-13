Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом - Самые популярные приложения - о-ва Питкэрн
Помощники по проведению встреч с искусственным интеллектом повышают эффективность и продуктивность встреч, автоматизируя различные задачи, связанные с встречами. Используя технологии искусственного интеллекта (ИИ) и обработки естественного языка (NLP), эти инструменты решают такие задачи, как расшифровка встреч, отслеживание разговоров и выступающих, определение действий и создание резюме встреч. Кроме того, некоторые ассистенты совещаний с искусственным интеллектом выполняют анализ настроений, оценивая эмоциональное состояние участников на основе моделей речи, чтобы получить представление об эмоциональном тоне встречи. Эти инструменты могут использоваться любым сотрудником организации для оптимизации задач встреч и эффективного обмена знаниями и ключевыми выводами с теми, кто не может присутствовать на них. В отличие от традиционного программного обеспечения для управления собраниями, помощники по собраниям с искусственным интеллектом предназначены для активного участия в собраниях. Они предлагают поддержку в режиме реального времени посредством транскрипции, отслеживания разговоров и автоматизации задач, связанных с собраниями. Напротив, инструменты управления собраниями в основном используются для планирования, организации и управления собраниями, уделяя особое внимание составлению расписания, созданию повестки дня и документации после собрания. Хотя некоторые продукты могут включать в себя элементы обоих типов решений, ИИ-помощники на собраниях отличаются своим активным участием и возможностями работы в режиме реального времени.
Отправить новое приложение
Avoma
avoma.com
Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разговорах и информацию, чтобы помочь представителям сократить циклы продаж и порадовать больше клиентов. С помощью Avoma вы можете автоматически записывать все ваши встречи, получать полные стенограммы и сводные заметки, а также полезную информацию, синхронизированную непосредственно с вашей CRM. Просматривайте звонки и встречи быстрее, осуществляя поиск непосредственно в стенограммах и используя идентифицированные темы, чтобы найти именно то, что вы ищете. Avoma легко интегрируется с вашими любимыми инструментами.
X Image Generator
ximagegenerator.com
X Image Generator — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать изображения из текстовых подсказок, используя модель Grok AI из Twitter xAI. Пользователи вводят текстовые подсказки с описанием желаемого изображения, а модель Grok AI генерирует соответствующие изображения на основе этих подсказок.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
Сократите время получения дохода с помощью помощника по продукту №1, стоящего за 20 000 успешных команд. Превращает неиспользованные данные, например записи разговоров, в самые ценные результаты.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'lock — это организатор встреч для гибких команд, предлагающий эффективность, сотрудничество и скорость с помощью ретроспектив с помощью искусственного интеллекта, ежедневных стендапов и сеансов планирования покерной оценки. Он работает как для удаленных, так и для гибридных команд через асинхронные или синхронные сеансы. Все предоставляемые услуги легко интегрируются с инструментами совместной работы и отслеживания, такими как Slack, Microsoft Teams, Jira, Asana, Linear и Basecamp.
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow обеспечивает оптимизацию встреч с клиентами для совместных команд. Созданный специально для команд со стратегическими совместными движениями по доходам, представители лучше подготовлены, более вовлечены и быстрее принимают последующие меры с помощью Meetingflow.
Konch.ai
konch.ai
Konch — это инструмент, который использует передовые модели искусственного интеллекта для точного преобразования аудио- или видеофайлов в текст. Мы предлагаем транскрипцию искусственного интеллекта на 50 языках, редактирование с временным кодированием, транскрипцию видео YouTube и генеративный искусственный интеллект, а также другие функции. KonchMate особенно полезен для расшифровки ваших онлайн-встреч. Он может записывать, расшифровывать и хранить стенограммы ваших встреч на 50 языках. Вам не нужно делать заметки во время встречи. Вы можете легко получить доступ и поделиться аудио- и видеозаписями совещаний, а также стенограммами со своего рабочего места. Одним из наших самых популярных продуктов является «Precision». Наши сертифицированные расшифровщики повышают точность вашей расшифровки до 100 %, позволяя вам расслабиться, пока наша опытная команда позаботится о вашей расшифровке. Konch — идеальное решение для всех ваших потребностей в транскрипции.
Scribbl
scribbl.co
Измените свои впечатления от встреч с помощью Scribbl — идеального инструмента на базе искусственного интеллекта для повышения производительности и совместной работы. Попрощайтесь с хлопотами по ведению заметок и вступите в новую эру эффективных встреч. Scribbl легко фиксирует, расшифровывает и записывает ваши встречи, гарантируя, что вы никогда не пропустите ни одной детали. Наш продвинутый искусственный интеллект разбивает каждую встречу на понятные темы и действия, оптимизируя процесс рассмотрения. С помощью расширения Scribbl для Chrome отмечайте ключевые моменты в режиме реального времени, создавая плавный мост между живыми обсуждениями и анализом после встречи. Делиться идеями еще никогда не было так просто. Будь то ваша команда или внешние заинтересованные стороны, интуитивно понятные функции обмена Scribbl позволяют вам быстро и эффективно распространять информацию.
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io — это AI-помощник по собраниям для команд разработки продуктов. — Создает повестку дня — Проводит более эффективные встречи — Делает заметки, стенограммы и видео совещаний с помощью ИИ — Шаблоны, предназначенные для совещаний по продукту (стендап, планирование, исследование пользователей и т. д.) — Фиксирует действия и обновляет доску (Jira, Asana и т. д.) — Мгновенное хранилище командных решений (Confluence, Notion, Docs). Автоматизируйте свою напряженную работу и сосредоточьтесь на создании проектов. При поддержке Atlassian, Zoom и Y Combinator.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помощник для виртуальных встреч. Equal Time выходит за рамки транскрипции собраний и автоматизированных действий и помогает продвигать более инклюзивные встречи. Наша технология поможет вам услышать более тихие голоса и получить персональные рекомендации о том, как улучшить свое лидерство. Подробности встречи можно просмотреть позже с помощью ее стенограммы, доступной для поиска и обмена. Получите представление о стоимости вашей встречи с оценкой понесенных затрат. Используйте ледоколы, таймеры встреч и раунды, чтобы оживить ваши встречи. Начните бесплатно сегодня! www.equaltime.io Компания Equal Time, основанная в 2021 году двумя женщинами, работающими в сфере технологий, быстро выросла и теперь включает в себя команду преданных своему делу и талантливых людей, которые увлечены повышением производительности и инклюзивности в цифровом рабочем пространстве. Наша миссия Equal Time ясна: мы стремимся революционизировать способы взаимодействия и сотрудничества команд на виртуальных встречах, способствуя развитию культуры равенства и эффективности. Обеспечивая четкое общение, тщательное ведение учета и более справедливое участие, Equal Time дает командам возможность преуспевать в современном цифровом рабочем пространстве.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы помогаем вам составить последующие электронные письма и подготовиться к завтрашним звонкам. CSM во всем мире испытывают меньше стресса, используя UpdateAI, и впервые обнаруживают, что они выигрывают войну с административной работой.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — это инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный революционизировать ведение заметок во время встреч. Он фокусируется на мгновенном подведении итогов встреч, позволяя пользователям сосредоточиться на разговорах, а не документировать детали. Инструмент работает путем записи, расшифровки, выделения и обобщения ключевых моментов, обсуждавшихся во время встреч. После встречи Fathom предоставляет резюме, которые готовы в течение короткого периода времени после окончания встречи. Помимо расшифровки и резюме, Fathom также предлагает возможность делиться отрывками из определенных частей встреч, что может быть полезно для предоставления контекста коллегам или заинтересованные стороны. Дополнительно расширяя свою функциональность, Fathom автоматически синхронизирует сводки встреч и задачи с программным обеспечением управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), экономя пользователям значительное время на задачах по вводу данных после встречи. Fathom разработан с учетом совместимости с несколькими платформами и языками видеоконференцсвязи, в настоящее время поддерживает 28 языков, на которых говорят во всем мире, что делает его гибким инструментом для международных команд или предприятий. Этот инструмент также интегрируется с различными популярными инструментами на рабочем месте, позволяя пользователям легко копировать/вставлять сводки и элементы действий в Slack, Google Docs, Gmail или другие программы управления задачами. Отзывы клиентов подчеркивают эффективность инструмента, простоту использования и его способность повышать производительность и общее участие в беседах во время встреч.
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
tl;dv
tldv.io
Регистратор собраний на базе искусственного интеллекта для Zoom и Google Meet — tl;dv. Откройте для себя программное обеспечение для проведения встреч на базе GPT, позволяющее записывать, транскрибировать, выделять и делиться своими онлайн-встречами. Попробуйте tldv бесплатно!
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа автоматизирует повторяющиеся задачи и оптимизирует весь процесс продаж, позволяя торговым представителям сосредоточиться на построении отношений и заключении сделок. Такие функции, как автоматическое планирование, ведение заметок в реальном времени и интеграция с CRM, оптимизируют эффективность и производительность. С помощью Demodesk специалисты по продажам могут создавать увлекательные демонстрации продуктов, выходящие за рамки простого слайд-шоу. Платформа предлагает революционные возможности совместного использования экрана и интерактивные возможности для создания захватывающего и персонализированного опыта для потенциальных клиентов, что приводит к увеличению вовлеченности и повышению коэффициентов конверсии. Такие функции, как слежение или интегрированные сценарии и боевые карты, позволяют проводить обучение в режиме реального времени во время виртуальных звонков. Платформа предлагает комплексные функции аналитики и отчетности, которые дают полезную информацию об эффективности продаж. Вооружившись этими ценными данными, руководители продаж могут принимать решения на основе данных, оптимизировать процессы продаж и определять области для улучшения. Компании любого размера полагаются на нас в вопросах цифровизации продаж, повышения производительности и увеличения доходов. Ключевые результаты наших клиентов: +25 % экономия времени при выполнении ручных задач (Pipedrive) ↑ 2-кратный коэффициент конверсии (Clark) +30 % более высокий доход на одного продавца (Treatwell) ↑ 3-кратное увеличение производительности агентов (Eigensonne) Для получения дополнительной информации посетите demodesk.com .
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на своей работе. От общих собраний до обновлений проекта — Rewatch предоставляет всю необходимую вашей команде информацию прямо под рукой. Оставайтесь на связи, сотрудничайте быстрее и продвигайте работу вперед с Rewatch.
Sembly
sembly.ai
SaaS-решение Sembly, которое позволяет менеджерам и командам записывать, расшифровывать и создавать интеллектуальные сводки совещаний с протоколами совещаний. Работает с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Embly доступен на английском и более чем 42 языках в мобильных веб-приложениях, iOS и Android. Самый умный помощник по проведению встреч с искусственным интеллектом, который помогает легко просматривать и делиться итогами встреч, записями встреч и их расшифровками. Превращает ваши встречи в текст с возможностью поиска, выделяет ключевые моменты обсуждения, создает заметки и сводки.
Laxis
laxis.com
Laxis — это помощник по проведению встреч с искусственным интеллектом, предназначенный для оптимизации общения с клиентами и предназначенный для того, чтобы помочь отделам по работе с доходами собирать ключевые идеи в ходе взаимодействия и лучше работать на различных коммерческих должностях. Инструмент использует систему искусственного интеллекта для записи, расшифровки и точного изложения основных моментов, обсуждавшихся во время встреч с клиентами, гарантируя, что ни одна важная деталь не будет упущена. Этот инструмент полезен для различных специалистов, включая специалистов по продажам, маркетингу, развитию бизнеса, менеджеров проектов, а также дизайнеров продуктов и UX, поскольку он помогает в различных областях, таких как исследование рынка, отслеживание заметок в портфолио, сбор требований и активности клиентов и т. д. Еще один важный инструмент. Особенностью Laxis является ее способность к интеграции с различными платформами, включая системы видеоконференций и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), где она автоматически вводит действия и действия клиентов. Он может автоматически генерировать сводки встреч и последующие электронные письма, а также позволяет пользователям одним щелчком мыши сохранять требования клиентов, действия и сводки встреч в вашей CRM. Пользователи также могут извлекать соответствующую информацию из отдельных встреч или групп встреч. Благодаря включению языковых предпочтений Laxis поддерживает многоязычное взаимодействие, гарантируя точную расшифровку встреч в реальном времени и подробный учет многоязычного взаимодействия. Кроме того, он позволяет пользователям одним щелчком мыши перепрофилировать аудиоконтент, например подкасты, вебинары и встречи.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, созданный для того, чтобы сделать процессы встреч более эффективными и информативными. Этот инструмент обеспечивает автоматическую видеозапись встреч в сочетании с возможностями транскрипции на базе искусственного интеллекта, что упрощает просмотр и понимание содержания встречи в дальнейшем. Помимо этого, MeetGeek включает в себя такие функции, как автоматические сводки, помогающие пользователям эффективно получать основные моменты встреч без необходимости просматривать многочасовой контент. Инструмент также использует искусственный интеллект для извлечения и выделения ключевых тем каждой встречи, предоставляя быстрый способ узнать о прошлых событиях. Функция поиска позволяет пользователям легко получать доступ к прошлым встречам, записям, стенограммам и основным моментам из одного места. MeetGeek также уделяет особое внимание командному сотрудничеству, обеспечивая общие правила относительно содержания встреч. Его функция «аналитики разговоров» обеспечивает аналитику продаж и клиентов на основе искусственного интеллекта, полученную в результате встреч. Кроме того, MeetGeek повышает производительность благодаря возможностям автоматизации, автоматически синхронизируя записи и основные моменты с системами пользователей. Параметры индивидуального брендинга позволяют пользователям сделать так, чтобы опыт встречи соответствовал имиджу их бренда. Полезность MeetGeek распространяется на самые разные роли: от отделов продаж до отдела кадров, а также подходит для различных типов профессиональных звонков, включая звонки клиентам и интервью.
Notta
notta.ai
Notta — это ведущий инструмент для транскрипции с использованием искусственного интеллекта и средство ведения заметок на собраниях, которое помогает быстро транскрибировать и резюмировать любые голосовые разговоры в полезный текст с поддержкой 58 языков. * Важная новость: Airgram присоединилась к Notta! Помимо расшифровки видео/аудиофайлов и живых выступлений, Notta интегрируется с ведущими платформами видеоконференций, включая Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, для автоматического создания заметок о встречах. Оно также позволяет пользователям просматривать, искать, редактировать, экспортировать и делиться расшифровками с членами команды для беспрепятственного сотрудничества. Notta дает вам возможность максимизировать ценность каждого разговора.
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, вырезайте, ищите и делитесь собраниями — никаких дополнений не требуется! Основные функции: - Сводные данные о собраниях на основе искусственного интеллекта, доступные мгновенно после того, как вы повесите трубку. - Действия на основе искусственного интеллекта (предлагаемые в режиме реального времени). - MeetingGPT, вопросы и ответы на основе искусственного интеллекта для собраний. - Резюме встреч в формате Catch Me Up. в вашем браузере - Записывайте и расшифровывайте одним щелчком мыши, даже при использовании бесплатного плана - Совместная работа над повестками дня и заметками о встречах в режиме реального времени (включая действия) - Ищите каждое слово, когда-либо сказанное, во всем содержимом вашего собрания - Интеграция Zapier - Запись встречи моменты и делитесь ими для мгновенного контекста. Сделайте встречи более инклюзивными с помощью отслеживания времени разговора, смайликов, поднятия рук и многого другого. Попробуйте Vowel бесплатно сегодня!
Reclaim
reclaim.ai
Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благодаря интеллектуальному прогнозированию для динамической защиты приоритетов по мере заполнения недели, чтобы у вас всегда было время для целенаправленной работы, оставаясь при этом открытыми для совместной работы. со своей командой. Вы можете указать Reclaim, как именно вы хотите распланировать свои приоритеты, как если бы вы были отличным помощником. А когда планы меняются, оно автоматически меняет ваше расписание за считанные секунды. Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с некоторыми функциями Reclaim ниже: • Задачи: автоматически планируйте свои дела в календаре • Привычки: блокируйте гибкое время для повторяющихся действий • Умные 1:1: находите лучшее время для встреч один на один • Планирование Ссылки: бронируйте умнее с помощью гибких ссылок на встречи. • Синхронизация календаря: блокируйте вашу доступность в разных календарях. • Буферное время: автоматическое планирование перерывов и времени в пути. • Цветовое кодирование: автоматическая цветовая кодировка событий по категориям. • Дни без совещаний: предотвращайте собрания и автоматически планируйте оперативную работу. • Аналитика команды: отслеживайте время вашей команды по собраниям, задачам, показателям здоровья и т. д. • Интеграция задач: синхронизируйте задачи из Asana, Todoist, Jira, ClickUp, Linear и задачи Google в вашем календаре. • Интеграция Slack: настройте и синхронизируйте свой статус Slack с календарем в режиме реального времени. Более 20 000 компаний полагаются на Reclaim, чтобы получить больше от своих рабочие недели. Зарегистрируйтесь и начните работу бесплатно, чтобы вы и ваша команда могли каждую неделю проводить время там, где это важнее всего.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает деловым людям, журналистам и студентам быть более сосредоточенными, совместными и эффективными на встречах, интервью, лекциях и везде, где происходят важные разговоры.
Krisp
krisp.ai
Krisp — это интеллектуальное приложение, предназначенное для повышения эффективности и ясности онлайн-встреч и звонков. В первую очередь он использует искусственный интеллект для шумоподавления, эффективно устраняя фоновые шумы, голоса и эхо во время онлайн-взаимодействий. Эта функция обеспечивает четкое и качественное общение в различных условиях: от индивидуальных разговоров до командных встреч и колл-центров. Помимо шумоподавления, Krisp также предлагает транскрипцию встреч в реальном времени, что повышает доступность и помогает вести записи. Кроме того, он обладает способностью генерировать краткие заметки и резюме встреч, эффективно выступая в качестве помощника на собраниях с помощью искусственного интеллекта. Еще одна примечательная особенность — функция записи собраний Krisp, которая автоматически записывает виртуальные встречи во всех коммуникационных приложениях. Специально для колл-центров Krisp предоставляет функцию локализации акцента с помощью искусственного интеллекта, которая преобразует акценты агентов в режиме реального времени в соответствии с родным акцентом клиентов для более четкого общения. Он также безопасно расшифровывает разговоры агентов и клиентов в режиме реального времени. Сервисы приложения можно интегрировать в различные продукты с помощью предоставляемого SDK для разработчиков. Будучи многофункциональным инструментом искусственного интеллекта, Krisp обслуживает широкий круг пользователей, включая частных лиц, фрилансеров, гибридные рабочие группы, группы продаж, профессиональные услуги и колл-центры.
Grain
grain.com
Grain — это инструмент записи встреч на базе искусственного интеллекта, который позволяет людям, занимающимся клиентоориентированными функциями, понимать и отстаивать потребности своих клиентов. Grain подключается к платформам для встреч, таким как Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, для автоматизации ведения заметок, учета и сбора информации из каждого разговора с клиентом. В отличие от обычных записей встреч, заметок или инструментов анализа доходов, Grain прост, доступен и доступен для всех ролей. Любой может легко поделиться мнением клиентов от своего имени непосредственно в таких инструментах, как Slack, Notion, HubSpot, Salesforce и других, для создания ориентированных на клиента команд и принятия обоснованных решений.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google Meet, Webex и Microsoft Teams, а также с бизнес-приложениями, такими как Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce и другими. Запись. Мгновенно записывайте собрания на всех основных платформах веб-конференций. Пригласите светлячков или заставьте их автоматически захватывать. Расшифровка: Fireflies может расшифровывать живые встречи или аудиофайлы, которые вы загружаете. Просматривайте стенограммы и одновременно слушайте аудио. Подведение итогов: AI Super Summaries предоставляет вам подробные обзоры встреч, схемы, заметки о встречах, ключевые слова и действия. Быстро отслеживайте и просматривайте всю встречу за 5 минут! Совместная работа: добавляйте комментарии и отмечайте важные моменты во время звонков, чтобы товарищи по команде могли их легко просмотреть. Поиск: просмотр часового разговора менее чем за 5 минут. Фильтруйте по элементам действий, датам, показателям и другим важным темам. Интеграция. Ваши заметки, стенограммы и записи совещаний становятся более ценными, если они автоматически синхронизируются с инструментами и платформами, которые вы уже используете. Записывайте заметки, расшифровки и записи совещаний в своих CRM и приложениях для совместной работы, таких как Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier и многих других. Анализ: Conversation Intelligence генерирует информацию о времени разговора, тематических тенденциях, настроениях и многом другом. Пакет аналитики разговоров позволяет вам определить, что работает, а что нет во время звонков. Аналитика поможет вам научить свой отдел продаж заключать больше сделок. Они помогают вашим рекрутерам быстрее нанимать лучших специалистов, выявляя тенденции на собеседованиях с кандидатами. Вся ваша организация может создавать более качественные продукты, прислушиваясь к голосу вашего клиента. Узнайте, какие сообщения работают, а какие нет, в ходе взаимодействия с клиентами и командой.
Fellow
fellow.app
Fellow — единственное универсальное программное обеспечение для транскрипции и управления собраниями с использованием искусственного интеллекта для удаленных и гибридных команд. Проводите меньше встреч и бесед один на один, но они будут более эффективными благодаря искусственному интеллекту, функциям управления поведением и плавной интеграции. Fellow легко вписывается в существующую повседневную работу вашей команды благодаря интеграции, расширениям для браузера и настольному приложению, поэтому все, что вам нужно до, во время и после встречи, находится там, где вам это нужно, и тогда, когда вам это нужно. Дальновидные компании, такие как Shopify, Aledade, Vidyard и GoCardless, доверяют Fellow экономить время и деньги своих команд, радикально меняя способы встреч.