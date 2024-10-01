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Платформы оркестрации на основе учетных записей - Самые популярные приложения - о-в Норфолк

Платформы оркестрации на основе учетных записей предлагают предприятиям централизованное решение для оптимизации маркетинговых усилий на основе учетных записей, способствуя согласованности между отделами продаж и маркетинга. Эти платформы играют решающую роль, помогая компаниям ориентироваться на конкретные учетные записи, реализовывать эффективные маркетинговые кампании на основе учетных записей (ABM), а также оценивать и совершенствовать стратегии. Центральным элементом их функциональности является обеспечение унифицированного управления списком учетных записей, что позволяет определять приоритеты и сегментировать целевые учетные записи компании. Используя возможности этих платформ, команды по маркетингу и продажам могут сосредоточиться на выявлении и развитии наиболее перспективных клиентов для своего бизнеса. Более того, платформы оркестрации на основе учетных записей облегчают проведение многоканальных кампаний. Они часто попадают в одну или несколько из следующих категорий: программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетной записи, рекламное программное обеспечение на основе учетной записи и программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетной записи. Примечательно, что, хотя программное обеспечение может предоставлять возможности выполнения на основе учетных записей, оно не обязательно может представлять собой комплексную платформу ABM.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб...

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллион...

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть боле...

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip позволяет быстро создавать контекстный контент в любом масштабе. Заключайте сделки быстрее, предоставляя релевантный контент, который лучше привлекает ваших потенциальных клиентов. Контент — это основа любого продвижения на рынок. Если вы хотите выделиться и построить значимые отношения со ...

Metadata

Metadata

metadata.io

Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность кажд...

Folloze

Folloze

folloze.com

Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по работе с доход...

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...

Foundry

Foundry

foundryco.com

Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по неско...

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возм...

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учет...

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence — ведущий поставщик услуг маркетинга на основе учетных записей и аналитики B2B. Наша технологическая платформа сочетает в себе возможности больших данных и автоматизации рекламы, чтобы помочь маркетологам B2B определить, охватить и привлечь своих идеальных клиентов. Анализируя...

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — единственная платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM), созданная для небольших команд роста B2B. Мы упрощаем использование данных о намерениях для создания списков заинтересованных клиентов и контактов, разогреваем эти контакты с помощью многоканальных кампаний ABM и ежеднев...

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox помогает командам маркетинга роста увеличивать доход за счет движений GTM, а именно. приобретение, перекрестные продажи и дополнительные продажи. Платформа состоит из 4 строительных блоков: 1. Мощный механизм CDP. Прием, очистка, организация, визуализация и анализ данных в точках взаимодей...

Maestro ABM

Maestro ABM

maestroabm.com

Maestro — это ABM SaaS, помогающая компаниям продавать предприятиям и целевым клиентам с помощью процесса маркетинга на основе учетной записи с персонализацией каждой точки взаимодействия и всей библиотекой сборников сценариев и шаблонов. Показать больше Электронные игры, которые вы можете измерить ...

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap — это ABM-платформа нового поколения на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетологам B2B проводить целевые и персонализированные кампании по вовлечению аккаунтов в любом масштабе. Recotap лучше всего подходит для растущих стартапов и предприятий, которые стремятся улучшить с...

6sense

6sense

6sense.com

Изобретите новый способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по доход...

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic дает возможность крупнейшим и наиболее быстрорастущим компаниям быстрее конвертировать свои лучшие клиенты, находя и взаимодействуя на протяжении всего пути клиента с наиболее влиятельными членами комитета по закупкам. Платформа ML, глобальная многоканальная платформа для активации и и...

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