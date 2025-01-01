Альтернативы - Rosslyn

SAP
sap.com
Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управления бизнес-расходами, оптимизирующая закупки, сотрудничество с поставщиками и финансовый контроль.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence предоставляет решения для соответствия требованиям, ответственного источника, устойчивого развития и управления цепочками поставок.
Team Procure
teamprocure.com
Team Procure - облачное ПО для управления закупками, включая электронные аукционы, сбор предложений, утверждение запросов и отслеживание заказов.
SourceDay
sourceday.com
SourceDay — это программное обеспечение для управления цепочкой поставок, которое помогает согласовывать заказы с поставщиками и отслеживать поставки в реальном времени.
Zip
ziphq.com
Zip — платформа для управления запросами на покупки и поставщиков, обеспечивающая видимость расходов и оптимизацию бизнес-процессов.
TealBook
tealbook.com
TealBook - платформа для автоматизации сбора и проверки данных поставщиков, помогающая улучшить процессы закупок и аналитики.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управления данными, интеграции и обеспечения качества данных в многооблачных и гибридных системах.
Avetta
avetta.com
Приложение Avetta управляет рисками подрядчиков и поставщиков, обеспечивая безопасность, соответствие стандартам и автоматизацию процессов в цепочке поставок.
Epicor
epicor.com
Epicor — это модульная ERP-система для управления бизнес-процессами в различных отраслях, включая финансы, продажи, HR и цепочку поставок.
MESH Works
meshworks.com
MESH Works - облачное ПО для автомобильной промышленности, оптимизирующее процессы закупок, качества и разработки новых продуктов в единой системе.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl — платформа для управления цепочками поставок, которая помогает контролировать поставщиков, производство и отслеживать данные о товарах.
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies — это ПО для управления производительностью грузоперевозок, упрощающее процесс согласования данных в цепочке поставок.
Tradeshift Platform
tradeshift.com
Платформа Tradeshift упрощает управление цепочками поставок, автоматизирует выставление счетов и платежей, поддерживая интеграцию с существующими системами.
Ignite
ignite.no
Ignite - платформа для управления закупками, оптимизирующая процессы, снижая риски и улучшая отношения с поставщиками, с функциями аналитики и автоматизации.
Surefront
surefront.com
Surefront — облачная платформа для управления жизненным циклом продуктов (PLM), информацией о продуктах (PIM) и потребительскими отношениями (CRM), упрощающая процесс разработки и торговли.
Scoutbee
scoutbee.com
Scoutbee — платформа для оптимизации закупок, использующая данные для поиска и управления поставщиками, улучшая процессы и повышая эффективность цепочек поставок.
Graphite Connect
graphiteconnect.com
Graphite Connect — это приложение для быстрой и безопасной регистрации поставщиков, интегрирующее данные в ERP и обеспечивающее верификацию информации.
Basware
basware.com
Приложение Basware оптимизирует управление транзакциями B2B, включая обработку счетов и электронные закупки, повышая эффективность и видимость финансовых операций.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi — это облачная платформа для автоматизации закупок и управления расходами, упрощая процессы закупок, оплаты и отчетности.
Modern Dropship
moderndropship.com
Приложение Modern Dropship помогает розничным продавцам управлять дропшипингом, интегрируя поставщиков и автоматизируя процесс выполнения заказов.
Supplier.io
supplier.io
Supplier.io — платформа для оптимизации закупок и разнообразия поставщиков, предлагающая анализ и инструменты для управления устойчивыми цепочками поставок.
Arkestro
arkestro.com
Arkestro – платформа для предсказательной оптимизации закупок, использующая машинное обучение и поведенческую науку для повышения эффективных решений в управлении расходами.
SpotSource
spotsource.com
SpotSource помогает компаниям находить и управлять поставщиками услуг в едином онлайн-рынке, упрощая процессы принятия решений и улучшая результаты.
Promena
promena.net
Promena - платформа для оптимизации бизнес-процессов, управления закупками, контрактами и отношениями с поставщиками, обеспечивающая интеграцию и безопасность данных.
Kodiak Hub
kodiakhub.com
Kodiak Hub — это программа управления отношениями с поставщиками, помогающая закупщикам анализировать производительность поставщиков и управлять рисками.
LightSource
lightsource.ai
LightSource — это платформа для закупок, используемая более 3000 компаний в более чем 100 странах, включая Fortune 500 и Global 2000.
Taulia NA
taulia.com
Taulia NA — платформа для управления оборотным капиталом, автоматизации платежей и оптимизации работы с поставщиками.
SupplierGATEWAY
suppliergateway.com
SupplierGATEWAY — платформа для управления поставщиками, повышающая эффективность цепочки поставок через автоматизацию и интеграцию данных.
Wholesale CRM
vendrivecrm.com
Оптовая CRM помогает управлять клиентами и поставщиками, отслеживать продажи и запасы для оптимизации оптового бизнеса на Amazon.
© 2025 WebCatalog, Inc.