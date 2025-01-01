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Поставщики оценок 409A создают отчеты, которые устанавливают справедливую рыночную стоимость обыкновенных акций компании. По запросу эти поставщики собирают команду аналитиков для оценки стоимости организации путем изучения ее финансовых данных. Такие отчеты особенно полезны для стартапов, рассматривающих возможность выпуска опционов на акции для сотрудников, инвесторов и подрядчиков. Оценка 409A обязательна по закону для обеспечения соблюдения федеральных налоговых правил, защищая компании от потенциальных налоговых штрафов. Если компания получает дополнительное финансирование после первоначальной оценки, первоначальная отчитывающаяся фирма несет ответственность за ее обновление для обеспечения точности. Кроме того, поставщики оценок 409A часто предоставляют предприятиям дополнительные налоговые услуги.