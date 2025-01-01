Альтернативы - Rosslyn

SAP

SAP

sap.com

Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управления бизнес-расходами, оптимизирующая закупки, сотрудничество с поставщиками и финансовый контроль.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence предоставляет решения для соответствия требованиям, ответственного источника, устойчивого развития и управления цепочками поставок.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Procure - облачное ПО для управления закупками, включая электронные аукционы, сбор предложений, утверждение запросов и отслеживание заказов.

SourceDay

SourceDay

sourceday.com

SourceDay — это программное обеспечение для управления цепочкой поставок, которое помогает согласовывать заказы с поставщиками и отслеживать поставки в реальном времени.

Zip

Zip

ziphq.com

Zip — платформа для управления запросами на покупки и поставщиков, обеспечивающая видимость расходов и оптимизацию бизнес-процессов.

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook - платформа для автоматизации сбора и проверки данных поставщиков, помогающая улучшить процессы закупок и аналитики.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.

Avetta

Avetta

avetta.com

Приложение Avetta управляет рисками подрядчиков и поставщиков, обеспечивая безопасность, соответствие стандартам и автоматизацию процессов в цепочке поставок.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor — это модульная ERP-система для управления бизнес-процессами в различных отраслях, включая финансы, продажи, HR и цепочку поставок.

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Works - облачное ПО для автомобильной промышленности, оптимизирующее процессы закупок, качества и разработки новых продуктов в единой системе.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl — платформа для управления цепочками поставок, которая помогает контролировать поставщиков, производство и отслеживать данные о товарах.

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

Isometric Technologies — это ПО для управления производительностью грузоперевозок, упрощающее процесс согласования данных в цепочке поставок.

Tradeshift Platform

Tradeshift Platform

tradeshift.com

Платформа Tradeshift упрощает управление цепочками поставок, автоматизирует выставление счетов и платежей, поддерживая интеграцию с существующими системами.

Ignite

Ignite

ignite.no

Ignite - платформа для управления закупками, оптимизирующая процессы, снижая риски и улучшая отношения с поставщиками, с функциями аналитики и автоматизации.

Surefront

Surefront

surefront.com

Surefront — облачная платформа для управления жизненным циклом продуктов (PLM), информацией о продуктах (PIM) и потребительскими отношениями (CRM), упрощающая процесс разработки и торговли.

Scoutbee

Scoutbee

scoutbee.com

Scoutbee — платформа для оптимизации закупок, использующая данные для поиска и управления поставщиками, улучшая процессы и повышая эффективность цепочек поставок.

Graphite Connect

Graphite Connect

graphiteconnect.com

Graphite Connect — это приложение для быстрой и безопасной регистрации поставщиков, интегрирующее данные в ERP и обеспечивающее верификацию информации.

Basware

Basware

basware.com

Приложение Basware оптимизирует управление транзакциями B2B, включая обработку счетов и электронные закупки, повышая эффективность и видимость финансовых операций.

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi — это облачная платформа для автоматизации закупок и управления расходами, упрощая процессы закупок, оплаты и отчетности.

Modern Dropship

Modern Dropship

moderndropship.com

Приложение Modern Dropship помогает розничным продавцам управлять дропшипингом, интегрируя поставщиков и автоматизируя процесс выполнения заказов.

Supplier.io

Supplier.io

supplier.io

Supplier.io — платформа для оптимизации закупок и разнообразия поставщиков, предлагающая анализ и инструменты для управления устойчивыми цепочками поставок.

Arkestro

Arkestro

arkestro.com

Arkestro – платформа для предсказательной оптимизации закупок, использующая машинное обучение и поведенческую науку для повышения эффективных решений в управлении расходами.

SpotSource

SpotSource

spotsource.com

SpotSource помогает компаниям находить и управлять поставщиками услуг в едином онлайн-рынке, упрощая процессы принятия решений и улучшая результаты.

Promena

Promena

promena.net

Promena - платформа для оптимизации бизнес-процессов, управления закупками, контрактами и отношениями с поставщиками, обеспечивающая интеграцию и безопасность данных.

Kodiak Hub

Kodiak Hub

kodiakhub.com

Kodiak Hub — это программа управления отношениями с поставщиками, помогающая закупщикам анализировать производительность поставщиков и управлять рисками.

LightSource

LightSource

lightsource.ai

LightSource — это платформа для закупок, используемая более 3000 компаний в более чем 100 странах, включая Fortune 500 и Global 2000.

Taulia NA

Taulia NA

taulia.com

Taulia NA — платформа для управления оборотным капиталом, автоматизации платежей и оптимизации работы с поставщиками.

SupplierGATEWAY

SupplierGATEWAY

suppliergateway.com

SupplierGATEWAY — платформа для управления поставщиками, повышающая эффективность цепочки поставок через автоматизацию и интеграцию данных.

Wholesale CRM

Wholesale CRM

vendrivecrm.com

Оптовая CRM помогает управлять клиентами и поставщиками, отслеживать продажи и запасы для оптимизации оптового бизнеса на Amazon.

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