Программное обеспечение для рекламы на основе учетных записей - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для рекламы на основе учетных записей позволяет предприятиям связываться с потенциальными покупателями посредством точно адаптированной цифровой рекламы. Эти рекламные объявления настроены специально для влиятельных лиц, принимающих решения в определенных целевых аккаунтах. Реклама на основе учетных записей служит жизнеспособным подходом к реализации в рамках общей маркетинговой стратегии на основе учетных записей, предоставляя маркетологам средства для эффективного охвата желаемых учетных записей. Другие методы реализации в рамках этой стратегии могут включать прямую почтовую рассылку на основе учетной записи, а также индивидуальный подход к Интернету и контенту. Компании имеют возможность выбирать и применять одну или комбинацию этих тактик исполнения. Чтобы облегчить рекламную стратегию на основе учетных записей, компании могут извлекать контакты из своего программного обеспечения CRM или программного обеспечения для автоматизации маркетинга. Альтернативно, они могут составлять списки контактов, чтобы беспрепятственно реализовывать свой подход к таргетированной рекламе.
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ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI - платформа для продаж и маркетинга с ИИ, которая помогает находить и взаимодействовать с целевыми клиентами через множество каналов.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетинга, создающая персонализированный контентный опыт для улучшения взаимодействия с клиентами и анализа данных.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.
Metadata
metadata.io
Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.
N.Rich
nrich.ai
Приложение N.Rich помогает находить целевые аккаунты с намерением покупки, активировать их с помощью цифровой рекламы и передавать горячие аккаунты в отдел продаж.
Opensense
opensense.com
Приложение Opensense позволяет централизованно управлять электронной подписью на всех устройствах для различных почтовых сервисов.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
Albacross
albacross.com
Albacross - инструмент для B2B, помогающий выявлять потенциальных клиентов через мониторинг посетителей веб-сайтов и интеграцию с CRM-системами.
Influ2
influ2.com
Influ2 — это платформа для персонализированной рекламы, позволяющая рекламировать контент конкретным лицам в целевых компаниях и отслеживать их взаимодействие.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — платформа для B2B-маркетинга, использующая большие данные для определения и привлечения целевых клиентов через онлайн-рекламу.
Propensity
propensity.com
Propensity — платформа для маркетинга на основе аккаунтов (ABM) для малых B2B-команд, которая помогает находить и управлять лидами с помощью программных рекламных кампаний.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks – платформа для B2B, помогающая идентифицировать, привлекать и конвертировать целевые учетные записи с помощью аналитики и автоматизации.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, использующая ИИ и аналитику для оптимизации маркетинга, выявления целевых клиентов и улучшения взаимодействия между продажами и маркетингом.
Recotap
recotap.com
Recotap — это платформа для B2B-маркетинга, которая помогает запускать персонализированные кампании на основе аккаунтов для повышения эффективности маркетинга.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic помогает компаниям находить ключевые учетные записи и вовлекать их на всем этапе покупательского пути с помощью данных и многоканальных стратегий.
Advertaze
advertaze.com
Advertaze – это приложение для создания персонализированных рекламных объявлений, которые показываются только целевой аудитории в компаниях, принимающих решения о покупке.
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