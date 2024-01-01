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Программное обеспечение для A/B-тестирования - Самые популярные приложения

Является ли продукт эффективным помощником в бизнес-операциях? Ключевые факторы удовлетворенности пользователей продуктами A/B-тестирования включают «Отчетность и аналитика», «Возможности многомерного тестирования» и «ИИ/машинное обучение». Эти факторы идентифицируются с помощью алгоритма, который выбирает атрибуты, которые с наибольшей вероятностью предсказывают удовлетворенность пользователей в этой категории.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Предоставляя ВАМ возможность привлекать потенциальных клиентов, продавать свою продукцию и доносить свое послание всему миру! Вы всего в одной воронке!

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce — канадская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Ванкувере, Британская Колумбия. Компания создает целевые страницы для веб-сайтов и проводит ежегодную конференцию «Призыв к действию».

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — американская стартап-компания, предлагающая продукт веб-поиска по модели SaaS (программное обеспечение как услуга).

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting,...

PostHog

PostHog

posthog.com

Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Выходите в Интернет и развивайтесь с помощью Leadpages Лучший выбор для малого бизнеса по всему миру. Легко создавайте веб-сайты без кода, целевые страницы с высокой конверсией, всплывающие окна, панели оповещений и многое другое.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

UserWise

UserWise

userwise.io

Простые в использовании инструменты liveops, которые завораживают ваших игроков. Сегментируйте игроков, планируйте кампании и просматривайте результаты в одном месте.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе

AutoOptimize

AutoOptimize

autooptimize.ai

Оптимизируйте свой веб-сайт с помощью автоматизированных A/B-тестов. AutoOptimize предоставляет вам 50 высокоэффективных шаблонных A/B-тестов, которые, как доказано, повышают коэффициент конверсии до 30 % в течение 90 дней.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результа...

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которые получают минимальную помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы дейст...

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Ваш онлайн-бизнес стал проще: создавайте, продвигайте и запускайте онлайн, не нанимая команду копирайтеров, веб-разработчиков, дизайнеров или системных интеграторов!

Convert.com

Convert.com

convert.com

Программное обеспечение для A/B-тестирования Convert.com — лучшее решение для агентств и компаний электронной коммерции, которые фокусируются на оптимизации коэффициента конверсии с помощью программного обеспечения для A/B-тестирования, программного обеспечения для многомерного тестирования или прог...

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить...

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что актуально, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.

Landingi

Landingi

landingi.com

Платформа целевых страниц без кода для маркетологов, ориентированных на данные. Landingi позволяет вам разрабатывать, публиковать и оптимизировать ресурсы цифрового маркетинга с отслеживанием микроконверсий для повышения показателей конверсии.

Flagsmith

Flagsmith

flagsmith.com

Флаг функции и служба удаленной настройки. Выпускайте функции с уверенностью; управлять флагами функций в веб-, мобильных и серверных приложениях. Используйте наш размещенный API, разверните его в собственном частном облаке или запустите локально.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku — это набор инструментов, которые помогут вам создать высокоэффективный пользовательский опыт с помощью записи посетителей, тепловой карты, виджета обратной связи, A/B-тестирования и т. д.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty — быстрорастущий поставщик решений для экспериментов, персонализации и управления функциями на основе искусственного интеллекта, помогающий предприятиям быстро увеличивать прибыль.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

Testeum

Testeum

testeum.com

Улучшите удержание пользователей, UX и удобство использования вашего веб-приложения или мобильного приложения. Получите пользовательское тестирование от глобальной сети страстных краудтестеров. Оптимизируйте свое веб-приложение или мобильное приложение для обеспечения безупречной производительности...

WayMore

WayMore

waymore.io

Делайте больше, выигрывайте время и добивайтесь лучших результатов. Общайтесь со своими клиентами. Обеспечьте безопасность своих клиентов. Развивайте свой бизнес. Откройте для себя WayMore!

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...

Apptimize

Apptimize

apptimize.com

Узнайте, как дальновидные продуктовые команды способствуют росту, основанному на данных, с помощью платформы мобильного A/B-тестирования и управления выпусками Apptimize.

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Программное обеспечение Kasplo для электронного маркетинга создано для оптимальной производительности и масштабируемости. Испытайте мощное удержание клиентов, жизненный цикл и конверсию.

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает извест...

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...

Analytics Toolkit

Analytics Toolkit

analytics-toolkit.com

Analytics Toolkit — это программное обеспечение для веб-аналитики, предназначенное для автоматизации ежедневных задач Google Analytics по настройке, аудиту, обслуживанию и анализу для анализа и оптимизации маркетинговых онлайн-кампаний.

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

Создайте лучшую воронку конверсии с персонализированным опытом для каждого посетителя.

Splitbee

Splitbee

splitbee.io

Отслеживайте и оптимизируйте свой онлайн-бизнес с помощью Splitbee. Аналитика, воронки, автоматизация, A/B-тестирование и многое другое.

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine — это полноценная платформа для маркетинга и аналитики. Мы помогаем вам по-настоящему понять своих пользователей и принимать меры, персонализируя контент и проводя A/B-тесты. Начать работу можно бесплатно, и все будет готово через несколько минут.

Personizely

Personizely

personizely.net

Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание...

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, умень...

Upflowy

Upflowy

upflowy.com

Инструмент перетаскивания, способствующий увеличению конверсии. Создайте поток для создания и оптимизации форм, тестов, опросов, процессов адаптации и многого другого.

Eppo

Eppo

geteppo.com

Eppo проводит надежные A/B-тесты, встроенные в хранилища данных. Статистическая точность мирового уровня, управление функциями и отчеты об экспериментах — все в одном инструменте.

DevCycle

DevCycle

devcycle.com

Успех функции должен определяться не только операционной стабильностью. DevCycle позволяет быстрее развертывать, уменьшать сложность выпуска и максимизировать эффективность.

Statsig

Statsig

statsig.com

От простых A/B-тестов до сложных экспериментов — быстрорастущие компании используют Statsig для ускорения своего роста.

SiteSpect

SiteSpect

sitespect.com

SiteSpect — это решение для A/B-тестирования и оптимизации, с помощью которого вы можете A/B-тестировать свои идеи, получать ценную информацию и персонализировать весь путь клиента.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.

Optibase

Optibase

optibase.io

Optibase — лучшее приложение для A/B-тестирования для Webflow. Это позволяет вам оптимизировать коэффициенты конверсии на вашем сайте Webflow посредством точного A/B-тестирования. Вы можете протестировать различные версии своего веб-сайта, от текста до дизайна и целых страниц, и найти наиболее эффек...

Maxymizely

Maxymizely

maxymizely.com

Maxymizely — это инновационная платформа для мобильных и веб-приложений, ориентированная на открытия, которая сочетает в себе анализ больших данных с прогнозным моделированием. С Maxymizely вы сможете повысить рентабельность инвестиций в свое приложение, повысить вовлеченность пользователей и пожизн...

Personyze

Personyze

personyze.com

Personyze — это комплексный набор инструментов для персонализации, который предоставляет все необходимое для создания привлекательного опыта на вашем веб-сайте и по другим каналам, используя мощное сочетание поведенческого таргетинга, рекомендаций на основе искусственного интеллекта и персонализиров...

ABlyft

ABlyft

ablyft.com

ABlyft — это платформа A/B-тестирования, созданная для разработчиков. Эти функции специально разработаны для опытных пользователей и агентств — невероятно быстрые и сверхгибкие. Если вы привыкли к A/B-тестированию JavaScript и CSS, это ваш инструмент! Любой, кто уже имел дело с веб-экспериментами, з...

Webtrends Optimize

Webtrends Optimize

webtrends-optimize.com

Мы помогаем бизнесу увеличить онлайн-конверсию, позволяя экспериментировать без ограничений. Благодаря нашему простому подходу и передовым технологиям мы улучшаем цифровые возможности, постоянно уделяя особое внимание клиенту. Наша технология была создана в 2000 году и стала первым решением для тест...

Kameleoon

Kameleoon

kameleoon.com

Kameleoon позволяет брендам улучшать свои продукты и цифровые взаимодействия, предоставляя уникальное решение для оптимизации, которое сочетает в себе функции веб-экспериментирования, функционального экспериментирования и персонализации на основе искусственного интеллекта в рамках единой связной пла...

Fanplayr

Fanplayr

fanplayr.com

Fanplayr — мировой лидер в области онлайн-поведенческой персонализации, искусственного интеллекта и конфиденциальности пользователей, позволяющих компаниям повышать коэффициенты конверсии и доходы, собирать больше потенциальных клиентов и перенацеливать посетителей с помощью персонализированных реко...

CustomFit.ai

CustomFit.ai

customfit.ai

CustomFit.ai — это простая в использовании платформа для A/B-тестирования и персонализации веб-сайтов без кода, созданная для маркетологов. Она невероятно быстрая, без мерцания, оптимизирована для SEO и безопасна.

Figpii

Figpii

figpii.com

Больше конверсий. Более высокий доход. Улучшение качества обслуживания клиентов. Получите полную картину взаимодействия пользователей, устраните разочарование клиентов, запустите тесты и раскройте неиспользованный потенциал дохода вашего веб-сайта.

AdOptics

AdOptics

adoptics.com

AdOptics предоставляет услугу улучшения конверсии, которая работает на уровне рекламы. Основным компонентом сервиса является автоматическое A/B-тестирование Google Ads.

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