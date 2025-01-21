Программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей - Самые популярные приложения - Сербия

Demandbase

demandbase.com

Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность каждому этапу процесса покупки B2B. Вы получите единое окно, объединяющее все источники информации и идей, а также все продажи и маркетинговые ходы, что позволит вам раньше выявлять возможности, более разумно взаимодействовать с ними и быстрее заключать сделки. Создавайте точные аудитории, используя нашу информацию об учетных записях, данные CRM и MAP, сигналы намерений, технографию и многое другое. Затем используйте дополнительные возможности для большей точности и контроля: единственная рекламная платформа B2B, оптимизированная для охвата целых команд закупщиков, повышения конверсии веб-сайта за счет персонализации, координации значимого взаимодействия с клиентами в вашей экосистеме и каналах, а также измерения того, как маркетинговая и коммерческая деятельность влияет на потоки продаж и доходы. Продавцы могут даже использовать свои CRM-приложения, чтобы получить интеллектуальную информацию о контактах и ​​компаниях, а также увидеть активность в базе спроса и намерения. С помощью Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence вы можете координировать все действия с GTM для упрощения покупок.