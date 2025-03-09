Программное обеспечение для 3D-моделирования - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для 3D-моделирования включает в себя программы, предназначенные для создания базовых трехмерных моделей объектов или персонажей. Эти инструменты часто включают в себя дополнительные функции, такие как 3D-рисование для добавления текстур, освещения и цвета, что позволяет создавать подробные и реалистичные модели. После того как модели готовы, их можно анимировать и воплотить в жизнь с помощью инструментов 3D-рендеринга и анимации. Такие отрасли, как телевидение и кино, игры, маркетинг и виртуальная реальность, все чаще полагаются на эти 3D-инструменты в своих проектах. Графические дизайнеры могут использовать необработанные 3D-модели непосредственно для веб-сайтов и медиа-кадров. Однако программное обеспечение, специально разработанное для архитектурного проектирования зданий, гражданского строительства или других функций, связанных с САПР, не относится к категории программного обеспечения для 3D-моделирования.
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SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS - это программное обеспечение для 3D моделирования, позволяющее создавать, симулировать и управлять проектами в инженерии и дизайне.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab - приложение для 3D-скульптинга в виртуальной реальности, позволяющее пользователям создавать детализированные цифровые объекты и концепции.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview — это программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое поможет клиентам создать идеальный дизайн для своих помещений. Он отображает трехмерное изображение любой комнаты с выбранными плитками. Он предлагает широкий выбор предварительных просмотров номеров в различных категориях. Для лучшего брендинга компании он позволяет клиентам использовать логотип своей компании при создании предварительного просмотра помещений. Интеграция TilesView в веб-сайт проста и предлагает клиентам дополнительный инструмент для принятия решений о продуктах клиентов. Его технология позволяет легко загружать дизайны плиток, чтобы расширить портфолио продуктов клиентов для демонстрации покупателям. Он помогает клиенту создавать различные макеты и шаблоны для создания любимого дизайна путем создания предварительного просмотра. Просто смешайте две или более плитки вместе. На предварительном просмотре помещения клиенты могут увидеть глянцевую плитку как матовую поверхность, что дает клиентам свободу воображения. Сохраняйте предварительный просмотр комнат в виде изображений или PDF-файлов и делитесь ими в социальных сетях.
Prontto
prontto.co
Prontto позволяет легко получить профессиональные проекты всего за 24 часа. Мы заменяем дорогие штатные команды и ненадежных фрилансеров форматом оплаты по мере использования. Получите все удобства за небольшую цену. Это полностью асинхронно, и вы можете приглашать неограниченное количество членов команды для управления панелью ваших запросов! Наши клиенты разрабатывают виды деятельности, требующие большого опыта, точности, знаний и подготовки; Текучесть кадров и затраты, связанные со временем адаптации, представляют угрозу для их бизнеса. Мы помогаем им сократить накладные расходы, связанные с наймом персонала, оборудованием и офисными помещениями.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX - это онлайн-платформа для совместной работы над 3D-дизайном, позволяющая создавать и взаимодействовать с AR и VR без программирования.
Quixel
quixel.com
Quixel Suite — это самый простой в использовании набор инструментов для текстурирования на сегодняшний день, позволяющий значительно ускорить конвейер и традиционный рабочий процесс.
Imagine.io
imagine.io
Создавайте потрясающие визуальные эффекты с помощью 3D. Оживите свои продукты с помощью 3D. Все из вашего браузера. Imagine.io позволяет создавать изображения продуктов с высокой конверсией для вашего магазина, социальных сетей или где угодно. Imagine.io — это SaaS-стартап B2B, который создал простую в использовании платформу для создания 3D-контента, которая позволяет производителям мебели, аксессуаров для дома, текстиля и многим другим создавать потрясающий фотореалистичный 3D-контент без каких-либо инженерных знаний или опыта 3D-дизайна. Его передовая технология 3D-графики в реальном времени создана командой 3D-экспертов с использованием облачной технологии рендеринга, заключенной в простой в использовании веб-интерфейс. Это помогает клиентам создавать 3D-изображения за считанные минуты, а не за часы или дни, по сравнению со студийной фотографией, и при этом значительно дешевле. Доказано, что его 3D-контент значительно экономит время и деньги, одновременно значительно увеличивая продажи и прибыль. Вы можете думать об этом как о Canva для 3D. Сэкономьте 70 % затрат и 80 % времени на создании изображений продуктов. Получите огромное увеличение коэффициента конверсии электронной торговли с 55 % до более чем 500 %. Создавайте прототипы быстрее и получайте предварительные заказы еще до начала производства. Создавайте фотореалистичные 3D-изображения высочайшего качества, видеоролики, виртуальные выставочные залы и возможности дополненной реальности. Нам доверяют более 130 ведущих производителей и розничных продавцов.
Sibe
sibe.io
Sibe — это облачная платформа для безопасного просмотра, обмена и получения отзывов о 3D-проектах. Его используют менеджеры продуктов и проектов, инженеры, дизайнеры, маркетологи, фрилансеры и клиенты; это единственный источник истины. С помощью Sibe пользователи могут взаимодействовать с моделями, оставлять комментарии к конкретным деталям, получать отзывы от своей команды, сравнивать разные версии и многое другое. Он доступен на любом устройстве и в любом месте и поддерживает все распространенные форматы 3D-файлов.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Новая отраслевая платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реального времени.
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD - это веб-программное обеспечение для 3D-моделирования, позволяющее легко создавать и редактировать 3D-модели для печати.
Modsy
modsy.com
Modsy – приложение для онлайн-дизайна интерьеров, позволяющее визуализировать пространства и работать с дизайнерами.
VREE Labs
vree.ai
В VREE Labs мы стремимся преобразовать среду электронной коммерции с помощью нашей генеративной 3D-технологии — плавного преобразования нескольких изображений со страницы вашего продукта в 3D-модели для AR/VR-коммерции посредством разработки решений для 3D-моделирования на базе искусственного интеллекта и Методы глубокого обучения, которые позволяют нашим партнерам и пользователям мгновенно создавать высококачественные 3D-модели с гораздо меньшими затратами и без технических усилий. Наши методы сокращают затраты и время на 99% и максимизируют рентабельность инвестиций. Наша цель: 1. Сэкономьте время и деньги, 2. Устранить ручные процессы, 3. Избавьте вас от логистической головной боли, 4. Создайте простой в использовании инструмент своими руками вместо того, чтобы обращаться к сторонним специалистам.
Avataar
avataar.ai
Avataar совершает революцию в отрасли благодаря возможностям пространственного повествования, переходя в новую эру визуальных открытий, обеспечивая генеративный визуальный опыт на основе искусственного интеллекта. Первая в мире платформа компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта использует подход глубокого обучения, позволяющий создавать интерактивный опыт для различных предприятий, брендов и пользователей. Имея более 10 патентов и возглавляя отдел 3D-коммерции в компании Khronos, Аватаар находится в авангарде продвижения нейронных инноваций и внесения вклада в установление совместимых отраслевых стандартов. Стратегическое партнерство компании с такими крупными заинтересованными сторонами, как Khronos, Nvidia, Meta, Google, AWS, а также с инвесторами «голубых фишек» (Sequoia Capital и Tiger Global), подчеркивает ее приверженность революционному сдвигу в глобальном масштабе, переосмыслению опыта продуктов и визуальное открытие, как никогда раньше.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — это облачная платформа для моделирования и анализа активов, которая преобразует данные (изображения дронов, датчики, тепловые данные, GPS, BIM, LiDAR) в интерактивные цифровые 3D-двойники, к которым можно безопасно получить доступ через веб-браузер. Проводите визуальные проверки со своего рабочего места, получая полную картину состояния активов с точностью до миллиметра. Извлекайте подробную информацию без посещения объекта. Используйте мощные инструменты для анализа структурных дефектов. Просматривайте модели рядом, чтобы наблюдать за изменениями. Улучшите профилактическое обслуживание, внимательно отслеживая тенденции. Используется владельцами активов и инженерами для минимизации рисков и оптимизации рабочих процессов. - Проверяйте активы за часы, а не недели - Сокращение персонала на месте - Снижение затрат до 90 % - Охватывайте более 90 % объекта (вместо репрезентативной проверки 20 %)
Coohom
coohom.com
Coohom – это платформа для 3D-дизайна интерьеров, позволяющая создавать планы и визуализации помещений с высокой детализацией.
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim — это инструмент на основе ИИ, который преобразует 2D-изображения в 3D-модели для различных отраслей, включая игры и электронную коммерцию.
Artflow
artflow.ai
Artflow - приложение для создания цифровых рисунков и живописи с помощью ИИ, поддерживающее слои, кисти и совместимость с PSD.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me - платформа для создания 3D-аватаров из селфи, совместимая с более чем 600 играми и приложениями.
Vectary
vectary.com
Vectary - это платформа для создания 3D-дизайнов и контента дополненной реальности в браузере, с поддержкой онлайн-сотрудничества и интеграции различных форматов.
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