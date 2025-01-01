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3PL-программное обеспечение
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3PL-программное обеспечение - Самые популярные приложения

Программное обеспечение сторонней логистики (3PL) выполняет аутсорсинговые функции цепочки поставок, такие как транспортировка и складирование. Для компаний, не имеющих собственных складов или автопарков, 3PL-провайдеры могут управлять этими услугами от их имени. Это программное обеспечение позволяет 3PL-провайдерам планировать, планировать и контролировать операции цепочки поставок для своих клиентов, которые также имеют доступ к системе для обеспечения большей прозрачности. Некоторые программные решения 3PL созданы специально для аутсорсинга, другие могут использоваться как 3PL-провайдерами, так и компаниями, управляющими собственной цепочкой поставок внутри компании. Программное обеспечение 3PL, интегрированное в более широкий пакет управления цепочками поставок компании, работает совместно с системами управления транспортировкой и складами. Кроме того, с развитием электронной коммерции программное обеспечение 3PL все чаще нуждается в интеграции с платформами электронной коммерции.

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ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob — платформа для выполнения заказов и управления логистикой, поддерживающая бренды электронной коммерции с помощью сети центров выполнения.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv — приложение для управления запасами и выполнением заказов, интегрированное с платформами электронной коммерции, оптимизирующее процессы для продавцов.

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

greenscreens.ai

Greenscreens.ai — это приложение для определения цен на рынке LSP, разработанное для брокеров и 3PL для увеличения бизнеса и прибыли.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye — это платформа управления доставкой, оптимизирующая процесс последней мили с помощью отслеживания, маршрутизации и управления логистикой.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace — это облачное программное обеспечение для управления выполнением заказов, обеспечивающее видимость запасов и заказов через единую панель управления.

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

ShipHero — приложение для управления и выполнения складских операций в электронной коммерции с интеграцией на платформы Shopify, Magento и Woocommerce.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge — облачная платформа для автоматизации управления заказами и складом в электронной коммерции с интеграцией множества каналов и операторов доставки.

uShip

uShip

uship.com

uShip — приложение для подключения отправителей с грузовыми перевозчиками для организации перевозки крупногабаритных товаров и транспортных средств.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket - это ERP-программное обеспечение для транспортных компаний, которое упрощает управление грузами и отслеживание поставок.

Zenventory

Zenventory

zenventory.com

Zenventory - приложение для управления запасами, автоматизации выполнения заказов и доставки. Интегрируется с платформами электронной коммерции.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk - это платформа для выполнения заказов для бизнеса электронной коммерции, обеспечивающая управление инвентаризацией и доставкой.

OneRail

OneRail

onerail.com

OneRail — это платформа для оптимизации доставки последней мили с реальной видимостью и данными для управления запасами и маршрутизацией.

KleverCargo

KleverCargo

klevercargo.com

KleverCargo — это веб-платформа для транспортных и логистических компаний, упрощающая обмен услугами и управление грузами в реальном времени.

WarehouseQuote

WarehouseQuote

warehousequote.com

WarehouseQuote — цифровая платформа для управления складскими услугами, позволяющая сравнивать предложения разных поставщиков и оптимизировать логистику.

It's here

It's here

itshere.com

Приложение It's Here Delivery оптимизирует операции в цепочке поставок, включая управление складами, доставкой и автоматизацию назначения встреч.

Fulfillrite

Fulfillrite

fulfillrite.com

Fulfillrite - приложение для автоматизации выполнения заказов в электронной коммерции, обеспечивающее отслеживание, быструю доставку и управление инвентаризацией.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

FreightPOP упрощает управление грузами, интегрируется с существующими системами и позволяет контролировать все отправления из одного интерфейса.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell — платформа для управления логистикой, оптимизирующая процессы доставки и обеспечивающая видимость поставок в реальном времени.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp HQ - инструмент для управления запасами, объединяющий каналы продаж в одном центре для малого бизнеса.

Airhouse

Airhouse

airhouse.io

Airhouse - облачная платформа для управления логистикой и выполнением заказов в бизнесе электронной коммерции, предлагающая инструменты для отслеживания запасов и доставки.

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions — это платформа для интеграции электронной коммерции, обеспечивающая управление запасами, обработку заказов и оптимизацию взаимодействия с клиентами.

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