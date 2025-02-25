Программное обеспечение для рекламы на основе учетных записей - Самые популярные приложения - Туркменистан

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Программное обеспечение для рекламы на основе учетных записей позволяет предприятиям связываться с потенциальными покупателями посредством точно адаптированной цифровой рекламы. Эти рекламные объявления настроены специально для влиятельных лиц, принимающих решения в определенных целевых аккаунтах. Реклама на основе учетных записей служит жизнеспособным подходом к реализации в рамках общей маркетинговой стратегии на основе учетных записей, предоставляя маркетологам средства для эффективного охвата желаемых учетных записей. Другие методы реализации в рамках этой стратегии могут включать прямую почтовую рассылку на основе учетной записи, а также индивидуальный подход к Интернету и контенту. Компании имеют возможность выбирать и применять одну или комбинацию этих тактик исполнения. Чтобы облегчить рекламную стратегию на основе учетных записей, компании могут извлекать контакты из своего программного обеспечения CRM или программного обеспечения для автоматизации маркетинга. Альтернативно, они могут составлять списки контактов, чтобы беспрепятственно реализовывать свой подход к таргетированной рекламе.
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N.Rich
nrich.ai
Увеличьте свой конвейер, сохраняя при этом бюджет. Найдите учетные записи ICP с подтвержденными покупательскими намерениями, активируйте их с помощью многоканальной цифровой рекламы и доставьте популярные учетные записи для продаж.
Advertaze
advertaze.com
Представьте себе, что вы создаете уникальную персонализированную рекламу для каждой целевой учетной записи. А теперь представьте, что вы показываете это объявление там, где его увидит только команда покупателей этого аккаунта. Advertaze использует таргетинг на микроаудитории, чтобы показывать вашу персонализированную рекламу на основе учетной записи нужным людям в нужных учетных записях. Больше никаких напрасных впечатлений у людей, которые не имеют права голоса в процессе покупки. Узнайте больше на сайте advertaze.com.
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Прекрасно работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учетных записей, помогает вам идентифицировать целевые учетные записи, привлекать их к цифровой рекламе, веб-персонализации, подписям электронной почты и автоматизации продаж и, наконец, измерять эффективность ваших программ. RollWorks — незаменимая платформа для больших и малых отделов маркетинга и продаж, которые считают, что подход на основе учетных записей — это просто хороший B2B-маркетинг. Начните сегодня на сайте www.rollworks.com.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — ведущий поставщик услуг маркетинга на основе учетных записей и аналитики B2B. Наша технологическая платформа сочетает в себе возможности больших данных и автоматизации рекламы, чтобы помочь маркетологам B2B определить, охватить и привлечь своих идеальных клиентов. Анализируя миллиарды точек данных в режиме реального времени, мы можем точно связать проверенные офлайн-бизнес-данные с онлайн-миром и предоставить маркетологам решения мирового класса для таргетинга B2B и маркетинга на основе учетных записей в их усилиях по цифровой рекламе.
Propensity
propensity.com
Propensity — единственная платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM), созданная для небольших команд роста B2B. Мы упрощаем использование данных о намерениях для создания списков заинтересованных клиентов и контактов, разогреваем эти контакты с помощью многоканальных кампаний ABM и ежедневно передаем список высококвалифицированных потенциальных клиентов продажам. Результатом является автоматизированный, постоянно работающий механизм ABM, который генерирует поток MQA и увеличивает вовлеченность в продажи в 5 раз по сравнению с традиционной тактикой роста B2B. Почему Propensity? - Создайте аудиторию за 5 минут, запустите менее чем за 2 недели - Создание неограниченного списка учетных записей с данными о намерениях - Полностью расширенные контакты для каждого списка учетных записей - Еженедельный список прогреваемых учетных записей и контактов для продаж - Программные медийные объявления - Рассылка маркетинговой электронной почты - Доступ в нашу библиотеку сборников игр ABM - Генератор контента AI - Еженедельная встреча с Propensity CSM - Интеграция с Hubspot и Salesforce - Время окупаемости инвестиций — 30–180 дней в зависимости от вашего сборника пьес. Основные функции Propensity: Библиотека игровых книг - Предварительно созданные сборники пьес в диапазоне от 30 до 90 дней. Редактор Playbook. Легко редактируйте каждую игру в выбранной пользователем книге. Audience Builder. Использует лицензированные сторонние данные о намерениях на уровне учетной записи для понимания интересов и поведения покупателей со склонностью к покупке. Модели, встроенные в круги покупателей. Создание и управление целевыми контактами на основе намерений на уровне учетной записи. Менеджер каналов — оркестровка и активация межканальных кампаний. Панель ABM — измерение и аналитика учетной записи для количественной оценки роста и эффективности. Интеграция с маркетинговыми технологиями и технологиями продаж.
Recotap
recotap.com
Recotap — это ABM-платформа нового поколения на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетологам B2B проводить целевые и персонализированные кампании по вовлечению аккаунтов в любом масштабе. Recotap лучше всего подходит для растущих стартапов и предприятий, которые стремятся улучшить свои маркетинговые показатели. С помощью решения Recotap для рекламы на основе учетных записей можно охватить больше лиц, принимающих решения, и оставаться вовлеченными до тех пор, пока они не совершят конверсию.
Folloze
folloze.com
Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по работе с доходами используют Folloze, чтобы быстро и легко предоставлять привлекательный, основанный на данных опыт, который позволяет покупателям получать необходимую информацию там, где они находятся, и все это персонализировано с учетом их индивидуального пути к клиенту. Основанная в 2013 году двумя руководителями по маркетингу, которые своими глазами наблюдали, как меняются покупки и продажи в сфере B2B, Folloze с гордостью обслуживает сегодня некоторые из крупнейших и наиболее успешных брендов B2B, включая такие компании, как Cisco, FireEye, Google, Okta и Workday.
Albacross
albacross.com
Отделы по сбору доходов по всему миру используют данные о намерениях Albacross, чтобы создавать больше возможностей и быстрее увеличивать доходы. От ранней осведомленности до позднего решения — у вас есть все необходимое, чтобы выявить своих потенциальных покупателей, привлечь их к тому, что они хотят, и получить уведомление, когда они будут готовы к покупке. Вот как: - Повысьте продуктивность продаж. Определите покупательское намерение компаний, посещающих ваш веб-сайт, и уведомите свой отдел продаж, когда они будут готовы совершить покупку. - Избавьтесь от догадок в маркетинге: поймите, какие учетные записи интересуются вашим контентом и что их больше всего интересует. - Все необходимые вам данные: мы ежемесячно отслеживаем 3 миллиарда событий по всему миру и обновляем данные еженедельно. - Беспрепятственная интеграция с техническими инструментами, которые вы уже используете. Это не еще один инструмент, который нужно изучать.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность каждому этапу процесса покупки B2B. Вы получите единое окно, объединяющее все источники информации и идей, а также все продажи и маркетинговые ходы, что позволит вам раньше выявлять возможности, более разумно взаимодействовать с ними и быстрее заключать сделки. Создавайте точные аудитории, используя нашу информацию об учетных записях, данные CRM и MAP, сигналы намерений, технографию и многое другое. Затем используйте дополнительные возможности для большей точности и контроля: единственная рекламная платформа B2B, оптимизированная для охвата целых команд закупщиков, повышения конверсии веб-сайта за счет персонализации, координации значимого взаимодействия с клиентами в вашей экосистеме и каналах, а также измерения того, как маркетинговая и коммерческая деятельность влияет на потоки продаж и доходы. Продавцы могут даже использовать свои CRM-приложения, чтобы получить интеллектуальную информацию о контактах и компаниях, а также увидеть активность в базе спроса и намерения. С помощью Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence вы можете координировать все действия с GTM для упрощения покупок.
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
6sense
6sense.com
Изобретите новый способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по доходам необходимые данные и прозрачность.
Influ2
influ2.com
Сделайте рекламу неотъемлемой частью разговора о продажах. Influ2 — это персонализированная рекламная платформа, которая позволяет вам охватить конкретных людей в целевых аккаунтах и увидеть, кто взаимодействует с вашей рекламой. Предлагайте соответствующий контент ключевым лицам, принимающим решения, отслеживайте намерения на уровне контактов и предоставляйте продажам контекст, необходимый для привлечения ценных клиентов. С помощью индивидуальной рекламы Influ2 вы можете увеличить поток продаж в 2,26 раза, привлекая лиц, принимающих решения, на протяжении всего их пути.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — это платформа продаж и маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям по всему миру быстрее масштабироваться с помощью решений для маркетинга на основе учетных записей. На единой платформе: идентифицируйте и обнаруживайте свои целевые учетные записи, организуйте индивидуальные беседы с целевыми группами, вовлекайте их по нескольким каналам, запускайте рекламу ABM на основе искусственного интеллекта, измеряйте и оптимизируйте успех ABM во всех ваших кампаниях. Благодаря искусственному интеллекту в основе SalesboxAI Avatar помогает компаниям быстрее и эффективнее находить и защищать клиентов, автоматически связываясь, привлекая, квалифицируя и отслеживая целевые учетные записи посредством многоканального двустороннего диалога. Чтобы узнать больше, посетите: https://salesbox.ai.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дает возможность крупнейшим и наиболее быстрорастущим компаниям быстрее конвертировать свои лучшие клиенты, находя и взаимодействуя на протяжении всего пути клиента с наиболее влиятельными членами комитета по закупкам. Платформа ML, глобальная многоканальная платформа для активации и измерения медиа ABM, позволяет маркетологам корпоративных организаций использовать уникальные собственные данные для определения учетных записей, которые с наибольшей вероятностью совершат покупку, максимизировать взаимодействие по нескольким каналам и ускорить циклы продаж, чтобы положительно повлиять на рентабельность инвестиций.
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