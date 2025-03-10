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Рекламные сети связывают рекламодателей с издателями веб-сайтов и приложений, консолидируя рекламные ресурсы с этих платформ и согласовывая их со спросом рекламодателей, чтобы упростить процесс покупки цифровой рекламы. Это предлагает рекламодателям единый источник потенциальных мест размещения рекламы, а издателям — возможность монетизации своих веб-сайтов. Рекламодателям рекламные сети отображают доступный инвентарь для покупки. Издатели упаковывают инвентарь, чтобы максимизировать его привлекательность и прибыльность для рекламодателей. Выступая в качестве посредников, рекламные сети соединяют управление кампаниями рекламодателя с программным обеспечением издателя для управления рекламой, обеспечивая интеграцию обеих систем с рекламной сетью.
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Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv - платформа для управления и развития информационных бюллетеней, предлагающая инструменты для создания контента, аналитики и монетизации.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty – сеть CPA для связи рекламодателей с филиалами, предлагает инструменты для управления и анализа партнерских маркетинговых кампаний.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking — платформа для управления персонализированной рекламой, обеспечивающая кросс-канальное размещение и аналитику для эффективных маркетинговых стратегий.
EX.CO
ex.co
EX.CO — платформа для создания контента, позволяющая улучшить взаимодействие с аудиторией на сайте без необходимости в разработчиках и дизайнерах.
PubScale
pubscale.com
PubScale — панель управления для мобильных издателей, позволяющая масштабировать приложения и игры, привлекать пользователей и увеличивать доход от рекламы.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
Performcb
performcb.com
PerformCB - платформа для партнерского маркетинга, соединяющая издателей и рекламодателей, предлагающая различные модели оплаты за действия пользователей.
Adapex
adapex.io
Adapex - платформа для монетизации рекламных запасов издателей, предлагающая инструменты для управления доходами и отчетности.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD — это рекламная сеть, специализирующаяся на азиатском трафике, предлагающая широкий ассортимент форматов рекламы и гибкое таргетирование.
AdPushup
adpushup.com
AdPushup — платформа оптимизации рекламных доходов, помогающая издателям увеличивать доход от рекламы с помощью технологий и аналитики.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla — это высокотехнологичная рекламная сетевая платформа самообслуживания, которая обеспечивает качественный трафик с помощью систем защиты от мошенничества и спама. Сеть предоставляет услуги рекламодателям и издателям. Создание рекламной кампании занимает всего несколько кликов – удобный интерфейс очень интуитивно понятен, модерация кампании занимает до 10 минут, а служба поддержки работает круглосуточно и решает любые вопросы. Ежедневно ClickAdilla приносит своим пользователям более 4,5 МЛРД показов, охватывая более 240 ГЕО, включая Tier 1. Ежедневно мы обеспечиваем трафик более чем 15 000 клиентов. Traffic DSP — это сервис, который позволяет рекламодателям интегрировать сторонние источники трафика и управлять своими рекламными аккаунтами через интерфейс ClickAdilla. Единый удобный интерфейс ClickAdilla позволяет видеть прозрачную статистику, оптимизировать и получать всю информацию об эффективности кампании. Используя Traffic DSP, вы получаете трафик напрямую от источников, не переплачивая маржу.
Publift
publift.com
Ваш сайт уникален. Ваша рекламная стратегия и технология тоже должны быть такими. С помощью Publift вы можете использовать одни и те же стандартные подходы для глубокой и персонализированной рекламной стратегии, адаптированной специально для вашего сайта. Ваш сайт уникален. Ваша рекламная стратегия и технология тоже должны быть такими же. Замените шаблонные подходы и самоуправление на глубокую и персонализированную рекламную стратегию. Адаптировано к вашим пользователям, каналам, росту и планам.
Viztrade
viztrade.com
Viztrade делает сложную цифровую рекламу простой. Наша полностью настраиваемая белая лейбл, рекламная платформа для самообслуживания делает продажу рекламной инвентаризации легкой. Мы работаем с владельцами медиа по всему миру, чтобы упростить процесс продажи рекламы. Мы автоматизируем создание объявлений рекламы в рекламном сервере владельцев медиа, мы позволяем рекламодателям создавать свои собственные творческие активы, мы предоставляем подробную аналитику для каждой кампании и сокращаем количество ресурсов, необходимых для операций с рекламой. Viztrade удаляет все громоздкие задачи, связанные с созданием цифровых кампаний, чтобы владельцы СМИ могли сосредоточиться на доходах.
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