Альтернативы - Prewrite

StudioBinder
studiobinder.com
StudioBinder - веб-приложение для управления производством видео, телевидения и кино с функциями для написания сценариев, организации съемок и управления командой.
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet — облачная программа для совместного написания сценариев, предлагающая AI-поддержку и удобный интерфейс для писателей.
Celtx
celtx.com
Celtx - это платформа для написания сценариев и управления производством, поддерживающая совместную работу и автоматизированное форматирование.
MakeStoryBoard
makestoryboard.com
MakeStoryboard — это онлайн-приложение для создания и совместного использования раскадровок, позволяющее быстро организовать идеи и проекты.
Plottr
plottr.com
Plottr - это инструмент для писателей, помогающий организовать сюжеты, сцены и развитие персонажей, облегчая процесс написания историй.
Boords
boords.com
Boords — это инструмент для создания совместных раскадровок, который помогает командам быстро организовывать и визуализировать творческие проекты.
Filmustage
filmustage.com
Filmustage — приложение для автоматической разбивки сценариев фильмов с поддержкой популярных форматов, предлагает экспорт в электронные таблицы и PDF.
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