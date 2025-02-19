401(к) Программное обеспечение - Самые популярные приложения - Чад

Betterment

betterment.com

Управление 401 (k) сложно. Вот почему улучшение на работе позволяет работодателям простым предлагать высокое качество 401 (k). От текущей административной поддержки и управления инвестициями, индивидуального проектирования плана и оптимизированных интеграций заработной платы - мы делаем тяжелую работу, поэтому вам не нужно. Предоставьте своим сотрудникам доступ к простому в использовании, мощном решении по инвестированию и пенсионным сбережениям с улучшением настраиваемых портфелей работы, персонализированным финансовым руководством, способности ссылаться на внешние учетные записи и различные дополнительные благосостояния, сбережения и инвестиционные инструменты-все доступные через наше мобильное приложение. С улучшением работы, ваш 401 (k) также может быть улучшен с помощью новых функций, таких как предложение 401 (k) по платежам по студенческим кредитам, а также дополнительные финансовые выгоды, такие как управление нашим студенческим кредитом, 529 сбережений по образованию и финансовому обучению 1: 1. преимущества*. Благодаря этому современному сочетанию 401 (k) и финансового благополучия, а также доступное образование и инструменты, лучшее улучшение на работе может помочь вам привлечь и сохранить счастливых сотрудников, предоставляя преимущества, которые им необходимы для достижения своих финансовых целей. *Управление студенческими кредитами по улучшению работы («SLM») предоставлено в партнерстве с Spinwheel. 529 счетов и их планы хранятся и управляются администраторами программ и менеджерами за пределами улучшения. SLM, 529S и услуги по финансовому тренерскому обеспечению доступны только в рамках комплексного предложения с улучшением 401 (k) в плане Pro или флагманского плана; Дополнительные сборы применяются для использования в плане Pro, услуги не доступны в основном плане.