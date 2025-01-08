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Программное обеспечение рекламной сети - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Рекламные сети связывают рекламодателей с издателями веб-сайтов и приложений, консолидируя рекламные ресурсы с этих платформ и согласовывая их со спросом рекламодателей, чтобы упростить процесс покупки цифровой рекламы. Это предлагает рекламодателям единый источник потенциальных мест размещения рекламы, а издателям — возможность монетизации своих веб-сайтов. Рекламодателям рекламные сети отображают доступный инвентарь для покупки. Издатели упаковывают инвентарь, чтобы максимизировать его привлекательность и прибыльность для рекламодателей. Выступая в качестве посредников, рекламные сети соединяют управление кампаниями рекламодателя с программным обеспечением издателя для управления рекламой, обеспечивая интеграцию обеих систем с рекламной сетью.
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Beehiiv
beehiiv.com
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MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty — ведущая в отрасли сеть перформанс-маркетинга.
EX.CO
ex.co
EX.CO — это отмеченная наградами платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям владеть своим видеоконтентом и стратегиями монетизации для получения максимальной прибыли.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking раскрывает творческий потенциал, улучшая работу средств массовой информации. Будучи ведущей независимой платформой для релевантности, координации и анализа всех маркетинговых каналов, наша технология Creative Ad Tech устраняет разрыв между креативом и медиа. Мы предоставляем искусственный интеллект и автоматизацию, чтобы соединить разрозненные команды между командами и обеспечить более эффективное производство, управление версиями и распространение креатива. Наши решения масштабно работают на каналах CTV, видео, медийной рекламы, социальных сетях, нативных каналах, аудио, DOOH и розничных медиа. Являясь частью Mediaocean, Flashtalking привязан к основной рекламной инфраструктуре отрасли для омниканального планирования, покупок и выставления счетов.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD — рекламная сеть №1 для азиатского трафика и всего мира. Pops, Native, Display, Push обеспечивают высококонверсионный трафик с гибким таргетингом. Производительность и точность в масштабе. Начните сейчас с бесплатного полного обслуживания: рекламируйте, чтобы получать прибыль. Целью ADxAD является рост вашего успеха в Интернете. Мгновенный старт с простой в использовании интуитивно понятной платформой. Бесплатное полное обслуживание и круглосуточная поддержка со стороны ведущих экспертов отрасли помогут вам получить максимальную отдачу от каждого доллара, вложенного вами. Широкий выбор форматов рекламы, включая популярные, нативные, медийные и многие другие, дает вам возможность экспериментировать и расширять свое присутствие в Интернете. Гибкий таргетинг обеспечивает максимальную точность вашего бизнеса в масштабе: обращайтесь к своим клиентам в нужное время и в нужном месте. Быстрое масштабирование оказывается жизненно важным, когда дело касается потребностей бизнеса. Воспользуйтесь преимуществами широкого спектра таргетинга для повышения эффективности вашей кампании. Гео, язык, тип устройства, операционная система и многое другое — все доступно через одну админку. Независимо от того, являетесь ли вы опытным маркетологом или новичком, крупным бизнесом или стартапом, ADxAD предвосхищает и превосходит ваши ожидания на каждом этапе: от планирования рекламной кампании до ее реализации и производительности. Эффективный рост для расширения и получения прибыли в Интернете: ADxAD предлагает индивидуальные решения для каждого рекламодателя. Более 3 миллиардов показов в день генерируют высококачественный трафик на ваши предложения: только с целевых веб-сайтов и без показов в приложениях. Более 3 тысяч рекламодателей увеличивают свои продажи с помощью ADxAD: ADxAD, основанная в 2017 году, уже завоевала прочное присутствие по всему миру, уделяя особое внимание азиатским рынкам. Наша опытная и знающая команда полностью заинтересована в вашем успехе. Увеличьте свои онлайн-продажи с помощью ADxAD. Начните прямо сейчас!
Performcb
performcb.com
Perform[cb] позволяет брендам привлекать новых клиентов через дополнительные цифровые каналы по модели оплаты за результат. Наша запатентованная технология и тщательно курируемый партнерский рынок позволяют согласовать цену «затраты за единицу» с пожизненной ценностью клиента. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, стремящимся привлечь трафик, или брендом из списка Fortune 500, нуждающимся в комплексной стратегии результативного маркетинга, Perform[cb] является признанным лидером в области онлайн-перформанс-маркетинга и занимает рыночную площадку №1 в мире. Мы специализируемся на стратегии результативного маркетинга для конкретных отраслей, чтобы вы могли привлечь нужных клиентов и платить только за тех клиентов, которых приобрели.
Adapex
adapex.io
Мы работаем с ведущими мировыми издателями, чтобы максимизировать их доходы, одновременно защищая пользовательский опыт. Наша единая платформа собственных инструментов и услуг помогает издателям увеличивать доходы от рекламы.
PubScale
pubscale.com
PubScale — это унифицированная панель управления, предназначенная для мобильных издателей с целью масштабирования своих приложений или игр. Это помогает мобильным издателям привлекать пользователей для своих приложений или игр и монетизировать их для увеличения доходов от рекламы. PubScale включает в себя пять мощных продуктов: 1. PubScale Immersive Ads: легко интегрируйте нативную рекламу в мобильные игры для получения привлекательной и ненавязчивой рекламы. 2. PubScale Offerwall: монетизируйте приложения посредством выполнения задач за внутриигровую валюту, увеличивая доходы и вовлечение пользователей. 3. PubScale AdX: монетизируйте с помощью Google AdMob или AdSense, опираясь на опыт PubScale как сертифицированного партнера-издателя Google. 4. PUBScale PLUG: встраивайте игры и викторины HTML5 в сторонние приложения или веб-сайты, чтобы повысить вовлеченность и доход. 5. РОСТ PubScale. Привлекайте новых пользователей для приложений с помощью высококонверсионных рекламных мест и точного таргетинга.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla — это высокотехнологичная рекламная сетевая платформа самообслуживания, которая обеспечивает качественный трафик с помощью систем защиты от мошенничества и спама. Сеть предоставляет услуги рекламодателям и издателям. Создание рекламной кампании занимает всего несколько кликов – удобный интерфейс очень интуитивно понятен, модерация кампании занимает до 10 минут, а служба поддержки работает круглосуточно и решает любые вопросы. Ежедневно ClickAdilla приносит своим пользователям более 4,5 МЛРД показов, охватывая более 240 ГЕО, включая Tier 1. Ежедневно мы обеспечиваем трафик более чем 15 000 клиентов. Traffic DSP — это сервис, который позволяет рекламодателям интегрировать сторонние источники трафика и управлять своими рекламными аккаунтами через интерфейс ClickAdilla. Единый удобный интерфейс ClickAdilla позволяет видеть прозрачную статистику, оптимизировать и получать всю информацию об эффективности кампании. Используя Traffic DSP, вы получаете трафик напрямую от источников, не переплачивая маржу.
AdPushup
adpushup.com
AdPushup — это платформа для оптимизации доходов, которая помогает веб-издателям устойчиво увеличивать свои доходы от рекламы, используя сочетание передовых технологий, партнерских отношений с премиальным спросом и проверенного опыта в области рекламных операций. AdPushup – сертифицированный издательский партнер Google и член IAB.
Publift
publift.com
Ваш сайт уникален. Ваша рекламная стратегия и технология тоже должны быть такими. С помощью Publift вы можете использовать одни и те же стандартные подходы для глубокой и персонализированной рекламной стратегии, адаптированной специально для вашего сайта. Ваш сайт уникален. Ваша рекламная стратегия и технология тоже должны быть такими же. Замените шаблонные подходы и самоуправление на глубокую и персонализированную рекламную стратегию. Адаптировано к вашим пользователям, каналам, росту и планам.
Viztrade
viztrade.com
Viztrade делает сложную цифровую рекламу простой. Наша полностью настраиваемая белая лейбл, рекламная платформа для самообслуживания делает продажу рекламной инвентаризации легкой. Мы работаем с владельцами медиа по всему миру, чтобы упростить процесс продажи рекламы. Мы автоматизируем создание объявлений рекламы в рекламном сервере владельцев медиа, мы позволяем рекламодателям создавать свои собственные творческие активы, мы предоставляем подробную аналитику для каждой кампании и сокращаем количество ресурсов, необходимых для операций с рекламой. Viztrade удаляет все громоздкие задачи, связанные с созданием цифровых кампаний, чтобы владельцы СМИ могли сосредоточиться на доходах.