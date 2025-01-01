Альтернативы - Prewrite

StudioBinder

StudioBinder

studiobinder.com

StudioBinder - веб-приложение для управления производством видео, телевидения и кино с функциями для написания сценариев, организации съемок и управления командой.

WriterDuet

WriterDuet

writerduet.com

WriterDuet — облачная программа для совместного написания сценариев, предлагающая AI-поддержку и удобный интерфейс для писателей.

Celtx

Celtx

celtx.com

Celtx - это платформа для написания сценариев и управления производством, поддерживающая совместную работу и автоматизированное форматирование.

MakeStoryBoard

MakeStoryBoard

makestoryboard.com

MakeStoryboard — это онлайн-приложение для создания и совместного использования раскадровок, позволяющее быстро организовать идеи и проекты.

Plottr

Plottr

plottr.com

Plottr - это инструмент для писателей, помогающий организовать сюжеты, сцены и развитие персонажей, облегчая процесс написания историй.

Boords

Boords

boords.com

Boords — это инструмент для создания совместных раскадровок, который помогает командам быстро организовывать и визуализировать творческие проекты.

Filmustage

Filmustage

filmustage.com

Filmustage — приложение для автоматической разбивки сценариев фильмов с поддержкой популярных форматов, предлагает экспорт в электронные таблицы и PDF.

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