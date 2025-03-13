Программное обеспечение рекламной сети - Самые популярные приложения

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Рекламные сети связывают рекламодателей с издателями веб-сайтов и приложений, консолидируя рекламные ресурсы с этих платформ и согласовывая их со спросом рекламодателей, чтобы упростить процесс покупки цифровой рекламы. Это предлагает рекламодателям единый источник потенциальных мест размещения рекламы, а издателям — возможность монетизации своих веб-сайтов. Рекламодателям рекламные сети отображают доступный инвентарь для покупки. Издатели упаковывают инвентарь, чтобы максимизировать его привлекательность и прибыльность для рекламодателей. Выступая в качестве посредников, рекламные сети соединяют управление кампаниями рекламодателя с программным обеспечением издателя для управления рекламой, обеспечивая интеграцию обеих систем с рекламной сетью.
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Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv - платформа для управления и развития информационных бюллетеней, предлагающая инструменты для создания контента, аналитики и монетизации.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty – сеть CPA для связи рекламодателей с филиалами, предлагает инструменты для управления и анализа партнерских маркетинговых кампаний.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking — платформа для управления персонализированной рекламой, обеспечивающая кросс-канальное размещение и аналитику для эффективных маркетинговых стратегий.
EX.CO
ex.co
EX.CO — платформа для создания контента, позволяющая улучшить взаимодействие с аудиторией на сайте без необходимости в разработчиках и дизайнерах.
PubScale
pubscale.com
PubScale — панель управления для мобильных издателей, позволяющая масштабировать приложения и игры, привлекать пользователей и увеличивать доход от рекламы.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
Performcb
performcb.com
PerformCB - платформа для партнерского маркетинга, соединяющая издателей и рекламодателей, предлагающая различные модели оплаты за действия пользователей.
Adapex
adapex.io
Adapex - платформа для монетизации рекламных запасов издателей, предлагающая инструменты для управления доходами и отчетности.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD — это рекламная сеть, специализирующаяся на азиатском трафике, предлагающая широкий ассортимент форматов рекламы и гибкое таргетирование.
AdPushup
adpushup.com
AdPushup — платформа оптимизации рекламных доходов, помогающая издателям увеличивать доход от рекламы с помощью технологий и аналитики.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla - рекламная платформа для самослуживания, предлагающая качественный трафик и инструменты для управления кампаниями в интернете.
Publift
publift.com
Publift — платформа для оптимизации доходов от рекламы на веб-сайтах, предлагающая индивидуальные рекламные стратегии и инструменты аналитики.
Viztrade
viztrade.com
Viztrade — платформа для упрощения цифровой рекламы, позволяющая владельцам медиа легко продавать рекламные места и управлять кампаниями.
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