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Программное обеспечение 401(k) позволяет организациям предлагать пенсионные планы для своих сотрудников и управлять ими, обеспечивая при этом соблюдение государственных постановлений. Эти платформы используются для разработки пенсионного плана компании, выбора вариантов инвестирования, адаптации сотрудников, управления взносами и отслеживания участия сотрудников через административную панель. Они также предоставляют сотрудникам интерфейс для управления своими взносами, принятия инвестиционных решений и выполнения таких действий, как пролонгации, кредиты и распределения. В отличие от пенсионных планов, которые финансируются работодателем и обеспечивают гарантированное ежемесячное пособие при выходе на пенсию, планы 401(k) предполагают взносы сотрудников и позволяют сотрудникам контролировать свои инвестиции.
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Betterment
betterment.com
Управление 401 (k) сложно. Вот почему улучшение на работе позволяет работодателям простым предлагать высокое качество 401 (k). От текущей административной поддержки и управления инвестициями, индивидуального проектирования плана и оптимизированных интеграций заработной платы - мы делаем тяжелую работу, поэтому вам не нужно. Предоставьте своим сотрудникам доступ к простому в использовании, мощном решении по инвестированию и пенсионным сбережениям с улучшением настраиваемых портфелей работы, персонализированным финансовым руководством, способности ссылаться на внешние учетные записи и различные дополнительные благосостояния, сбережения и инвестиционные инструменты-все доступные через наше мобильное приложение. С улучшением работы, ваш 401 (k) также может быть улучшен с помощью новых функций, таких как предложение 401 (k) по платежам по студенческим кредитам, а также дополнительные финансовые выгоды, такие как управление нашим студенческим кредитом, 529 сбережений по образованию и финансовому обучению 1: 1. преимущества*. Благодаря этому современному сочетанию 401 (k) и финансового благополучия, а также доступное образование и инструменты, лучшее улучшение на работе может помочь вам привлечь и сохранить счастливых сотрудников, предоставляя преимущества, которые им необходимы для достижения своих финансовых целей. *Управление студенческими кредитами по улучшению работы («SLM») предоставлено в партнерстве с Spinwheel. 529 счетов и их планы хранятся и управляются администраторами программ и менеджерами за пределами улучшения. SLM, 529S и услуги по финансовому тренерскому обеспечению доступны только в рамках комплексного предложения с улучшением 401 (k) в плане Pro или флагманского плана; Дополнительные сборы применяются для использования в плане Pro, услуги не доступны в основном плане.
Guideline
guideline.com
Планы 401(k) с полным спектром услуг Guideline позволяют малым предприятиям проще и доступнее предлагать своим сотрудникам пенсионные пособия, которых они заслуживают.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest — платформа для управления планами 401(k), упрощающая настройку и администрирование пенсионных льгот для малых и средних предприятий.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell — это совершенно новый вид цифровой пенсионной платформы, меняющий способы предложения и администрирования планов в интересах консультантов, работодателей и сотрудников.
Tantify
tantify.com
Tantify — американская компания с более чем 7-летним опытом работы в цифровом маркетинге. Он специализируется на предоставлении профессионалам в сфере недвижимости первоклассных услуг визуального маркетинга. Миссия Tantify — трансформировать цифровой маркетинг недвижимости посредством целостного подхода к созданию выдающихся услуг виртуальной сцены и 3D-рендеринга. Услуги Tantify включают в себя: * Виртуальная сцена: превращайте пустые фотографии в изысканные изображения, заменяйте старую мебель, ремонтируйте или стройте недвижимость с нуля или организуйте полностью захватывающие 3D-туры. * Архитектурная 3D-рендеринг: высококачественные услуги 3D-рендеринга позволяют специалистам по недвижимости демонстрировать свою недвижимость потрясающим и фотореалистичным способом, что облегчает покупателям визуализацию пространства. * Фотография недвижимости: опытные фотографы фиксируют красоту недвижимости, подчеркивая ее лучшие особенности и создавая привлекательную атмосферу для потенциальных покупателей. * Видеосъемка: компания предлагает видеоуслуги по недвижимости, позволяющие продемонстрировать недвижимость в движении и обеспечить захватывающий опыт для потенциальных покупателей. Tantify гордится тем, что предоставляет удобную платформу, которая делает процесс заказа простым и удобным. Его команда поддержки рада помочь вам начать работу с виртуальными постановками, а программа лояльности позволяет клиентам увеличивать свои персональные скидки и следить за специальными предложениями.
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