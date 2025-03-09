Программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей - Самые популярные приложения - Ватикан

Albacross

albacross.com

Отделы по сбору доходов по всему миру используют данные о намерениях Albacross, чтобы создавать больше возможностей и быстрее увеличивать доходы. От ранней осведомленности до позднего решения — у вас есть все необходимое, чтобы выявить своих потенциальных покупателей, привлечь их к тому, что они хотят, и получить уведомление, когда они будут готовы к покупке. Вот как: - Повысьте продуктивность продаж. Определите покупательское намерение компаний, посещающих ваш веб-сайт, и уведомите свой отдел продаж, когда они будут готовы совершить покупку. - Избавьтесь от догадок в маркетинге: поймите, какие учетные записи интересуются вашим контентом и что их больше всего интересует. - Все необходимые вам данные: мы ежемесячно отслеживаем 3 миллиарда событий по всему миру и обновляем данные еженедельно. - Беспрепятственная интеграция с техническими инструментами, которые вы уже используете. Это не еще один инструмент, который нужно изучать.