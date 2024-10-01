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Программное обеспечение для проверки возраста - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва
Программное обеспечение для проверки возраста используется для подтверждения возраста человека, как правило, в двух сценариях: онлайн для транзакций электронной коммерции или лично в киоске точки продаж (POS) розничного магазина. Эти решения необходимы для проверки возраста клиентов, приобретающих товары или услуги с ограничением по возрасту, включая энергетические напитки, алкоголь, табачные изделия, продукты из каннабиса, оружие, контент для взрослых, продукцию для азартных игр и другие регулируемые товары.
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GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional — ведущий мировой поставщик юридической, нормативной и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и результаты, а также продвигать верховенство закона во всем мире. LexisNexis помогает юрис...
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзив...
Yoti
yoti.com
Проверка возраста Yoti использует комбинацию технологии искусственного интеллекта, защиты от спуфинга и проверки подлинности документов, поэтому вы можете быть уверены в возрасте своих клиентов.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — это универсальная платформа для автоматизации и упрощения проверки личности (IDV), борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC). Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предприятиям автоматизировать процессы цифровой регистрации клиент...
Persona
withpersona.com
Надежная инфраструктура идентификации Persona помогает предприятиям автоматизировать любой вариант использования, связанный с идентификацией, — от безопасного сбора и проверки информации о пользователях до принятия решений и проведения проверок вручную. Управляйте полностью совместимыми программами ...
Ondato
ondato.com
Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач по обеспечению соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга ...
Luxand.cloud
luxand.cloud
Расширенный API поиска и распознавания лиц. Luxand.Cloud находится в авангарде технологий распознавания лиц, создавая будущее, в котором безопасность органично переплетается с инновациями. Благодаря точности и сложности наши передовые решения меняют представление о проверке личности. Повысьте свою ц...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдат...
Veriff
veriff.com
Veriff предлагает высокоавтоматизированное программное обеспечение для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Их платформа предназначена для борьбы с мошенничеством, обеспечения соблюдения требований и защиты клиентов. С помощью Veriff компании могут создавать надежные цифровые сообще...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. предоставляет решения для проверки цифровой личности по требованию для целей KYC, борьбы с мошенничеством и проверки возраста. Ее высокоточные, быстрые и безопасные решения доступны через IDN-Direct, решение на основе API, которое интегрируется в системы и процессы клиентов, а так...
Token of Trust
tokenoftrust.com
Отчеты о репутации потребителей Token of Trust® — это самый простой способ для потребителей подтвердить свою личность предприятиям и другим лицам. Предприятия могут использовать платформу идентификации Token of Trust для проверки потребителей во время регистрации учетной записи, при оформлении заказ...
Socure
socure.com
Запатентованная платформа машинного обучения Socure обеспечивает повышенный стандарт обеспечения полного соответствия требованиям CIP/KYC, обнаружения мошенничества, проверки документов, удостоверяющих личность, и подтверждения владения банковским счетом с помощью специально созданного комплексного ...