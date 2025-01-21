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Программное обеспечение для маркетинга на основе учетных записей - Самые популярные приложения - Сербия
Программное обеспечение для маркетинга на основе учетных записей (ABM) революционизирует операции в сфере маркетинга и продаж, смещая акцент с широкого брендинга и тактики привлечения потенциальных клиентов на выявление ценных целевых аккаунтов перед развертыванием персонализированных маркетинговых кампаний. С помощью программного обеспечения ABM компании упрощают сложную задачу выявления потенциальных клиентов и распределения ресурсов для развития наиболее перспективных клиентов. Используя программное обеспечение ABM, пользователи могут не только генерировать тщательно проверенные потенциальные клиенты, но и адаптировать уникальные покупательские пути, увеличивать пожизненную ценность клиентов и создавать дополнительные возможности в рамках существующих каналов продаж. Интеграция данных о потенциальных клиентах с передовыми технологиями обслуживания клиентов позволяет организациям реализовывать целостную маркетинговую стратегию на основе учетных записей. Такая синхронизация между отделами маркетинга и продаж обеспечивает соответствие общим целям компании. Программное обеспечение ABM обеспечивает различные функции, такие как приобретение новых учетных записей, развитие существующих и расширение отношений на уровне предприятия. Кроме того, некоторые решения ABM обеспечивают бесшовную интеграцию со сторонними приложениями для продаж и маркетинга, включая платформы автоматизации маркетинга и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Такая совместимость повышает точность таргетинга и определения приоритетов коммуникации, тем самым оптимизируя взаимодействие с ключевыми клиентами.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
VisualPing
visualping.io
Визуализация — лучший инструмент для мониторинга изменений на сайте. Просто введите URL-адрес, который вы хотите отслеживать, и выберите область — мы уведомим вас при обнаружении изменения. Visualping имеет сотни потенциальных вариантов использования. Ваш бизнес может использовать Visualping для конкурентной разведки, нормативной информации, управления соблюдением требований, контроля качества веб-сайтов, обнаружения регрессий и многого другого. Вы даже можете использовать Visualping в своей личной жизни, чтобы следить за вакансиями, отсутствующими в наличии продуктами, ценами, встречами, новостями и профилями в социальных сетях.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 миллионов+ участников | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создавайте и взаимодействуйте со своей профессиональной сетью. Получите доступ к знаниям, идеям и возможностям.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment мгновенно добавляет более 100 данных о компании, ее технологиях и ее сотрудниках к каждой вашей записи, чтобы вы могли быстрее превратить потенциальных клиентов в клиентов. Вот как: • Полная интеграция с Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment и другими платформами для автоматизации и оптимизации рабочих процессов. • Не упускайте ценных потенциальных клиентов — благодаря непосредственному контексту вам нужно оценить, проложить маршрут и ускорить путь покупателя. • Сократите формы: скройте или заполните автоматически известные поля, чтобы увеличить конверсию. • Используйте надежный и точный источник: используйте свежие бизнес-данные, оптимизированные с помощью алгоритмов машинного обучения и высококвалифицированных специалистов по обеспечению качества, не только для компаний из списка Fortune 500, но и для каждой компании, имеющей веб-сайт.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Crunchbase, изначально созданный для отслеживания стартапов, содержит информацию о государственных и частных компаниях в глобальном масштабе. Crunchbase получает свои данные четырьмя способами: венчурная программа, машинное обучение, собственная группа данных и сообщество Crunchbase. Представители общественности могут отправлять информацию в базу данных Crunchbase. Эти материалы подлежат регистрации, социальной проверке и часто проверяются модератором, прежде чем быть принятыми к публикации. Сообщество Википедии отказалось от использования ее в качестве источника в марте 2019 года.
HG Insights
hginsights.com
HG Insights является авторитетом в области технологической аналитики, предоставляя основанную на данных информацию о выходе на рынок 90% технологических компаний B2B из списка Fortune 100. Наша запатентованная технология Technology Intelligence — детальная информация об ИТ-установках, расходах, контрактах и намерениях в сочетании с использованием, внедрением и расходами облачных продуктов — обеспечивает повышенную производительность, позволяя глобальным компаниям анализировать рынки и нацеливаться на перспективы с точностью и уверенностью. Используя наши ведущие на рынке решения, в том числе платформу HG, Market Intelligence, Contextual Intent, Functional Area Intelligence, Cloud Dynamics, HG Salesforce Connector, HG для рынков капитала и LinkedIn Connector; Клиенты HG достигают беспрецедентных результатов в своих программах маркетинга и продаж.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальные инструменты для автоматизации каждой основной задачи SEO, включая исследование ключевых слов и конкурентов, создание и оптимизацию контента, технический аудит веб-сайтов, внутреннюю оптимизацию, анализ и мониторинг обратных ссылок, отслеживание позиций, локальное SEO и многое другое. SE Ranking использует технологии искусственного интеллекта и НЛП, чтобы предоставлять пользователям уникальную информацию и рекомендации. Предоставление высококачественных и точных данных является одним из главных приоритетов SE Ranking, и команда SE Ranking постоянно расширяет свои наборы данных и совершенствует алгоритмы обработки данных, чтобы предоставлять данные, на которые пользователи могут положиться. Команды могут извлечь выгоду из автоматизированной отчетности SE Ranking, White Label и совместного управления проектами. Большинство планов подписки включают дополнительные места пользователей для членов команды и неограниченное количество проектов для удовлетворения всех потребностей клиентов. Агентский пакет SE Ranking, разработанный специально для маркетинговых агентств малого и среднего размера, предоставляет неограниченные возможности отчетности, виджет для привлечения потенциальных клиентов, WL и дополнительные клиентские места, чтобы помочь агентствам лучше представить свои результаты.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — компания, занимающаяся исследованиями рынка, которая изобрела Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), новый вид рыночной аналитики, который помогает организациям оставаться в курсе ключевых тактик и тенденций. Наша платформа CLI показывает брендам, как потребители взаимодействуют с компаниями в глобальной цифровой экономике, используя приложения, покупки, рекламные показы и многое другое, включая мобильные приложения, социальные сети, потоковые медиа, веб-сайты, цифровые платежи и многое другое. Информация, полученная ответственно от Sensor Tower, дополняет корпоративные данные взглядами «извне внутри», полученными от реальных людей, отвечая на ценные вопросы, на которые корпоративные данные не могут ответить. Эти идеи помогают формировать стратегии ведущих компаний мира.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat выделяется как комплексный набор инструментов SEO, позволяющий вам эффективно контролировать свою видимость в Интернете. Ключевой актив для преданных своему делу предприятий, стремящихся к повышению рейтинга и усилению коммерческого присутствия в Интернете. Обладая обширным арсеналом, насчитывающим более 50 мощных инструментов, Serpstat решает следующие задачи: 🔍 Анализ конкурентов: выявите и оцените ключевых игроков на вашем рынке. 📊 Стратегия контента: оценивайте и создавайте — получайте высококачественный, ориентированный на рейтинг контент. 🚀 Комплексный SEO-надзор: комплексные инструменты для обеспечения лучшей позиции в Google. 🌐 Анализ рынка и аналитика: погрузитесь в свою сферу деятельности и перенимайте лучшие отраслевые практики от лидеров. 💡 Реклама и платный поиск: собирайте информацию о конкурентах, чтобы усовершенствовать свои платные кампании. ✍️ Создание и анализ контента с помощью искусственного интеллекта: легко создавайте или перерабатывайте статьи, создавайте метатеги, улучшайте грамматику и орфографию, а также извлекайте ключевые слова из текста. Комплексная платформа SEO, которая включает в себя все необходимое для надежного маркетингового расширения. Горячее обновление: получите мощную информацию о SEO с помощью плагина Serpstat ChatGPT! 🔍 Найдите целевые ключевые слова SEO и сравните их по регионам. 📊 Анализируйте важные показатели SEO и данные обратных ссылок на домены. ✍️ Используйте данные SEO и синергию ChatGPT для создания эффективного контента и стратегий оптимизации. Обновите свою SEO-игру с помощью ChatGPT сегодня!
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
WebCEO
webceo.com
WebCEO — это платформа интернет-маркетинга нового поколения, которая предоставляет вам 23 мощных инструмента для исследования ключевых слов, отслеживания рейтинга, анализа домена, SEO-аудита, анализа внутренних ссылок и отслеживания обратных ссылок, управления социальными сетями, управления платным поиском, исследования конкурентов и многого другого. Функции White Label Web CEO дают цифровым агентствам свободу настраивать отчеты и придавать им профессиональный вид.
Crayon
crayon.co
Отмеченная наградами платформа конкурентной разведки Crayon помогает вашей организации увидеть и использовать возможности, чтобы вы могли создать устойчивое бизнес-преимущество. Десятки тысяч команд используют программное обеспечение Crayon для автоматического сбора и анализа полной конкурентной информации — внешних сообщений и позиционирования, изменений в продуктах и ценах, планов найма, стратегий выхода на рынок и многого другого — извлекая из сотен миллионов источников. Ручное исследование не только отнимает много времени, но и рискованно. Когда вы полагаетесь на человеческие усилия, вы подвержены упущенным возможностям и необнаруженным угрозам. С Crayon вы можете автоматически фиксировать движения ваших конкурентов в режиме реального времени. Используйте более ста различных типов данных из миллионов источников конкурентной информации, чтобы быть в курсе обновлений продуктов, изменений в обмене сообщениями, изменений в составе руководящего состава и многого другого.
Data.ai
data.ai
data.ai — это самая надежная в отрасли платформа для анализа и анализа мобильных данных. Получите полное представление о мобильной среде, необходимой вам для приобретения, удержания и привлечения клиентов, расстановки приоритетов для своей дорожной карты, выхода на новые рынки и оптимизации рентабельности инвестиций. С помощью data.ai Intelligence вы можете: • Ускорить загрузку приложения и стратегию получения дохода. • Повысить рейтинги вашего приложения и заставить пользователей возвращаться. • Посмотреть, как использование приложения различается в более чем 60 странах. • Оптимизировать стратегию запуска и кампании по привлечению клиентов. • Сравнить эффективность своих мобильных устройств. в сравнении с конкурентами Миссия data.ai — помогать клиентам создавать успешные мобильные приложения и достигать совершенства. Основанная в 2010 году, компания запустила первое решение для анализа мобильного рынка. В 2020 году data.ai запустила Ascend, решение для анализа рекламы, став первой компанией в своей сфере, которая предлагает параллельное представление рыночной информации и собственных данных компаний для поддержки критически важных бизнес-решений. Вместе эти решения составляют наиболее полную в отрасли мобильную платформу. Более 1100 клиентов и 1 миллион подключений во всех регионах и отраслях полагаются на data.ai для развития своего мобильного бизнеса. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско и имеет 12 офисов по всему миру.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® — это платформа цифрового маркетингового анализа на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетинговым командам принимать более эффективные решения на основе данных. Наш простой в использовании интерфейс предоставляет единый источник достоверной информации, позволяя маркетологам в режиме реального времени видеть эффективность всех кампаний и каналов. Используя передовые технологии машинного обучения, ASK BOSCO® выявляет новые возможности для увеличения доходов по существующим и новым каналам. Мы также предоставляем возможности прогнозной аналитики, позволяющие маркетологам создавать персонализированные панели отчетности и прогнозировать будущие кампании с непревзойденной точностью. Наш уникальный индекс ASK BOSCO® сравнивает ваш домен с ближайшими конкурентами в вашей категории. Этот индекс является показателем вашего присутствия в Интернете и того, насколько эффективно вы инвестируете в органические и платные медиаканалы. Как работает ASK BOSCO®? ASK BOSCO® работает, собирая данные из различных источников, включая ваш веб-сайт, социальные сети и рекламные кампании. Затем эти данные анализируются нашим механизмом искусственного интеллекта для выявления тенденций, закономерностей и возможностей. ASK BOSCO® также использует машинное обучение для прогнозирования будущей производительности. Это позволяет вам принимать более обоснованные решения относительно вашего маркетингового бюджета и кампаний. Каковы преимущества использования ASK BOSCO®? Использование ASK BOSCO® дает множество преимуществ. Вот некоторые из наиболее важных из них: - Лучшее принятие решений: ASK BOSCO® предоставляет вам данные и идеи, необходимые для принятия более эффективных и обоснованных решений относительно ваших маркетинговых кампаний. - Увеличение дохода: ASK BOSCO® помогает вам выявить новые возможности для получения большего дохода от существующих и новых каналов. - Повышение эффективности: ASK BOSCO® автоматизирует многие задачи, связанные с цифровым маркетингом, освобождая ваше время, чтобы вы могли сосредоточиться на более стратегических действиях. - Снижение затрат: ASK BOSCO® может помочь вам сэкономить деньги на ваших маркетинговых кампаниях за счет оптимизации бюджета и более эффективного таргетинга ваших кампаний. Если вы ищете способ улучшить эффективность своего цифрового маркетинга, ASK BOSCO® — идеальное решение для вас. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам достичь ваших маркетинговых целей.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker — технологическая компания, которая использует искусственный интеллект для предоставления рыночных данных и прогнозов и, таким образом, помогает исследовательским группам, командам по развитию бизнеса или маркетингу лучше понять и проанализировать сектор. Платформа компании использует машинное обучение и обработку естественного языка (NLP), чтобы предоставить своим клиентам платформу рыночной аналитики на основе искусственного интеллекта, которая ускоряет их доступ к глобальной отраслевой информации.
Seobility
seobility.net
Seobility — это универсальный инструмент SEO для улучшения рейтинга веб-сайтов. Seobility предоставляет комплексный SEO-аудит на странице, анализ обратных ссылок и инструменты построения ссылок, а также отслеживание рейтинга. Дополнительные инструменты, такие как инструмент TF*IDF для оптимизации контента и инструмент исследования ключевых слов, дополняют универсальное программное обеспечение Seobility для SEO. Внутренний SEO-аудит: сканируются все связанные страницы веб-сайта, а ошибки или проблемы с оптимизацией страницы собираются и четко отображаются. Каждый анализ содержит подробную информацию и советы о том, как решать проблемы и оптимизировать. Для постоянного обзора веб-сайта и отслеживания прогресса оптимизации можно запланировать регулярное сканирование. Seobility предоставляет подробный отчет после каждого сканирования и уведомляет пользователя в случае серьезных проблем. Анализ обратных ссылок: подробные отчеты об обратных ссылках веб-сайтов, якорных текстах, ссылающихся доменах и т. д. Кроме того, регулярно обновляемые отчеты о новых и потерянных обратных ссылках дают полезную информацию об этой части внешнего SEO. Анализ конкурентов и рекомендации по построению ссылок завершают этот модуль. Отслеживание рейтинга: ежедневно обновляемые данные о рейтинге Google для компьютеров и мобильных устройств по вашим ключевым словам. Используйте расширенные функции, такие как тегирование ключевых слов, например для анализа категорий или локализованных результатов. Следите за своими конкурентами, отслеживая их эффективность. Программное обеспечение Seobility SEO разработано с четким акцентом на качество и удобство использования. Seobility подходит как для профессионалов SEO, так и для новичков в SEO.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное время, чтобы помочь продавцам прямо там, где они находятся. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 — это секретное оружие продавца для превышения квоты, помогающее представителям делиться контентом, отвечающим на актуальные вопросы покупателей, приходить подготовленными к важным встречам и тратить больше время фактически продается за счет сокращения ручной работы.
Klue
klue.com
Klue — это платформа конкурентной разведки, предназначенная для помощи маркетологам в сборе, организации и распространении конкурентной информации в различных подразделениях бизнеса. Платформа использует аналитику на основе искусственного интеллекта для агрегирования и интерпретации данных, обеспечивая глубокое понимание рыночных тенденций. Его основные функции включают в себя способность централизовать конкурентную информацию, эффективно анализировать данные, создавать конкурентоспособный контент и распространять его по организации. Кроме того, это позволяет пользователям измерять свое влияние в конкурентной бизнес-среде. Он также предлагает дополнительные возможности искусственного интеллекта, предназначенные для экономии времени и повышения качества анализа. Платформа предназначена для поддержки стратегии выхода всей организации на рынок, предоставляя доступ к ряду ресурсов, включая руководства, отчеты, шаблоны и вебинары, которые направлены на предоставление пользователям конкурентного преимущества. Помимо централизации аналитики и повышения качества анализа, Klue также уделяет особое внимание безопасности данных и интеграции инструментов. Ключевые аспекты пользовательского опыта Klue включают возможность подключения существующих инструментов к платформе, обеспечение защиты данных и экономию времени за счет анализа с помощью искусственного интеллекта. Платформа также предлагает пользователям возможность учитывать мнение своих клиентов в своей конкурентной информации, обеспечивая тем самым более полное понимание рыночной среды.
MediaRadar
mediaradar.com
Отмеченные наградами решения MediaRadar для анализа рекламы предоставляют своевременную информацию о различных медиа, предназначенную для тех, кто участвует в процессах продажи, планирования или покупки средств массовой информации. Команды по продажам средств массовой информации полагаются на MediaRadar для поиска нового бизнеса, создания убедительных презентаций и установления связей с нужными покупателями. Агентства и маркетологи используют MediaRadar, чтобы создавать лучший медиа-микс, следить за своими конкурентами и открывать новые рекламные возможности.
Kompyte
kompyte.com
Платформа автоматизации конкурентной разведки Kompyte — единственное в отрасли решение, полностью основанное на искусственном интеллекте, позволяющее решить проблемы, с которыми сталкиваются специалисты по маркетингу и продажам при отслеживании конкурентной среды. Kompyte автоматизирует процесс отслеживания по самому широкому спектру цифровых каналов, глубоко погружаясь в сбор конкурентной информации и предоставление аналитической информации, чтобы помочь клиентам подняться над шумом в перенасыщенных отраслях и завоевать лидерство на рынке. Kompyte предоставляет клиентам инструменты для отслеживания, компиляции, анализа и предоставления ключевых стратегических идей в режиме реального времени нужным командам, что позволяет улучшить обмен сообщениями, позиционирование, разработку продуктов и получение доходов.
Adthena
adthena.com
Adthena — отмеченная наградами платформа анализа рынка для платной поисковой рекламы. Наши уникальные технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения дают вам четкое представление о рыночных изменениях и обо всех действиях ваших конкурентов в сфере поиска. Это означает, что вы можете принимать обоснованные стратегические решения и получать большую отдачу от своего бюджета PPC, от максимизации рентабельности инвестиций до защиты вашего бренда. Мощная штука. И получить его больше нигде нельзя. Сотрудничайте с нами, чтобы сформировать успешную стратегию платного поиска. НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЯ: - Лучшая инновация в области программного обеспечения (локальный просмотр) - Награды поиска США 2021 г. - Лучший инструмент программного обеспечения для поиска (локальный просмотр) - Награды поиска США 2021 г. - Лучшая инновация программного обеспечения (локальный просмотр) - Награды поиска Великобритании 2021 г. - Лучший Использование данных (PPC) – серебро (Adthena x Staysure Insurance) – UK Search Awards 2021 – Лучшее использование поиска – финансы (PPC) – Global Search Awards 2021
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данные и анализируйте до 100 000 ключевых слов или URL-адресов одним щелчком мыши, чтобы улучшить свою стратегию SEO. С помощью Marketing Miner вы сможете быстро обнаружить технические проблемы на своем сайте, узнать, какие целевые страницы и ключевые слова приносят больше всего трафика, провести комплексный технический SEO-аудит и анализ конкурентов, отслеживать упоминания вашего бренда и важных ключевых слов в вашей нише, находить новые возможности построения ссылок для укрепления вашего профиля обратных ссылок и разработки успешной стратегии контент-маркетинга. Популярные функции: - Исследование ключевых слов - SEO-аудит - Отслеживание рейтинга - Анализ конкурентов - Мониторинг бренда - Создание ссылок - Массовый анализ данных - API Почему вам понравится Marketing Miner? Невероятное соотношение цены и качества: вам не обязательно выбирать дорогие инструменты, чтобы получить хороший рейтинг. Marketing Miner предоставляет высококачественные данные по доступным ценам. Бесшовная интеграция с другими инструментами. Если вы предпочитаете работать с большими объемами данных в своих собственных инструментах, вам понравится универсальный и мощный REST API Marketing Miner для доступа к вашим данным без входа в систему! Массовый анализ данных: инструменты Marketing Miner экономят много времени и усилий. Вы можете быстро анализировать данные по 100 000 ключевым словам, доменам или URL-адресам.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, компания способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает полное представление о динамичной мобильной среде, необходимой для привлечения, удержания и взаимодействия с клиентами. Это помогает маркетологам и владельцам приложений, занимающимся развитием приложений, мобилизовать свои стратегии, согласовать дорожную карту, выйти на неосвоенные рынки и повысить рентабельность инвестиций. Наше решение позволяет владельцам приложений, менеджерам по привлечению пользователей и специалистам по развитию приложений решать сложные задачи мобильной индустрии, позволяя им создавать выигрышную историю на постоянно развивающемся рынке. Итак, в двух словах, MobileAction помогает мобильным маркетологам: Увеличить количество загрузок приложений. Разблокировать данные конкурентов. Узнать о последних тенденциях. Доминировать на рынке. Принимать более разумные решения. Компания была основана в 2013 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско, США. MobileAction — ведущий в отрасли поставщик аналитики мобильной рекламы с обширной библиотекой, насчитывающей более 70 миллионов креативов, более 100 тысяч издателей, более 400 тысяч рекламодателей и объединяющей данные от более чем 55 DSP.
Beauhurst
beauhurst.com
Бохерст предоставляет данные обо всех частных компаниях Великобритании: от сбора средств и патентов до статуса найма и торговых данных. Мы отслеживаем быстрорастущие компании очень детально, используя наши восемь сигналов отслеживания. Кроме того, мы следим за более широкой стартап-экосистемой инвесторов и акселераторов. У нас есть четыре платформы данных, созданные специально для разных отраслей: BeauhurstAdvise, BeauhurstInvest, BeauhurstImpact и BeauhurstSales. Наши платформы созданы, чтобы помочь нашим клиентам находить, отслеживать и понимать бизнес.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это универсальная платформа для финансового сравнительного анализа, конкурентного анализа и мониторинга производительности. Замените догадки стратегическими идеями и раскройте потенциал решений, основанных на данных, прямо сейчас. Мы помогаем вам добиться успеха, собирая стратегические данные из точных и актуальных источников, очищая их и обогащая дополнительными источниками, чтобы дать вам историю, выходящую за рамки цифр. Найдите всю необходимую информацию о конкурентах и готовые к использованию контрольные показатели KPI ваших коллег, поставщиков и клиентов в своей индивидуальной информационной панели. Наша преданная команда экспертов всегда готова помочь вам максимально эффективно использовать полученные данные, чтобы вы всегда могли получить необходимую резервную копию, когда она вам понадобится.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.
BrandOps
brandops.io
Маркетинговые команды используют BrandOps, чтобы по требованию получать ответы на самые сложные вопросы маркетинга. BrandOps — это платформа для повышения эффективности маркетинга, которая показывает, насколько эффективен ваш маркетинг по всем цифровым каналам относительно конкурентов, целей, бизнес-результатов, брендов-героев и отраслевых показателей. BrandOps предоставляет информацию о росте на основе тысяч сигналов из таких каналов, как сайты обзоров, платформы социальных сетей, более 6000 источников новостей, подкасты, поиск и многое другое. BrandOps снимает нагрузку с ваших оперативных команд. Данные собираются, сохраняются и обрабатываются автоматически. Быстрорастущие компании используют BrandOps для развития своего бизнеса и создания здоровой маркетинговой машины. https://www.brandops.io/
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta — это ведущая в мире платформа для шпионажа и анализа рекламных креативов, предлагающая лучшие рекламные креативы и маркетинговые стратегии как для рекламодателей, так и для издателей. SocialPeta, выступая в качестве важной платформы рекламной и маркетинговой аналитики, фокусируется на рекламной аналитике, аналитике затрат, рекламных креативах, анализе аудитории, рекламной стратегии и т. д. SocialPeta помогает пользователям углубленно анализировать рекламные тенденции с подробным графическим представлением колебаний. организованно. Огромная база данных SocialPeta получена из 73 ведущих издательских сетей в 46 странах. Эта база данных содержит более 980 миллионов рекламных объявлений. Аналитика с рекламой, рынком, стоимостью, приложением, аудиторией, электронной торговлей и брендом. Помочь вам развивать свой бизнес во всех маркетинговых решениях. В настоящее время у нас более 200 корпоративных клиентов, включая Google, Supercell, iGG, Fun Plus, Bigo Live, 37games и т. д.
Watchful
watchful.ai
Watchful — это первое и единственное решение для анализа продуктовой стратегии, ориентированное исключительно на выявление продуктовой стратегии ваших конкурентов. Наши решения помогают автоматизировать и расширить конкурентные исследования, предоставляя ценную информацию, которая позволяет продуктовым командам ускорять поставки, снижать затраты и стимулировать рост. Компании из списка Fortune 500 доверяют Watchful, чтобы принимать более эффективные решения и опережать свои рынки. Для получения дополнительной информации посетите https://www.watchful.ai/.
Groopit
groopit.co
Перехитрите конкурентов с помощью краудфандинга. Упростите процесс обмена и использования сотрудниками конкурентной информации для создания конкурентных преимуществ. Делиться информацией еще никогда не было так просто. Сотрудники делятся информацией из Teams, Slack, Salesforce, веб-браузера, мобильного приложения или из любого места, где они работают. Всего тремя нажатиями и менее чем за минуту они поделятся высококачественной количественной информацией о конкурентах, что позволит легко оставаться на вершине конкурентов. Использование информации происходит молниеносно. Groopit объединяет и предоставляет полезную информацию из каналов и представлений данных. Все участники имеют доступ к самой последней информации в режиме реального времени, позволяющей принимать собственные решения, что позволяет каждому сотруднику повысить свою конкурентоспособность. Интегрировать интеллектуальные данные в существующие корпоративные системы легко благодаря API доступа к данным Groopit. Легко добавляйте данные в Tableau, PowerBI, Salesforce или существующие панели мониторинга CI. Groopit гарантирует, что вы сможете использовать интеллектуальные данные при принятии всех системных решений.
KnowFirst
knowfirst.ai
API и платформа KnowFirst™ – это универсальный инструмент для доступа к многочисленным наборам данных о любой австралийской компании, который экономит ваше время и ресурсы при проведении исследований и анализа.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata — это инструмент для сравнительного анализа электронной коммерции, который позволяет отслеживать стратегию цифрового маркетинга любого бренда, не подписываясь на бесконечные электронные письма. Черпайте вдохновение и находите новые идеи в тысячах информационных бюллетеней, потоках, рекламе, целевых страницах, SMS и технических наборах, которые мы собрали, и принимайте более обоснованные решения в своем маркетинге.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем интернет-продавцам оптимизировать свою ценовую стратегию на основе данных о конкурентах, включая цены, запасы и ассортимент. С помощью PriceShape вы получаете полный обзор цен на продукцию конкурентов, отображаемый на вашей персонализированной информационной панели. Мы также специализируемся на предоставлении нашим пользователям широкого спектра правил и стратегий динамического ценообразования, отвечающих любым потребностям. Использование этих функций дает нашим клиентам гибкость ценообразования, необходимую им для улучшения процесса принятия решений с учетом их конкурентной ситуации. Более того, мы даем вам возможность использовать знания о конкурентных ценах в своей ленте покупок в Google. С помощью нашего редактора каналов можно вставлять ценники в свой канал, что позволяет направлять ваши рекламные расходы на продукты, которые являются наиболее конкурентоспособными, и получать хорошую прибыль. Эта интеллектуальная сегментация ваших кампаний с ценой за клик не позволит вам тратить рекламные расходы на продукты, которые для вас слишком дороги, и значительно повысит рентабельность инвестиций в рекламу.
Thinknum
thinknum.com
По мере того, как экономическая деятельность выходит в онлайн, остаются новые следы данных. Запатентованные алгоритмы машинного обучения Thinknum индексируют общедоступную сеть в режиме реального времени, создавая более двух десятков структурированных наборов данных. Мы отслеживаем списки вакансий, численность персонала, активность в социальных сетях, настроения сотрудников, цены на продукцию, расположение магазинов и многое другое для более чем 500 000+ государственных и частных компаний по всему миру. Клиенты получают доступ к нашим данным через API или удобный пользовательский интерфейс. Ни один другой поставщик веб-данных не может сравниться по широте, глубине и качеству с нашими историческими данными и данными в реальном времени.
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 миллионов опубликованных и неопубликованных приложений в 12 ведущих магазинах приложений, включая Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV, tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Приложения Samsung Smart TV, LG Content Store и приложения Vizio SmartCast. В 42matters мы предлагаем широкий спектр инструментов для исследования рынка приложений. Наши API, дампы файлов (наборы данных) и набор исследовательских веб-платформ, в том числе 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer и 42matters App Watchlist, позволяют компаниям выявлять рыночные тенденции, создавать отраслевые продукты и услуги, внедрять более эффективные деловая практика и многое другое. Мы предоставляем критически важную информацию компаниям, работающим во многих отраслях. Например, мы помогаем… – Компании, занимающиеся рекламными технологиями, повышают таргетинг рекламы, максимизируют количество показов рекламы и борются с мошенничеством в рекламе. – Команды продаж и маркетинга расширяют свои каналы продаж, обогащают данные, хранящиеся в CRM-системах, и развивают существующие учетные записи. – Разработчики приложений, игр и SDK сравнивают свои результаты с конкурентами и создают дорожные карты с учетом потребностей рынка. – Специалисты по кибербезопасности улучшают методы MAM и MDM, оптимизируют обнаружение вредоносного ПО и выявляют вредоносные разрешения и интегрированные технологии. 42matters — частная компания со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, основанная в 2011 году. Нас поддерживают Gamma Capital Partners и Project A Ventures.
Apptopia
apptopia.com
Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти точки данных доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты конкурентной разведки ежедневно используются издателями и разработчиками мобильных устройств, поставщиками услуг и инвесторами для понимания и мониторинга конкурентов, информирования о бизнес-стратегиях и выявления возникающих потребительских интересов и тенденций. Apptopia уникальна своей способностью также предлагать распознавание и анализ SDK, анализ на уровне категорий и настраиваемые отраслевые отчеты. Мы также предлагаем полный набор инструментов для привлечения пользователей. Данные о производительности (доступны для более чем 50 стран) включают загрузки, DAU, MAU, сеансы, рейтинги, удержание пользователей, перекрестное использование приложений, анализ SDK, доход от IAP, доход от рекламы, рекламные показы и многое другое.
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации маркетинга для развития своего бизнеса и повышения пожизненной ценности клиентов – и все это с максимально быстрым временем окупаемости. Получите демо-версию: https://act-on.com/demo/ Act-On дает маркетологам возможность: • Развивать и расширять свой бизнес в больших масштабах за счет формирования спроса B2B, продаж и транзакций B2C, а также функций клиентского маркетинга. Организуйте и оптимизируйте весь путь клиента — от осведомленности до защиты интересов — путем создания непрерывного, индивидуального взаимодействия, которое превращает посетителей в потенциальных клиентов, потенциальных клиентов — в квалифицированных потенциальных клиентов, а квалифицированных потенциальных клиентов — в постоянных клиентов. • Обеспечивайте исключительный опыт взаимодействия с брендом на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя процесс покупки, персонализируя коммуникации и кампании, а также повышая близость к бренду и лояльность. Используйте автоматизированные возможности Act-On для привлечения новых потенциальных клиентов, взаимодействия с вашими контактами и направления потенциальных клиентов к более частым и более выгодным решениям о покупке. • Обеспечивать измеримое внедрение продуктов и удержание клиентов посредством реализации комплексных программ адаптации и обучения, стратегий внедрения продуктов и удержания клиентов, а также продвижения новых продуктов и услуг. От новых контактов до лояльных партнеров — вы можете использовать Act-On, чтобы привлечь свою аудиторию, превратить ее в представителей бренда и заставить ее возвращаться снова и снова. Благодаря интерактивным и динамическим отчетам и аналитике для оценки, демонстрации и повышения эффективности платформа Act-On предназначена для обеспечения растущей маркетинговой ценности для предприятий и маркетологов любого размера, формы, местоположения и масштаба. Возможности платформы включают в себя: • Автоматизированные и адаптируемые маршруты покупок • Глубокая интеграция с ведущими системами CRM и веб-конференциями • Отслеживание активности посетителей веб-сайта и отчеты о намерениях • Динамическая оценка, сегментирование и развитие потенциальных клиентов • Прослушивание, поиск, публикация и пропаганда в социальных сетях • Простота Разработка веб-форм, целевых страниц и шаблонов электронной почты. • Отправка электронной почты по событиям и транзакциям. • Активное ценообразование на основе контактов для выставления счетов за фактическое использование. Мы получаем маркетинг. Мы понимаем ваши проблемы. И мы здесь, чтобы помочь вам добиться успеха с каждым клиентом и каждой кампанией.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriily, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» или программное обеспечение как услуга, которое архивирует данные социальных сетей, чтобы предоставить компаниям информацию и средства для отслеживания определенных сегментов для анализа присутствия их брендов в Интернете. Инструмент охватывает блоги, новостные сайты, форумы, видео, обзоры, изображения и социальные сети, включая Twitter, Facebook, Instagram и Reddit. Пользователи могут искать данные с помощью поиска по тексту и изображениям, а также использовать диаграммы, категоризацию, анализ настроений и другие функции для предоставления дополнительной информации и анализа. Brandwatch имеет доступ к более чем 80 миллионам источников.
Cognism
cognism.com
Cogniism — лидер в области международной аналитики продаж, устанавливающий новый стандарт качества данных и соответствия требованиям, которому доверяют более 1000 отделов продаж по всему миру. Cogniism помогает компаниям связаться с потенциальными клиентами своей мечты, предоставляя премиум-контакты, информацию о компаниях и событиях, включая фирменную графику, технографику, триггерные события продаж, данные о намерениях, проверенные деловые электронные письма и подтвержденные телефонные номера мобильных телефонов. Соответствие GDPR и CCPA нового уровня в сочетании с инновационными технологиями и интеграцией с ведущими партнерами по CRM и продажам делают Cognism выбором номер один для компаний, стремящихся создать предсказуемый конвейер, найти следующую лучшую бизнес-возможность и преодолеть глобальные барьеры соответствия. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать больше об интуитивно понятной платформе анализа продаж Cognism, основанной на лучших в мире данных, соблюдении требований и таргетинге.
Postal
postal.com
Postal, основанная в 2020 году в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, является ведущей платформой для офлайн-взаимодействия, которая обслуживает более 600 клиентов B2B, таких как Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic и Fivetran. Postal позволяет клиентам создавать значимые и эффективные человеческие связи с потенциальными клиентами, партнерами, клиентами и сотрудниками. Узнайте больше на postal.com.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — это платформа продаж и маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям по всему миру быстрее масштабироваться с помощью решений для маркетинга на основе учетных записей. На единой платформе: идентифицируйте и обнаруживайте свои целевые учетные записи, организуйте индивидуальные беседы с целевыми группами, вовлекайте их по нескольким каналам, запускайте рекламу ABM на основе искусственного интеллекта, измеряйте и оптимизируйте успех ABM во всех ваших кампаниях. Благодаря искусственному интеллекту в основе SalesboxAI Avatar помогает компаниям быстрее и эффективнее находить и защищать клиентов, автоматически связываясь, привлекая, квалифицируя и отслеживая целевые учетные записи посредством многоканального двустороннего диалога. Чтобы узнать больше, посетите: https://salesbox.ai.
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Прекрасно работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
Advertaze
advertaze.com
Представьте себе, что вы создаете уникальную персонализированную рекламу для каждой целевой учетной записи. А теперь представьте, что вы показываете это объявление там, где его увидит только команда покупателей этого аккаунта. Advertaze использует таргетинг на микроаудитории, чтобы показывать вашу персонализированную рекламу на основе учетной записи нужным людям в нужных учетных записях. Больше никаких напрасных впечатлений у людей, которые не имеют права голоса в процессе покупки. Узнайте больше на сайте advertaze.com.
Sendoso
sendoso.com
Создавайте высокодифференцированные и индивидуально адаптированные кампании, чтобы обеспечить тесную связь с вашими покупателями на протяжении всего жизненного цикла клиента и повысить рентабельность инвестиций в продажи и маркетинг с помощью платформы автоматизации прямого маркетинга Sendoso.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла клиента с помощью системы вознаграждений, используя рабочие процессы в масштабе. Мы интегрируемся с CRM, инструментами опросов и инструментами электронной почты, а также предлагаем решения API для непосредственной интеграции с вашими продуктами. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат. Более 2000 клиентов отправили более 80 миллионов вознаграждений по всему миру, что сделало Plum основой для фирменных платежей.
&Open
andopen.co
&Open — это глобальная платформа для подарков, которая тщательно подбирает подарки, автоматизирует их отправку и обеспечивает всю логистику от начала до конца. Мы помогаем брендам повысить лояльность и повысить удержание клиентов посредством более качественных, быстрых и простых корпоративных подарков. Закажите демо-версию или поговорите с одним из наших экспертов по подаркам сегодня, чтобы найти решение, подходящее именно вам.
Printfection
printfection.com
Printfection — это платформа для управления сувенирами, которая упрощает покупку, управление и распространение сувениров и фирменных товаров. Такие клиенты, как Zendesk, BetterHelp, Hinge и Gusto, используют нас, чтобы легко доставлять подарки клиентам, потенциальным клиентам, сотрудникам и участникам мероприятий. Это поддерживает ваши усилия по ABM, и мы можем сэкономить вам часы времени на управление сувенирами, помогая вам реализовать и измерить большую рентабельность инвестиций в ваши усилия по маркетингу сувениров. ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ НАС ОТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ SWAG Существуют буквально сотни компаний и веб-сайтов Swag. Большинство из них предлагают простые услуги по печати и распространению рекламной продукции, то есть вы можете нанести свой логотип на несколько кружек и пару футболок, а затем отправить его в свой офис. Большинство из этих хвастливых компаний НЕ предоставляют никаких технологий. Невозможно стратегически подарить подарки клиентам или потенциальным клиентам, нет интеграции с Salesforce (или любой другой CRM) и нет подключения к инструментам автоматизации маркетинга, таким как Marketo, HubSpot, Zapier и т. д. Printfection — это комплексный пакет услуг с полным спектром услуг. платформа управления и реализации, где вы можете не только брендировать тысячи действительно креативных предметов, но и стратегически доставлять их в любую точку мира с помощью существующего технологического стека. У каждого клиента также есть специальный менеджер по работе с клиентами и команда успеха Swag, где мы регулярно делимся тем, какие Swag лучше всего подходят для мероприятий, розыгрышей подарков, вознаграждений клиентов и т. д., и держим вас в курсе последних и лучших товаров. Мы — первоклассный сервис, с которым раньше сталкивались очень немногие компании. СОЗДАНИЕ SWAG Просмотрите наш обширный каталог, в котором представлены сотни и сотни потрясающих рекламных продуктов, или отправьте запрос на исследование товара. Мы постоянно добавляем в каталог новинки исходя из потребностей клиентов. Наш процесс настройки предметов позволяет невероятно легко разместить свой логотип и корпоративные изображения практически на чем угодно: футболках, толстовках, комбинезонах, кружках, бутылках с водой, колонках, технических продуктах, головоломках, наборах Jenga и т. д. Мы можем брендировать действительно забавные и креативные вещи, такие как пиньяты, массажные столы — вперед, думайте нестандартно! ХРАНЕНИЕ И СКЛАДЫ Мы, конечно, можем отправить подарки прямо к вам в офис или в любое другое место, но настоящее преимущество Printfection в том, что мы сохраним все ваши подарки для вас! Больше никакого грязного офисного шкафа или подземелья. После того, как вы закажете подарки, они будут отправлены в наш центр выполнения заказов. Затем вы можете войти на платформу и просмотреть весь свой инвентарь в режиме реального времени. Если вы хотите отправить сувениры сотрудникам, потенциальным клиентам, клиентам, партнерам или на мероприятие, это всего лишь несколько щелчков мышью, и мы отправим и выполним все заказы за вас. Это так просто. УСЛУГИ ДРОПШИППИНГА И ПЕЧАТИ ФУТБОЛОК Хотя мы выпускаем сотни товаров, у нас есть клиенты, которые часто начинают с корпоративных футболок. Мы можем напечатать ваш логотип и рисунок на футболках самых разных типов, включая любые размеры и ткани. Мы также можем доставить любой тип одежды на заказ, включая толстовки, брюки, комбинезоны и т. д. Мы являемся одной из самых гибких компаний по дропшиппингу футболок. ВЫПОЛНЕНИЕ SWAG Никогда еще не было так легко доставлять корпоративные товары вашим потенциальным клиентам, клиентам и сотрудникам. Вы можете отправить свои собственные подарки на наш склад для использования в кампаниях, и любые новые подарки, которые вы закажете для использования, будут храниться для вас. Всего несколькими щелчками мыши вы можете отправить любой предмет в любую точку мира; будь то важная учетная запись, которую вы пытаетесь закрыть, или постоянный клиент, который только что продлил контракт или помог вам с практическим примером. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА И НАБОРЫ Мы упрощаем создание потрясающих индивидуальных комплектов для привлечения новых клиентов, использования их в ваших усилиях по ABM или удовлетворения новых сотрудников. Индивидуальная комплектация позволяет вам маркировать упаковочные коробки вашими индивидуальными рисунками, добавлять специальные вставки и наполнители, а также аккуратно расставлять любые предметы по вашему выбору. Идеально подходит для получения незабываемых впечатлений от распаковки! ДРОПШИПИНГ ДЛЯ СОБЫТИЙ (ПРОДАЖНАЯ РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ) Мы делаем доставку сувениров/рекламной продукции на мероприятия невероятно простой. Вы можете отправить любые предметы, которые захотите. Наша функция упаковки для мероприятий означает, что все ваши предметы одежды будут доставлены аккуратно свернутыми и промаркированными по размеру и полу, поэтому все, что вам нужно сделать, это достать рубашки из коробки на своем стенде, и вы готовы к выступлению. Когда ваше мероприятие закончится, вы можете просто отправить неиспользованные подарки обратно в наш центр выполнения заказов, что значительно сократит ненужные расходы. Если вы выберете гарантированную доставку, ваши товары будут доставлены в определенную дату. Вам больше никогда не придется карабкаться, чтобы добраться до мероприятия и обратно! ИНТЕГРАЦИЯ ПРОДАЖ И ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА Позвольте вашим торговым представителям запрашивать товары прямо через Salesforce. Или автоматизируйте раздачу подарков с помощью Marketo, HubSpot, Intercom или любого количества инструментов, использующих нашу интеграцию с Zapier. Вы также можете создать корпоративный магазин сувениров, используя нашу интеграцию Shopify. Printfection — это самый простой способ отправить сувениры кому угодно в любую точку мира.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk позволяет компаниям B2B доставлять важные моменты в масштабе с помощью прямой почтовой рассылки на основе данных и подарков. Через Reachdesk компании могут доставлять подарки и прямую почтовую рассылку, что позволяет одним нажатием кнопки установить более глубокие связи с клиентами, потенциальными клиентами и сотрудниками. Наша интеграция с вашим технологическим стеком обеспечивает четкую и измеримую рентабельность инвестиций; прямой канал больше не является игрой в догадки.
Alyce
alyce.com
Alyce — это платформа подарков с поддержкой искусственного интеллекта, которая помогает компаниям строить отношения, ускорять продажи и повышать узнаваемость бренда с помощью персонализированных подарков. Отделы маркетинга, продаж и работы с клиентами используют Alyce, чтобы открыть двери для нового бизнеса, а также воспитывать и вознаграждать лояльных клиентов на протяжении всего их жизненного цикла.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это программное обеспечение и облачный сервис для создания и хранения профессиональных онлайн-публикаций с эффектом перелистывания страниц. Преобразуйте свои PDF-файлы в интерактивные флипбуки и создавайте привлекательные маркетинговые материалы для своих клиентов. Представляйте свои документы в интерактивном режиме: добавляйте ссылки и видео для лучшего взаимодействия с клиентами и легко делитесь флипбуками по ссылке. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше приобретать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множество шаблонов дизайна, которые полностью оптимизированы для мобильных устройств, настольных компьютеров и планшетов и легко встраиваются в вашу рекламу, веб-сайты, мобильные приложения, социальные сети, SMS и электронную почту. Кроме того, существует более 1000 готовых фрагментов контента и последовательностей, оптимизированных для повышения конверсии, поэтому вы можете изменить вопросы, внести несколько изменений, чтобы они соответствовали вашему бренду, и подготовить собственный интерактивный контент за считанные минуты.
RELAYTO
relayto.com
ОПЫТ — ЭТО СООБЩЕНИЕ. RELAYTO использует передовые алгоритмы для автоматического преобразования статического контента в интерактивные микросайты, которые повышают вовлеченность зрителей круглосуточно и без выходных — кодирование не требуется. Просто импортируйте свои PDF-файлы и презентации (а также добавьте любой вспомогательный контент, текст, веб-/социальный контент, изображения, видео и аудио) в интуитивно понятный конструктор, чтобы назначить интерактивные элементы и опубликовать их для своей команды для мгновенного просмотра на экранах настольных компьютеров и мобильных устройств. Секретный соус RELAYTO: 1. Обогащение контента. Превратите «цифровую бумагу» в цифровой опыт, обогащенный интерактивностью, нелинейной навигацией и медиа. 2. Облачные хабы «все в одном»: преобразуйте файлы в сверхинтеллектуальные URL-адреса, оптимизированные для многоканального обмена, доступа и контроля. 3. Расширенная аналитика — 360-градусная аналитика вовлеченности вашего контента для лучшей оптимизации. Подумайте об Optimizely для веб-контента. С RELAYTO вы можете создавать неограниченное количество общедоступных и частных интерактивных возможностей, оснащенных средствами безопасности, разрешениями и управлением пользователями для контроля доступа к вашему контенту. Метрики дают представление о 360-градусном цифровом языке тела, активности и намерениях, суммируя, когда и где зрители проводили свое время, поэтому вы можете расставить приоритеты в своих усилиях по распространению информации... и продолжать улучшать свой контент. На заднем плане RELAYTO также создает новую цифровую среду для интерактивного рассказывания историй, ориентированную на устранение разногласий как для авторов, так и для читателей.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — это комплексное программное обеспечение для управления контентом и обеспечения продаж, которое позволяет отделам продаж и маркетинга хранить, систематизировать, распространять и отслеживать свой контент, а также дает вам возможность создавать и доставлять потрясающий контент (индивидуальные микросайты, целевые страницы, центры ресурсов, интерактивный опыт). С помощью Paperflite отслеживайте свой контент на протяжении всего его пути, получайте более глубокое представление о том, что работает лучше всего, и знайте, как ваши потенциальные клиенты взаимодействуют с вашим контентом по нескольким каналам, чтобы вы могли мгновенно взаимодействовать с горячими лидами и развивать холодных. Благодаря аналитике взаимодействия Paperflite в режиме реального времени вы сможете понять, как конечные пользователи взаимодействуют с контентом, когда к вашему контенту обращаются, просматривают или делятся им, чтобы вы всегда точно знали, что делать дальше.
Proof
useproof.com
Доказано, что добавление Proof в вашу маркетинговую воронку повышает доверие посетителей, повышает срочность и увеличивает конверсию на 10–15 % на страницу.
Kotis Design
kotisdesign.com
Мы являемся ведущим поставщиком сувениров и технологическим партнером, который предлагает масштабируемую платформу электронной коммерции, помогающую брендам создавать, продавать и отправлять сувениры по всему миру. От HR-команд до отделов продаж и маркетинга — мы помогаем интегрировать и распространять информацию в вашем рабочем процессе. Мы делаем сувениры, которые люди действительно хотят носить и использовать. Используйте наш отмеченный наградами дизайн продукции с помощью надежного решения для складирования и выполнения заказов. Два наших предприятия в США в сочетании с сетью зарубежных фабрик могут отправлять товары по всему миру. Своевременно выпущенные фирменные товары могут удвоить или утроить вашу потенциальную ценность. Наша интеграция с Salesforce и Shopify позволяет вам отправлять товары, когда это имеет смысл, используя наши команды склада и выполнения заказов. Не нужен гардеробный шкаф! Давайте вместе создавать отличный товар.
PFL
pfl.com
В PFL мы специализируемся на создании прямой почтовой рассылки на основе данных, которая доставляет аутентичные моменты и способствует росту организаций. Обладая проверенным опытом успеха некоторых крупнейших брендов в мире, мы привносим в мир прямой почтовой рассылки масштабность, персонализацию и предсказуемость, которые вы ожидаете от цифрового маркетинга. Наш подход «единого окна» упрощает процесс реализации, управляя всем: от стратегии и производства до доставки и измерения. Мы используем цифровую тактику в сочетании с запоминающимися контактами прямой почтовой рассылки, от открыток и писем до трехмерных почтовых рассылок с логотипами, чтобы повысить вовлеченность и добиться результатов. Мы используем возможности ваших данных для персонализации кампаний любого масштаба, от сотен до миллионов, гарантируя, что ваши клиенты получат актуальные и персонализированные сообщения. Кроме того, наша платформа интегрируется с вашей CRM/MAP, что позволяет вам легко измерять эффективность прямой почтовой рассылки и рентабельность инвестиций. Позвольте нам помочь вам заставить ваших клиентов улыбнуться с помощью прямой почтовой рассылки, которая будет привлекательной, персонализированной и измеримой.