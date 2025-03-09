AccountsIQ

accountsiq.com

Отмеченное наградами облачное бухгалтерское программное обеспечение AccountsIQ для среднего бизнеса используется 4000 компаниями по всему миру и такими бухгалтерскими практиками, как PwC, BDO и Grant Thornton. AccountsIQ упрощает сбор, обработку и составление отчетов о результатах деятельности предприятий, находящихся в нескольких офисах, финансовыми службами. AccountsIQ, созданный для облака, идеально подходит для динамично развивающихся предприятий, которые растут на местном или международном уровне за счет дочерних компаний, приобретений или модели франчайзинга, обеспечивая возможность обработки в любое время и в любом месте, а также легкий централизованный контроль и консолидированную отчетность о результатах. Его уникальный механизм консолидации, а также возможность интеграции с другими приложениями облегчают масштабирование. Краткий обзор функций: - Мощная трехуровневая структура GL - Многомерный анализ (отчет до 6 измерений, например, отдел, сектор, проект и т. д.) - Детализация до уровня транзакций - Многофункциональный менеджер журналов, дебиторская и кредиторская задолженность - Полная консолидация для групп и предприятий - Полная дебиторская и кредиторская задолженность, консолидированные продажи и покупки - Реестр основных средств - Автоматизация кредиторской задолженности - Межфирменные транзакции, пополнения и мультивалютный учет - Утверждение цифрового рабочего процесса с помощью мобильного приложения - Пакет из 250 отчетов с редактируемыми параметрами - Управление Пакеты отчетов и информационные панели Соответствие требованиям - Перевод налогов в цифровой формат: включая групповые декларации по НДС - Полное профилирование пользователей и контрольный журнал по каждому пользователю - Безопасные платежи - Управление периодами с цифровым подключением - Подача отчетов и автоматическая сверка - Открытый API - Автоматические пакетные платежи с одобрением - Надстройка Excel - Подключения In & Power BI для индивидуального анализа