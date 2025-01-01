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Самые популярные Недавно добавленные 401(к) Программное обеспечение - Самые популярные приложения

Программное обеспечение 401(k) позволяет организациям предлагать пенсионные планы для своих сотрудников и управлять ими, обеспечивая при этом соблюдение государственных постановлений. Эти платформы используются для разработки пенсионного плана компании, выбора вариантов инвестирования, адаптации сотрудников, управления взносами и отслеживания участия сотрудников через административную панель. Они также предоставляют сотрудникам интерфейс для управления своими взносами, принятия инвестиционных решений и выполнения таких действий, как пролонгации, кредиты и распределения. В отличие от пенсионных планов, которые финансируются работодателем и обеспечивают гарантированное ежемесячное пособие при выходе на пенсию, планы 401(k) предполагают взносы сотрудников и позволяют сотрудникам контролировать свои инвестиции.