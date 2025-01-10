Бухгалтерское программное обеспечение - Самые популярные приложения - Филиппины

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, клиентов и команду в одну интегрированную и простую в использовании платформу. От контрактов, предложений и управления проектами до выставления счетов клиентам, отслеживания доходов и управления ресурсами. Управление проектами Назначайте проекты и задачи своей команде, расставляйте приоритеты на неделю и наблюдайте, как именно продвигаются ваши проекты. Устанавливайте бюджеты проектов и избегайте непредвиденных расходов. Представление Канбан, встроенный таймер для удобного выставления счетов и сотрудничество с внешними партнерами для эффективной работы. Учет рабочего времени команды Получите мгновенный отчет об отслеживаемых часах вашей команды с точными расписаниями и сразу же узнайте, кто превышает возможности. Контролируйте загрузку вашего бизнеса и получите ясность в отношении эффективности и прибыльности вашей команды. Планируйте свои ресурсы заранее, чтобы ваши проекты соответствовали графику и бюджету. CRM Управляйте своими клиентами и их проектами в одном месте. Создавайте уникальные профили клиентов со всеми вашими заметками, контактами, тарифами и тегами. Пригласите своих клиентов на свой фирменный клиентский портал, где они смогут получить доступ к проектам, документам и ссылкам, которыми вы с ними поделились.