3PL-программное обеспечение - Самые популярные приложения

Программное обеспечение сторонней логистики (3PL) выполняет аутсорсинговые функции цепочки поставок, такие как транспортировка и складирование. Для компаний, не имеющих собственных складов или автопарков, 3PL-провайдеры могут управлять этими услугами от их имени. Это программное обеспечение позволяет 3PL-провайдерам планировать, планировать и контролировать операции цепочки поставок для своих клиентов, которые также имеют доступ к системе для обеспечения большей прозрачности. Некоторые программные решения 3PL созданы специально для аутсорсинга, другие могут использоваться как 3PL-провайдерами, так и компаниями, управляющими собственной цепочкой поставок внутри компании. Программное обеспечение 3PL, интегрированное в более широкий пакет управления цепочками поставок компании, работает совместно с системами управления транспортировкой и складами. Кроме того, с развитием электронной коммерции программное обеспечение 3PL все чаще нуждается в интеграции с платформами электронной коммерции.
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ShipBob
shipbob.com
ShipBob — платформа для выполнения заказов и управления логистикой, поддерживающая бренды электронной коммерции с помощью сети центров выполнения.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — приложение для управления запасами и выполнением заказов, интегрированное с платформами электронной коммерции, оптимизирующее процессы для продавцов.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Greenscreens.ai — это приложение для определения цен на рынке LSP, разработанное для брокеров и 3PL для увеличения бизнеса и прибыли.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell — платформа для управления логистикой, оптимизирующая процессы доставки и обеспечивающая видимость поставок в реальном времени.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote — цифровая платформа для управления складскими услугами, позволяющая сравнивать предложения разных поставщиков и оптимизировать логистику.
FarEye
fareye.com
FarEye — это платформа управления доставкой, оптимизирующая процесс последней мили с помощью отслеживания, маршрутизации и управления логистикой.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket - это ERP-программное обеспечение для транспортных компаний, которое упрощает управление грузами и отслеживание поставок.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ - инструмент для управления запасами, объединяющий каналы продаж в одном центре для малого бизнеса.
uShip
uship.com
uShip — приложение для подключения отправителей с грузовыми перевозчиками для организации перевозки крупногабаритных товаров и транспортных средств.
ShipHero
shiphero.com
ShipHero — приложение для управления и выполнения складских операций в электронной коммерции с интеграцией на платформы Shopify, Magento и Woocommerce.
Flowspace
flow.space
Flowspace — это облачное программное обеспечение для управления выполнением заказов, обеспечивающее видимость запасов и заказов через единую панель управления.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge — облачная платформа для автоматизации управления заказами и складом в электронной коммерции с интеграцией множества каналов и операторов доставки.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse - облачная платформа для управления логистикой и выполнением заказов в бизнесе электронной коммерции, предлагающая инструменты для отслеживания запасов и доставки.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP упрощает управление грузами, интегрируется с существующими системами и позволяет контролировать все отправления из одного интерфейса.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk - это платформа для выполнения заказов для бизнеса электронной коммерции, обеспечивающая управление инвентаризацией и доставкой.
Zenventory
zenventory.com
Zenventory - приложение для управления запасами, автоматизации выполнения заказов и доставки. Интегрируется с платформами электронной коммерции.
OneRail
onerail.com
OneRail — это платформа для оптимизации доставки последней мили с реальной видимостью и данными для управления запасами и маршрутизацией.
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo — это веб-платформа для транспортных и логистических компаний, упрощающая обмен услугами и управление грузами в реальном времени.
It's here
itshere.com
Приложение It's Here Delivery оптимизирует операции в цепочке поставок, включая управление складами, доставкой и автоматизацию назначения встреч.
Fulfillrite
fulfillrite.com
Fulfillrite - приложение для автоматизации выполнения заказов в электронной коммерции, обеспечивающее отслеживание, быструю доставку и управление инвентаризацией.
Da Vinci WMS
dvunified.com
DA Vinci WMS - это система управления складом для оптимизации операций и управления запасами, интегрирующаяся с другими бизнес-системами.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — это платформа для интеграции электронной коммерции, обеспечивающая управление запасами, обработку заказов и оптимизацию взаимодействия с клиентами.
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