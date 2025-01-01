Альтернативы - Oneleet

Verizon

Verizon

verizon.com

Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera - это платформа для автоматической проверки безопасности, позволяющая организациям оценивать и улучшать свои позиции в области кибербезопасности.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation — платформа для мониторинга и управления соответствием нормативным требованиям в области безопасности, упрощающая аудит и управление рисками.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti — платформа кибербезопасности, связывающая компании с исследователями для выявления и устранения уязвимостей.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack — платформа для обнаружения уязвимостей в системах организаций, соединяющая их с экспертов по безопасности для ответственного раскрытия проблем.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd - это платформа для краудсорсинга в области кибербезопасности, связывающая организации с хакерами для выявления уязвимостей.

Securily Pentest

Securily Pentest

securily.com

Securily Pentest - инструмент для тестирования безопасности, оценивающий уязвимости систем и сетей с помощью сканирования, эксплуатации и генерации отчетов.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

JupiterOne - платформа для анализа кибер-активов, позволяющая собирать и анализировать данные для управления кибербезопасностью организации.

Drata

Drata

drata.com

Drata - это платформа автоматизации безопасности и соответствия, обеспечивающая мониторинг, управление рисками и подготовку к аудитам.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify - инструмент для управления уязвимостями веб-приложений, позволяющий обнаруживать проблемы безопасности и получать рекомендации по их устранению.

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase — платформа для оценки уязвимостей, которая помогает выявлять и управлять проблемами безопасности через программы вознаграждения и тестирование на проникновение.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust - платформа для управления данными, конфиденциальностью и рисками, обеспечивающая соответствие законодательству и автоматизацию процессов.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof — платформа для управления соблюдением норм, упрощающая процессы, автоматизирующая сбор данных и интегрирующаяся с популярными инструментами.

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

Beagle Security помогает выявлять уязвимости в веб-приложениях и API, предоставляя рекомендации для их устранения и интеграцию с CI/CD.

Intruder

Intruder

intruder.io

Intruder - платформа для управления уязвимостями, помогающая организациям обнаруживать и устранять риски безопасности в сетях и приложениях.

SureCloud

SureCloud

surecloud.com

SureCloud — платформа для управления рисками и соответствием, позволяющая анализировать и предсказывать риски в реальном времени.

OnSecurity

OnSecurity

onsecurity.io

OnSecurity - приложение для анализа и управления кибербезопасностью, включая сканирование уязвимостей и обнаружение угроз в реальном времени.

Breachlock

Breachlock

breachlock.com

Breachlock - платформа для тестирования безопасности и управления рисками, предлагающая услуги по выявлению уязвимостей и тестированию на проникновение.

Secureframe

Secureframe

secureframe.com

SecureFrame - платформа для автоматизации соответствия стандартам безопасности, включая SOC 2, ISO 27001, HIPAA и PCI DSS.

Inspectiv

Inspectiv

inspectiv.com

Inspectiv - платформа для пентестинга и управления программами поощрения за уязвимости, помогающая находить их до эксплуатации.

Cobalt

Cobalt

cobalt.io

Cobalt объединяет специалистов по кибербезопасности и инструменты для тестирования безопасности, предлагая решения для управления рисками и тестирования приложений.

Cyberday

Cyberday

cyberday.ai

Cyberday помогает организациям улучшать кибербезопасность и разрабатывать системы управления информационной безопасностью, упрощая выполнение задач и сотрудничество через Microsoft Teams.

TrustCloud

TrustCloud

trustcloud.ai

TrustCloud — платформа для автоматизации соблюдения норм и управления рисками, объединяющая контроль, политику и базу знаний.

Apptega

Apptega

apptega.com

Apptega - платформа управления кибербезопасностью и соответствием, позволяющая оценивать, строить и управлять программами для соблюдения нормативных стандартов.

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