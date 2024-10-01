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Программное обеспечение для обработки данных на основе учетных записей - Самые популярные приложения - Мальта
Программное обеспечение для обработки данных на основе учетных записей (ABDS) — это сложный инструмент, предназначенный для поддержки стратегических инициатив маркетинга на основе учетных записей (ABM), предоставляющий комплексное понимание данных и аналитику, адаптированную к конкретным целевым учетным записям. В отличие от традиционных платформ управления данными, ABDS фокусируется исключительно на агрегировании, анализе и интерпретации данных, касающихся ценных счетов, выявленных предприятиями. Это программное обеспечение позволяет организациям централизовать и гармонизировать разрозненные источники данных, включая демографические данные клиентов, фирмографию, поведенческие данные и показатели вовлеченности. Объединив это огромное количество информации, ABDS дает маркетологам и командам продаж возможность получить целостное понимание целевых клиентов, их болевых точек и покупательского поведения. Ключевые особенности программного обеспечения для обработки данных учетных записей включают в себя: * Агрегация данных: ABDS собирает данные из различных внутренних и внешних источников, таких как CRM-системы, платформы автоматизации маркетинга, социальные сети и сторонние базы данных, для создания единого представления целевых учетных записей. * Обогащение данных: программное обеспечение обогащает существующие данные учетной записи дополнительной информацией, такой как размер компании, отраслевые тенденции, технографическая информация и сигналы намерений, чтобы повысить точность таргетинга и возможности сегментации. * Предиктивная аналитика: используя передовые алгоритмы и модели машинного обучения, ABDS прогнозирует будущее поведение учетной записи, определяет склонность к покупке и расставляет приоритеты учетных записей на основе вероятности их конверсии. * Сегментация и персонализация: ABDS позволяет пользователям сегментировать целевые учетные записи на отдельные группы на основе общих характеристик или поведения. Эта сегментация облегчает проведение персонализированных маркетинговых кампаний, адаптированных к уникальным потребностям и предпочтениям каждого аккаунта. * Глубокие отчеты и визуализация. Программное обеспечение предлагает интуитивно понятные информационные панели и настраиваемые отчеты, которые предоставляют полезную информацию об эффективности аккаунта, эффективности кампании и рентабельности инвестиций, позволяя пользователям принимать решения на основе данных. * Интеграция с платформами ABM: ABDS легко интегрируется с платформами ABM и другими маркетинговыми технологиями для координации скоординированных усилий по маркетингу и продажам на протяжении всего жизненного цикла учетной записи. В целом, программное обеспечение для обработки данных на основе учетных записей предоставляет предприятиям инструменты, необходимые для реализации точных стратегий ABM, стимулирования роста доходов и установления прочных отношений с ключевыми клиентами.
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SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Ahrefs
ahrefs.com
Арефс Пте. Ltd. — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает онлайн-инструменты SEO и бесплатные обучающие материалы для специалистов по маркетингу. Универсальный набор SEO-инструментов Ahrefs может помочь вам: - Исследование конкурентов: обнародуйте органические ключевые с...
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 миллионов+ участников | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создавайте и взаимодействуйте со своей профессиональной сетью. Получите доступ к знаниям, идеям и возможностям.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Cr...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальны...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя цифровую информацию на 360° об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиен...
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и уч...
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...
G2
g2.com
G2 — крупнейший в мире и пользующийся наибольшим доверием рынок программного обеспечения. Ежегодно более 90 миллионов человек, включая сотрудников всех компаний из списка Fortune 500, используют G2 для принятия более разумных решений в области программного обеспечения на основе достоверных экспертны...
Keyword.com
keyword.com
Ранее SerpBook.com — все, что вам нужно для отслеживания, определения и проверки ваших усилий по SEO. Продемонстрируйте и сообщите людям, которые имеют значение.
Seobility
seobility.net
Seobility — это универсальный инструмент SEO для улучшения рейтинга веб-сайтов. Seobility предоставляет комплексный SEO-аудит на странице, анализ обратных ссылок и инструменты построения ссылок, а также отслеживание рейтинга. Дополнительные инструменты, такие как инструмент TF*IDF для оптимизации ко...
Data.ai
data.ai
data.ai — это самая надежная в отрасли платформа для анализа и анализа мобильных данных. Получите полную картину мобильной среды, которая вам необходима для приобретения, удержания и привлечения клиентов, определения приоритетов вашей дорожной карты, выхода на новые рынки и оптимизации рентабельност...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat выделяется как комплексный набор инструментов SEO, позволяющий вам эффективно контролировать свою видимость в Интернете. Ключевой актив для преданных своему делу предприятий, стремящихся к повышению рейтинга и усилению коммерческого присутствия в Интернете. Обладая обширным арсеналом, насчи...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных —...
WebCEO
webceo.com
WebCEO — это платформа интернет-маркетинга нового поколения, которая предоставляет вам 23 мощных инструмента для исследования ключевых слов, отслеживания рейтинга, анализа домена, SEO-аудита, анализа внутренних ссылок и отслеживания обратных ссылок, управления социальными сетями, управления платным ...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriily, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» или ...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции массового анализа данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данные и а...
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые зв...
WASK
wask.co
WASK — это инструмент цифрового маркетинга, который позволяет вам управлять рекламой в Facebook, Instagram и Google в одном месте с помощью интеллектуальных функций.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллио...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — первая и единственная поисковая система для потенциальных клиентов B2B, работающая в режиме реального времени. Более 350 000 пользователей и десятки тысяч обладателей награды Президентского клуба используют Seamless.AI для поиска проверенных мобильных телефонов, электронных писем и пря...
VisualPing
visualping.io
Визуализация — лучший инструмент для мониторинга изменений на сайте. Просто введите URL-адрес, который вы хотите отслеживать, и выберите область — мы уведомим вас при обнаружении изменения. Visualping имеет сотни потенциальных вариантов использования. Ваш бизнес может использовать Visualping для ко...
Apptopia
apptopia.com
Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти данные доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты...
Octane11
octane11.com
Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллион...
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть боле...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — это инструмент анализа продаж, который позволяет вам создавать списки потенциальных клиентов на основе расширенных возможностей поиска, таких как используемые технологии и общепринятые методы, поверх многих других фильтров, таких как местоположение, размер компании, отрасль и т. д. После...
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment мгновенно добавляет более 100 данных о компании, ее технологиях и ее сотрудниках к каждой вашей записи, чтобы вы могли быстрее превратить потенциальных клиентов в клиентов. Вот как: • Полная интеграция с Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment и другими платформами для авто...
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — компания, занимающаяся исследованием рынка, которая изобрела Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), новый вид рыночной аналитики, который помогает организациям оставаться в курсе ключевых тактик и тенденций. Наша платформа CLI показывает брендам, как потребители взаимодействуют с комп...
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность кажд...
Owler
owler.com
Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы...
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это универсальная платформа для финансового сравнительного анализа, конкурентного анализа и мониторинга производительности. Замените догадки стратегическими идеями и раскройте потенциал решений, основанных на данных, прямо сейчас. Мы помогаем вам добиться успеха, собирая стратегические ...
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных...
Visual Visitor
visualvisitor.com
Мощная, доступная и простая в использовании платформа для анализа продаж. Мы делаем продажи B2B проще. Помогаем командам продаж и маркетинга продавать больше за меньшее время. Наша платформа включает в себя - Данные о намерениях покупателя - Базу данных контактов B2B с более чем 606 миллионами конта...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
N.Rich
nrich.ai
Увеличьте свой конвейер, сохраняя при этом бюджет. Найдите учетные записи ICP с подтвержденными покупательскими намерениями, активируйте их с помощью многоканальной цифровой рекламы и доставьте популярные учетные записи для продаж.
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации м...
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, кот...
Keyplay
keyplay.io
Выбор аккаунта для амбициозных команд GTM. Если вы делаете что-либо на основе учетных записей, вам нужны правильные учетные записи. Keyplay помогает вам с точностью находить, выбирать и отслеживать идеальные учетные записи. В отличие от сложных и дорогих платформ ABM, вы можете начать работу с Keypl...
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга, ориентированная на личность, xiQ сочетает в себе нейробиологию, психологию и искусственный интеллект, чтобы понять мышление покупателей и факторы, влияющие на их решения о покупке. Наша отмеченная наградами запатентованная платформа искусственного интеллекта предоставл...
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics — это программное обеспечение B2B для ускоренной генерации лидов. Определите анонимных посетителей вашего веб-сайта, контактные данные и увеличьте свою воронку продаж».
NetLine
netline.com
Успешные маркетологи B2B начинают здесь. NetLine позволяет маркетологам B2B масштабировать доходы с помощью универсальной платформы взаимодействия с покупателями, которая предоставляет беспрецедентные данные о намерениях покупателей и возможности привлечения потенциальных клиентов. Работа с единстве...
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent — это платформа B2B Intent для анализа контактов, основанная на машинном обучении и искусственном интеллекте. Мы обеспечиваем конвейеры маркетинга и продаж сигналами о намерениях из нескольких источников, точными данными о мобильных телефонах, проверенными контактами в реальном времени...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем интернет-продавцам оптимизировать свою ценов...
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по неско...
Influ2
influ2.com
Сделайте рекламу неотъемлемой частью разговора о продажах. Influ2 — это персонализированная рекламная платформа, которая позволяет вам охватить конкретных людей в целевых аккаунтах и увидеть, кто взаимодействует с вашей рекламой. Предлагайте соответствующий контент ключевым лицам, принимающим реше...
Crayon
crayon.co
Отмеченная наградами платформа конкурентной разведки Crayon помогает вашей организации увидеть и использовать возможности, чтобы вы могли создать устойчивое бизнес-преимущество. Десятки тысяч команд используют программное обеспечение Crayon для автоматического сбора и анализа полной конкурентной инф...
Cognism
cognism.com
Cogniism — лидер в области международной аналитики продаж, устанавливающий новый стандарт качества данных и соответствия требованиям, которому доверяют более 1000 отделов продаж по всему миру. Cogniism помогает компаниям связаться с потенциальными клиентами своей мечты, предоставляя премиум-контакты...
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius использует машинное обучение и глобальную сеть исследователей, чтобы помочь командам продаж и маркетинга B2B масштабировать исходящие процессы. Самые быстрорастущие компании мира используют LeadGenius для поиска постоянных клиентов и установления связи с ними. LeadGenius предлагает 3 осно...
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов. Ocean.io предоставляет командам продаж и маркетинга B2B электронные письма и номера телефонов ПРАВИЛЬНЫХ людей в ПРАВИЛЬНЫХ комп...
Versium
versium.com
Versium — компания, занимающаяся технологиями обработки данных, которая позволяет маркетологам лучше выявлять, понимать и достигать своих идеальных потенциальных клиентов с помощью множества цифровых точек взаимодействия и маркетинговых каналов. Ведущая в отрасли система разрешения и анализа идентиф...