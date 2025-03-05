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409A Служба поставщиков оценок
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409A Служба поставщиков оценок - Самые популярные приложения - Украина

Поставщики оценок 409A создают отчеты, которые устанавливают справедливую рыночную стоимость обыкновенных акций компании. По запросу эти поставщики собирают команду аналитиков для оценки стоимости организации путем изучения ее финансовых данных. Такие отчеты особенно полезны для стартапов, рассматривающих возможность выпуска опционов на акции для сотрудников, инвесторов и подрядчиков. Оценка 409A обязательна по закону для обеспечения соблюдения федеральных налоговых правил, защищая компании от потенциальных налоговых штрафов. Если компания получает дополнительное финансирование после первоначальной оценки, первоначальная отчитывающаяся фирма несет ответственность за ее обновление для обеспечения точности. Кроме того, поставщики оценок 409A часто предоставляют предприятиям дополнительные налоговые услуги.

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Carta

Carta

carta.com

Оценки, готовые к аудиту, быстрая оценка от профессионалов, которые предоставили больше 409AS, чем кто-либо в отрасли. Carta является ведущим независимым поставщиком 409A для частных компаний всех размеров. При более чем 60 000 профессиональных оценках Carta имеет самый большой набор данных для точной оценки справедливой рыночной стоимости компаний с предварительного семени до поздней стадии. Команда оценки хартией состоит из предметных и отраслевых экспертов, которые могут справиться с сложными оценками с повышенными потребностями в регулировании и соответствии.

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409A Служба поставщиков оценок - Самые популярные приложения - Украина - WebCatalog