Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом - Самые популярные приложения - Панама
Помощники по проведению встреч с искусственным интеллектом повышают эффективность и продуктивность встреч, автоматизируя различные задачи, связанные с встречами. Используя технологии искусственного интеллекта (ИИ) и обработки естественного языка (NLP), эти инструменты решают такие задачи, как расшифровка встреч, отслеживание разговоров и выступающих, определение действий и создание резюме встреч. Кроме того, некоторые ассистенты совещаний с искусственным интеллектом выполняют анализ настроений, оценивая эмоциональное состояние участников на основе моделей речи, чтобы получить представление об эмоциональном тоне встречи. Эти инструменты могут использоваться любым сотрудником организации для оптимизации задач встреч и эффективного обмена знаниями и ключевыми выводами с теми, кто не может присутствовать на них. В отличие от традиционного программного обеспечения для управления собраниями, помощники по собраниям с искусственным интеллектом предназначены для активного участия в собраниях. Они предлагают поддержку в режиме реального времени посредством транскрипции, отслеживания разговоров и автоматизации задач, связанных с собраниями. Напротив, инструменты управления собраниями в основном используются для планирования, организации и управления собраниями, уделяя особое внимание составлению расписания, созданию повестки дня и документации после собрания. Хотя некоторые продукты могут включать в себя элементы обоих типов решений, ИИ-помощники на собраниях отличаются своим активным участием и возможностями работы в режиме реального времени.
Отправить новое приложение
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — это голосовой помощник с искусственным интеллектом, который помогает расшифровывать, обобщать, делать заметки и выполнять действия во время встреч. Наш помощник по искусственному интеллекту Фред интегрируется со всеми ведущими платформами веб-конференций в мире, такими как Zoom, Google M...
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Reclaim
reclaim.ai
Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...
Notta
notta.ai
Notta — это ведущий инструмент для транскрипции с использованием искусственного интеллекта и средство ведения заметок на собраниях, которое помогает быстро транскрибировать и резюмировать любые голосовые разговоры в полезный текст с поддержкой 58 языков. * Важная новость: Airgram присоединилась к No...
Krisp
krisp.ai
Krisp — это интеллектуальное приложение, предназначенное для повышения эффективности и ясности онлайн-встреч и звонков. В первую очередь он использует искусственный интеллект для шумоподавления, эффективно устраняя фоновые шумы, голоса и эхо во время онлайн-взаимодействий. Эта функция обеспечивает ...
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
tl;dv
tldv.io
Регистратор собраний на базе искусственного интеллекта для Zoom и Google Meet — tl;dv. Откройте для себя программное обеспечение для проведения встреч на базе GPT, позволяющее записывать, транскрибировать, выделять и делиться своими онлайн-встречами. Попробуйте tldv бесплатно!
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — это инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный революционизировать ведение заметок во время встреч. Он фокусируется на мгновенном подведении итогов встреч, позволяя пользователям сосредоточиться на разговорах, а не документировать детали. Инструмент работает пу...
Sembly
sembly.ai
SaaS-решение Sembly, которое позволяет менеджерам и командам записывать, расшифровывать и создавать интеллектуальные сводки совещаний с протоколами совещаний. Работает с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Embly доступен на английском и более чем 42 языках в мобильных веб-приложениях, iOS и Android...
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, созданный для того, чтобы сделать процессы встреч более эффективными и информативными. Этот инструмент обеспечивает автоматическую видеозапись встреч в сочетании с возможностями транскрипции на базе искусственного интеллекта, что упрощает просмотр и п...
Grain
grain.com
Grain — это инструмент записи встреч на базе искусственного интеллекта, который позволяет людям, занимающимся клиентоориентированными функциями, понимать и отстаивать потребности своих клиентов. Grain подключается к платформам для встреч, таким как Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, для автомати...
X Image Generator
ximagegenerator.com
X Image Generator — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать изображения из текстовых подсказок, используя модель Grok AI из Twitter xAI. Пользователи вводят текстовые подсказки с описанием желаемого изображения, а модель Grok AI генерирует соответ...
Fellow
fellow.app
Fellow — единственное универсальное программное обеспечение для транскрипции и управления собраниями с использованием искусственного интеллекта для удаленных и гибридных команд. Проводите меньше встреч и бесед один на один, но они будут более эффективными благодаря искусственному интеллекту, функция...
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, ...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы помогаем вам составить последующие э...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...
Laxis
laxis.com
Laxis — это помощник по проведению встреч с искусственным интеллектом, предназначенный для оптимизации общения с клиентами и предназначенный для того, чтобы помочь отделам по работе с доходами собирать ключевые идеи в ходе взаимодействия и лучше работать на различных коммерческих должностях. Инстру...
Avoma
avoma.com
Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разгово...
Scribbl
scribbl.co
Измените свои впечатления от встреч с помощью Scribbl — идеального инструмента на базе искусственного интеллекта для повышения производительности и совместной работы. Попрощайтесь с хлопотами по ведению заметок и вступите в новую эру эффективных встреч. Scribbl легко фиксирует, расшифровывает и запи...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io — это AI-помощник по собраниям для команд разработки продуктов. — Создает повестку дня — Проводит более эффективные встречи — Делает заметки, стенограммы и видео совещаний с помощью ИИ — Шаблоны, предназначенные для совещаний по продукту (стендап, планирование, исследование пользователей ...
Konch.ai
konch.ai
Konch — это инструмент, который использует передовые модели искусственного интеллекта для точного преобразования аудио- или видеофайлов в текст. Мы предлагаем транскрипцию искусственного интеллекта на 50 языках, редактирование с временным кодированием, транскрипцию видео YouTube и генеративный искус...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'lock — это организатор встреч для гибких команд, предлагающий эффективность, сотрудничество и скорость с помощью ретроспектив с помощью искусственного интеллекта, ежедневных стендапов и сеансов планирования покерной оценки. Он работает как для удаленных, так и для гибридных команд через асинх...
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow обеспечивает оптимизацию встреч с клиентами для совместных команд. Созданный специально для команд со стратегическими совместными движениями по доходам, представители лучше подготовлены, более вовлечены и быстрее принимают последующие меры с помощью Meetingflow.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
Сократите время получения дохода с помощью помощника по продукту №1, стоящего за 20 000 успешных команд. Превращает неиспользованные данные, например записи разговоров, в самые ценные результаты.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помощник для виртуальных встреч. Equal Time выходит за рамки транскрипции собраний и автоматизированных действий и помогает продвигать более инклюзивные встречи. Наша технология поможет вам услышать более тихие голоса и получить персональные рекомендации о том, как улучшить свое лиде...