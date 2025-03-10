Программное обеспечение для A/B-тестирования - Самые популярные приложения

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Является ли продукт эффективным помощником в бизнес-операциях? Ключевые факторы удовлетворенности пользователей продуктами A/B-тестирования включают «Отчетность и аналитика», «Возможности многомерного тестирования» и «ИИ/машинное обучение». Эти факторы идентифицируются с помощью алгоритма, который выбирает атрибуты, которые с наибольшей вероятностью предсказывают удовлетворенность пользователей в этой категории.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — это платформа для создания воронок продаж, позволяющая пользователям легко создавать страницы для конвертации посетителей в клиентов.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — это инструмент для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющий пользователям быстро разрабатывать страницы и анализировать их эффективность.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense — инструмент для веб-аналитики и оптимизации, позволяющий измерять поведение пользователей и улучшать конверсии на сайте.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam - это платформа для проведения вебинаров, позволяющая вести живые трансляции, взаимодействовать с аудиторией и анализировать участие.
Amplitude
amplitude.com
Амплитуда - платформа для аналитики продуктов, помогающая предприятиям отслеживать поведение пользователей и оптимизировать взаимодействие с ними.
Algolia
algolia.com
Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.
PostHog
posthog.com
PostHog — это платформа с открытым исходным кодом, позволяющая разработчикам управлять функциями, выполнять аналитику и тестирование в одном инструменте.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — платформа для анализа данных в реальном времени, помогающая издателям отслеживать взаимодействие аудитории с контентом.
MoEngage
moengage.com
MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.
UserWise
userwise.io
UserWise — продвинутая система для управления живыми операциями в играх, позволяющая студиям удерживать игроков с помощью инструментов сегментации и визуального конструктора кампаний.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages - это конструктор лендингов, позволяющий быстро создавать целевые страницы без навыков программирования и оптимизировать их для получения лидов.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy - это платформа для анализа взаимодействий пользователей с веб-сайтами, предлагающая инструменты для A/B тестирования, SEO и улучшения конверсии.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert - это инструмент для A/B тестирования и сегментации, помогающий улучшать конверсии и взаимодействие с клиентами на веб-сайтах.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads позволяет создавать цифровые рекламные объявления, настраивать целевую аудиторию и управлять кампанией с подробной отчетностью.
VWO
vwo.com
VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider — облачный поисковый движок для сайтов, позволяющий создавать индивидуизированный поиск и улучшать пользовательский опыт.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — платформа для email-маркетинга, помогающая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать продажи с помощью инструментов автоматизации и аналитики.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica - инструмент для анализа мобильных приложений, предоставляющий данные о пользователях, доходах и сбоях. Поддерживает iOS и Android.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.
WayMore
waymore.io
WayMore — это облачная платформа для омниканального маркетинга, объединяющая инструменты для анализа данных, автоматизации процессов и повышения продаж.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg – инструмент для анализа поведения пользователей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и A/B тестирования.
Splitbee
splitbee.io
Splitbee — приложение для анализа производительности веб-сайтов и поведения пользователей с функциями аналитики, отслеживания и оптимизации.
Howuku
howuku.com
Howuku - платформа для анализа поведения пользователей, предоставляющая тепловые карты, AB-тестирование и опросы для оптимизации веб-сайтов.
Landingi
landingi.com
Landingi - платформа для создания целевых страниц с интуитивно понятным редактором, шаблонами и инструментами для оптимизации и интеграции.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks - CRM-система для управления бизнесом, объединяющая маркетинг, продажи и обслуживание клиентов в единой облачной платформе.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — платформа для A/B-тестирования и персонализации, позволяющая оптимизировать пользовательский опыт и анализировать эффективность кампаний.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.
Flagsmith
flagsmith.com
Flagsmith - это служба управления функциями и удаленной конфигурацией, поддерживающая различные платформы и позволяющая настраивать и тестировать функции приложений.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit — это веб-приложение для автоматизации задач Google Analytics, включая аудит, мониторинг и анализ онлайн-маркетинга.
Eppo
geteppo.com
Eppo - платформа для A/B-тестирования, интегрированная с хранилищами данных, обеспечивающая высокую статистическую строгость и автоматический анализ результатов.
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely — это приложение для бизнеса, которое помогает собирать данные, сегментировать клиентов и предоставлять персонализированные рекомендации для увеличения конверсии.
AutoOptimize
autooptimize.ai
AutoOptimize помогает оптимизировать вебсайты с помощью 50 автоматизированных A/B тестов, увеличивающих конверсию до 30% за 90 дней.
DevCycle
devcycle.com
DevCycle — это платформа для управления флагами функций, позволяющая разработчикам контролировать развертывание и тестирование новых функций программного обеспечения.
Personizely
personizely.net
Personizely - это инструмент для маркетинга, помогающий собирать контактную информацию, увеличивать среднюю стоимость заказа и создавать целевые всплывающие окна на сайтах.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics предлагает сервис повышения конверсии на уровне рекламы с автоматическим A/B тестированием для Google Ads.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy - это инструмент без кода для создания и оптимизации пользовательских потоков на веб-сайтах с возможностью A/B тестирования.
Convert.com
convert.com
Convert.com - платформа для A/B-тестирования и оптимизации коэффициента конверсии с инструментами анализа поведения пользователей и сегментацией.
Testeum
testeum.com
Testeum - платформа для тестирования веб и мобильных приложений, предлагающая визуальное тестирование, параллельное выполнение тестов и интеграцию с другими инструментами.
Monetate
monetate.com
Монетат – платформа для персонализации электронной коммерции, позволяющая брендам создать индивидуальный опыт для пользователей через адаптированный контент и A/B-тестирование.
Optibase
optibase.io
Optibase — лучшее приложение для A/B-тестирования для Webflow. Это позволяет вам оптимизировать коэффициенты конверсии на вашем сайте Webflow посредством точного A/B-тестирования. Вы можете протестировать различные версии своего веб-сайта, от текста до дизайна и целых страниц, и найти наиболее эффективные версии. Он предлагает возможности сплит-тестирования для ускорения роста бизнеса, позволяя вам тестировать более крупные изменения в дизайне, разделяя трафик и анализируя производительность. Optibase обеспечивает многовариантное тестирование, чтобы найти идеальное сочетание элементов на вашем веб-сайте. Вы можете создавать неограниченное количество комбинаций и отслеживать их эффективность. Приложение легко интегрируется с Webflow, позволяя вам настроить отслеживание конверсий для любого элемента вашего сайта, от кликов до отправки форм. Optibase спроектирован так, чтобы не использовать код и соответствовать требованиям GDPR. Это не вызывает мерцания и не влияет на производительность сайта. На веб-сайте представлены различные ресурсы, такие как руководства, библиотека идей A/B-тестирования и калькуляторы, которые помогут вам освоить A/B-тестирование для вашего сайта Webflow.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — это полноценная платформа для маркетинга и аналитики. Мы помогаем вам по-настоящему понять своих пользователей и принимать меры, персонализируя контент и проводя A/B-тесты. Начать работу можно бесплатно, и все будет готово через несколько минут.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, уменьшать количество брошенных корзин и увеличивать продажи электронной коммерции, как никогда раньше. 2. Функции персонализации веб-сайта позволяют легко адаптировать сообщения на вашем веб-сайте и целевой странице кампании к сегментам покупателей, чтобы обеспечить более релевантный и значимый опыт. 3. Простое в использовании A/B-тестирование позволяет быстро настраивать, тестировать и сравнивать эффективность всплывающих окон и персонализированных целевых страниц. Кроме того, вы можете сравнить полные пути покупателя, чтобы оценить влияние на чистую прибыль.
Taplytics
taplytics.com
Современные команды разработчиков выбирают Taplytics, чтобы повысить рентабельность инвестиций в выпускаемые ими функции. Мы предоставляем кроссплатформенные решения для AB-тестирования и флагов функций с нулевым раздуванием, которые обеспечивают удобство работы с ведущими современными приложениями и веб-сайтами. Taplytics способствует цифровой трансформации предприятий. Мы работаем с такими брендами, как Lookout, Grubhub и Crate&Barrel, чтобы увеличить доход за счет их приложений и веб-сайтов.
Nosto
nosto.com
Опыт интеллектуальной коммерции Nosto — это интеллектуальная платформа Commerce Experience Platform (CXP), которая предоставляет брендам и ритейлерам интуитивно понятные инструменты для увеличения онлайн-доходов посредством комплексного управления коммерцией. С помощью experience.AI Nosto помогает брендам обогащать и активировать данные о клиентах, продуктах и контенте в режиме реального времени посредством персонализации, обнаружения продуктов и пользовательского контента, чтобы обеспечить высокоэффективный коммерческий опыт в масштабе.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — это платформа на базе искусственного интеллекта, специализирующаяся на персонализации веб-сайтов и оптимизации коэффициента конверсии. Он предоставляет маркетологам многофункциональное пространство для тестирования, оптимизации и персонализации работы с веб-сайтами. Платформа способна запускать неограниченное количество вариантов, что облегчает быстрое тестирование новых концепций и идей. Используя свою технологию генеративного искусственного интеллекта, он также предлагает решения для писательского тупика, предлагая варианты копирования. Самая сильная сторона Intellimize — это ее способность обеспечивать персонализацию 1:1 с использованием оптимизации искусственного интеллекта. Платформа Intellimize поддерживает широкий спектр отраслей, включая, помимо прочего, SaaS и электронную коммерцию. . Его можно использовать для A/B-тестирования, оптимизации целевой страницы и специальной персонализации для электронной коммерции и операций SaaS. Функция аналитики платформ дает представление о влиянии экспериментов на различные сегменты, помогая пользователям понять влияние их стратегических решений. Примечательной является его способность легко интегрироваться с различными инструментами маркетинга и аналитики. В дополнение к технологии искусственного интеллекта Intellimize предлагает профессиональные услуги, команду по работе с клиентами и управляемую адаптацию. Команда профессиональных услуг расширяет возможности платформы и включает в себя экспертов по стратегическому и аналитическому CRO, которые помогают пользователям достичь своих целей по оптимизации.
Justuno
justuno.com
Набор инструментов конверсии Justuno включает в себя захват потенциальных клиентов (SMS и электронная почта), предложения выхода, отказ от корзины, баннеры, рекомендации по продуктам и многое другое, чтобы создать идеальный путь конверсии, который доставляет правильное сообщение нужному покупателю в нужное время. - Собирайте больше нулевых и собственных данных и передавайте их в существующие маркетинговые инструменты (у нас есть более 100 интеграций, и их количество растет). - Ведущий в отрасли захват потенциальных клиентов по электронной почте и SMS (в два этапа, нажатием на текст и т. д.) для оптимального роста. - Более 80 расширенных правил таргетинга, включая геотаргетинг (вплоть до почтового индекса), намерение выхода, содержимое корзины, источник трафика и многое другое. - Запускайте A/B-тесты для оптимизации кампаний. - Используйте рекомендации по продуктам в любом месте вашего сайта, включая дополнительные продажи, перекрестные продажи, бестселлеры, недавно просмотренные и многое другое. Получите доступ к предварительно созданной библиотеке шаблонов, содержащей более 200 дизайнов от ведущих партнеров отрасли и нас самих, чтобы немедленно приступить к работе. Ищете больше? - Увеличьте среднюю стоимость заказа: с помощью динамических баннеров о доставке, рекомендаций в корзине/оформлении заказа и т. д. - Мониторинг производительности в реальном времени: аналитическая панель Justuno в режиме реального времени показывает полезную информацию, позволяющую поддерживать ваши кампании в лучшем виде - Увеличьте списки адресов электронной почты и SMS: Интеграция Justuno с ведущими в отрасли SMS и ESP позволяет одновременно отправлять подписки по электронной почте и SMS на ваши платформы, а также создавать двухэтапные формы для потенциальных клиентов, использовать подписку для отправки текстовых сообщений на мобильных устройствах и многое другое. - Создайте удобный для мобильных устройств интерфейс: привлекайте больше посетителей вашего мобильного веб-сайта с помощью оптимизированных мобильных рекламных акций, соответствующих лучшим практикам Google. - Улучшенная рентабельность инвестиций в платную рекламу: функции синхронизации аудитории Justuno ежечасно синхронизируют ваши списки подписчиков для актуального повторного таргетинга и поиска потенциальных клиентов. максимизировать эффективность кампании - Скрытые поля: собирайте дополнительную информацию от посетителей, такую как информация UTM, IP-адрес, первый URL-адрес, использованный код купона и т. д.). Объедините это с возможностью подписки для максимальной персонализации автоматизированных процессов. - Ищете решение для своего безголового магазина? Justuno поддерживает автономные веб-сайты для брендов, которым необходимо создать максимально удобный интерфейс. Свяжитесь с нами для получения подробной информации!
GrowthBook
growthbook.io
GrowthBook — самая популярная платформа с открытым исходным кодом для экспериментов и пометки функций. GrowthBook, созданная в 2021 году, представляет собой современную и легко настраиваемую платформу, которая работает с вашими уникальными потребностями и структурами данных. Получите всю мощь собственной платформы без необходимости создавать ее самостоятельно. GrowthBook включает высокопроизводительные SDK на большинстве популярных языков для флагов функций и спроектирован так, чтобы не находиться на критическом пути рендеринга. Наша платформа A/B-тестирования использует существующее хранилище данных и может быть полностью настроена в соответствии с вашими потребностями в данных. Мы поддерживаем большинство популярных инструментов отслеживания событий, а также индивидуальную поддержку большинства хранилищ данных — мы даже поддерживаем Mixpanel и Google Analytics. Никакого черного ящика! Получите полную прозрачность своих данных, просматривайте запросы и даже экспортируйте их в блокноты Jupyter.
Apptimize
apptimize.com
Apptimize — платформа для A/B-тестирования и управления функциями, оптимизирующая пользовательский опыт в мобильных и веб-приложениях.
Statsig
statsig.com
Statsig — ведущая платформа для экспериментов с продуктами, которая помогает компаниям использовать данные для быстрой доставки и создания более качественных продуктов. Такие компании, как Microsoft, Figma, Notion, Flipkart, Eventbrite, Ancestry, Headspace и Univision, используют Statsig для управления внедрением функций, автоматизации экспериментов и принятия решений на основе показателей производительности. Компания Statsig, основанная в 2021 году бывшими инженерами Facebook, поддерживает тысячи экспериментов, затрагивающих более миллиарда конечных пользователей по всему миру. Statsig демократизирует экспериментирование — важный аспект снижения рисков развития, ранее доступный только крупным технологическим компаниям.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect — это решение для A/B-тестирования и оптимизации, с помощью которого вы можете A/B-тестировать свои идеи, получать ценную информацию и персонализировать весь путь клиента.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely — это инновационная платформа для мобильных и веб-приложений, ориентированная на открытия, которая сочетает в себе анализ больших данных с прогнозным моделированием. С Maxymizely вы сможете повысить рентабельность инвестиций в свое приложение, повысить вовлеченность пользователей и пожизненную ценность, определить наиболее успешные сегменты таргетинга для своих маркетинговых кампаний и снизить неэффективность вашего приложения. Сегодня вы можете подписаться на нашу аналитическую платформу и начать отслеживать свои пользовательские данные в режиме реального времени. Существует более 40 потрясающих аналитических отчетов, которые могут раскрыть важные тенденции среди пользователей вашего приложения. С помощью нашей бесплатной демо-версии вы сможете ознакомиться с отчетами и функциями системы. 3D-аналитика Maxymizely — это совершенно новая идея оценки пользователей. Используя атрибуты пользователя и прошлое поведение пользователя в качестве ключевых элементов, алгоритмы Maxymizely могут «оценить» пользователя и показать вам кластеры пользователей высокого качества (точно так же, как пользователей среднего и низкого качества). Такой анализ незаменим для выявления вашей целевой аудитории. Maximizely A/B и многовариантное тестирование — это еще одна сторона нашей многосторонней функциональности. Ваши возможности безграничны с точки зрения количества вариаций и идей, которые можно воплотить на вашем сайте с помощью нашего тестирования. По окончании тестовой кампании наша система выводит статистику по наиболее конвертируемым вариантам. Таким образом, вы можете подтвердить или опровергнуть идеи, которые вы тестировали, на реальных цифрах.
Personyze
personyze.com
Personyze — это комплексный набор инструментов для персонализации, который предоставляет все необходимое для создания привлекательного опыта на вашем веб-сайте и по другим каналам, используя мощное сочетание поведенческого таргетинга, рекомендаций на основе искусственного интеллекта и персонализированной рассылки по электронной почте. Personyze работает на любом веб-сайте независимо от платформы и может интегрироваться с любой CRM, любым сторонним решением электронной почты и любым аналитическим решением, а также поставляется с интеграцией Google Analytics и внутренней аналитикой «из коробки». Первый компонент Personyze — это инструмент динамического таргетинга, который позволяет вам определить сегментацию посетителей и использовать магию Personyze, чтобы показывать им любой контент, который вы можете себе представить, начиная от простых визуальных изменений на сайте и заканчивая целевыми электронными письмами, всплывающими окнами или баннерами. , нацеленный на использование любого поведения или пользовательской переменной, которая доступна технологически, включая поведение на сайте, источник перехода, целевую страницу, интегрированные данные CRM, известные интересы и многое другое. Второй компонент — это динамические рекомендации по продуктам/контенту, генерируемые искусственным интеллектом, которые отображаются в любом месте вашего сайта или в ваших электронных письмах с использованием полностью настраиваемых виджетов отображения. С помощью алгоритма для любой ситуации вы можете объединить индивидуальные и групповые данные, чтобы представить такие рекомендации, как «Самое популярное по интересам пользователей», «Просмотреть еще раз», «Купить снова», «Заброшенная корзина» (по электронной почте или на сайте), «Пополнить запасы», «Последний контент от вас». Любимые авторы и многое другое. Объедините это с возможностью рассылки целевых писем по электронной почте с рекомендациями по контенту/продукту, подробной внутренней аналитикой, отчетами и отслеживанием KPI, A/B-тестированием, и вы получите комплексное решение для персонализации.
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