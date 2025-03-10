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Программное обеспечение для 3D-моделирования
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Программное обеспечение для 3D-моделирования - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для 3D-моделирования включает в себя программы, предназначенные для создания базовых трехмерных моделей объектов или персонажей. Эти инструменты часто включают в себя дополнительные функции, такие как 3D-рисование для добавления текстур, освещения и цвета, что позволяет создавать подробные и реалистичные модели. После того как модели готовы, их можно анимировать и воплотить в жизнь с помощью инструментов 3D-рендеринга и анимации. Такие отрасли, как телевидение и кино, игры, маркетинг и виртуальная реальность, все чаще полагаются на эти 3D-инструменты в своих проектах. Графические дизайнеры могут использовать необработанные 3D-модели непосредственно для веб-сайтов и медиа-кадров. Однако программное обеспечение, специально разработанное для архитектурного проектирования зданий, гражданского строительства или других функций, связанных с САПР, не относится к категории программного обеспечения для 3D-моделирования.

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Vectary

Vectary

vectary.com

Vectary - это платформа для создания 3D-дизайнов и контента дополненной реальности в браузере, с поддержкой онлайн-сотрудничества и интеграции различных форматов.

Artflow

Artflow

artflow.ai

Artflow - приложение для создания цифровых рисунков и живописи с помощью ИИ, поддерживающее слои, кисти и совместимость с PSD.

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS - это программное обеспечение для 3D моделирования, позволяющее создавать, симулировать и управлять проектами в инженерии и дизайне.

SelfCAD

SelfCAD

selfcad.com

SelfCAD - это веб-программное обеспечение для 3D-моделирования, позволяющее легко создавать и редактировать 3D-модели для печати.

KAEDIM

KAEDIM

kaedim3d.com

Kaedim — это инструмент на основе ИИ, который преобразует 2D-изображения в 3D-модели для различных отраслей, включая игры и электронную коммерцию.

Coohom

Coohom

coohom.com

Coohom – это платформа для 3D-дизайна интерьеров, позволяющая создавать планы и визуализации помещений с высокой детализацией.

Ready Player Me

Ready Player Me

readyplayer.me

Ready Player Me - платформа для создания 3D-аватаров из селфи, совместимая с более чем 600 играми и приложениями.

Modsy

Modsy

modsy.com

Modsy – приложение для онлайн-дизайна интерьеров, позволяющее визуализировать пространства и работать с дизайнерами.

RealityMAX

RealityMAX

realitymax.com

RealityMAX - это онлайн-платформа для совместной работы над 3D-дизайном, позволяющая создавать и взаимодействовать с AR и VR без программирования.

Shapelab

Shapelab

shapelabvr.com

Shapelab - приложение для 3D-скульптинга в виртуальной реальности, позволяющее пользователям создавать детализированные цифровые объекты и концепции.

TilesView

TilesView

tilesview.ai

TilesView — приложение на основе ИИ для создания 3D-дизайна помещений с выбранной плиткой и возможностью добавления логотипа компании.

Imagine.io

Imagine.io

imagine.io

Imagine.io — онлайн-платформа для создания фотореалистичных 3D-контентов, позволяющая быстро и недорого делать визуализацию товаров без специализированных знаний.

VREE Labs

VREE Labs

vree.ai

VREE Labs создает 3D-модели товаров из нескольких изображений, используя ИИ и глубокое обучение для упрощения и удешевления процессов электронной коммерции.

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

cmBuilder.io — это платформа для логистики строительных площадок, которая упрощает рабочие процессы и обеспечивает совместную работу в реальном времени.

Avataar

Avataar

avataar.ai

Avataar – платформа для генерации видео с использованием AI, упрощает создание контента и обеспечивает интеграцию с бизнес-системами.

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek - облачная платформа для моделирования активов, преобразующая данные в интерактивные 3D-модели для анализа и инспекций с высоким уровнем детализации.

Quixel

Quixel

quixel.com

Quixel - набор инструментов для текстурирования и создания 3D-контента, который интегрируется с игровыми движками и предлагает фотограмметрические активы.

Sibe

Sibe

sibe.io

Sibe — облачная платформа для безопасного просмотра и обмена 3D-дизайнами, позволяющая оставлять комментарии и получать отзывы от команды.

Prontto

Prontto

prontto.co

Prontto позволяет легко получить профессиональные проекты всего за 24 часа. Мы заменяем дорогие штатные команды и ненадежных фрилансеров форматом оплаты по мере использования. Получите все удобства за небольшую цену. Это полностью асинхронно, и вы можете приглашать неограниченное количество членов команды для управления панелью ваших запросов! Наши клиенты разрабатывают виды деятельности, требующие большого опыта, точности, знаний и подготовки; Текучесть кадров и затраты, связанные со временем адаптации, представляют угрозу для их бизнеса. Мы помогаем им сократить накладные расходы, связанные с наймом персонала, оборудованием и офисными помещениями.

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