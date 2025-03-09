Программное обеспечение для 3D-моделирования - Самые популярные приложения - Ватикан

Imagine.io

imagine.io

Создавайте потрясающие визуальные эффекты с помощью 3D. Оживите свои продукты с помощью 3D. Все из вашего браузера. Imagine.io позволяет создавать изображения продуктов с высокой конверсией для вашего магазина, социальных сетей или где угодно. Imagine.io — это SaaS-стартап B2B, который создал простую в использовании платформу для создания 3D-контента, которая позволяет производителям мебели, аксессуаров для дома, текстиля и многим другим создавать потрясающий фотореалистичный 3D-контент без каких-либо инженерных знаний или опыта 3D-дизайна. Его передовая технология 3D-графики в реальном времени создана командой 3D-экспертов с использованием облачной технологии рендеринга, заключенной в простой в использовании веб-интерфейс. Это помогает клиентам создавать 3D-изображения за считанные минуты, а не за часы или дни, по сравнению со студийной фотографией, и при этом значительно дешевле. Доказано, что его 3D-контент значительно экономит время и деньги, одновременно значительно увеличивая продажи и прибыль. Вы можете думать об этом как о Canva для 3D. Сэкономьте 70 % затрат и 80 % времени на создании изображений продуктов. Получите огромное увеличение коэффициента конверсии электронной торговли с 55 % до более чем 500 %. Создавайте прототипы быстрее и получайте предварительные заказы еще до начала производства. Создавайте фотореалистичные 3D-изображения высочайшего качества, видеоролики, виртуальные выставочные залы и возможности дополненной реальности. Нам доверяют более 130 ведущих производителей и розничных продавцов.