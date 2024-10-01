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Программное обеспечение для A/B-тестирования - Самые популярные приложения - Монтсеррат

Является ли продукт эффективным помощником в бизнес-операциях? Ключевые факторы удовлетворенности пользователей продуктами A/B-тестирования включают «Отчетность и аналитика», «Возможности многомерного тестирования» и «ИИ/машинное обучение». Эти факторы идентифицируются с помощью алгоритма, который выбирает атрибуты, которые с наибольшей вероятностью предсказывают удовлетворенность пользователей в этой категории.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Clickfunnels — одна из самых популярных в мире онлайн-платформ для воронок продаж, где пользователи могут быстро и легко создавать красивые страницы продаж, которые превращают посетителей в потенциальных клиентов и платящих клиентов. Никакого опыта в области технологий, дизайна или программирования ...

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развиват...

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области маркетинга или только начинаете, целевые страницы Unbounce превращают больше ваших посетителей в потенциальных клиентов, продажи и регистрации. Благодаря простым в использовании конструкторам для любого уровня навыков, а также функциям опт...

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting,...

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественно...

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более ч...

PostHog

PostHog

posthog.com

PostHog — это универсальная платформа с открытым исходным кодом, которая помогает инженерам создавать более качественные продукты. Мы даем возможность командам разработчиков программного обеспечения фиксировать события, выполнять аналитику, записывать сеансы пользователей, проводить эксперименты и р...

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Leadpages® — это конструктор веб-сайтов и целевых страниц без кода, предназначенный для того, чтобы помочь малым предприятиям быстро и легко выйти в Интернет. Оснащенная полным набором инструментов для конвертации, платформа упрощает процесс привлечения потенциальных клиентов, позволяя вам масштабир...

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это платформа взаимодействия с клиентами, основанная на аналитике, которой доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, таких как Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel и других. Бренды, ориентированные на цифровые технологи...

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Инструменты Plerdy CRO, SEO и A/B-тестирования — комплексный пакет для повышения конверсии, улучшения пользовательского опыта и оптимизации работы вашего интернет-магазина. 🚀 Инструмент A/B-тестирования Представляем бесплатный инструмент A/B-тестирования от Plerdy, тщательно разработанный для элект...

UserWise

UserWise

userwise.io

UserWise — это самый продвинутый движок LiveOps, доступный для игр, позволяющий студиям удерживать своих игроков на всю жизнь. UserWise дает вам всю мощь благодаря расширенным инструментам сегментации, интуитивно понятному календарю живых операций, визуальному конструктору кампаний и настраиваемым п...

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica — это доступный и надежный (да, это возможно) универсальный инструмент аналитики мобильных приложений, который обеспечивает всесторонний анализ поведения пользователей вашего мобильного приложения, доходов от приложений, кампаний по привлечению мобильных устройств и статистики сбоев. Запу...

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Картра — это больше, чем просто платформа; это партнер на вашем пути к предпринимательству, предоставляющий все: от высококонверсионных целевых страниц и веб-сайтов до сложных решений для электронного маркетинга, членских сайтов и многого другого. Платформа Kartra создана для стимулирования продаж и...

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить...

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результа...

AutoOptimize

AutoOptimize

autooptimize.ai

Оптимизируйте свой веб-сайт с помощью автоматизированных A/B-тестов. AutoOptimize предоставляет вам 50 высокоэффективных шаблонных A/B-тестов, которые, как доказано, повышают коэффициент конверсии до 30 % в течение 90 дней.

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы дейс...

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что популярно, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Kasplo — это платформа электронного маркетинга корпоративного уровня, которая помогает брендам увеличить свои продажи, удержать клиентов и повысить пожизненную ценность клиентов. Ключевые особенности включают в себя простой в использовании конструктор электронной почты с возможностью перетаскивания,...

Convert.com

Convert.com

convert.com

Программное обеспечение для A/B-тестирования Convert.com — лучшее решение для агентств и компаний электронной коммерции, которые фокусируются на оптимизации коэффициента конверсии с помощью программного обеспечения для A/B-тестирования, программного обеспечения для многомерного тестирования или прог...

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Workbooks CRM объединяет весь ваш бизнес, помогая всем работать лучше, работать вместе и работать правильно с помощью единой облачной системы. Маркетинг может привлечь больше потенциальных клиентов, продажи могут заключить больше сделок, финансы могут быстро и легко выставлять счета, а поддержка мож...

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty — быстрорастущий поставщик решений для экспериментов, персонализации и управления функциями на базе искусственного интеллекта, помогающий предприятиям быстро увеличивать прибыль.

WayMore

WayMore

waymore.io

WayMore — это инновационная универсальная облачная платформа омниканального маркетинга, состоящая из множества различных инструментов, направленных на увеличение продаж и снижение затрат на маркетинг. Высокие технологии платформы основаны на сборе данных, аналитике, автоматизации и цифровом маркетин...

Flagsmith

Flagsmith

flagsmith.com

Флаг функции и служба удаленной настройки. Выпускайте функции с уверенностью; управлять флагами функций в веб-, мобильных и серверных приложениях. Используйте наш размещенный API, разверните его в собственном частном облаке или запустите локально.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...

Landingi

Landingi

landingi.com

Платформа предлагает множество решений для поддержки маркетологов на каждом этапе создания маркетинговой кампании с использованием целевых страниц: от дизайна до запуска кампании, интеграции, оптимизации и конверсии. Платформа Landingi имеет невероятно интуитивно понятный, с точностью до пикселя ред...

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, ...

VWO

VWO

vwo.com

Запустить программу экспериментов сложно. Независимо от того, хотите ли вы повысить конверсию веб-сайта или улучшить взаимодействие с пользователем, вам нужно сделать очень многое, чтобы все сделать правильно. Вот почему тысячи ведущих мировых корпоративных брендов, таких как WMG, eBay, Ubisoft, Qua...

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku — это решение для анализа поведения, которое помогает стартапам получать ценные отзывы и информацию от клиентов с помощью тепловых карт, AB-тестирования и опросов. Он помогает маркетологам оценивать поведение клиентов посредством визуального представления того, где они нажимают и прокручивают...

Analytics Toolkit

Analytics Toolkit

analytics-toolkit.com

Analytics Toolkit — это программное обеспечение для веб-аналитики, предназначенное для автоматизации ежедневных задач Google Analytics по настройке, аудиту, обслуживанию и анализу для анализа и оптимизации маркетинговых онлайн-кампаний.

Splitbee

Splitbee

splitbee.io

Отслеживайте и оптимизируйте свой онлайн-бизнес с помощью Splitbee. Аналитика, воронки, автоматизация, A/B-тестирование и многое другое.

Testeum

Testeum

testeum.com

Улучшите удержание пользователей, UX и удобство использования вашего веб-приложения или мобильного приложения. Получите пользовательское тестирование от глобальной сети страстных краудтестеров. Оптимизируйте свое веб-приложение или мобильное приложение для обеспечения безупречной производительности...

Apptimize

Apptimize

apptimize.com

Apptimize, компания-дирижабль, помогает брендам быстро проводить итерации, чтобы обеспечить потрясающий пользовательский опыт по всем своим цифровым каналам с помощью A/B-тестирования и управления выпуском функций с использованием мобильных устройств. Поскольку Apptimize создан для мобильных устройс...

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает извест...

Upflowy

Upflowy

upflowy.com

Upflowy — это инструмент для создания и оптимизации веб-интерфейса без необходимости перетаскивания кода. Легкое A/B-тестирование потоков регистрации, воронок продаж, привлечения клиентов и многого другого. Upflowy дает вам все необходимое, чтобы создать историю, достойную внимания, всего за несколь...

Eppo

Eppo

geteppo.com

Eppo проводит надежные A/B-тесты, встроенные в хранилища данных. Статистическая точность мирового уровня, управление функциями и отчеты об экспериментах — все в одном инструменте.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

Мы помогаем предприятиям повышать их конверсию, превращая взаимодействие с клиентами в персонализированный опыт так, чтобы это мог сделать каждый. Squeezely CDP помогает предприятиям масштабировать персонализацию за три простых шага: Сбор. Соберите данные из всех источников в одном месте. Конвертиро...

Optibase

Optibase

optibase.io

Optibase — лучшее приложение для A/B-тестирования для Webflow. Это позволяет вам оптимизировать коэффициенты конверсии на вашем сайте Webflow посредством точного A/B-тестирования. Вы можете протестировать различные версии своего веб-сайта, от текста до дизайна и целых страниц, и найти наиболее эффек...

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine — это полноценная платформа для маркетинга и аналитики. Мы помогаем вам по-настоящему понять своих пользователей и принимать меры, персонализируя контент и проводя A/B-тесты. Начать работу можно бесплатно, и все будет готово через несколько минут.

Personizely

Personizely

personizely.net

Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание...

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, умень...

AdOptics

AdOptics

adoptics.com

AdOptics предоставляет услугу улучшения конверсии, которая работает на уровне рекламы. Основным компонентом сервиса является автоматическое A/B-тестирование Google Ads.

Nosto

Nosto

nosto.com

Опыт интеллектуальной коммерции Nosto — это интеллектуальная платформа Commerce Experience Platform (CXP), которая предоставляет брендам и ритейлерам интуитивно понятные инструменты для увеличения онлайн-доходов посредством комплексного управления коммерцией. С помощью experience.AI Nosto помогает...

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.

Intellimize

Intellimize

intellimize.com

Intellimize — это платформа на базе искусственного интеллекта, специализирующаяся на персонализации веб-сайтов и оптимизации коэффициента конверсии. Он предоставляет маркетологам многофункциональное пространство для тестирования, оптимизации и персонализации работы с веб-сайтами. Платформа способна...

Justuno

Justuno

justuno.com

Набор инструментов конверсии Justuno включает в себя захват потенциальных клиентов (SMS и электронная почта), предложения выхода, отказ от корзины, баннеры, рекомендации по продуктам и многое другое, чтобы создать идеальный путь конверсии, который доставляет правильное сообщение нужному покупателю в...

DevCycle

DevCycle

devcycle.com

DevCycle предоставляет командам разработчиков возможность беспрепятственного управления развертыванием кода и выпуском функций. Наше гибкое и интегрированное решение для управления функциями, специально разработанное для разработчиков, предоставляет командам полный контроль над флагами функций, пред...

Statsig

Statsig

statsig.com

Statsig — ведущая платформа для экспериментов с продуктами, которая помогает компаниям использовать данные для быстрой доставки и создания более качественных продуктов. Такие компании, как Microsoft, Figma, Notion, Flipkart, Eventbrite, Ancestry, Headspace и Univision, используют Statsig для управле...

GrowthBook

GrowthBook

growthbook.io

GrowthBook — самая популярная платформа с открытым исходным кодом для экспериментов и пометки функций. GrowthBook, созданная в 2021 году, представляет собой современную и легко настраиваемую платформу, которая работает с вашими уникальными потребностями и структурами данных. Получите всю мощь собств...

SiteSpect

SiteSpect

sitespect.com

SiteSpect — это решение для A/B-тестирования и оптимизации, с помощью которого вы можете A/B-тестировать свои идеи, получать ценную информацию и персонализировать весь путь клиента.

Maxymizely

Maxymizely

maxymizely.com

Maxymizely — это инновационная платформа для мобильных и веб-приложений, ориентированная на открытия, которая сочетает в себе анализ больших данных с прогнозным моделированием. С Maxymizely вы сможете повысить рентабельность инвестиций в свое приложение, повысить вовлеченность пользователей и пожизн...

Personyze

Personyze

personyze.com

Personyze — это комплексный набор инструментов для персонализации, который предоставляет все необходимое для создания привлекательного опыта на вашем веб-сайте и по другим каналам, используя мощное сочетание поведенческого таргетинга, рекомендаций на основе искусственного интеллекта и персонализиров...

ABlyft

ABlyft

ablyft.com

ABlyft — это платформа A/B-тестирования, созданная для разработчиков. Эти функции специально разработаны для опытных пользователей и агентств — невероятно быстрые и сверхгибкие. Если вы привыкли к A/B-тестированию JavaScript и CSS, это ваш инструмент! Любой, кто уже имел дело с веб-экспериментами, з...

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