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Программное обеспечение для маркетинга на основе учетных записей (ABM) революционизирует операции в сфере маркетинга и продаж, смещая акцент с широкого брендинга и тактики привлечения потенциальных клиентов на выявление ценных целевых аккаунтов перед развертыванием персонализированных маркетинговых кампаний. С помощью программного обеспечения ABM компании упрощают сложную задачу выявления потенциальных клиентов и распределения ресурсов для развития наиболее перспективных клиентов. Используя программное обеспечение ABM, пользователи могут не только генерировать тщательно проверенные потенциальные клиенты, но и адаптировать уникальные покупательские пути, увеличивать пожизненную ценность клиентов и создавать дополнительные возможности в рамках существующих каналов продаж. Интеграция данных о потенциальных клиентах с передовыми технологиями обслуживания клиентов позволяет организациям реализовывать целостную маркетинговую стратегию на основе учетных записей. Такая синхронизация между отделами маркетинга и продаж обеспечивает соответствие общим целям компании. Программное обеспечение ABM обеспечивает различные функции, такие как приобретение новых учетных записей, развитие существующих и расширение отношений на уровне предприятия. Кроме того, некоторые решения ABM обеспечивают бесшовную интеграцию со сторонними приложениями для продаж и маркетинга, включая платформы автоматизации маркетинга и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Такая совместимость повышает точность таргетинга и определения приоритетов коммуникации, тем самым оптимизируя взаимодействие с ключевыми клиентами.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs - инструмент для анализа SEO, конкурентных ключевых слов, обратных ссылок и аудита веб-сайтов, помогающий улучшить видимость в поисковых системах.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
LinkedIn Sales Navigator - приложение для поиска и привлечения потенциальных клиентов с расширенными функциями обработки продаж и интеграцией с CRM.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase – платформа для поиска информации о частных и публичных компаниях, включая инвестиции, основателей, слияния и новости.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - это инструмент для SEO, который предлагает функции для исследования ключевых слов, аудита сайтов, анализа ссылок и автоматизации отчетности.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
Seobility
seobility.net
Seobility — это инструмент для SEO, который проводит аудит сайтов, анализирует ключевые слова, обратные ссылки и отслеживает позиции в поисковых системах.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
G2
g2.com
G2 — крупнейший рынок программного обеспечения, предлагающий обзоры и рейтинги для помощи предприятиям в выборе программ и оптимизации маркетинга.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - это SEO-платформа с инструментами для анализа доменов, ключевых слов, обратных ссылок и аудита сайта, помогающая оптимизировать онлайн-присутствие.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.
Keyword.com
keyword.com
Keyword.com - инструмент для исследования и оптимизации ключевых слов, помогающий улучшить присутствие в Интернете и управлять контентной стратегией.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog позволяет запускать веб-приложения как настольные приложения, упрощая управление несколькими учетными записями и повышая производительность.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — инструмент SEO для анализа данных, который помогает улучшить позиции сайта через аудит, мониторинг и исследование ключевых слов.
Data.ai
data.ai
Data.ai - платформа для мобильной аналитики, помогающая компаниям анализировать рынок, оптимизировать стратегии и повышать эффективность приложений.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — платформа для цифрового маркетинга с инструментами для SEO, отслеживания рангов, анализа доменов, управления социальными сетями и формирования отчетов.
VisualPing
visualping.io
Visualping — инструмент для мониторинга изменений на веб-сайтах, фиксирующий и сравнивающий скриншоты страниц для уведомления о модификациях.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.
People.ai
people.ai
People.ai - платформа по анализу доходов, улучшающая продажи через интеграцию ИИ с CRM для оптимизации процесса управления клиентами и возможностями.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence - это платформа для мониторинга социальных медиа, анализа упоминаний и трендов, помогающая компаниям понимать аудиторию и улучшать стратегии.
WASK
wask.co
WASK — это ПО на базе ИИ, помогающее рекламодателям оптимизировать цифровые кампании, анализировать посетителей и генерировать целевую аудиторию.
Apptopia
apptopia.com
Apptopia предоставляет данные о производительности мобильных приложений и аналитические инструменты для оптимизации и мониторинга рынка.
Drift
drift.com
Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI - платформа для продаж и маркетинга с ИИ, которая помогает находить и взаимодействовать с целевыми клиентами через множество каналов.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai — приложение для анализа больших данных и автоматизации процессов, помогающее пользователям принимать обоснованные решения и оптимизировать рабочие процессы.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — это поисковая система для получения проверенной контактной информации B2B лидов в режиме реального времени.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly — это софт для маркетинга и продаж, который помогает генерировать спрос и вовлеченность среди целевых клиентов, упрощая управление учетными записями и автоматизацию.
Sendoso
sendoso.com
Sendoso — платформа для управления отправкой подарков и кампаний, оптимизирующая клиентский опыт и повышающая эффективность маркетинга.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — инструмент для создания списков потенциальных клиентов с детальным поиском по фильтрам и доступом к контактной информации ключевых лиц.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel — платформа для управления лидами, которая осуществляет маршрутизацию и сопоставление потенциальных клиентов для оптимизации процессов продаж.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — платформа для анализа и оптимизации мобильных приложений, предлагающая данные о загрузках, доходах и тенденциях рынка.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum автоматизирует программы вознаграждений и выплат, предлагая многовалютные и мульти-региональные решения для бизнеса.
&Open
andopen.co
&Open — это глобальная платформа для корпоративных подарков, которая упрощает выбор, отправку и логистику подарков.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit обогащает данные о компаниях и контактах, интегрируется с инструментами CRM и улучшает процесс продаж и маркетинга.
Act-On
act-on.com
Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.
NetLine
netline.com
NetLine — платформа для B2B-маркетинга, предоставляющая данные о намерениях покупателей и возможности генерации лидов в реальном времени.
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com — это платформа для B2B, использующая ИИ для анализа данных о контактах. Она предоставляет точные контактные данные и сигналы намерений для увеличения продаж.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетинга, создающая персонализированный контентный опыт для улучшения взаимодействия с клиентами и анализа данных.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.
Mutiny
mutinyhq.com
Mutiny - платформа для B2B-маркетинга, которая помогает создавать персонализированные веб-опыты и A/B-тесты для увеличения конверсий и взаимодействия.
Metadata
metadata.io
Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — платформа B2B для получения качественных контактных данных с проверкой электронной почты. Подходит для продавцов, маркетологов и разработчиков.
N.Rich
nrich.ai
Приложение N.Rich помогает находить целевые аккаунты с намерением покупки, активировать их с помощью цифровой рекламы и передавать горячие аккаунты в отдел продаж.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.
Owler
owler.com
Owler - это платформа бизнес-аналитики, которая предоставляет информацию о компаниях и конкурентной разведке для улучшения продаж и анализа рынка.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor - это платформа для анализа веб-трафика, идентификации анонимных посетителей и отслеживания намерений покупателей в B2B-продажах.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.
Common Room
commonroom.io
Приложение Common Room помогает управлять сообществом, обеспечивая связь, совместное использование ресурсов и организацию мероприятий для эффективного взаимодействия пользователей.
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