Бухгалтерское программное обеспечение - Самые популярные приложения - Сальвадор

Wave

waveapps.com

Wave — компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение для малого бизнеса. Штаб-квартира Wave находится в районе Лесливилл в Торонто, Канада. Первым продуктом компании было бесплатное программное обеспечение для онлайн-бухгалтерского учета, предназначенное для предприятий с числом сотрудников от 1 до 9 человек, за которым последовало программное обеспечение для выставления счетов, личных финансов и сканирования квитанций (OCR). В 2012 году Wave начала заниматься финансовыми услугами, сначала с Payments by Wave (обработка кредитных карт) и Payroll by Wave, а затем в феврале 2017 года с Lending by Wave, деятельность которой с тех пор была прекращена.