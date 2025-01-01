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3PL-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Науру
Программное обеспечение сторонней логистики (3PL) выполняет аутсорсинговые функции цепочки поставок, такие как транспортировка и складирование. Для компаний, не имеющих собственных складов или автопарков, 3PL-провайдеры могут управлять этими услугами от их имени. Это программное обеспечение позволяет 3PL-провайдерам планировать, планировать и контролировать операции цепочки поставок для своих клиентов, которые также имеют доступ к системе для обеспечения большей прозрачности. Некоторые программные решения 3PL созданы специально для аутсорсинга, другие могут использоваться как 3PL-провайдерами, так и компаниями, управляющими собственной цепочкой поставок внутри компании. Программное обеспечение 3PL, интегрированное в более широкий пакет управления цепочками поставок компании, работает совместно с системами управления транспортировкой и складами. Кроме того, с развитием электронной коммерции программное обеспечение 3PL все чаще нуждается в интеграции с платформами электронной коммерции.
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ShipBob
shipbob.com
ShipBob — это глобальная платформа выполнения заказов, которая поддерживает более 7000 брендов электронной коммерции с глобальной сетью из более чем 30 центров выполнения заказов в США, Канаде, Великобритании, ЕС и Австралии. Мы физически храним товары наших продавцов, затем собираем, упаковываем и ...
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Интеллектуальное ценообразование для рынка ЛСП. Greenscreens.ai был создан для брокеров и 3PL-провайдеров, которые хотят вести больше бизнеса с большей прибылью!
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность сов...
FarEye
fareye.com
Платформа управления доставкой FarEye превращает доставку в конкурентное преимущество. Компании розничной торговли, электронной коммерции и сторонние логистические компании используют уникальное сочетание FarEye оркестрации, видимости в реальном времени и фирменного обслуживания клиентов, чтобы упро...
Transporeon
transporeon.com
Transporeon живет, дышит и мечтает о транспорте и логистике. Наша платформа управления транспортировкой объединяет самую опытную сеть грузоотправителей, экспедиторов, перевозчиков, розничных продавцов и получателей грузов в мире. С помощью наших Центров приложений вы можете оцифровать комплексные пр...
Flowspace
flow.space
Flowspace обеспечивает независимое выполнение задач. Облачное программное обеспечение OmniFlow компании обеспечивает видимость запасов, заказов и выполнения заказов в режиме реального времени, централизуя все источники заказов на единой информационной панели. Flowspace, интегрированная в гибкую сеть...
uShip
uship.com
uShip делает доставку мотоциклов, лодок и других крупных предметов быстрой и доступной, подключая вас к нашей сети перевозчиков, которые конкурируют за ваш груз.
ShipHero
shiphero.com
Быстрая доставка в электронной коммерции обходится дешевле с ShipHero. Хотите ли вы избавиться от головной боли, связанной с управлением собственным складом, или лучше и эффективнее управлять собственным складом, у ShipHero есть решение. Вы ищете: Точность доставки на 99%+ Более быстрая доставка на ...
Shipedge
shipedge.com
Shipege - это модульное и масштабируемое решение для автоматизации сложных операций электронной коммерции. Shipedge полностью веб-сайт, а его основными модулями являются системы управления заказами и управления складами для автоматизации операций электронной коммерции. Мы помогаем компаниям создават...
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk действует согласно единому руководящему принципу: помогать брендам электронной коммерции масштабироваться с помощью технологических решений, которые позволяют предпринимателям меньше стрессовать и больше расти. В нашей команде работают более 2000 человек на 12 современных объектах в США, Ка...
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket — это ERP-система для автотранспортных компаний. Rose Rocket — это отмеченная наградами универсальная система управления транспортировкой (TMS) №1, которая помогает тысячам автотранспортных и логистических компаний (брокеров, перевозчиков и грузоотправителей) оптимизировать и автоматизи...
Airhouse
airhouse.io
Airhouse – поставщик услуг по реализации и логистике для быстрорастущих брендов DTC. Мы управляем глобальной сетью высокопроизводительных складов, соединенных мощными технологиями. Масштабируйтесь с эффективностью крупнейших мировых брендов.
Zenventory
zenventory.com
Zenventory принесет вам больше пользы, чем любое другое решение на рынке. Эта удобная платформа позволяет легко управлять запасами, выполнять заказы и осуществлять доставку. Каждый план включает неограниченное количество пользователей — насколько это круто? Объедините свою электронную коммерцию, бух...
OneRail
onerail.com
OneRail — это ведущее омниканальное решение для выполнения заказов, сочетающее лучшее в своем классе программное обеспечение с логистикой как услугой, обеспечивающей надежность и скорость, помогая предприятиям выполнить свои обещания по доставке. Благодаря сети из 12 миллионов водителей, подключенно...
KleverCargo
klevercargo.com
КлеверКарго — это веб-платформа, объединяющая судоходные и транспортные компании, склады и тех, кто нуждается в их услугах. Платформа для поиска партнеров по логистическому обмену в режиме реального времени, которая обеспечивает быстрое бронирование B2B, интегрированное оформление документов и неогр...
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote — это интеллектуальная складская платформа, предоставляющая гибкие и полностью управляемые решения для быстрорастущих компаний.
It's here
itshere.com
Конечно, Амир. Вот обновленный ответ, включающий прозрачность и оптимизацию цепочки поставок: It's Here Delivery — ведущая компания-разработчик программного обеспечения, специализирующаяся на технологиях цепочки поставок. Мы предлагаем комплексную платформу «все в одном», предназначенную для оптимиз...
Fulfillrite
fulfillrite.com
Имя, которому доверяют больше всего при выполнении заказов. Повысьте удовлетворенность клиентов и быстрее масштабируйте свой бизнес с партнером по логистике, который ощущается как продолжение вашей команды. Услуги включают доставку в тот же день, отслеживание заказов и запасов в реальном времени, сп...
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP упрощает логистику с помощью одного входа для управления всеми перевозками, включая управление входящими и исходящими грузами для посылок, LTL, TL, морских и международных авиаперевозок. FreightPOP предлагает бесшовную интеграцию с вашим текущим технологическим стеком (ERP, WMS, CRM) и ле...
Shipwell
shipwell.com
Платформа TMS Shipwell — это комплексное решение для управления транспортировкой, которое помогает предприятиям любого размера оптимизировать свои операции по доставке, сократить расходы и повысить эффективность. С помощью TMS Shipwell компании могут управлять всеми видами транспорта, включая автомо...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего ба...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для пот...