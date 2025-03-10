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Программное обеспечение сторонней логистики (3PL) выполняет аутсорсинговые функции цепочки поставок, такие как транспортировка и складирование. Для компаний, не имеющих собственных складов или автопарков, 3PL-провайдеры могут управлять этими услугами от их имени. Это программное обеспечение позволяет 3PL-провайдерам планировать, планировать и контролировать операции цепочки поставок для своих клиентов, которые также имеют доступ к системе для обеспечения большей прозрачности. Некоторые программные решения 3PL созданы специально для аутсорсинга, другие могут использоваться как 3PL-провайдерами, так и компаниями, управляющими собственной цепочкой поставок внутри компании. Программное обеспечение 3PL, интегрированное в более широкий пакет управления цепочками поставок компании, работает совместно с системами управления транспортировкой и складами. Кроме того, с развитием электронной коммерции программное обеспечение 3PL все чаще нуждается в интеграции с платформами электронной коммерции.
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ShipBob
shipbob.com
ShipBob — платформа для выполнения заказов и управления логистикой, поддерживающая бренды электронной коммерции с помощью сети центров выполнения.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — приложение для управления запасами и выполнением заказов, интегрированное с платформами электронной коммерции, оптимизирующее процессы для продавцов.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Greenscreens.ai — это приложение для определения цен на рынке LSP, разработанное для брокеров и 3PL для увеличения бизнеса и прибыли.
FarEye
fareye.com
FarEye — это платформа управления доставкой, оптимизирующая процесс последней мили с помощью отслеживания, маршрутизации и управления логистикой.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.
Flowspace
flow.space
Flowspace — это облачное программное обеспечение для управления выполнением заказов, обеспечивающее видимость запасов и заказов через единую панель управления.
ShipHero
shiphero.com
ShipHero — приложение для управления и выполнения складских операций в электронной коммерции с интеграцией на платформы Shopify, Magento и Woocommerce.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge — облачная платформа для автоматизации управления заказами и складом в электронной коммерции с интеграцией множества каналов и операторов доставки.
uShip
uship.com
uShip — приложение для подключения отправителей с грузовыми перевозчиками для организации перевозки крупногабаритных товаров и транспортных средств.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket - это ERP-программное обеспечение для транспортных компаний, которое упрощает управление грузами и отслеживание поставок.
Zenventory
zenventory.com
Zenventory - приложение для управления запасами, автоматизации выполнения заказов и доставки. Интегрируется с платформами электронной коммерции.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk - это платформа для выполнения заказов для бизнеса электронной коммерции, обеспечивающая управление инвентаризацией и доставкой.
OneRail
onerail.com
OneRail — это ведущее омниканальное решение для выполнения заказов, сочетающее лучшее в своем классе программное обеспечение с логистикой как услугой, обеспечивающей надежность и скорость, помогая предприятиям выполнить свои обещания по доставке. Благодаря сети из 12 миллионов водителей, подключенной в режиме реального времени, OneRail подбирает правильный автомобиль для правильной доставки, что позволяет брендам снизить расходы и увеличить возможности для быстрого масштабирования своего бизнеса. При таком подходе «люди плюс платформа» в США работает круглосуточная команда по работе с исключениями, которая обеспечивает своевременную доставку на 99 %. OneRail недавно был включен в список лучших рабочих мест 2023 года по версии журнала Inc., занял 23-е место в списке лучших стартап-работодателей Америки по версии Forbes и 48-е место в рейтинге Inc. 5000. Чтобы узнать больше об OneRail, посетите OneRail.com.
KleverCargo
klevercargo.com
КлеверКарго — это веб-платформа, объединяющая судоходные и транспортные компании, склады и тех, кто нуждается в их услугах. Платформа для поиска партнеров по логистическому обмену в режиме реального времени, которая обеспечивает быстрое бронирование B2B, интегрированное оформление документов и неограниченный доступ на любом устройстве.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote — это интеллектуальная складская платформа, предоставляющая гибкие и полностью управляемые решения для быстрорастущих компаний.
It's here
itshere.com
Конечно, Амир. Вот обновленный ответ, включающий прозрачность и оптимизацию цепочки поставок: It's Here Delivery — ведущая компания-разработчик программного обеспечения, специализирующаяся на технологиях цепочки поставок. Мы предлагаем комплексную платформу «все в одном», предназначенную для оптимизации операций предприятий электронной коммерции, 3PL-компаний, дистрибьюторов и тех, кто занимается доставкой последней мили. Наши решения включают расширенное управление складами, оптимизацию доставки, управление дистрибуцией, прозрачность цепочки поставок и автоматическое планирование встреч. Благодаря бесшовной интеграции API наша платформа повышает эффективность, оптимизирует операции цепочки поставок и снижает затраты для наших клиентов.
Fulfillrite
fulfillrite.com
Имя, которому доверяют больше всего при выполнении заказов. Повысьте удовлетворенность клиентов и быстрее масштабируйте свой бизнес с партнером по логистике, который ощущается как продолжение вашей команды. Услуги включают доставку в тот же день, отслеживание заказов и запасов в реальном времени, специализированное обслуживание клиентов и скидки в зависимости от объема.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP упрощает логистику с помощью одного входа для управления всеми перевозками, включая управление входящими и исходящими грузами для посылок, LTL, TL, морских и международных авиаперевозок. FreightPOP предлагает бесшовную интеграцию с вашим текущим технологическим стеком (ERP, WMS, CRM) и легко настраивается в соответствии с ВАШИМИ существующими рабочими процессами и процессами без многомесячной адаптации. Благодаря подключению к более чем 300 перевозчикам, ERP, WMS и рынкам тарифов можно легко получить лучшие тарифы и оптимизировать процессы доставки. Лучшая в своем классе поддержка клиентов — доступна через чат, электронную почту и телефон. Ему доверяют такие пользователи, как Forever21, NewEgg, Toshiba и крупнейшие мировые автопроизводители.
Shipwell
shipwell.com
Платформа TMS Shipwell — это комплексное решение для управления транспортировкой, которое помогает предприятиям любого размера оптимизировать свои операции по доставке, сократить расходы и повысить эффективность. С помощью TMS Shipwell компании могут управлять всеми видами транспорта, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные и морские, на единой платформе, обеспечивая единое представление о своей цепочке поставок. Платформа TMS Shipwell предлагает широкий спектр функций, в том числе: Управление операторами связи: легко управлять и выбирать операторов связи из обширной сети операторов связи на основе их тарифов, пропускной способности и уровня обслуживания. Оптимизация маршрута. Оптимизируйте маршруты доставки на основе различных критериев, таких как стоимость, время доставки и требования к доставке. Видимость отправлений: получайте информацию о своих отправлениях в режиме реального времени, от получения до доставки, и отслеживайте поставки всеми видами транспорта. Аудит и оплата грузовых перевозок: автоматизируйте проверку счетов за грузовые перевозки и процесс их оплаты, гарантируя точное выставление счетов и снижая риск завышения стоимости. Отчетность и аналитика. Получите доступ к комплексной отчетности и аналитике для мониторинга расходов на транспортировку, эффективности работы перевозчиков и других ключевых показателей. Платформа TMS Shipwell также обладает широкими возможностями настройки, что позволяет предприятиям адаптировать ее к своим конкретным потребностям и интегрировать с существующими системами, такими как WMS и ERP. С помощью платформы TMS Shipwell компании могут: Повысить эффективность: автоматизировать ручные процессы, уменьшить количество ошибок и оптимизировать маршруты, что приводит к более быстрым и эффективным операциям доставки. Сократите расходы. Оптимизируйте выбор перевозчика, уменьшите количество ошибок при доставке, а также автоматизируйте проверку и оплату грузов, что приведет к снижению транспортных расходов. Повышение прозрачности: получите видимость в режиме реального времени обо всех поставках по всем видам транспорта, обеспечивая больший контроль и прозрачность цепочки поставок.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего банка на другие нужды. Приходите в штаб-квартиру Blastramp, прежде чем принимать какие-либо решения по своему омниканальному решению для управления заказами и запасами. Мы стремимся совершить гигантский скачок в развитии бренда! ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Создано для небольшого, но растущего бренда с несколькими каналами продаж. - Надежные функции управления запасами и заказами. - Централизованный центр управляет всем жизненным циклом от заказа на заводе до управления возвратами. - Функции CRM, ориентированные на заказы, консолидируют связь между персоналом бренда, поставщиками, торговыми представителями, 3PL/складом и клиентами. - Простая структура ценообразования (без скрытых платежей) ИНТЕГРАЦИИ: ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) ИНТЕГРАЦИИ: ЭКОТОРГОВЛЯ И ОПТОВАЯ ПРОДАЖА - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor ИНТЕГРАЦИИ: УЧЕТ И POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop ИНТЕГРАЦИЯ: ДОСТАВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ - ShipStation - ИНТЕГРАЦИЯ 2Ship: ПАРТНЕРЫ 3PL - Logiwa - Выполнение AMS - Выполнение NRI - Выполнение Verde
Airhouse
airhouse.io
Airhouse – поставщик услуг по реализации и логистике для быстрорастущих брендов DTC. Мы управляем глобальной сетью высокопроизводительных складов, соединенных мощными технологиями. Масштабируйтесь с эффективностью крупнейших мировых брендов.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для потребителя, так и для продавца. Используя коэффициент Ideal Order™ в качестве золотого стандарта KPI, наши цели — максимизировать эффективность, прибыльность и удовлетворенность клиентов по каждому заказу. Для этого компания Etail Solutions создала значительный арсенал инструментов, специально созданных для управления отношениями данных «многие ко многим» в онлайн-мире: • Наша интеграционная платформа выделяется своей способностью обрабатывать множество протоколов (API/EDI/ Плоские файлы и т. д.), агрегируют и нормализуют данные из разных источников, а также плавно интегрируют вашу экосистему электронной коммерции в интегрированную сеть, которую вы контролируете, отслеживаете и управляете с единой централизованной платформы, обеспечивая при этом целостность транзакций и интеграции в ваш основные системы учета для поддержания вашей финансовой отчетности, инвентаризации и всех других данных в актуальном состоянии. • Наши возможности управления каталогом и запасами предоставляют вам беспрецедентный контроль над тем, как вы продаете, распределяете, публикуете и оптимизируете запасы по всем каналам продаж и типам каналов продаж, а также эффективно управляете и планируете размещение и выполнение запасов по нескольким направлениям. сеть выполнения местоположения. Это достигается за счет возможности связать каждое объявление по всем онлайн-каналам и каждый источник наличия запасов с одним основным SKU в базовой единице измерения для каждого продаваемого вами товара. • Наша система управления заказами представляет собой полноценную платформу распределенного управления заказами (DOM), которая оптимизирует каждый заказ по: • любому методу (собственные запасы или принадлежащие поставщику, вашему РЦ, дистрибьютору, розничной торговле или прямому поставщику или даже перекрестному использованию). стыковка) • Любые местоположения или типы местоположений – 3PL, дистрибьюторы, несколько DC и даже в нескольких системах записи. • Любая упаковка (картонизация) – оптимизируйте размеры коробок, количество или даже обвязку, чтобы минимизировать затраты на транспортировку. • Любые перевозчики и уровни обслуживания, экономия средств на каждом заказе. Чем обширнее ваша сеть выполнения заказов, тем больше денег мы сможем вам сэкономить. • Планирование запасов в нескольких местах – минимизируйте затраты на выполнение и хранение за счет понимания идеального спроса по SKU в зависимости от места выполнения. Легко агрегируйте спрос по всем каналам и оценивайте истинную скорость по местоположению для SKU, основываясь на запасах, которые должны были быть отправлены из каждого местоположения, а не на том, что было отправлено из каждого местоположения. • Наша система анализа и анализа идеальных заказов может смоделировать наилучший сценарий для всех ваших операций электронной коммерции и предоставить вам данные о том, как реализовать это в реальной жизни для каждого заказа! Идеальный заказ поможет вам принять обоснованные решения о том, как минимизировать потерянный чистый доход и как максимизировать прибыль от электронной коммерции вашего бизнеса — на всем пути от операций в цепочке поставок до управления запасами, выполнения заказов и доставки. • И многое другое – многоканальный PIM, глобальный контроль ценообразования с использованием нескольких валют, интеграция ERP и WMS, управление жизненным циклом листинга, конкурентное и автоматическое переоценивание цен, контроль таксономии, автоматизация и контроль работы и многое другое... Etail Solutions имеет С годами мы росли, решая одну сложную реальную торговую проблему за другой. Мы создаем каждую функцию и функцию, чтобы оптимизировать способность наших клиентов расти и прибыльно масштабироваться, ставя перед собой задачу создать идеальную коммерческую среду для каждого из наших клиентов! Успех клиента: за 1 год работы на нашей платформе средний темп роста клиентов составил 138%. После двух лет использования платформы средний темп роста клиентов увеличился еще на 70% по сравнению с концом первого года. По сравнению с началом первого года средний темп роста клиентов за первые два года составил 282%.
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