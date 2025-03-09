Программное обеспечение для партнерского маркетинга - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программы партнерского маркетинга предлагают высокоэффективный подход к увеличению продаж и продвижению продуктов и услуг. Это дает партнерам возможность получать значительный доход, особенно если у них значительная сеть или аудитория. Создатели контента, такие как блоггеры, влиятельные лица и интернет-деятели, часто используют партнерский маркетинг в качестве одной из своих стратегий монетизации. С точки зрения рекламодателя, программы партнерского маркетинга служат дополнительным каналом для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. Сотрудничая с филиалами, рекламодатели могут задействовать свою существующую аудиторию и использовать ее влияние для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. В целом, программы партнерского маркетинга создают взаимовыгодные отношения, в которых могут процветать как партнеры, так и рекламодатели. Филиалы имеют потенциал для получения существенного дохода, в то время как рекламодатели могут расширить свой охват и достичь своих маркетинговых целей благодаря этому совместному подходу.
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RevGlue
revglue.com
SaaS-инструменты монетизации партнерского маркетинга для британских филиалов и влиятельных лиц в социальных сетях. Создавайте новые кэшбэки, купоны, сайты сравнения мобильных или широкополосных сетей за считанные минуты с помощью партнерских инструментов и наборов данных RevGlue. Монетизируйте существующие веб-сайты, публикации в блогах, подписчиков в социальных сетях или мобильные приложения с помощью бесплатных инструментов для издателей RevGlue. Свяжитесь с нами для разработки индивидуального партнерского проекта по всему миру.
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексный набор инструментов реестра помогает компаниям: (1) привлекать, вовлекать и вознаграждать сообщество (2) повышать узнаваемость бренда (3) использовать пользовательский контент (4) увеличивать доходы от устной рекламы
Circlewise
circlewise.io
Центр партнерства Circlewise — это полный набор инструментов для создания и управления вашими собственными партнерскими программами во всех странах, устройствах и вертикалях, включая электронную коммерцию, финансовые технологии, путешествия и услуги. Наш флагманский продукт дает нашим рекламодателям следующие возможности: • Настроить полностью фирменный и настраиваемый интерфейс, аналитику, управление предложениями и страницы регистрации партнеров. • Отслеживайте, контролируйте и оптимизируйте эффективность партнеров в их собственных партнерских программах. • Воспользуйтесь преимуществами торговой площадки Circlewise и обширными услугами по подбору и управлению партнерами, включая исследование и проверку партнеров, монетизацию и оплату. • Дополнительные услуги медиабаинга, контент-маркетинга и программных кампаний. Чтобы узнать больше, посетите www.circlewise.io.
Referrizer
referrizer.com
Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это партнерская площадка, помогающая брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество кампаний, находите экспертов в области СМИ, атрибутируйте и отслеживайте эффективность, а также оптимизируйте, платя только за продажи.
Performcb
performcb.com
Perform[cb] позволяет брендам привлекать новых клиентов через дополнительные цифровые каналы по модели оплаты за результат. Наша запатентованная технология и тщательно курируемый партнерский рынок позволяют согласовать цену «затраты за единицу» с пожизненной ценностью клиента. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, стремящимся привлечь трафик, или брендом из списка Fortune 500, нуждающимся в комплексной стратегии результативного маркетинга, Perform[cb] является признанным лидером в области онлайн-перформанс-маркетинга и занимает рыночную площадку №1 в мире. Мы специализируемся на стратегии результативного маркетинга для конкретных отраслей, чтобы вы могли привлечь нужных клиентов и платить только за тех клиентов, которых приобрели.
HOQU
hoqu.com
HOQU — это платформа SaaS Performance Marketing для создания сетей, а также управления, отслеживания и оптимизации рекламных кампаний в Интернете. Пользователи HOQU получают полный доступ ко всем основным функциям в соответствии с тарифным планом. Ценовая политика основана на конверсиях, а не кликах — это позволяет бизнесу экономить до 90% своих затрат.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack - платформа для аналитики и автоматизации, позволяющая отслеживать конверсии в реальном времени и оптимизировать рекламные кампании.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими клиентами, филиалами, влиятельными лицами и партнерами. Потребительские бренды и компании B2B по всему миру быстро внедряют, масштабируют и оптимизируют свои программы реферального маркетинга, партнерские и партнерские программы, а также кампании влияния с помощью новаторского программного обеспечения Ambassador.
Refersion
refersion.com
Refersion, ведущая платформа партнерского маркетинга, работает с тысячами брендов электронной коммерции, такими как Barstool Sports, Magic Spoon, Blenders Eyewear и Pura Vida браслеты, чтобы охватить новую аудиторию, повысить конверсию и увеличить доход. Refersion управляет, отслеживает и помогает развивать программы послов, влиятельных лиц и партнерских маркетинговых программ с помощью собственного отслеживания, неограниченных предложений и пользовательских структур комиссионных, прямых партнерских платежей и налогов. Refersion создает партнерские отношения с брендами, которые способствуют росту электронной коммерции, благодаря нашей ведущей в отрасли технологии атрибуции и интеллектуальному анализу данных. Мы интегрируемся со всеми основными торговыми платформами, такими как Shopify, Salesforce Commerce Cloud, Magento, WooCommerce и BigCommerce, а также с вашим полным маркетинговым стеком электронной коммерции. Начните использовать нашу 14-дневную бесплатную пробную версию прямо сейчас!
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack — это комплексное решение для партнерского маркетинга, предназначенное для оптимизации работы партнерских издателей. С помощью wecantrack партнерские издатели могут легко консолидировать данные о продажах и конверсиях из более чем 350 партнерских сетей в единую, удобную для пользователя платформу. Эта централизованная платформа упрощает процесс мониторинга и анализа эффективности партнерской сети. Кроме того, wecantrack предлагает бесшовную интеграцию с различными маркетинговыми инструментами, включая Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Taboola, Outbrain и другие. Эта интеграция позволяет пользователям связывать свои данные партнерского маркетинга с этими популярными маркетинговыми платформами, обеспечивая целостное представление об их онлайн-кампаниях. Набор функций wecantrack надежен и включает в себя такие важные функции, как сбор данных и составление отчетов, пользовательские отчеты и отчеты по электронной почте, расширенные отчеты API и поддержка веб-перехватчиков. Кроме того, платформа предлагает интеграцию с инструментами анализа данных, такими как Looker (Data) Studio и BigQuery, что позволяет пользователям глубже изучать свои данные для получения действенной информации. Таким образом, wecantrack предоставляет партнерским издателям мощное решение для эффективного управления данными их партнерской сети. Консолидируя данные из различных партнерских сетей и интегрируя их с известными маркетинговыми инструментами, мы можем отслеживать процесс партнерского маркетинга, позволяя издателям принимать обоснованные решения и эффективно оптимизировать свои кампании.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
MGID
mgid.com
Наше видение состоит в том, чтобы развивать новый этап цифровых медиа, позволяя потребителям одинаково позитивно взаимодействовать с контентом и спонсируемой рекламой.
Social Snowball
socialsnowball.io
Простые партнерские программы для ваших клиентов и авторов Стимулируйте, автоматизируйте и анализируйте сарафанное радио среди ваших клиентов, авторов и сообщества.
Affiliatics
affiliatics.com
Affiliatics - это программа для управления партнерским маркетингом, отслеживания рефералов и оптимизации комиссий для онлайн и офлайн бизнесов.
Buzzbassador
buzzbassador.com
Развивайте свой бизнес на автопилоте вместе с авторами Buzzbassador помогает вам объединиться и привлечь влиятельных лиц и авторов для создания аутентичного сарафанного маркетинга с на 82 % более высокой конверсией.
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect — это ведущая универсальная платформа партнерского маркетинга, сеть и агентство, специально созданное для финтех-компаний и банков. С Fintel финансовые бренды имеют все необходимое для масштабирования привлечения клиентов посредством партнерского маркетинга и маркетинга влияния, включая специализированную партнерскую платформу (+ механизм обеспечения соответствия), курируемую сеть из тысяч филиалов и влиятельных лиц, ориентированных на финансы, а также команду экспертов для управления и масштабировать канал. В настоящее время мы поддерживаем партнерские программы более чем 90 финтех-компаний, банков и кредитных союзов по всей Северной Америке, включая Ramp, BMO и Live Oak Bank, и это лишь некоторые из них. Чтобы узнать, как Fintel Connect может обеспечить масштабируемый рост вашего бренда, посетите сайт www.fintelconnect.com.
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает известный простой в использовании интерфейс с набором мощных инструментов, охватывающих разработку и проверку идей, а также предоставление масштабируемых межканальных взаимодействий «один к одному». Порадуйте потребителей исключительным опытом, чтобы повысить вовлеченность, конверсию и, в конечном итоге, пожизненную ценность клиента. Monetate влияет на миллиарды долларов годового дохода таких ведущих брендов, как Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group и сотен других лидеров рынка.
LinkMink
linkmink.com
Увеличьте свой доход от SaaS Никаких серверов или кода не требуется. Компании, использующие платежные ссылки Stripe, могут начать отслеживать рефералов за 5 минут благодаря нашей интеграции копирования и вставки!
Metricks
metricks.io
Начните развивать свой бренд сегодня. Решение, необходимое для роста и масштабирования вашего партнерского маркетинга.
LinkTrust
linktrust.com
Устойчивая опора в постоянно меняющемся мире перформанс-маркетинга. LinkTrust со штаб-квартирой в самом сердце Силикон-Слоупс, штат Юта, имеет более чем двадцатилетний опыт работы в отрасли в качестве платформы, которую выбирают тысячи компаний, филиалов, сетей и агентств, использующих маркетинг, основанный на результатах, для стимулирования роста и положительной рентабельности инвестиций.
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle — это мощное программное обеспечение для партнерского маркетинга для рекламодателей, агентств и сетей. Это позволяет вашей команде создавать, отслеживать, управлять, анализировать и оптимизировать ваши партнерские программы. Платформа предназначена для эффективного управления всеми вашими партнерами, включая партнеров, влиятельных лиц, мобильные приложения, клиентов и покупателей медиа. Точный таргетинг на аудиторию, а также автоматическое выставление счетов и платежей партнерам означают, что управление вашими партнерами становится простым и разумным. Кроме того, вы можете улучшить свои программы с первого дня, подключившись к десяткам тысяч предварительно интегрированных партнеров Marketplace.
2Performant
2performant.com
Мы — быстроразвивающаяся технологическая компания, которая разрабатывает и управляет партнерской сетью 2Performant.com. Наша платформа уже 13 лет помогает интернет-магазинам удаленно сотрудничать с тысячами талантов цифрового маркетинга на демократичной и прозрачной основе. Мы верим в маркетинговую демократию и результативный маркетинг. Это означает, что онлайн-маркетинг может стать доступным для любого, обладающего необходимыми навыками, и что усилия всегда будут соответствующим образом вознаграждены. Мы поддерживаем новый класс независимых высококвалифицированных профессионалов и непредубежденных предпринимателей. Эти две категории могут работать вместе и произвести революцию в сегодняшней онлайн-бизнес-среде.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media — это глобальная партнерская сеть, позволяющая рекламодателям и издателям любого размера развивать свой бизнес в Интернете. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров, и, кроме того, мы предлагаем глобальное сообщество людей, технологий и бизнес-аналитики. Независимо от того, какой тип партнера, уровень обслуживания или инструменты нужны вашему бизнесу, ваш бизнес получит все решения для обеспечения устойчивого роста.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 — это быстрорастущая сеть, ориентированная на надежность, эффективность и пожизненную ценность. Мы успешно подключаем рекламодателей и партнёров со всего мира.
FMTC Affiliates
fmtc.co
Упростите свой бизнес. Присоединяйтесь к тысячам партнерских программ через единый поток продуктов API, который объединяет ваши монетизированные ссылки.
Get4views
get4views.com
Get4views — легальный сервис продвижения YouTube-каналов и видео. Это помогает блоггерам набирать просмотры и подписчиков, а компаниям помогает увеличивать продажи и привлекать посетителей сайта.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — это программное обеспечение премиум-класса для отслеживания акул партнерской индустрии. Это стабильный и заслуживающий доверия продукт с первоклассной поддержкой, интуитивно понятным интерфейсом и полным набором функций, позволяющих оптимизировать рекламные кампании.
C3PA
c3pa.net
C3PA — высокотехнологичная сеть партнерских программ Pay-Per-Action. Мы быстро растем, предоставляя нашим партнерам эксклюзивные предложения с индивидуальными условиями. Вертикали, на которых мы специализируемся: знакомства, тотализаторы и азартные игры. Вы можете получать еженедельные выплаты по категориям «Знакомства» и «Азартные игры», нетто-15 по всем остальным категориям. У нас есть несколько инструментов, которые помогут сделать вашу работу более прибыльной: Smartlink, API, ссылка для отслеживания. Мы ценим качественный трафик и поощряем его объемы за счет значительного увеличения ставок выплат. Вы можете быть уверены, что с вами будут работать компетентные менеджеры, которые искренне заботятся об успехе ваших кампаний.
Foxoffers
foxoffers.com
С Foxoffers вы получаете ежедневные выплаты в криптовалюте и фиатных валютах, индивидуальные целевые страницы и собственную команду по закупкам средств массовой информации, которая будет сопровождать вас на всем пути. Скажите «да» своему эффективному маркетингу с помощью Foxoffers!
RefMonkey
refmonkey.com
Развивайте свой бизнес с помощью маркетинга из уст в уста! Настройте реферальные, партнерские, млм-программы, программы лояльности для любого веб-сайта или мобильного приложения через нашу интеграцию (Zapier, Shopify и многие другие) или API.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — это комплексная платформа управления корпоративными создателями для маркетинговых команд, стремящихся собрать под одной крышей послов, влиятельных лиц и партнеров. Бренды, ориентированные на потребителя, такие как Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff и Live Nation, используют SocialLadder для продвижения через своих клиентов и превращают их в драйверы роста, активируя свое сообщество для создания контента и увеличения конверсии. Технология SocialLadder позволяет вам оптимизировать общение, назначать цифровые и реальные задачи, отслеживать взаимодействие и вознаграждать успешных представителей за помощь в продвижении вашего бренда. Ваши представители настроены на успех, позволяя вам сосредоточиться на общей стратегии роста, а не тратить время на повседневное управление. SocialLadder имеет инструменты, необходимые вашему бренду: ОТКРЫТЬ: использовать машинное обучение для поиска в вашей CRM клиентов, которые идеально подходят для того, чтобы стать послами. ОТСЛЕЖИВАТЬ: нацеливать и назначать задачи послам (цифровое, физическое и отслеживание конверсий). ИЗМЕРЕНИЕ: рентабельность инвестиций и единица измерения. экономика деятельности представителей. ИНТЕГРАЦИЯ: корпоративный API для сложных развертываний. УПРОЩЕНИЕ: назначение задач, общение и адаптация представителей. ВОВЛЕЧЕНИЕ: 100 % мобильность для представителей, позволяющая поддерживать вовлеченность и подотчетность вашего сообщества. НАГРАЖДЕНИЕ: управление запасами и платежами, встроенное в платформу. МАСШТАБИРОВАНИЕ: автоматическое обучение на успешных примерах. Послы помогут узнать больше. Посетите SocialLadder, чтобы получить живую демо-версию.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Наша миссия в Rakuten Advertising — сделать Интернет лучше. Место, которое приносит актуальность, ценность и удовольствие всем участникам – рекламодателям, издателям и потребителям. Как нам это сделать? Никогда не замедляясь. Постоянно внедряя инновации. Объединив средства массовой информации, принадлежащие и управляемые Rakuten, с нашим новаторским искусственным интеллектом и богатым пониманием потребителей. Подключая мировые бренды к нашей ведущей в отрасли сети издателей. Используя революционную стратегию, основанную на десятилетиях обучения, чтобы изменить отрасль в том виде, в котором мы ее знаем.
Attribution
attributionapp.com
Attribution — это инструмент для многофункциональной атрибуции, позволяющий отслеживать расходы, конверсии и эффективность рекламы на разных платформах.
Awin
awin.com
Awin — платформа для партнерского маркетинга, соединяющая бизнес с более чем 225 000 мировых партнеров и позволяющая оптимизировать маркетинговые кампании.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управления программами послов бренда, оптимизирующая сотрудничество с влиятельными лицами и анализ эффективности маркетинга.
ClickBank
clickbank.com
ClickBank — платформа для аффилированного маркетинга, связывающая продавцов и партнеров для продвижения цифровых продуктов.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter - платформа для отслеживания партнерских программ и реферального маркетинга с интеграцией к платежным системам.
GrowSurf
growsurf.com
GrowSurf – это программа для управления реферальными программами, помогающая стартапам привлекать клиентов и увеличивать рост бизнеса.
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компаниям — брендам, издателям и агентствам — строить подлинные, прочные и полезные отношения как с издателями, так и с потребителями. Обеспечивая прозрачность всего пути потребителя, они могут с легкостью и прозрачностью агрегировать, организовывать и оптимизировать общую ценность всего комплекса партнерских отношений, стимулируя рост и создавая новую ценность для потребителей. Чтобы узнать больше о том, как технологическая платформа и рынок партнерских отношений Impact.com способствуют росту доходов таких глобальных корпоративных брендов, как Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's и 1-800-Flowers, посетите сайт www.impact. ком.
LeadDyno
leaddyno.com
LeadDyno помогает управлять партнерскими и реферальными программами, интегрируется с Shopify и Stripe, предоставляет инструменты для отслеживания и анализа.
Marketcall
marketcall.com
Партнерская сеть с оплатой за звонок Marketcall — лучший выбор на рынке. Более двухсот предложений Pay Per Call
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack - платформа для управления партнерствами, поддерживающая маркетинг, реферальные и реселлерские программы с инструментами для обучения и выплат.
Simplero
simplero.com
Simplero - это платформа для онлайн-тренеров, позволяющая создавать курсы, управлять продажами, маркетингом и взаимодействовать с клиентами.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate — это облачная платформа для управления партнерским и реферальным маркетингом с интеграцией с Shopify, WooCommerce и другими сервисами.
BeMob
bemob.com
BeMob - облачная платформа для отслеживания и оптимизации рекламных кампаний с подробной аналитикой и поддержкой нескольких пользователей.
Offer18
offer18.com
Offer18 - платформа для партнерского маркетинга, предлагающая инструменты для отслеживания кампаний, оптимизации рекламы и управления эффективностью. Программа предоставляет индивидуализированные функции.
Voluum
voluum.com
Voluum - платформа для отслеживания и оптимизации рекламных кампаний с возможностями аналитики и A/B-тестирования.
Admitad
admitad.com
Admitad - платформа для партнерского маркетинга, соединяющая рекламодателей с издателями и инфлюенсерами для роста их бизнеса.
Tolt
tolt.io
Tolt предлагает SaaS-стартапам программное обеспечение для партнерского маркетинга, помогая им создавать и запускать собственную партнерскую программу. В отличие от других решений, Tolt имеет бесплатный план и работает как с Stripe, так и с Paddle прямо из коробки. Все, что поможет вашему SaaS расти с помощью партнерского маркетинга, включая автоматические выплаты, партнерский портал с белой маркировкой для партнеров, страницу активов, комиссию 0% и многое другое!
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia - это приложение для партнерского маркетинга, соединяющее пользователей с глобальными брендами и предоставляющее инструменты для управления и анализа кампаний.
Evolup
evolup.com
Evolup - платформа для создания партнерских магазинов с использованием ИИ, позволяющая легко управлять продуктами, контентом и SEO без необходимости в технических навыках.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful позволяет компаниям SaaS создавать и управлять партнерскими программами с интеграцией Stripe и Paddle, отслеживая рекомендации и комиссии.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI - инструмент для оптимизации маркетинга, предлагающий стратегические рекомендации и библиотеку тактик для пользователей и компаний.
Trackdesk
trackdesk.com
Бесплатное программное обеспечение для отслеживания партнеров Увеличьте поток своих партнерских доходов с начальными инвестициями в размере 0 долларов США.
CJ
cj.com
CJ Affiliate — крупнейшая в мире партнерская сеть. Обладая более чем 20-летним опытом, CJ Affiliate является самым надежным и признанным именем в партнерском маркетинге, имеющим репутацию последовательного обеспечения разумного роста для наших клиентов. Являясь частью Publicis Groupe и сотрудничая с Publicis Media, CJ использует беспрецедентные данные для реализации по-настоящему ориентированного на клиента подхода к партнерскому маркетингу. CJ ежемесячно охватывает более 1 миллиарда цифровых потребителей в более чем 240 странах и территориях по всему миру. CJ работает с наибольшей концентрацией 1000 крупнейших ритейлеров IR, а продажи клиентов CJ в Интернете в 2 раза превышают продажи следующего ближайшего партнерского поставщика. CJ обеспечивает стабильный рост и прибыльность клиентов благодаря качественному партнерству с премиальной, курируемой и прозрачной сетью партнеров CJ. CJ предоставляет передовые инструменты и технологии, позволяющие легко создавать гибкие модели компенсации и контролировать эффективность программ; обширные данные о потребителях, каналах и категориях, которые раскрывают скрытую ценность и обеспечивают разумный рост и конкурентное преимущество; и опытные, увлеченные люди, которые привносят опыт, качественные идеи, стратегию и лучшие практики всем клиентам во всем, что они делают.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote — приложение для управления партнерскими программами на Shopify, позволяющее создавать, отслеживать и оптимизировать маркетинговые кампании.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro — программное обеспечение для управления партнерскими программами и оптимизации работы аффилированных лиц.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart — это платформа для управления подписками и партнерскими программами, оптимизирующая процесс продаж для онлайн-бизнеса.
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