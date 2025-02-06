Программное обеспечение рекламной сети - Самые популярные приложения - Шпицберген и Ян-Майен

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD — рекламная сеть №1 для азиатского трафика и всего мира. Pops, Native, Display, Push обеспечивают высококонверсионный трафик с гибким таргетингом. Производительность и точность в масштабе. Начните сейчас с бесплатного полного обслуживания: рекламируйте, чтобы получать прибыль. Целью ADxAD является рост вашего успеха в Интернете. Мгновенный старт с простой в использовании интуитивно понятной платформой. Бесплатное полное обслуживание и круглосуточная поддержка со стороны ведущих экспертов отрасли помогут вам получить максимальную отдачу от каждого доллара, вложенного вами. Широкий выбор форматов рекламы, включая популярные, нативные, медийные и многие другие, дает вам возможность экспериментировать и расширять свое присутствие в Интернете. Гибкий таргетинг обеспечивает максимальную точность вашего бизнеса в масштабе: обращайтесь к своим клиентам в нужное время и в нужном месте. Быстрое масштабирование оказывается жизненно важным, когда дело касается потребностей бизнеса. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра таргетинга для повышения эффективности вашей кампании. Гео, язык, тип устройства, операционная система и многое другое — все доступно через одну админку. Независимо от того, являетесь ли вы опытным маркетологом или новичком, крупным бизнесом или стартапом, ADxAD предвосхищает и превосходит ваши ожидания на каждом этапе: от планирования рекламной кампании до ее реализации и производительности. Эффективный рост для расширения и получения прибыли в Интернете: ADxAD предлагает индивидуальные решения для каждого рекламодателя. Более 3 миллиардов показов в день генерируют высококачественный трафик на ваши предложения: только с целевых веб-сайтов и без показов в приложениях. Более 3 тысяч рекламодателей увеличивают свои продажи с помощью ADxAD: ADxAD, основанная в 2017 году, уже завоевала прочное присутствие по всему миру, уделяя особое внимание азиатским рынкам. Наша опытная и знающая команда полностью заинтересована в вашем успехе. Увеличьте свои онлайн-продажи с помощью ADxAD. Начните прямо сейчас!