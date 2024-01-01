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Программное обеспечение для A/B-тестирования - Самые популярные приложения
Является ли продукт эффективным помощником в бизнес-операциях? Ключевые факторы удовлетворенности пользователей продуктами A/B-тестирования включают «Отчетность и аналитика», «Возможности многомерного тестирования» и «ИИ/машинное обучение». Эти факторы идентифицируются с помощью алгоритма, который выбирает атрибуты, которые с наибольшей вероятностью предсказывают удовлетворенность пользователей в этой категории.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Предоставляя ВАМ возможность привлекать потенциальных клиентов, продавать свою продукцию и доносить свое послание всему миру! Вы всего в одной воронке!
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Ванкувере, Британская Колумбия. Компания создает целевые страницы для веб-сайтов и проводит ежегодную конференцию «Призыв к действию».
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Algolia
algolia.com
Algolia — американская стартап-компания, предлагающая продукт веб-поиска по модели SaaS (программное обеспечение как услуга).
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting,...
PostHog
posthog.com
Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.
Leadpages
leadpages.com
Выходите в Интернет и развивайтесь с помощью Leadpages Лучший выбор для малого бизнеса по всему миру. Легко создавайте веб-сайты без кода, целевые страницы с высокой конверсией, всплывающие окна, панели оповещений и многое другое.
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...
Plerdy
plerdy.com
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
UserWise
userwise.io
Простые в использовании инструменты liveops, которые завораживают ваших игроков. Сегментируйте игроков, планируйте кампании и просматривайте результаты в одном месте.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе
AutoOptimize
autooptimize.ai
Оптимизируйте свой веб-сайт с помощью автоматизированных A/B-тестов. AutoOptimize предоставляет вам 50 высокоэффективных шаблонных A/B-тестов, которые, как доказано, повышают коэффициент конверсии до 30 % в течение 90 дней.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результа...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которые получают минимальную помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы дейст...
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бизнес стал проще: создавайте, продвигайте и запускайте онлайн, не нанимая команду копирайтеров, веб-разработчиков, дизайнеров или системных интеграторов!
Convert.com
convert.com
Программное обеспечение для A/B-тестирования Convert.com — лучшее решение для агентств и компаний электронной коммерции, которые фокусируются на оптимизации коэффициента конверсии с помощью программного обеспечения для A/B-тестирования, программного обеспечения для многомерного тестирования или прог...
Workbooks
workbooks.com
Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить...
Crazy Egg
crazyegg.com
Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что актуально, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.
Landingi
landingi.com
Платформа целевых страниц без кода для маркетологов, ориентированных на данные. Landingi позволяет вам разрабатывать, публиковать и оптимизировать ресурсы цифрового маркетинга с отслеживанием микроконверсий для повышения показателей конверсии.
Flagsmith
flagsmith.com
Флаг функции и служба удаленной настройки. Выпускайте функции с уверенностью; управлять флагами функций в веб-, мобильных и серверных приложениях. Используйте наш размещенный API, разверните его в собственном частном облаке или запустите локально.
Howuku
howuku.com
Howuku — это набор инструментов, которые помогут вам создать высокоэффективный пользовательский опыт с помощью записи посетителей, тепловой карты, виджета обратной связи, A/B-тестирования и т. д.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — быстрорастущий поставщик решений для экспериментов, персонализации и управления функциями на основе искусственного интеллекта, помогающий предприятиям быстро увеличивать прибыль.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Testeum
testeum.com
Улучшите удержание пользователей, UX и удобство использования вашего веб-приложения или мобильного приложения. Получите пользовательское тестирование от глобальной сети страстных краудтестеров. Оптимизируйте свое веб-приложение или мобильное приложение для обеспечения безупречной производительности...
WayMore
waymore.io
Делайте больше, выигрывайте время и добивайтесь лучших результатов. Общайтесь со своими клиентами. Обеспечьте безопасность своих клиентов. Развивайте свой бизнес. Откройте для себя WayMore!
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
Apptimize
apptimize.com
Узнайте, как дальновидные продуктовые команды способствуют росту, основанному на данных, с помощью платформы мобильного A/B-тестирования и управления выпусками Apptimize.
Kasplo
kasplo.com
Программное обеспечение Kasplo для электронного маркетинга создано для оптимальной производительности и масштабируемости. Испытайте мощное удержание клиентов, жизненный цикл и конверсию.
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает извест...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit — это программное обеспечение для веб-аналитики, предназначенное для автоматизации ежедневных задач Google Analytics по настройке, аудиту, обслуживанию и анализу для анализа и оптимизации маркетинговых онлайн-кампаний.
Squeezely
squeezely.tech
Создайте лучшую воронку конверсии с персонализированным опытом для каждого посетителя.
Splitbee
splitbee.io
Отслеживайте и оптимизируйте свой онлайн-бизнес с помощью Splitbee. Аналитика, воронки, автоматизация, A/B-тестирование и многое другое.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — это полноценная платформа для маркетинга и аналитики. Мы помогаем вам по-настоящему понять своих пользователей и принимать меры, персонализируя контент и проводя A/B-тесты. Начать работу можно бесплатно, и все будет готово через несколько минут.
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, умень...
Upflowy
upflowy.com
Инструмент перетаскивания, способствующий увеличению конверсии. Создайте поток для создания и оптимизации форм, тестов, опросов, процессов адаптации и многого другого.
Eppo
geteppo.com
Eppo проводит надежные A/B-тесты, встроенные в хранилища данных. Статистическая точность мирового уровня, управление функциями и отчеты об экспериментах — все в одном инструменте.
DevCycle
devcycle.com
Успех функции должен определяться не только операционной стабильностью. DevCycle позволяет быстрее развертывать, уменьшать сложность выпуска и максимизировать эффективность.
Statsig
statsig.com
От простых A/B-тестов до сложных экспериментов — быстрорастущие компании используют Statsig для ускорения своего роста.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect — это решение для A/B-тестирования и оптимизации, с помощью которого вы можете A/B-тестировать свои идеи, получать ценную информацию и персонализировать весь путь клиента.
VWO
vwo.com
VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.
Optibase
optibase.io
Optibase — лучшее приложение для A/B-тестирования для Webflow. Это позволяет вам оптимизировать коэффициенты конверсии на вашем сайте Webflow посредством точного A/B-тестирования. Вы можете протестировать различные версии своего веб-сайта, от текста до дизайна и целых страниц, и найти наиболее эффек...
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely — это инновационная платформа для мобильных и веб-приложений, ориентированная на открытия, которая сочетает в себе анализ больших данных с прогнозным моделированием. С Maxymizely вы сможете повысить рентабельность инвестиций в свое приложение, повысить вовлеченность пользователей и пожизн...
Personyze
personyze.com
Personyze — это комплексный набор инструментов для персонализации, который предоставляет все необходимое для создания привлекательного опыта на вашем веб-сайте и по другим каналам, используя мощное сочетание поведенческого таргетинга, рекомендаций на основе искусственного интеллекта и персонализиров...
ABlyft
ablyft.com
ABlyft — это платформа A/B-тестирования, созданная для разработчиков. Эти функции специально разработаны для опытных пользователей и агентств — невероятно быстрые и сверхгибкие. Если вы привыкли к A/B-тестированию JavaScript и CSS, это ваш инструмент! Любой, кто уже имел дело с веб-экспериментами, з...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Мы помогаем бизнесу увеличить онлайн-конверсию, позволяя экспериментировать без ограничений. Благодаря нашему простому подходу и передовым технологиям мы улучшаем цифровые возможности, постоянно уделяя особое внимание клиенту. Наша технология была создана в 2000 году и стала первым решением для тест...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon позволяет брендам улучшать свои продукты и цифровые взаимодействия, предоставляя уникальное решение для оптимизации, которое сочетает в себе функции веб-экспериментирования, функционального экспериментирования и персонализации на основе искусственного интеллекта в рамках единой связной пла...
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr — мировой лидер в области онлайн-поведенческой персонализации, искусственного интеллекта и конфиденциальности пользователей, позволяющих компаниям повышать коэффициенты конверсии и доходы, собирать больше потенциальных клиентов и перенацеливать посетителей с помощью персонализированных реко...
CustomFit.ai
customfit.ai
CustomFit.ai — это простая в использовании платформа для A/B-тестирования и персонализации веб-сайтов без кода, созданная для маркетологов. Она невероятно быстрая, без мерцания, оптимизирована для SEO и безопасна.
Figpii
figpii.com
Больше конверсий. Более высокий доход. Улучшение качества обслуживания клиентов. Получите полную картину взаимодействия пользователей, устраните разочарование клиентов, запустите тесты и раскройте неиспользованный потенциал дохода вашего веб-сайта.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics предоставляет услугу улучшения конверсии, которая работает на уровне рекламы. Основным компонентом сервиса является автоматическое A/B-тестирование Google Ads.