ClickAdilla

clickadilla.com

ClickAdilla — это высокотехнологичная рекламная сетевая платформа самообслуживания, которая обеспечивает качественный трафик с помощью систем защиты от мошенничества и спама. Сеть предоставляет услуги рекламодателям и издателям. Создание рекламной кампании занимает всего несколько кликов – удобный интерфейс очень интуитивно понятен, модерация кампании занимает до 10 минут, а служба поддержки работает круглосуточно и решает любые вопросы. Ежедневно ClickAdilla приносит своим пользователям более 4,5 МЛРД показов, охватывая более 240 ГЕО, включая Tier 1. Ежедневно мы обеспечиваем трафик более чем 15 000 клиентов. Traffic DSP — это сервис, который позволяет рекламодателям интегрировать сторонние источники трафика и управлять своими рекламными аккаунтами через интерфейс ClickAdilla. Единый удобный интерфейс ClickAdilla позволяет видеть прозрачную статистику, оптимизировать и получать всю информацию об эффективности кампании. Используя Traffic DSP, вы получаете трафик напрямую от источников, не переплачивая маржу.