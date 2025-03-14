Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для маркетинга на основе учетных записей
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для маркетинга на основе учетных записей - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для маркетинга на основе учетных записей (ABM) революционизирует операции в сфере маркетинга и продаж, смещая акцент с широкого брендинга и тактики привлечения потенциальных клиентов на выявление ценных целевых аккаунтов перед развертыванием персонализированных маркетинговых кампаний. С помощью программного обеспечения ABM компании упрощают сложную задачу выявления потенциальных клиентов и распределения ресурсов для развития наиболее перспективных клиентов. Используя программное обеспечение ABM, пользователи могут не только генерировать тщательно проверенные потенциальные клиенты, но и адаптировать уникальные покупательские пути, увеличивать пожизненную ценность клиентов и создавать дополнительные возможности в рамках существующих каналов продаж. Интеграция данных о потенциальных клиентах с передовыми технологиями обслуживания клиентов позволяет организациям реализовывать целостную маркетинговую стратегию на основе учетных записей. Такая синхронизация между отделами маркетинга и продаж обеспечивает соответствие общим целям компании. Программное обеспечение ABM обеспечивает различные функции, такие как приобретение новых учетных записей, развитие существующих и расширение отношений на уровне предприятия. Кроме того, некоторые решения ABM обеспечивают бесшовную интеграцию со сторонними приложениями для продаж и маркетинга, включая платформы автоматизации маркетинга и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Такая совместимость повышает точность таргетинга и определения приоритетов коммуникации, тем самым оптимизируя взаимодействие с ключевыми клиентами.

Отправить новое приложение


Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs - инструмент для анализа SEO, конкурентных ключевых слов, обратных ссылок и аудита веб-сайтов, помогающий улучшить видимость в поисковых системах.

LinkedIn Sales Navigato‪r

LinkedIn Sales Navigato‪r

linkedin.com

LinkedIn Sales Navigator - приложение для поиска и привлечения потенциальных клиентов с расширенными функциями обработки продаж и интеграцией с CRM.

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase – платформа для поиска информации о частных и публичных компаниях, включая инвестиции, основателей, слияния и новости.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking - это инструмент для SEO, который предлагает функции для исследования ключевых слов, аудита сайтов, анализа ссылок и автоматизации отчетности.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility — это инструмент для SEO, который проводит аудит сайтов, анализирует ключевые слова, обратные ссылки и отслеживает позиции в поисковых системах.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.

G2

G2

g2.com

G2 — крупнейший рынок программного обеспечения, предлагающий обзоры и рейтинги для помощи предприятиям в выборе программ и оптимизации маркетинга.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat - это SEO-платформа с инструментами для анализа доменов, ключевых слов, обратных ссылок и аудита сайта, помогающая оптимизировать онлайн-присутствие.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Keyword.com - инструмент для исследования и оптимизации ключевых слов, помогающий улучшить присутствие в Интернете и управлять контентной стратегией.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog позволяет запускать веб-приложения как настольные приложения, упрощая управление несколькими учетными записями и повышая производительность.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner — инструмент SEO для анализа данных, который помогает улучшить позиции сайта через аудит, мониторинг и исследование ключевых слов.

Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai - платформа для мобильной аналитики, помогающая компаниям анализировать рынок, оптимизировать стратегии и повышать эффективность приложений.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO — платформа для цифрового маркетинга с инструментами для SEO, отслеживания рангов, анализа доменов, управления социальными сетями и формирования отчетов.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

Visualping — инструмент для мониторинга изменений на веб-сайтах, фиксирующий и сравнивающий скриншоты страниц для уведомления о модификациях.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai - платформа по анализу доходов, улучшающая продажи через интеграцию ИИ с CRM для оптимизации процесса управления клиентами и возможностями.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Consumer Intelligence - это платформа для мониторинга социальных медиа, анализа упоминаний и трендов, помогающая компаниям понимать аудиторию и улучшать стратегии.

WASK

WASK

wask.co

WASK — это ПО на базе ИИ, помогающее рекламодателям оптимизировать цифровые кампании, анализировать посетителей и генерировать целевую аудиторию.

Drift

Drift

drift.com

Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Apptopia предоставляет данные о производительности мобильных приложений и аналитические инструменты для оптимизации и мониторинга рынка.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI - платформа для продаж и маркетинга с ИИ, которая помогает находить и взаимодействовать с целевыми клиентами через множество каналов.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai — приложение для анализа больших данных и автоматизации процессов, помогающее пользователям принимать обоснованные решения и оптимизировать рабочие процессы.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Seamless.AI — это поисковая система для получения проверенной контактной информации B2B лидов в режиме реального времени.

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

Intandemly — это софт для маркетинга и продаж, который помогает генерировать спрос и вовлеченность среди целевых клиентов, упрощая управление учетными записями и автоматизацию.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower — платформа для анализа и оптимизации мобильных приложений, предлагающая данные о загрузках, доходах и тенденциях рынка.

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Sendoso — платформа для управления отправкой подарков и кампаний, оптимизирующая клиентский опыт и повышающая эффективность маркетинга.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify — инструмент для создания списков потенциальных клиентов с детальным поиском по фильтрам и доступом к контактной информации ключевых лиц.

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

LeadAngel — платформа для управления лидами, которая осуществляет маршрутизацию и сопоставление потенциальных клиентов для оптимизации процессов продаж.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday Plum автоматизирует программы вознаграждений и выплат, предлагая многовалютные и мульти-региональные решения для бизнеса.

&Open

&Open

andopen.co

&Open — это глобальная платформа для корпоративных подарков, которая упрощает выбор, отправку и логистику подарков.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit обогащает данные о компаниях и контактах, интегрируется с инструментами CRM и улучшает процесс продаж и маркетинга.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.

NetLine

NetLine

netline.com

NetLine — платформа для B2B-маркетинга, предоставляющая данные о намерениях покупателей и возможности генерации лидов в реальном времени.

Selling.com

Selling.com

infotelligent.com

Selling.com — это платформа для B2B, использующая ИИ для анализа данных о контактах. Она предоставляет точные контактные данные и сигналы намерений для увеличения продаж.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze - платформа для B2B-маркетинга, создающая персонализированный контентный опыт для улучшения взаимодействия с клиентами и анализа данных.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Mutiny - платформа для B2B-маркетинга, которая помогает создавать персонализированные веб-опыты и A/B-тесты для увеличения конверсий и взаимодействия.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.

Metadata

Metadata

metadata.io

Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr — платформа B2B для получения качественных контактных данных с проверкой электронной почты. Подходит для продавцов, маркетологов и разработчиков.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

Приложение N.Rich помогает находить целевые аккаунты с намерением покупки, активировать их с помощью цифровой рекламы и передавать горячие аккаунты в отдел продаж.

Owler

Owler

owler.com

Owler - это платформа бизнес-аналитики, которая предоставляет информацию о компаниях и конкурентной разведке для улучшения продаж и анализа рынка.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Visitor - это платформа для анализа веб-трафика, идентификации анонимных посетителей и отслеживания намерений покупателей в B2B-продажах.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Приложение Common Room помогает управлять сообществом, обеспечивая связь, совместное использование ресурсов и организацию мероприятий для эффективного взаимодействия пользователей.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.