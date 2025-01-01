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401(к) Программное обеспечение
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401(к) Программное обеспечение - Самые популярные приложения

Программное обеспечение 401(k) позволяет организациям предлагать пенсионные планы для своих сотрудников и управлять ими, обеспечивая при этом соблюдение государственных постановлений. Эти платформы используются для разработки пенсионного плана компании, выбора вариантов инвестирования, адаптации сотрудников, управления взносами и отслеживания участия сотрудников через административную панель. Они также предоставляют сотрудникам интерфейс для управления своими взносами, принятия инвестиционных решений и выполнения таких действий, как пролонгации, кредиты и распределения. В отличие от пенсионных планов, которые финансируются работодателем и обеспечивают гарантированное ежемесячное пособие при выходе на пенсию, планы 401(k) предполагают взносы сотрудников и позволяют сотрудникам контролировать свои инвестиции.

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Betterment

Betterment

betterment.com

Приложение Betterment упрощает управление 401(k) для работодателей, предлагая поддержку, инвестиции и финансовое планирование для сотрудников.

Human Interest

Human Interest

humaninterest.com

Human Interest — платформа для управления планами 401(k), упрощающая настройку и администрирование пенсионных льгот для малых и средних предприятий.

Tantify

Tantify

tantify.com

Tantify – это платформа для виртуальной постановки, 3D-визуализации и фотографирования недвижимости, помогающая специалистам в сфере недвижимости продемонстрировать объекты.

Vestwell

Vestwell

vestwell.com

Vestwell - цифровая платформа для администрирования пенсионных планов и сбережений на рабочем месте, упрощающая управление инвестициями для работодателей и сотрудников.

Guideline

Guideline

guideline.com

Приложение Guideline предоставляет полные пенсионные планы 401(k) для малых предприятий, облегчая их доступ к пенсионным льготам для сотрудников.

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